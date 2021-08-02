Интернет-травли ведут к украинизации общества

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2 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии

Бунт Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря Zheng Huansong/
Global Look Press
Олимпиада в Токио омрачена политическим скандалом: белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская отказалась возвращаться на родину и, по некоторым данным, находится под охраной в посольстве Польши. Что стало причиной такого развития событий, как инцидент отразится на судьбе спортсменки и почему Белоруссия рискует оказаться под новыми санкциями? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Интернет-травли ведут к украинизации общества

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства приводит к ужасным результатам. Подробности...

Что станет с Украиной без русского газа

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Украина получила бы, по сути, бессрочные гарантии транзита тех объемов газа, которые ныне потребители из Европы закупают на ее западной границе, то есть решила бы все проблемы. В свою очередь, Россия оказалась бы связанной новыми обязательствами. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Пора вернуть наши реки себе

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Реки очень многим управляют в нашей ментальности. Реки определяют наши особенные отношения с временем и пространством. Русская цивилизация – речная. И никуда это из нас не ушло. Подробности...
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Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
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    Анна Долгарева

    Интернет-травли ведут к украинизации общества

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		2 августа 2021, 17:00

    У нас очень неравнодушное общество. Чем дальше, тем неравнодушнее. Совсем недавно призывали линчевать Валерию Башкирову, сбившую детей на переходе, и вот новый объект для благородной ненависти: жительница Петербурга, прогнавшая особенных детей с детской площадки.

    Оба инцидента, бесспорно, ужасны. Невнимательность за рулем может стать причиной чудовищной трагедии, а особенные дети имеют такие же права, как нормотипичные. Но я сейчас хочу поговорить не о дамах, засветившихся в скандалах, а о тех, кто считает себя чище, лучше и благороднее. И на этом основании призывает линчевать преступниц.

    Хочется немного вернуться назад. Три года назад пиарщица «Леруа Мерлен» Галина Панина опубликовала у себя на Facebook-странице фейковую провокационную новость о том, что якобы футбольные болельщики, праздновавшие победу сборной России над Испанией, сожгли девушку в районе Ново-Переделкино. Запись она снабдила хештегом «победобесие», а закономерные вопросы охарактеризовала как «вскрываю ватку». Поднялся скандал, закончившийся увольнением Паниной, вошедшей в историю Рунета как «графиня Леруа Мерлен».

    Тогда многие писали (и я в том числе, не буду отрицать), что реакция на пост Паниной говорит о зарождении гражданского общества в России. Ну, вроде как в цивилизованных странах отменяют, «кэнселлят» за неприличные высказывания. Кажется, как раз со случая Паниной это и пошло. Фейсбук-сообщество осознало, что оно имеет власть.

    Это не плохо и не хорошо, это закономерный итог цифровизации. Вопрос в том, в какую сторону начал развиваться этот инструментарий. И мне кажется, что сейчас рунет-травля как феномен больше напоминает инструмент не столько цивилизованного общества, сколько украинизирующегося. Под украинизированным обществом я имею в виду то, что начало происходить в бывшей советской республике после победы Майдана, когда неугодных начали не только «кэнселлить» в соцсетях, но и убивать – вспомним Олеся Бузину, или, в лучшем случае, сажать в тюрьму за неподходящие высказывания. По счастью, пока у нас до этого не дошло, и, я надеюсь, не дойдет. Однако вектор развития направлен в ту сторону.

    Фото: Пресс-служба Тверского суда/РИА «Новости»

    Например, сражающаяся против «токсичной благотворительности» известная журналистка Светлана Машистова потребовала, чтобы Башкирова во время отсидки в тюрьме выступила суррогатной матерью для семьи, потерявшей детей в результате ДТП. «Здоровья у нее, 19-летней, вагон, времени свободного в колонии тоже будет много. Сможет и дальше сидеть в телефоне, не отвлекаясь от процесса возмещения ущерба. Ну а потом на свободу с чистой совестью», – написала Машистова.

    Тут можно поинтересоваться, кто провел в Кащенко интернет, но нет, Машистова не одинока в своей благородной ярости: пока скандал с Башкировой не затмила питерская история, в Сети можно было встретить множество призывов «вернуть смертную казнь» для девятнадцатилетней дурочки. В Питере же неприятная во всех отношениях дама пыталась выгнать особенных детей с площадки: «Я обращусь к управляющей. Вы съедете отсюда. Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и мы еще выясним, можете ли вы там гулять с детьми вот с этими особенностями. Организовывайте свою площадку и там гуляйте. У вас все свое должно быть».

    Отвратительно, действительно. И, разумеется, фейсбук-сообщество встало на защиту детей. Дети – это вообще больная тема почему-то. Действительно, кто может выступить против детей? Только морлоки, орки, неприятные люди. Я в ужасе читала, что для питерской дамы требуют уголовной ответственности. Опять-таки, не один человек и не два.

    Еще один случай. Прогремел скандал, связанный с кризисным центром для жертв насилия. Бывшая волонтерша обвинила гендиректора в нецелевой растрате средств. Гендиректор обвинила, в свою очередь, волонтершу во лжи. Четвертые сутки пылают страницы. Казалось бы: есть суд, прокуратура, одни могут подать заявление в силовые органы с жалобой на растрату, другие – с жалобой на клевету и ущерб деловой репутации. Но пока идет волна сетевого хейта, в Сеть утекают личные данные, и вот вчера гендиректор пожаловалась, что на адрес, где она зарегистрирована, к ее родственникам пришли неадекватные люди, требовавшие немедленно возместить ущерб. Это не цивилизованное общество, это украинство.

    Лично мне сейчас стыдно за статьи трехлетней давности, где я доказывала, что увольнение Паниной – элемент становления гражданского общества. Мне кажется, именно тогда мы свернули куда-то не туда. Сейчас субъект сетевой травли – это толпа, уверенная в своем превосходстве над жертвой. Толпа, по отдельности состоящая из вменяемых, возможно, симпатичных людей, но чувство локтя и чувство собственного превосходства ведет нас в сторону Киева, медленно, но верно.

    В случае с Башкировой суд поменял меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО, уступая, так сказать, общественному мнению. Хочется надеяться, что в гости к неприятной питерской даме не нагрянет возмущенная общественность, исполненная чувства собственной правоты.

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