Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

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30 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
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Россия жестко накажет YouTube за агрессию

Зураб Джавахадзе/ТАСС
Популярный во всем мире видеосервис YouTube вновь ущемил права российских СМИ. На этот раз были удалены два немецкоязычных канала холдинга RT. Правительство Германии сразу же сняло с себя ответственность за произошедшее. Кто ответственен за дискриминацию российских СМИ в интернете и какие меры могут защитить от произвола IT-гигантов? Подробности...
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Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
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Япония получила шанс исправить отношения с Россией

Фумио Кисида станет премьером Японии на очень короткий срок Carl Court/Pool/REUTERS
Стало известно имя человека, который станет новым премьером Японии. И хотя занимать свой пост Фумио Кисида будет, возможно, очень короткий срок, есть шанс, что он может положить начало возвращению отношений между Японией и Россией в нормальное русло. Почему эти отношения были испорчены, как Москва продемонстрировала свое недовольство – и какие шаги теперь стоило бы сделать Токио? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Приштина продолжает провокации против косовских сербов в надежде спровоцировать новое столкновение между Западом и Белградом. А жители «Юнистана» и дальше будут существовать в состоянии законсервированного неравенства, террора и нищеты. Подробности...

Дайте волю свободе

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди мечтают о свободе, потому что рассчитывают стать ее бенефициарами, или потому, что они считают свободу необходимым условием существования? Если второе, то как это монтируется с ее ограничениями для других? Подробности...
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Почему идеалисты легко мутируют в палачей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Исторический опыт оплачен слишком дорогой ценой, чтобы его игнорировать. Нам стоит обратиться к кровавым урокам прошлого не для того, чтобы кого-то обвинять или что-то прикрывать – но чтобы понять, как это случилось и как не дать этому случиться вновь. Подробности...
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Возвращение Греты Тунберг

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Россия и Венгрия ударили по Украине

Немцы выбрали новую власть

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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

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Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно

    Андрей Манчук
    политолог
    		30 сентября 2021, 09:00

    В Косове новое обострение. Такое бывало и раньше, но в этот раз ситуация накаляется очень быстро. Все началось с того, что албанское правительство запретило въезд автомобилям с сербскими номерами – несмотря на то, что их использует большинство косовских сербов. Это особенно заметно к северу от реки Ибар, в сербской части Косовской Митровицы, где других автономеров просто не встретишь.

    Выполнить такое решение можно только с помощью силы. В северную часть Митровицы вошел албанский спецназ, который занял контрольно-пропускные пункты с Республикой Сербия. Машины с сербскими номерами не пропускают, а некоторые водители были демонстративно избиты – причем ими, как водится, оказались случайные аполитичные люди. Косовские сербы построили в ответ баррикады, а с сербской стороны накапливаются войска, под грозные заявления президента Александра Вучича, который обещает остановить «погромы сербского населения».

    Все это вызывает у меня ощущение дежавю. Мы побывали в Косово во время беспорядков 2008 года, когда в Косовской Митровице погиб украинский военнослужащий – после того, как американский руководитель Миссии ООН направил на сербские баррикады полицейских из украинского батальона. Мало кто помнит, что украинцы находятся там еще со времен нападения на Югославию – в рамках «сотрудничества Украины и НАТО», которое началось еще при Кучме и стоило жизни пяти солдатам, погибшим за чужие интересы. Причем это специфическое «сотрудничество» формально продолжается по сей день, несмотря на войну в Донбассе.

    Положение сербов Митровицы производило тяжелое впечатление. Этих людей загнали в гетто, окружив колючей проволокой и обложив военными блокпостами. Мы видели в Грачанице семьи беженцев из других регионов Косова, которые жили в металлических железнодорожных контейнерах, вместе с маленькими детьми – никому не нужные и забытые. Они показывали нам фотографии своих брошенных домов: их заняли или сожгли погромщики, при молчаливом попустительстве «международного военного контингента». Его командиры не ссорятся с албанскими властями из-за пострадавших от их политики сербов.

