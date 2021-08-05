Германия идет на войну

2 августа немецкий фрегат «Бавария» торжественно покинул порт Вильгельмсхафена и взял курс на Юго-Восточную Азию. Отправить свой военный корабль в Индо-Тихоокеанский регион Берлин планировал еще в прошлом году, но из-за пандемии экспедицию пришлось отложить. Зато сейчас – после уже вполне явной переориентации НАТО на Китай и недавних договоренностей между Германией и США – она пришлась очень кстати.

В следующие семь месяцев «Баварии» предстоит весьма обширная программа – начиная с участия в средиземноморской операции НАТО Sea Guardian и заканчивая контролем санкционного режима в отношении КНДР. Но главный ее пункт – это пересечение фрегатом Южно-Китайского моря, где находятся спорные Парасельские острова и архипелаг Спратли, которые Пекин считает своими и наращивает там военное присутствие.

В Берлине своих намерений особо не скрывают и в связи с отправкой корабля говорят в первую очередь о защите международного морского права и свободы морских путей. И если даже при этом прямо Китай не указывают, то всем все равно хорошо понятно, о ком идет речь. В том числе и самому Китаю. Помимо прочих портов по ходу своего маршрута «Бавария» планирует посетить Шанхай, но, как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, Пекин даст на это разрешение только после того, как станут ясны конкретные планы немцев по пересечению Южно-Китайского моря.

Отправка всего одного фрегата, к тому же далеко не самого современного – это, конечно, в первую очередь символизм. По словам министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, «Бавария» должна «продемонстрировать флаг в защиту наших ценностей и интересов, вместе с нашими партнерами и союзниками». При этом Берлин старается не слишком обострять – фрегат, например, не будет проходить через Тайваньский пролив, а командующий немецкими ВМС Кай-Ахим Шёнбах говорит, что Германия хотя и не поддерживает Пекин в его претензиях на острова в Южно-Китайском море, корабль туда она направляет не ради конфронтации, а следовать он будет вдоль обычных торговых путей.

Но поход «Баварии» – это только первый шаг. В следующем году бундесвер, например, планирует отправить в Австралию истребители и топливозаправщик – чтобы продемонстрировать свою способность проецировать силу на большие расстояния. Затем, видимо, следует ждать продолжения – страны НАТО, а в их числе и Германия, явно намерены расширять свое военное присутствие в регионе.

И в этом присутствии есть не только символический смысл. Еще во время холодной войны Североатлантический альянс использовал так называемую стратегию «слоеного торта», когда вдоль границ с Восточным блоком размещались войска из разных западных стран.

Таким образом в вооруженный конфликт, в случае его возникновения, автоматически втягивался сразу весь блок. Сейчас применение этой стратегии можно наглядно наблюдать в Польше и Прибалтике, где размещены сводные батальоны НАТО, а в ближайшем будущем похожий «слоеный торт», по всей видимости, появится и вблизи Китая.

В Германии, которая долгое время находилась на переднем крае холодной войны, конечно, осознают все риски. И связанные в целом с присутствием бундесвера у китайских границ, и конкретно то, чем может обернуться его участие в провокационной практике проходов через спорные морские воды. Однако немцы идут на это совсем не только ради принципов и ценностей. Свобода морских путей, как говорят в Берлине, имеет ключевое значение для ориентированной на экспорт немецкой экономики, а значит, и для благосостояния страны. Но даже и это не самое главное.

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В связи с отплытием «Баварии» министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что именно в Индо-Тихоокеанском регионе будет решаться судьба будущего миропорядка, и Германия желает принять участие в этом процессе. Проще говоря – обеспечить себе достойное место под солнцем. Понятно, что оставаясь в стороне от конфликта за новый передел мира, такого места вряд ли добьешься, поэтому хочет того Берлин или нет, но ему приходится участвовать. Помимо всего прочего, ввязываясь в конфликт с Китаем на стороне США, Германия выполняет еще и свою часть «большой сделки», которую Берлин недавно заключил с новой американской администрацией, получив взамен от Вашингтона партнерство в сфере возобновляемой энергетики, а заодно и отказ от претензий к «Северному потоку – 2».

Еще не так давно ответ на вопрос, пойдут ли немцы и другие европейцы на «китайский» фронт, возможно, был не столь очевиден. Сомнения при этом вызывали в первую очередь связанные с Китаем интересы Германии и ЕС. Но теперь ответ уже вполне понятен – пойдут. Берлин еще в январе, в день инаугурации Байдена, заявил, что готов договариваться с новой администрацией по поводу Китая, и в итоге договорился, как стало ясно по результатам недавнего визита Меркель в Вашингтон.

Что же касается возможных экономических последствий, то в Кильском институте мировой экономики недавно подсчитали: рассоединение экономик и взаимная торговая война с Китаем обойдутся немцам примерно в 50 млрд евро годовых потерь, а всему Евросоюзу – в 170 млрд. Суммы, на первый взгляд, выглядят внушительно, но потери от той же пандемии уже сейчас превышают эти цифры в несколько раз, и ничего – Германия и ЕС вполне смогли их пережить.