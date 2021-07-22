Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

Проблема наводнений в Германских федеральных землях не в том, что они нанесли непропорциональный ущерб – в том числе и в людских потерях. Проблема в том, что точно такие же наводнения в соседних странах – Франции, Бельгии и Австрии (Зальцбург) не нанесли аналогичного удара по всей системе и по людям.

То есть набежавшие в разрушенные города и села немецкие политики (в сентябре – выборы в Бундестаг) стоят на развалинах и не понимают вообще, как объяснить людям, почему именно в богатой и такой технологичной стране, как ФРГ, многочисленные дождевые осадки обернулись небывалой катастрофой. Которую они теперь называют «катастрофой исторического масштаба».

Самое подлое, что местные политики теперь попытались сделать – это обвинить во всём «изменение климата» и объявить, что первой и самой важной задачей является «усилить и углубить всеми силами борьбу против выбросов СО2 и срочно запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания».

Говорить такое, глядя, как боевые машины пехоты и инженерные машины танковых подразделений, испуская дизельный рокот, собирают из провалов и озер автомобили с трупами граждан, не успевших убежать от наводнения, и расчищают улицы от обломков домов – надо быть, как минимум, идиотом. В худшем случае – циничной скотиной. Велосипеды и «теслы» для этой цели, конечно же, подошли бы гораздо лучше.

Тем не менее, в первые дни после катастрофы с этим тезисом отметились все – и кандидат в канцлеры от партии власти Лашет, и сама фрау канцлер, и оппозиционные «Зеленые». Но, как мы давно уже поняли, разговоры об «изменении климата» всегда не более, чем дымовая завеса в борьбе за власть или маскировка чудовищных, многолетних провалов в политике и управлении.

Начнем с того – увеличились ли летние осадки «из-за климата»?

Знатокам отвечает завотделом науки газеты Welt Аксель Бояновски: «Нет. По данным Федерального агентства по охране окружающей среды, наводнения в этой стране случаются не чаще, чем раньше. И несмотря на глобальное потепление, как ливневые паводки, так и речные наводнения менее опасны, чем раньше: по отношению к росту населения дождевые паводки наносят все меньший ущерб во всем мире».

Почему сильный дождь становится катастрофой?

«Станут ли сильные дожди катастрофой, зависит не только от изменения климата. Гораздо большее влияние оказывают другие факторы. Прежде всего, это определяется застройкой, уплотнением почвы, спрямлением рек, типом ландшафта и дренажными системами. Вода, которая не может просочиться, превращается в надземный паводок, направляемый узкими дорогами. Старые дренажные системы не справляются с отводом осадков, которые обрушиваются на выросшие за это время города. В горных районах вода собирается в долинах, образуя бушующие потоки. Разбухающие реки, которые больше не могут беспрепятственно заливать свои поймы, затапливают города и деревни. Две трети естественных пойменных территорий в Германии исчезли».

Меняет ли изменение климата струйный поток атмосферы, ухудшая суровую погоду?

«Климатологи сообщают в журнале «Geophysical Research Letters», что нет никаких доказательств накопления устойчивых погодных условий в Центральной Европе».

Это неудивительно, как показали другие исследования «…согласно докладу, опубликованному в журнале «Science Advances», неясно, становится ли струйное течение все более петлеобразным. И предполагаемое влияние глобального потепления на струйное течение только что было опровергнуто еще раз, сообщили исследователи климата в апреле на ежегодной конференции Европейского союза геонаук».

В публикации за 2019 год («Отчет о мониторинге немецкой стратегии адаптации к изменению климата») федеральное ведомство уже подчеркивало, что в Германии не наблюдается тенденции к увеличению количества наводнений в летний период, равно как и увеличения количества осадков в летний период.

«Единичное наводнение не может быть объяснено изменением климата», - также написали эксперты.

