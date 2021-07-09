Лжегерои среди нас

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9 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Рынок нефти напугали повторением 2020 года

Мир пока избежал повторения исторического обвала нефти REUTERS/Sergei Karpukhin
Разногласия между Саудовской Аравией и ОАЭ привели к падению цен на нефть. В прошлом году похожая ситуация обернулась обвалом мировых котировок и стоимость барреля в какой-то момент была отрицательной. Сейчас рынок испугался повторения сценария 2020 года. Насколько это реально?  Подробности...
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Предвыборные списки партий наполнили люди-смыслы и спонсоры

На думских выборах самые высокие шансы эксперты обещают либо новым, либо обновленным старым партиям Кирилл Каллиников/РИА Новости
Все 14 партий, имеющих право идти на выборы без сбора подписей, представили в ЦИК списки своих кандидатов. Какие партии и почему имеют теперь наибольшие шансы пройти в Госдуму? Кто сумел значительно обновить ряды своих кандидатов в депутаты и привлек под свои знамена лидеров общественного мнения, а кто предпочел спонсоров?  Подробности...
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Кого можно назвать главной феминисткой России

Общее количество фемактива в России не подсчитано, но оно растет буквально на глазах Сергей Фадеичев/ТАСС
Вскоре после революции в Советской России были созданы женсоветы, задачей которых была трансформация общества для достижения гендерного равенства. Лидерами этой феминистской по сути сети стали Инесса Арманд и Александра Коллонтай – женщины без оговорок выдающиеся. Есть ли такие среди современных российских феминисток? Подробности...
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«Спутник V» вернет россиянам путешествия по Европе

Европейские и российские вакцины могут получить взаимный пропуск Utrecht Robin/ABACA/Reuters
«Очень примечательно и очень положительно». Такими словами в Кремле отреагировали на предложение представителя Евросоюза о взаимном признании вакцин. Какие препятствия сейчас стоят на пути взаимной сертификации данных препаратов и почему, несмотря на противодействие стран Прибалтики и даже Франции, эта идея имеет все шансы быть реализованной? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Лжегерои среди нас

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Время идет и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии. Подробности...

Украинский народ разделен по социальному положению

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Культурное пространство между Россией и Украиной до сих пор является в известной степени общим, что прослеживается даже в новом поколении украинцев. Подробности...
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России не нужен хаос в Афганистане

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Туркмено-афганская граница – одна из самых уязвимых. Ходят слухи, что там туркменским военным не выдают оружие, потому что его отбирают боевики. В любом случае, даже если Ашхабад также попросит Москву о помощи, военное присутствие России в регионе не является панацеей от радикализма. Подробности...
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Коронавирус с нами навсегда

Лукашенко ответил Европе

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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Козлов

    Лжегерои среди нас

    Сергей Козлов
    ветеран спецназа
    		9 июля 2021, 12:30

    Как-то в начале двухтысячных к нам на встречу ветеранов 173 отдельного отряда специального назначения, воевавших в Кандагаре, а потом в Чечне и Дагестане, заявился человек с Золотой Звездой Героя на груди. И сообщил, что он боец нашего же отряда. Правда ни мы не могли вспомнить этого персонажа, да и он, видимо, начитавших моих статей об отряде в журнале «Братишка» назвал только комбата, Сергей Бохана и ротного – Валеру Попова, сгоревшего в вертолете при спасении подчиненных. Ни командира группы, ни сослуживцев назвать не смог. Да и комбата, глядя на него в упор, не признал. Все стало ясно. Выгнали, практически не тронув. Я не сдержался и двинул ему разок в печень для ясности сознания. Жалею, что мало.

    Михаил Шепорнев – так зовут гражданина – не то, что не герой, но и к боевым действиям никогда никакого отношения не имел. Служил срочную Миша в батальоне обеспечения учебного процесса Военно-инженерной академии им. Куйбышева, как впоследствии выяснилось.

    Однако, на том дело не кончилось. Спустя некоторое время «герой», используя наивность руководителя небольшого авиапредприятия в Быково, устроился туда ни много, ни мало, а заместителем генерального директора. Бдительность проявил начальник службы безопасности компании, сам бывший афганец и вертолетчик, знавший по службе в Кандагаре Сергея Бохана. К описываемым событиям у фигуранта уже был свой сайт, где он представал, как полковник ГРУ, да и наград у него прибавилось.

