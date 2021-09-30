Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

В Косове новое обострение. Такое бывало и раньше, но в этот раз ситуация накаляется очень быстро. Все началось с того, что албанское правительство запретило въезд автомобилям с сербскими номерами – несмотря на то, что их использует большинство косовских сербов. Это особенно заметно к северу от реки Ибар, в сербской части Косовской Митровицы, где других автономеров просто не встретишь.

Выполнить такое решение можно только с помощью силы. В северную часть Митровицы вошел албанский спецназ, который занял контрольно-пропускные пункты с Республикой Сербия. Машины с сербскими номерами не пропускают, а некоторые водители были демонстративно избиты – причем ими, как водится, оказались случайные аполитичные люди. Косовские сербы построили в ответ баррикады, а с сербской стороны накапливаются войска, под грозные заявления президента Александра Вучича, который обещает остановить «погромы сербского населения».

Все это вызывает у меня ощущение дежавю. Мы побывали в Косово во время беспорядков 2008 года, когда в Косовской Митровице погиб украинский военнослужащий – после того, как американский руководитель Миссии ООН направил на сербские баррикады полицейских из украинского батальона. Мало кто помнит, что украинцы находятся там еще со времен нападения на Югославию – в рамках «сотрудничества Украины и НАТО», которое началось еще при Кучме и стоило жизни пяти солдатам, погибшим за чужие интересы. Причем это специфическое «сотрудничество» формально продолжается по сей день, несмотря на войну в Донбассе.

Положение сербов Митровицы производило тяжелое впечатление. Этих людей загнали в гетто, окружив колючей проволокой и обложив военными блокпостами. Мы видели в Грачанице семьи беженцев из других регионов Косова, которые жили в металлических железнодорожных контейнерах, вместе с маленькими детьми – никому не нужные и забытые. Они показывали нам фотографии своих брошенных домов: их заняли или сожгли погромщики, при молчаливом попустительстве «международного военного контингента». Его командиры не ссорятся с албанскими властями из-за пострадавших от их политики сербов.

Мы снимали, как местные жители толпятся в очереди за гуманитарной подачкой ООН – пятьдесят евро в месяц, которые казались здесь большими деньгами. В анклаве не хватает рабочих мест, несмотря на то, что Косовская Митровица была когда-то индустриальным шахтерским городом. Здесь жили довольно благополучно – вплоть до вторжения НАТО, сломавшего жизнь и сербской, и албанской общине. Не говоря уже о людях из смешанных албанско-сербских семей, которые оказались разорванными между двумя мирами – и до сих пор предпочитают именовать себя югославами. Хотя объединяющей всех страны под названием Югославия больше не существует, а правительство албанских националистов изо всех сил демонизирует «советский» период своей истории.

Положение сербов в Косовской Митровице было унизительным. Но они, по крайней мере, боролись – и продолжают делать это сегодня. Сербские преподаватели открыли университет в изгнании, который переехал в этот город из Приштины – хотя рядом находится иностранная военная база. А сербские жители устраивали на наших глазах протестные акции, прорываясь к кордонам, где стояли хорошо вооруженные полицейские и американские солдаты на «хамви».

Протестующие требуют не так много. Они хотят уважения к своим социальным и гражданским правам, добиваются права на самоуправление и свободное сообщение с Сербией. Эти люди мечтают о том, чтобы в Северном Косове наконец наступил мир, а его кварталы перестали быть черной дырой – территорией с неопределенным статусом, которая уже двадцать лет живет в подвешенном состоянии между Приштиной и Белградом. Так что местные жители мрачно называют свою родину «Юнистаном».

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Проблема в том, что нынешнее положение дел устраивает США, которые являются настоящими хозяевами этого квазинезависимого региона. На дорогах Косова расставлены плакаты, которые вербуют местных албанцев на гигантскую военную базу Кэмп-Бондстил, где они играют роль обслуживающего персонала. В центре Приштины можно видеть бульвар Билла Клинтона, украшенный его огромным портретом – причем мы заметили рядом парикмахерскую с названием «Хиллари». На одном из зданий установлена маленькая копия статуи Свободы, а на площадях продают американские флажки – вместе с флагами Албании и ЕС.

Вы сразу понимаете, что оказались в зависимом протекторате, и такое подобострастное холуйство практикуется в Косово далеко не случайно. Местные албанские власти не только опираются на поддержку со стороны США. Они откровенно опасаются своих покровителей. Потому что косовскую элиту составляют бывшие боевики-националисты, замешанные в самых тяжелых преступлениях – от наркотрафика и сотрудничества с международными группировками исламистов до работорговли, похищения женщин и продажи человеческих органов.

Об этом кошмаре сообщает книга бывшего прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карлы дель Понте. Она рассказывает, что сотни людей были вывезены в специальный полевой лагерь, где их убивали, продавая органы богатым покупателям за границу. Дель Понте прямо обвиняла в этом бизнесе Хашима Тачи – бывшего премьера и президента Косово, который считается отцом-основателем косовской «независимости», однако недавно все-таки оказавшегося под стражей в Гааге. Причем вместе с Тачи были арестованы бывшие председатели косовского парламента Кадри Весели и Якуп Красничи.

К ним могут присоединиться другие косовские политики – если американцы сочтут необходимым рассказать правду об их прошлых делах. Ключи к мирному урегулированию находятся сейчас у США, где должны пресечь провокационное решение о запрете сербских автономеров и остановить насилие албанского спецназа. И Вашингтон должен вывести из края свои войска и подразделения своих сателлитов – потому что они не обеспечили мир ни в Афганистане, ни в Косове.

Необходимо восстановить права местного сербского населения, вернуть домой беженцев и обеспечить политическую демократизацию региона, где десятилетиями господствуют албанские ультраправые. Нужно расследовать массовые убийства мирного населения, а военные преступники должны понести наказание по закону – даже если они сидели за одним столом с американскими лидерами, как это делал когда-то Хашим Тачи, известный в криминальных кругах по прозвищу Змей.

В противном случае косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно – потому что Приштина продолжает провокации против косовских сербов в надежде спровоцировать новое столкновение между Западом и Белградом. А жители «Юнистана» и дальше будут существовать в состоянии законсервированного неравенства, террора и нищеты.