Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

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24 июля, суббота  |  Последнее обновление — 14:34  |  vz.ru
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«Суперджет» стоит на пороге перерождения

«Суперджет» на авиасалоне МАКС Марина Лысцева/ТАСС
Еще недавно казалось, что один из важнейших проектов отечественного авиапрома – региональный самолет «Суперджет 100» – больше не нужен ни авиакомпаниям, ни пассажирам. Однако за последнее время преображается и сама машина, и система ее обслуживания. Как это произошло и почему еще через несколько лет «Суперджет» изменится еще больше? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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Как русские открыли Антарктиду вопреки всем препятствиям

Русская экспедиция у берегов Антарктиды Художник Л. Быков
Бесстрашный капитан пускается в кругосветку на сомнительного качества судне, всю дорогу кое-как преодолевает тридцать три несчастья, но в итоге добивается успеха. История вымышленного капитана Врунгеля и его яхты «Беда» чем-то напоминает плавание первой русской антарктической экспедиции. Ровно 200 лет назад, 24 июля 1821 года, из плавания вернулись первооткрыватели Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. Подробности...
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Глобальные корпорации стирают президента Бразилии

66-летнего Болсонару называют расистом, фашистом, мизогином и просто неадекватным человеком. В основном за дело ADRIANO MACHADO/REUTERS
Социальные сети «почистили» аккаунты президента Бразилии Жаира Болсонару, удалив «неприемлемый» с их точки зрения контент. Идет к тому, что его вообще отлучат от соцсетей, во многом благодаря которым он выиграл выборы. Парадокс ситуации в том, что Болсонару полностью лоялен США.  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не сходится картинка? Да потому что вы минус с плюсом перепутали. В понятии «гражданское общество» главным словом является не «гражданин», а «общество». Не ваше право самовыражаться, а право общества жить спокойно. Подробности...

От тоталитаризма соцсетей защитит только государство

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Несправедливо и нелепо, когда «Яндекс» и «ВКонтакте» следуют законодательству РФ, а «Гугл» и «Фейсбук», работая на территории России, не следуют. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Деньги МВФ для Украины пахнут утратой суверенитета

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Если руководство МВФ и пойдет навстречу Украине, то только в том, что касается интересов лишь киевской власти, но никак не самой Украины. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Дмитрий Грунюшкин

    Гражданское общество в России работает не так, как хотелось бы оппозиции

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		24 июля 2021, 13:21

    Есть у меня один знакомый. У всех, наверное, есть такие знакомые. Он записной либерал и тихий противник власти. Тихий не потому, что боится, а потому что так удобнее. Всегда можно сослаться на то, что плетью обуха не перешибешь, сила солому ломит и т.п. То есть нет смысла в каких-либо резких движениях, потому что все равно ничего от него не зависит, и власти подтасуют, повернут, как им надо и все равно слушать тебя не будут. Вот если бы был хоть маленький шанс, то он бы эх да как вышел на площадь! Он много ездил по Европе и Америкам, и любит говорить, что там народ на мякине не проведешь, там власти боятся народ обманывать. Потому что там «гражданское общество». А у нас народ темный и до таких категорий не дорос. Боятся, мол, слово поперек власти молвить. Знакомый персонаж, правда?

    Меня всегда беспредельно удивляла в нашей интеллигенции страсть к употреблению громких слов, сути которых они часто не понимают, а нередко понимают с точностью до наоборот. Понятие «гражданское общество», которым так любят оперировать западноориентированные граждане, в этом плане вообще уникально. Потому что на самом деле до сих пор никто не дал этому понятию исчерпывающего определения. Определений десятки, а философские трактаты на эту темы нередко провозглашают совершенно противоположные идеи. А как бы общепринятые признаки этого гражданского общества часто противоречат не только реалиям, но и здравому смыслу. Например, те, кто трактует гражданское общество как самоорганизацию людей для регламентации и упорядочивании общественной жизни вне сферы действия государства, должны будут признать, что таковым обществом являются всякого рода секты и американские формирования типа BLM, а вовсе не сознательные законопослушные горожане. Также придется признать, что восторгаются они европейскими порядками, которые существуют вопреки «гражданскому обществу», ибо базируются на безусловном подчинении существующим законам.

    Гораздо более логичной стоит признать формулу гражданского общества, как общества сознательных граждан, твердо отстаивающих свои гражданские права как от вмешательства со стороны попутавшего берега государства, так и со стороны злодейски настроенных сограждан, нарушающих общественный покой.

    Почему-то при словах «гражданское общество» либерал-оппозицией принято говорить о свободе митингов и самовыражения, а также о праве требовать поменять президента, несмотря на то, что поменять его хочет процентов пять народу, а большинство сограждан как бы эту точку зрения не очень разделяет. А также о том, что ТАМ граждане имеют активную позицию, не то, что наши. Например, в США гражданским долгом считается стукнуть в полицию, если заметишь, как сосед что-то правонарушил. Это гражданское общество! А у нас построить это общество, по мнению либерал-оппозиции, мешают въевшиеся в кожу барачные понятия, наследие каторжного прошлого, где таких активистов обидно называют стукачами.