Но общественные вещатели типа телеканала ZDF и ARD кормят аудиторию навозом с лопаты: «Согласно популярной теории, которая также была представлена в среду на канале ZDF в качестве научного доклада, глобальное потепление вызывает усиление колебаний высотных ветров, струйного течения. В результате погодные условия будут сохраняться дольше, дождь будет все больше затоплять то или иное место. Но это противоречит современному состоянию науки».

И тут выясняются вполне банальные наземные детали. Система гражданской обороны и оповещения в ФРГ практически демонтирована. В целях экономии нет уже никаких сирен – власти рассылают СМСки, которые, конечно, очень помогают спящим людям в ночи.

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Когда общественность в состоянии полного офигевания от того, что происходит, попыталась наехать на метеорологов, то выяснилось следующее: власти Германии были предупреждены еще за четыре дня до рокового наводнения. Правительство Германии также было проинформировано о точных местах выпадения мощных осадков, сообщил эксперт Европейской системы оповещения о наводнениях (EFAS). Соразработчик службы прогнозирования даже говорит о «монументальном сбое системы».

«За 24 часа до начала наводнения немецкие власти получили практически точные прогнозы о том, какие районы пострадают от наводнения, включая районы вдоль реки Ахр, где от наводнения пострадало особенно большое количество людей. Этот «монументальный системный сбой» привел к одной из самых смертоносных природных катастроф в Германии со времен войны», - говорит британский гидролог Ханна Клок в интервью газете Sunday Times.

Германия, с другой стороны, не желает принимать критику: «Метеорологическая служба Германии (DWD) сообщила ZDF: «Мы сделали то, что должно было быть сделано. Муниципалитеты были предупреждены о выпадении осадков в количестве 200 литров на квадратный метр, но это не было соответствующим образом распространено всеми средствами массовой информации. Во многих местах был объявлен самый высокий уровень предупреждения».

Ну, то есть, теперь виноваты средства массовой информации.

«Они хотят скрыть тот факт, что государственные СМИ, за которые мы все должны платить, потому что у них есть информационный мандат, ничего не сообщили об опасности. Передачи не были прерваны, чтобы предупредить людей. Ни государство, ни вещателей WDR, ни SWR это не волновало. Они не выполнили то, за что им дорого платят.

Скрывается то, что эта катастрофа произошла без предупреждения, за которое ответственны наши избранные правительства.

Теперь нам следует поговорить о том, почему ни один политик не счел себя ответственным за предупреждение сотен тысяч людей о приближающемся наводнении!» пишет Bild.

Но Армин Шустер (президент Федерального ведомства по делам гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий (BBK)) утверждает: «Нынешняя система борьбы со стихийными бедствиями, за которую несут единоличную ответственность федеральные земли с муниципалитетами, уже не кажется полностью адекватной современным кризисным сценариям. Федеральные земли регулярно нуждаются в мощной поддержке федерального правительства для преодоления кризисов: Бундесвер, Федеральная полиция, Федеральное агентство по оказанию технической помощи».

А дальше дьявол предлагает вглядеться в детали, которые проистекают, впрочем, из политики последних лет. Возьмем пример самого пострадавшего австрийского города Халляйн, который находится на границе с Германией: более пяти лет местные НКО, защищавшие то гнёзда птиц, то историческую кладку, блокировали строительство защитных сооружений, на которые были выделены 6,5 миллионов евро. Был запланирован даже «обходной путь», чтобы отвести воду через туннели и защитить центр города от катастроф. А виновато, конечно, глобальное потепление.

И еще вам немного красоты: в 2014 году газета Süddeutsche Zeitung вышла с заголовком: «Правительство должно использовать деньги на ликвидацию последствий наводнений для беженцев». Их и использовали на беженцев. Поскольку наводнений давно не было – надо потратить деньги на прием все новых и новых мигрантов, а не на мероприятия по предотвращению катастроф. Большого государственного ума люди.

То есть, прощаемся с мифом о невыразимо правильном и четком устройстве германского мира. Он осыпается у нас на глазах.