    Тогда-то и решили мы провести спецоперацию, подставив ему реального журналиста. Около часа Миша Шепорнев рассказывал девушке небылицы о своем героическом прошлом. А дальше, как говорили в одном сериале, «картина маслом». Появились «двое из ларца»: ваш покорный слуга и Сергей Константинович Бохан собственной персоной. И организовали передачу лжегероя вызванному заранее сотруднику правопорядка. На него даже дело завели, но вскоре отпустили. Я думал, что больше о нем не услышу. Нет. Как выяснилось, данный фигурант время от времени появлялся на различных встречах ветеранов и передавал участникам привет от… ветеранов 173 ооСпН. Несколько раз его вычисляли. Но, видимо мараться об это… не хотели и выпроваживали без тумаков.

    А недавно выяснилось, что, введя в заблуждение какого-то московского чиновника, Шепорнев получил рекомендацию в администрацию г. Химки Московской области. То есть, у этой истории нет конца. Ее продолжает писать «герой».

    Фото: Василий Батанов/РИА Новости

    Боец балетного спецназа

    Ну, ладно бы, был он такой один, как мы наивно полагали в начале двухтысячных. Пользуясь безнаказанностью, подобные Шепорневу расплодились, как тараканы. Буквально месяц назад одна знакомая, занимающаяся делами ветеранов в 22 Гвардейской отдельной бригаде специального назначения прислала мне ссылку и поинтересовалась, не знаком ли я с этой героической дамой. «Она прошла – почти два с половиной года – с 85-го по 87-й – под огнем, в спецназе, двенадцать правительственных наград, ранения. Но когда получила 1-ю группу инвалидности по ранению – не стала нужна государству: пенсии не хватает - хорошо, что есть списанная из гостиницы кровать, раскладушка, да подаренные ребятами-«афганцами», стенка и холодильник. Практически все деньги уходят на лекарства».

    «Курянка Тамара Шакулова училась на хореографа, а в 1985 году получила приказ вылетать в Афганистан. Отказаться было невозможно! Ей приходилось водить и БТР, и вертолет! Однажды ехала в колонне через Кабул в Кандагар, проходя Саланг». Это чистая двойка по географии, поскольку перевал Саланг севернее Кабула, а Кандагар на самом юге страны. Да и не ходили колонны из Кабула на Кандагар никогда. Зачем бы, собственно? Андерсен и братья Гримм нервно курят в сторонке.

    С самого начала было ясно, что это псевдогероиня, поскольку ничего подобного в 22 бригаде спецназначения, в составе которой я воевал в то же время, никогда не было. Однако стало интересно – может, была такая дама в числе служащих Советской Армии в каком-то из отрядов? И правда, вскоре выяснилось, что была такая на должности машинистки секретного делопроизводства штаба 22 бригады спецназ в Лашкаргахе. Естественно, никаких подвигов за ней не числилось. А уж тем более описанных «героиней». Стало интересно, в связи с чем в ней проснулись воспоминания формата, как в известной песне – «все, что было не со мной, помню».

    Оказывается, ей покровительствовал заместитель командира бригады подполковник Масалитин М.П. Ну, тут дело стало проясняться. Он действительно служил в спецназе, находился в ДРА. О его боевых подвигах история умалчивает ввиду их отсутствия. Уволился в звании полковника. И тут – сослуживцы вдруг его увидели на одной из встреч в звании генерал-майора. О причинах такого внезапного повышения он сообщил что-то невнятное. А сейчас господин Масалитин вырос до «генерал-лейтенанта ГРУ». Здесь повествуется о том, как «генерал-лейтенант» принимал участие во встрече со студентами МВТУ им. Баумана и рассказывал «о тайных операциях», которых он никогда не проводил. Стоит ли удивляться, что его «боевая подруга» вдруг оказалась двенадцать раз чуть не награжденной и еще трижды раненной, когда прыгала с парашютом из горящего вертолета? 