    Стоп! Но ведь сдавать нарушителей порядка властям означает помощь госмашине, правда? То есть, гражданское общество подразумевает помощь сознательных граждан тем, кого они выбрали и назначили рулить процессом. И если это гражданское общество и действует вне сферы государственного внимания, так это не потому, что оно действует вопреки государству, а потому что до каких-то вещей и проявлений государство банально иногда не дотягивается. А право активно воспротивиться государству гражданское общество использует тогда, когда государство явным образом нарушает общественный договор, подписанный со своими гражданами. Таким образом, беспорядки в Капитолии можно счесть проявлением такого несогласия на фоне безобразия на выборах президента США. Вот только участники этих беспорядков уже полгода сидят за решеткой, даже без предъявленных обвинений. И это в так воспетом нашими свободолюбивыми людьми гражданском обществе Америки.

    Фото: Донат Сорокин/ТАСС

    Не то чтобы я переводил стрелки в стиле «а у вас негров линчуют». Просто «вы не понимаете, это другое» считаю самым пошлым аргументом.

    Оппозиционно настроенные либералы, и мой знакомый в том числе, в ответ приводят аргумент, что они нынешнюю власть не выбирали. То есть, по их мнению получается, что гражданское общество подразумевает саботаж действий власти, выбранной не вами, а большинством «заблудших» сограждан? Отнюдь, господа, отнюдь. В ваших любимых Штатах именно на вас сознательные граждане донесут в полицию, как на саботажников, если вы попытаетесь это делать. Как, например, стала героиней американская девица, которая узнала в репортаже из Капитолия своих мать и тетку и тут же донесла на них в ФБР.

    Не сходится картинка? Да потому что вы минус с плюсом перепутали. В понятии «гражданское общество» главным словом является не «гражданин», а «общество». Действия «гражданского общества» прежде всего нацелены на защиту общества. Понимаете? Об-щес-тва. Не ваших прав самовыражаться, а прав общества жить спокойно.

    И еще моментик. Неотъемлемой составной частью гражданского общества является этика. Общегражданская этика. И тем, кто ее нарушает, общество устраивает обструкцию. Гениальный актер и режиссер Мел Гибсон по пьяни обозвал какого-то копа ж…дом. И на долгие годы выпал из общественной обоймы. С ним стало западло общаться. Великий и ужасный Арни изменил своей жене - и все. Прощай губернаторское кресло, здравствуйте боевики категории В. Да, ТАМ – это работает. ТАМ, если ты не «анфан террибль» вроде Чарли Шина, от которого кроме безобразий никто ничего и не ждет, более того, ждут его безобразий, чтобы посмеяться, ты не можешь демонстративно быть чудаком на букву М.

    А теперь посмотрим сюда, где, по вашему мнению, так и не выросло гражданское общество. Известный актер демонстративно поливает помоями свою страну и удаляется в Канаду. Но работать приезжает сюда, потому что в стране, где царят «сила, наглость и хамство» он звезда первой величины, а на обетованном Западе выше третьестепенной рольки русского бандита ему никогда не подняться. Так вот после таких выступлений ТАМ его бы вышвырнули из профессии раньше, чем на площадке софиты погаснут. А тут именно вы - ждущие гражданского общества - защищаете его изо всех сил. Они же, эти артисты, ваших кровей. Они талантливые. Ну подумаешь, ляпнул про ваш народ гадость, ему можно. Да и не про вас же он такое ляпнул, вы ведь не такие. Вы не народ, получается? Ну и где ваше гражданское общество? Среди коллег и «людей с прекрасными лицами» ни этот актер, ни другой актер, устроивший чудовищный по своей пошлости перформанс со звездой Давида на стильном пиджачке, приравняв гибель миллионов евреев к затруднениям с посещением кабака, обструкции не подверглись. Отсюда нужно делать вывод, что в этой среде, так пафосно тоскующей по гражданскому обществу, это самое гражданское общество отсутствует как биологический вид.

    А наше? А наше как раз работает на «пять». Кулинар с гитарой в запале написал частушку, где обозвал свой народ глистами - и все. Он стал изгоем. Не сказать, чтобы совсем пропал, но от былой популярности и востребованности не осталось и дымка. Думаете, это злая власть приказала наказать музыканта? А история с «графиней Леруа»? А свежий пример с сетью «ВкусВилл»? Травля, говорите? Но это оно и есть – гражданское общество. Оно так работает. Вы не знали? Теперь знаете. Когда общество отвергает человека, нарушившего неписанные правила общества – это именно оно. Наше отвергло. Ваше – нет.

    Добро пожаловать в гражданское общество. И не говорите, что вы не такого гражданского общества хотели. Обманутые желания – это только ваши проблемы, как говорил один известный футболист.

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