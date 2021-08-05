Германия идет на войну

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5 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Как России заманить на учебу молодежь из бывшего СССР

Образование в России остается престижным у молодежи из Средней Азии Олег Ласточкин/РИА Новости
Несмотря на то, что в России учатся сотни тысяч иностранных студентов, молодежь из стран бывшего СССР зачастую предпочитает ехать за образованием на Запад или в Китай. Известно, что образование – это элемент «мягкой силы», ведь получившие диплом в России специалисты затем станут проводниками идей Москвы в своей стране. Как же повысить престиж российского высшего образования у иностранцев? Подробности...
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Литва побуждает Белоруссию сближаться с Россией

Литва делает все возможное, чтобы белорусские удобрения направились в российские порты Андрей Александров/РИА Новости
Литва грозится перекрыть перевалку белорусских удобрений, но соответствующее решение должен принять Евросоюз. Ранее Минск уже начал переваливать нефтепродукты через российские порты, что лишило Литву солидных доходов. Насколько вероятен сценарий, при котором белорусские удобрения также станут отгружаться через российские порты на Балтике?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Германия идет на войну

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Еще недавно ответ на вопрос о том, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, был не столь очевиден. Но сейчас уже ясно – пойдут. А возможные экономические потери при этом будут не больше, чем от пандемии. Подробности...

Как «Револьвер» вышиб мозги американской молодежи

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вышедший 55 лет назад альбом «Битлз» стал первым, в котором прямо зазвучали песни о наркотиках, и который, по сути, дал старт большой наркореволюции на Западе. Подробности...
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Русское кино снимают для бабушек из Урюпинска

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Да все мы можем! И сценаристы у нас есть. И режиссеры есть. И продюсеры с актерами. У нас есть Звягинцев, Бекмамбетов, Найшуллер, Сокуров со своими учениками. Мы берем Канны и Венецию. Но мы этого не видим. Мы продолжаем жить в убеждении, что русское кино оставляет желать лучшего. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    Василий Федорцев

    Германия идет на войну

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		5 августа 2021, 12:00

    2 августа немецкий фрегат «Бавария» торжественно покинул порт Вильгельмсхафена и взял курс на Юго-Восточную Азию. Отправить свой военный корабль в Индо-Тихоокеанский регион Берлин планировал еще в прошлом году, но из-за пандемии экспедицию пришлось отложить. Зато сейчас – после уже вполне явной переориентации НАТО на Китай и недавних договоренностей между Германией и США – она пришлась очень кстати.

    В следующие семь месяцев «Баварии» предстоит весьма обширная программа – начиная с участия в средиземноморской операции НАТО Sea Guardian и заканчивая контролем санкционного режима в отношении КНДР. Но главный ее пункт – это пересечение фрегатом Южно-Китайского моря, где находятся спорные Парасельские острова и архипелаг Спратли, которые Пекин считает своими и наращивает там военное присутствие.

    В Берлине своих намерений особо не скрывают и в связи с отправкой корабля говорят в первую очередь о защите международного морского права и свободы морских путей. И если даже при этом прямо Китай не указывают, то всем все равно хорошо понятно, о ком идет речь. В том числе и самому Китаю. Помимо прочих портов по ходу своего маршрута «Бавария» планирует посетить Шанхай, но, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, Пекин даст на это разрешение только после того, как станут ясны конкретные планы немцев по пересечению Южно-Китайского моря.

    Отправка всего одного фрегата, к тому же далеко не самого современного – это, конечно, в первую очередь символизм. По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, «Бавария» должна «продемонстрировать флаг в защиту наших ценностей и интересов, вместе с нашими партнерами и союзниками». При этом Берлин старается не слишком обострять – фрегат, например, не будет проходить через Тайваньский пролив, а командующий немецкими ВМС Кай-Ахим Шёнбах говорит, что Германия хотя и не поддерживает Пекин в его претензиях на острова в Южно-Китайском море, корабль туда она направляет не ради конфронтации, а следовать он будет вдоль обычных торговых путей.

    Но поход «Баварии» – это только первый шаг. В следующем году бундесвер, например, планирует отправить в Австралию истребители и топливозаправщик – чтобы продемонстрировать свою способность проецировать силу на большие расстояния.  Затем, видимо, следует ждать продолжения – страны НАТО, а в их числе и Германия, явно намерены расширять свое военное присутствие в регионе.

    Фото: Ingo Wagner/DPA/ТАСС

    И в этом присутствии есть не только символический смысл. Еще во время холодной войны Североатлантический альянс использовал так называемую стратегию «слоеного торта», когда вдоль границ с Восточным блоком размещались войска из разных западных стран.

    Таким образом в вооруженный конфликт, в случае его возникновения, автоматически втягивался сразу весь блок. Сейчас применение этой стратегии можно наглядно наблюдать в Польше и Прибалтике, где размещены сводные батальоны НАТО, а в ближайшем будущем похожий «слоеный торт», по всей видимости, появится и вблизи Китая.

    В Германии, которая долгое время находилась на переднем крае холодной войны, конечно, осознают все риски. И связанные в целом с присутствием бундесвера у китайских границ, и конкретно то, чем может обернуться его участие в провокационной практике проходов через спорные морские воды. Однако немцы идут на это совсем не только ради принципов и ценностей. Свобода морских путей, как говорят в Берлине, имеет ключевое значение для ориентированной на экспорт немецкой экономики, а значит, и для благосостояния страны. Но даже и это не самое главное.

    В связи с отплытием «Баварии» министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что именно в Индо-Тихоокеанском регионе будет решаться судьба будущего миропорядка, и Германия желает принять участие в этом процессе. Проще говоря – обеспечить себе достойное место под солнцем. Понятно, что оставаясь в стороне от конфликта за новый передел мира, такого места вряд ли добьешься, поэтому хочет того Берлин или нет, но ему приходится участвовать. Помимо всего прочего, ввязываясь в конфликт с Китаем на стороне США, Германия выполняет еще и свою часть «большой сделки», которую Берлин недавно заключил с новой американской администрацией, получив взамен от Вашингтона партнерство в сфере возобновляемой энергетики, а заодно и отказ от претензий к «Северному потоку – 2».

    Еще не так давно ответ на вопрос, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, возможно, был не столь очевиден. Сомнения при этом вызывали в первую очередь связанные с Китаем интересы Германии и ЕС. Но теперь ответ уже вполне понятен – пойдут. Берлин еще в январе, в день инаугурации Байдена, заявил, что готов договариваться с новой администрацией по поводу Китая, и в итоге договорился, как стало ясно по результатам недавнего визита Меркель в Вашингтон.

    Что же касается возможных экономических последствий, то в Кильском институте мировой экономики недавно подсчитали: рассоединение экономик и взаимная торговая война с Китаем обойдутся немцам примерно в 50 млрд евро годовых потерь, а всему Евросоюзу – в 170 млрд. Суммы, на первый взгляд, выглядят внушительно, но потери от той же пандемии уже сейчас превышают эти цифры в несколько раз, и ничего – Германия и ЕС вполне смогли их пережить.

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