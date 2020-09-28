России необходимо вернуть смертную казнь

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28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Белоруссия желает стать морской державой за счет России

Морской порт вполне может стать достоянием Белоруссии, но при соблюдении ряда условий Екатерина Кузьмина/Ведомости/ТАСС
Президент Белоруссии озвучил свою голубую мечту – строительство собственного морского порта на российской земле. Эта идея не выглядит тотальным абсурдом, и в мировой практике имеются соответствующие примеры. Однако наглость Лукашенко заключается в условиях, которые он выставляет для такого строительства.  Подробности...
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Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
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Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
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Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...

Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
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Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
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Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Сергей Мардан

    России необходимо вернуть смертную казнь

    Сергей Мардан
    публицист
    		28 сентября 2020, 12:04

    Глава президентского Совета по правам человека Фадеев заявил, что он против смертной казни и не видит необходимости отменять мораторий на ее применение в России. Очень многие, напротив, увидели в этом самую острую необходимость после очередных двух убийств детей.

    24 сентября в поселке Неклюдово Нижегородской области пропала девятилетняя девочка, вечером того же дня тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. В ее убийстве признался бывший сожитель ее матери. За час до этого преступления, он до смерти забил молотком совершенно незнакомую 40-летнию женщину.

    15 сентября в Рыбинске Ярославской области были найдены мертвыми две девочки 8 и 13 лет. Убийцей стал сожитель их матери. Он их сначала изнасиловал, зверски убил, а потом – расчленил. Немного найдется людей, которые и после этого не видят необходимости отмены моратория на смертную казнь, честно говоря.

    Я совершенно не спорю с тем, что всякий человек может иметь свое мнение. В том числе, и по поводу смертной казни. Я только одного понять не могу – почему ни один из членов СПЧ не выступает ЗА смертную казнь? Это что, запрещено внутренним регламентом? Они при назначении подписывают соглашение о поддержке Европейской хартии о правах человека? Откуда такое удивительное единомыслие? Право на жизнь, действительно, неотъемлемое право человека. Только дело в том, что этого права каждый день лишаются невинные люди. А когда права на жизнь лишаются дети - это совершенно невыносимо. Это невозможно вместить ни в какое, даже самое толерантное сознание.

    Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Любое судебное уложение в человеческой истории полагало, что единственным наказанием за это преступление может быть только смерть. Это не жестокая примета архаичного прошлого. Это – рефлекс, естественное чувство самосохранения, извечное противостояние человека, который сознает себя Божьим творением – абсолютному злу. Потому что, мир, государство, племя, любое общество, в котором зло остается ненаказуемым – не устоит.

    Фото: Reuters

    Фальшивые отсылки противников смертной казни к христианской морали используются исключительно как полемический прием и потому предоставляют собой типичный пример циничной и расчетливой подлости, с помощью которой можно попытаться смутить оппонента, лишить его нравственной опоры. Ведь невозможно же христианину идти против заповедей своего Господа. Это же – все равно что от Христа отречься?

    Нет. Это обычная уловка. Бог не лишил человека права на защиту. Тем более он не лишал права на защиту детей. «Начальник не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Это слова Апостола Павла из Послания к Римлянам. Современный европейский гуманизм является антихристианским и антирелигиозным. Никакого компромисса с «высокими гуманистическими идеалами» у христианина быть не может. Они стоят на диаметрально противоположных платформах.

    Гуманизм часто рядится в христианские одежды, утверждая, что они с христианством – практически одно и то же, за все хорошее и против всего плохого. Только концепция Спасения и Вечной Жизни ни на йоту не совпадает с идеологией абсолютной свободы личности и бесценности именно земной жизни. Из-за этой зацикленности на земной жизни и проистекает либеральное отрицание права государства и общества на смертную казнь. Это тоже своего рода религия, но непримиримо враждебная и христианству, и исламу, и иудаизму. Все авраамические религии, напротив, к смертной казни относятся совершенно спокойно. Для них это совершенно несущественный вопрос. Либеральное общество тяжело болеет. При этом его болезни не лечатся, они приобретают хроническую форму и постепенно убивают общественный организм.

    В здоровом обществе или в таком, где есть иммунитет, не могут физически существовать такие упыри как рыбинский убийца и подобные ему нелюди. В нем не могут жить педофилы, убийцы-рецидивисты, садисты-мучители. Это – раковая опухоль, которую буквально отсекают. Люди инстинктивно чувствуют несправедливость, ненормальность общественного устройства, когда человек, убивший ребенка уже через 12 лет выходит на свободу, после чего страшно убивает еще двух детей и при этом гарантированно остается жить. Никакие рассказы про невыносимые условия в тюрьмах для приговоренных к пожизненному заключению не могут успокоить сознание взрослых людей, у которых есть свои дети. Они знают, что так просто не должно быть.

    Система, которая отрекается от прямой обязанности карать преступников, защищая своих подданных, добровольно лишает себя власти. Если тот самый «начальник» по словам апостола Павла не хочет обнажить свой меч, чтобы покарать зло, людям ничего не останется, кроме как взяться за дело самим. Циркулирующие городские предания, что детоубийц и педофилов убивают в тюрьмах и колониях, с одной стороны, представляют собой надежду на справедливое воздаяние, а с другой – это общественное одобрение и поддержку самосуда. Собственно, поэтому и покойный Марцинкевич-Тесак был столь популярен - потому что он боролся с педофилами и торговцами наркотиками, а государство, по мнению людей, с ними не боролось как должно.

    Тоталитарная диктатура европейского гуманизма в России – это странное наследие СССР. Для коммунизма, который сложился, как философское развитие идей Руссо и Фуко (на которых и сегодня стоит европейская цивилизация) – это было естественно. Но, с коммунистическими экспериментами мы вроде бы уже как 30 лет закончили? Если что и необходимо переосмыслить России, так это то мировоззрение, которое она утратила в 1917-м, и, по идее, должна была вернуть себе в 1991-м. Однако этого не произошло.

    Идеологи разрушения СССР были самыми настоящими коммунистами. И по принадлежности к КПСС, и по философии. Они обошлись сменой флага и приватизацией собственности. К слову, Америка совершенно спокойно применяет смертную казнь, именно потому, что открыто противостояла коммунизму и всякой левой либеральной идеологии, которые доминировали на европейском континенте. 300 тысяч американских церквей и пустые европейские соборы – из области того же противостояния.  

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    Правозащитники, действительно, имеют право на свое мнение. Но это в той же степени относится и к десяткам миллионов граждан России, которые выступают за смертную казнь. Для того, чтобы защитить жизни своих детей. 


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