    Мы снимали, как местные жители толпятся в очереди за гуманитарной подачкой ООН – пятьдесят евро в месяц, которые казались здесь большими деньгами. В анклаве не хватает рабочих мест, несмотря на то, что Косовская Митровица была когда-то индустриальным шахтерским городом. Здесь жили довольно благополучно – вплоть до вторжения НАТО, сломавшего жизнь и сербской, и албанской общине. Не говоря уже о людях из смешанных албанско-сербских семей, которые оказались разорванными между двумя мирами – и до сих пор предпочитают именовать себя югославами. Хотя объединяющей всех страны под названием Югославия больше не существует, а правительство албанских националистов изо всех сил демонизирует «советский» период своей истории.

    Фото: Bojan Slavkovic/AP/ТАСС

    Положение сербов в Косовской Митровице было унизительным. Но они, по крайней мере, боролись – и продолжают делать это сегодня. Сербские преподаватели открыли университет в изгнании, который переехал в этот город из Приштины – хотя рядом находится иностранная военная база. А сербские жители устраивали на наших глазах протестные акции, прорываясь к кордонам, где стояли хорошо вооруженные полицейские и американские солдаты на «хамви».

    Протестующие требуют не так много. Они хотят уважения к своим социальным и гражданским правам, добиваются права на самоуправление и свободное сообщение с Сербией. Эти люди мечтают о том, чтобы в Северном Косове наконец наступил мир, а его кварталы перестали быть черной дырой – территорией с неопределенным статусом, которая уже двадцать лет живет в подвешенном состоянии между Приштиной и Белградом. Так что местные жители мрачно называют свою родину «Юнистаном».

    Проблема в том, что нынешнее положение дел устраивает США, которые являются настоящими хозяевами этого квазинезависимого региона. На дорогах Косова расставлены плакаты, которые вербуют местных албанцев на гигантскую военную базу Кэмп-Бондстил, где они играют роль обслуживающего персонала. В центре Приштины можно видеть бульвар Билла Клинтона, украшенный его огромным портретом – причем мы заметили рядом парикмахерскую с названием «Хиллари». На одном из зданий установлена маленькая копия статуи Свободы, а на площадях продают американские флажки – вместе с флагами Албании и ЕС.

    Вы сразу понимаете, что оказались в зависимом протекторате, и такое подобострастное холуйство практикуется в Косово далеко не случайно. Местные албанские власти не только опираются на поддержку со стороны США. Они откровенно опасаются своих покровителей. Потому что косовскую элиту составляют бывшие боевики-националисты, замешанные в самых тяжелых преступлениях – от наркотрафика и сотрудничества с международными группировками исламистов до работорговли, похищения женщин и продажи человеческих органов.

    Об этом кошмаре сообщает книга бывшего прокурора Международного трибунала ООН по бывшей Югославии Карлы дель Понте. Она рассказывает, что сотни людей были вывезены в специальный полевой лагерь, где их убивали, продавая органы богатым покупателям за границу. Дель Понте прямо обвиняла в этом бизнесе Хашима Тачи – бывшего премьера и президента Косово, который считается отцом-основателем косовской «независимости», однако недавно все-таки оказавшегося под стражей в Гааге. Причем вместе с Тачи были арестованы бывшие председатели косовского парламента Кадри Весели и Якуп Красничи.

    К ним могут присоединиться другие косовские политики – если американцы сочтут необходимым рассказать правду об их прошлых делах. Ключи к мирному урегулированию находятся сейчас у США, где должны пресечь провокационное решение о запрете сербских автономеров и остановить насилие албанского спецназа. И Вашингтон должен вывести из края свои войска и подразделения своих сателлитов – потому что они не обеспечили мир ни в Афганистане, ни в Косове.

    Необходимо восстановить права местного сербского населения, вернуть домой беженцев и обеспечить политическую демократизацию региона, где десятилетиями господствуют албанские ультраправые. Нужно расследовать массовые убийства мирного населения, а военные преступники должны понести наказание по закону – даже если они сидели за одним столом с американскими лидерами, как это делал когда-то Хашим Тачи, известный в криминальных кругах по прозвищу Змей.

    В противном случае косовский конфликт может воспроизводить себя бесконечно – потому что Приштина продолжает провокации против косовских сербов в надежде спровоцировать новое столкновение между Западом и Белградом. А жители «Юнистана» и дальше будут существовать в состоянии законсервированного неравенства, террора и нищеты.

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