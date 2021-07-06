Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

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6 июля, вторник  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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Французы устроили скандал из-за шампанского в России по ошибке

Французские виноделы обсуждают проблему, которой не существует Артем Геодакян/ТАСС
Французские виноделы устроили настоящую истерику из-за того, что Россия якобы запретила называть им напиток из Шампани шампанским. Французы заявили, что приостановят поставки, а потом начнут писать на этикетках «игристое вино», как того требует закон. На самом деле документ не направлен против продукции из Шампани. Более того, теперь ни один российский винодел не имеет права писать слово «шампанское» на бутылках со своим игристым без одного важного уточнения. Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Вред от гей-рекламы «Вкусвилла» будет понятен позднее

Пять дней никакого скандала не было, но на шестой публикацию решили удалить vkusvill.ru
После того, как сеть супермаркетов «Вкусвилл» опубликовала в соцсетях партнерский материал про однополую семью, скандал в Сети и, как считается, угрозы вынудили ее руководство отказаться от этой затеи и принести извинения. И противники, и сторонники гей-рекламы уверены, что бренд «похоронил свою репутацию». Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Как защитить ВМФ России от новой украинской ракеты

Украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун» president.gov.ua/
wikimedia.org
Президент Украины объявил о принятии на вооружение средства для «противодействия российской агрессии» – противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». Каким образом Киеву удалось создать такое оружие, какую угрозу оно может представлять для кораблей ВМФ РФ и что Россия могла бы ей противопоставить? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности. Подробности...

Лучше бы «зеленая феминистка» молчала

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Девушке Анналене, конечно, прикусить бы язычок, извиниться и отползти на время, но она начала реально бычить на критиков, обвинять их в сексизме, утверждать, что ей не в чем каяться и не за что извиняться. Подробности...
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Можно ли доверить жизнь и здоровье интернету

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Между «экспертами-любителями» и теми, кто профессионально трудится в сфере здравоохранения, возникла острая конкуренция. Вопрос «кого слушать», когда речь идет о нашей жизни и здоровье, стоит того, чтобы рассмотреть его со всей тщательностью. Подробности...
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Гей-пропаганда во «Вкусвилле»

Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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    Геям-водопроводчикам неловко от назойливости ЛГБТ-движения

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		6 июля 2021, 16:25

    Нехитрое умственное упражнение: когда бы заинтересованные лица поставили перед собой задачу договориться с консервативным обществом о той самой «толерантности к меньшинствам», об которую сломано столько стульев, о тех самых равных правах, – как они должны были бы действовать? Очень просто. Они стали бы показывать обывателю представителей меньшинств, которые от него самого, обывателя, неотличимы.

    Дело в том, что каждый, кто хотя бы немного осведомлен о том, как устроен мир однополых отношений, – знает, что вот эти экзотические граждане, которые маршируют на парадах, густо штукатурятся и, главное, разговаривают с внешним миром в агрессивно–наступательном жанре («мы на горе всем буржуям мировой лгбт раздуем» etc.) – они лишь небольшая, крикливая и радикальная часть большой реальности.

    А где–то дальше, за ними, – самые обычные люди, про которых вы никогда и не скажете, что они, например, геи. Суровые мужики и усталые тетки. Силовики, бухгалтерия, слесари–водопроводчики. И – барабанный бой – среди геев есть и много самых настоящих консерваторов, патриотов, сторонников «режима», у которых не только внешность и жизненный стиль, но и взгляды такие, что вы просто не различите, где они, а где – вы сами.

    И – возвращаясь – если бы идея ЛГБТ–движения состояла в том, чтобы несколько расширить границы нормы и мягко объяснить «натуралу», что те несколько процентов людей, в биологии которых имеется такая девиация, ничем не хуже его самого, и точно так же имеют право на.. – и далее список юридических возможностей, – это оказалось бы сложно, но не очень сложно.

    Потому что девять из десяти «гомофобов», оказавшись нос к носу с самым простым и заурядным человеком «не той ориентации», но без фиолетовых волос, радужных флагов и бравых речевок, а со ста граммами и соленым огурцом, – просто не нашли бы, что возразить против гражданских прав этого человека. Есть исключения. Кто–то, конечно, и в этом случае был бы против. Есть те, кто настаивал бы на том, что и в светском обществе должен строго соблюдаться религиозный закон. Есть просто сварливые персонажи, которых по определению раздражают или пугают любые отличия. Все бывает.

    Фото: MIKE FENDER/THE NEWS HERALD/USA TODAY NETWORK/Reuters

    Но для большинства – эти меньшинства, оказавшиеся меньшинствами просто в силу обстоятельств своего рождения, и при этом осознающие себя частью большинства, – не были бы драмой. В конце концов, разве только с геями есть такая проблема? Я, например, «интеллигент» и, как говорят в народе, «ботаник». А это, скажу я вам, почти то же самое, что «не та ориентация».

    Но ничего, я как–то утрамбовался и приспособился. Иду, бывает, по маленькому городу, где–нибудь далеко–далеко, а незнакомые люди со мной здороваются, а у храма даже пытаются подойти под благословение. Очки, борода, пальто черное. Нет, говорю, извините. В общем, интеллигенты – они хоть и кривовато, но тоже вписываются в вечный русский пейзаж. Но задача ЛГБТ–движения – совсем другая (и на американском примере мы уже выяснили, какая она). И никакого отношения к «расширению границ нормы» она, к сожалению, не имеет.

    Зато имеет – к полному ее, нормы, упразднению, и вовсе не только и не столько уже в смысле геев, эту станцию почти что «проехали», а намного жестче: чего стоит одна маниакальная фиксация пропаганды на смене пола и проч. Собственно, «биологическая» риторика а ля «всегда есть несколько процентов людей, устроенных чуть иначе – и что же теперь, отказывать им в правах?» – считается в прогрессивном мире устаревшей и оскорбительной.

    Нет, теперь нужно именно настаивать на том, что проблема меньшинств – это не какой–то ситуативный набор обстоятельств, который стоило бы понять и принять наравне со всем остальным разнообразием бытия, – нет, это сознательный выбор, и выбор идеологический, революционный, призванный опрокинуть «вековой гнет» etc.

    И от консервативного обывателя в двадцать первом веке требуется вовсе не мягкость и терпимость. От него требуется покорность той политической дубине, которая сделана в том числе и из образов ЛГБТ. Он не должен думать, что «они – такие же, как и мы». Напротив, он должен приучаться к тому, что «они» (любые политкорректные «они») – как раз-таки другие, совсем другие, и гордятся этим, и носят эту «инаковость» как знамя, и, больше того, запрещают ему, обывателю, к этой инаковости прикасаться даже самым уважительным образом, писать об этом, играть такие роли, шутить на эту тему, если он сам – находится вне (это называется апроприация).

    Таким образом, разговор идет, увы, не о равенстве, не о правах, не об уважении и гуманизме. Разговор идет о подчинении политической машине, для которой геи – это только маленький фрагмент общей картины переделывания жизни, сравнимого с прежним коммунистическим. И как должны себя чувствовать все эти бухгалтеры и водопроводчики, которых заодно, чохом, записали в ряды этого монструозного нео–ВКП(б), штурмующего патриархальность и прочее угнетение?

    Должно быть, им неловко, и они хотели бы, чтобы их оставили в покое. Ровно того же самого хочет и стандартно устроенный обыватель. Но машина едет все быстрее и останавливаться не планирует.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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