    Герои среди нас

    Дальше больше. Собирая материал для этого текста, я натолкнулся на публикацию о том, что только за 2016-2018 годы было выявлено более четырнадцати особо проявивших себя липовых героев СССР и России. Вот их неполный перечень: «Капитан Алешин А.Н. 1984 года рождения, город Брянск. Данный «герой» прибыл к новому месту службы в г. Тюмень (ТВВИКУ) на должность командира взвода со звездой Героя Российской Федерации на груди. МО награды не подтвердило. Проведено расследование. Алешин от комментариев отказался. Вынужден был из ВС уволиться. Убыл в Брянскую область. Помимо Звезды Героя носил незаконно орден Мужества.

    Вертелко Иван Петрович, генерал-полковник. 17 августа 1926 года рождения. Участник Великой Отечественной. В девяностых годах Указом Постоянного Президиума Съезда народных депутатов СССР (Сажи Умалатова) генерал-полковнику И. П. Вертелко было присвоено звание Героя Советского Союза. Постоянный Президиум Съезда народных депутатов СССР не имеет права вручать советские награды, это награждение является нелегитимным. Тем не менее, он регулярно появляется в общественных местах с высокой наградой.

    Качур Алексей Валерьевич, город Новосибирск. Данный персонаж носил Звезду Героя России. Также носил и другие высокие государственные награды. Не является ни героем, ни ветераном боевых действий. Также не имеет отношение и к ВДВ.

    Гречка Алексей Викторович. Рассказывал всем, что является майором ГРУ в отставке, награждён звездой Героя России. Так, в 2009 году, обманув реальных ВБД, пытался создать общественную организацию «Заслон Отечества». Цель – чужими руками добиваться передела собственности, выбивания долгов и прочих незаконных действий, опираясь на авторитет и боевой опыт ветеранов. Под благовидным предлогом собирал денежные средства с ветеранов и выбивал долги с организаций. Присвоил собранные деньги на лечение ребёнка ветерана.

    Шепорнев Михаил Владимирович, родился 28 июня 1965 года в селе Соболиное Паранайского района Сахалинской области. Утверждает, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1991 года «за мужество и героизм», проявленные при выполнении интернационального долга в ДРА, ему присвоено звание Героя Советского Союза (Золотая медаль № 11665 и Орден Ленина № 460778). Справка: последняя золотая звезда Героя Советского Союза за № 11664 Указом от 24 декабря 1991 года вручена подполковнику Солодкову Леониду Михайловичу.

    Ибадов Эльданиз Кадирович. Преподователь ОБЖ кулинарного колледжа. Носил на груди Звезду Героя и орден Ленина. Полиция выяснила, что награды персонаж приобрел в интернете, и они всего лишь муляжи. В отношении педагога возбужденно административное дело. Никонов Александр Николаевич. Уральская Ассоциация героев выявила фальшивые документы у персонажа. Звезда Героя Российской Федерации № 8105. Дело передано в правоохранительные органы.

    Лжегерой Советского Союза полковник Дмитрий Беляев. Не проходит по спискам, нет такого гражданина в списках Героев СССР. Может быть, очередное награждение от Сажи Умалатовой».

    «Герои» Сирии

    И это далеко не все. В «Одноклассниках» есть группа ветеранов боевых действий, которая занимается выявлением и обличением подобных жуликов. Им даже имя нарицательное придумано – «шиндагарец». Почему? Как-то один псевдо-ветеран войны в Афганистане на вопрос, где служил, назвал несуществующий населенный пункт – Шиндагар. Это географическое наименование возникло от слияния слов «Кандагар» и «Шинданд». Что называется, слышал звон… Откуда же знать такие географические подробности человеку, который и близко в Афганистане не был?

    Группа по собственной инициативе выявляет псевдо-героев и псевдо-ветеранов и направляет информацию в соответствующие ветеранские организации. Как ни обидно, но зачастую раскруткой псевдогероев занимаются СМИ. А всего-то дел журналисту – попросить предъявить документы, подтверждающие душещипательный рассказ. Как рассказал сотрудник полиции, оформлявший дело на Шепорнева, подобная публика была и раньше. Сколько липовых участников Великой Отечественной, даже назвать трудно. При том, что, к сожалению, не все реальные ветераны могли своевременно получить заслуженные льготы.

    Но время идет и молодым проходимцам надо соответствовать какой-то войне. Ну, значит, Афганской, Чеченской, боевым действиям в Дагестане, а сейчас, наверное, уже выдают себя за ветеранов боевых действий в Сирии. И, если перед этим не поставить заслон в виде закона, то вирус «Шиндагара» будет распространяться и дальше.

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