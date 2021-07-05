В Европе карают последних борцов с ЛГБТ-пропагандой

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5 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:17  |  vz.ru
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Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

Советский задел по микроэлектронике в Белоруссии сохранился Александр Кондратюк/РИА Новости
Советское наследие в сфере электронных технологий, как ни странно, еще актуально для России – особенно в контексте взаимодействия с Белоруссией. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в производстве микроэлектроники. Почему устаревшая белорусская электроника может быть полезна отечественной промышленности, особенно российским вооруженным силам и космосу? Подробности...
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В Эстонии захотели забрать у России «подарок» Ленина

Ивангород, на который претендует Эстония, был построен русскими еще во времена Ивана Грозного Matthias Graben/Image Broker/Global Look Press
На президентский пост в Эстонии баллотируется политик, открыто заявляющий о территориальных претензиях к России. Бывший спикер парламента Хенн Пыллуаас уверен – «нет никакой необходимости узаконивать преступную оккупацию» городов Печоры, Изборск и территорий к востоку от Нарвы. Имеют ли эти земли хоть какое-то отношение к Эстонии и почему местные политики решили угрожать суверенитету России? Подробности...
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Российских детей спасают из сирийских тюрем

Возвращение детей из Сирии – на особом контроле у федерального детского омбудсмена deti.gov.ru
В подмосковный Чкаловский прибыл необычный спецборт Минобороны. Самолет доставил почти два десятка детей – российских граждан, которые находились в сирийских тюрьмах и лагерях военнопленных. Эти мальчики и девочки – из семей боевиков ИГИЛ и других группировок. Как они оказались в Сирии и какой будет теперь их судьба в России? Подробности...
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США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию

Тысячам сотрудничавших с США афганцев грозит расправа в случае победы талибов U.S. Army/flickr.com
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна – участница ОДКБ? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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В США начинается решающая битва за власть

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская либеральная элита, установившая контроль над Белым домом и обеими палатами Конгресса, вовсе не собирается отдавать власть. Стоящие за Демпартией США транснациональные корпорации, международные финансовые группы и Большая Цифра попросту не могут позволить себе роскоши политической нестабильности. Подробности...

Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Владимир Меньшов был действительно великий режиссер. И что важнее, он был великий человек – принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности; он не стеснялся отстаивать их. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Выходка «ВкусВилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Новейшая религия меньшинств удивительна – и возмутительна – тем, что она напрямую касается мизерного количества экзотических личностей, но впаривается сверху с таким напором, словно бы каждый человек в мире должен сердечно на нее отозваться. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
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  • «Любовь и голуби»

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    Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

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    из семей боевиков ИГИЛ


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    исторические мифы


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    военные спутники


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    В Европе карают последних борцов с ЛГБТ-пропагандой

    Только две страны ЕС активно выступают против пропаганды гомосексуализма    5 июля 2021, 20:00
    Фото: REUTERS/Florion Goga
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Санкции, штрафы и прочие наказания вплоть до исключения из Евросоюза - такими мерами руководство ЕС грозит двум государствам, Польше и Венгрии. А все из-за того, что в Варшаве и Будапеште приняты законы, ограничивающие пропаганду и навязывание ценностей секс-меньшинств. Почему этот вопрос так принципиален для Брюсселя и каким будет результат такого давления?

    «Все самые прекрасные поэмы пишутся на чистых листах». Так говорил Великий Кормчий, Мао Цзедун. Конечно, он имел в виду не только литературу, но и политику. И когда Великому Мао приспичило написать новое китайское общество, зачисткой листов человеческой памяти (исписанных традициями, культурой, сложившимися устоями общества – в общем, всем тем, что лежало в основе китайской цивилизации) занялись хунвейбины. Либо стирая листы, либо уничтожая их – вместе с носителями. Процесс получил название «Культурная революция» и закончился настоящей катастрофой для китайского общества. Неудивительно, что его признали неудачным, отказались от его результатов.

    Пришедший на место Мао Цзедуна маленький, но очень умный китаец Дэн Сяопин стал писать новое китайское общество не на чистых листах, а как раз отталкиваясь от традиционных китайских устоев. Подшивая к ним в нужных местах веяния современного западного капитализма. Результат, как говорится, налицо – КНР за короткий срок превратилась во вторую державу мира с претензией на роль первой.

    Этот сюжет приходит в голову при рассмотрении совершенно далекой во времени и пространстве коллизии - конфликте между Евросоюзом и двумя его членами по поводу отношения к секс-меньшинствам.

    Вырожденцы

    Ведь сегодня у Мао в Европе нашлись последователи - и не какие-нибудь университетские маргиналы, а современная политическая элита Евросоюза. Эта элита проводит в ЕС самую настоящую радужную культурную революцию, проталкивая нетрадиционные ценности через все возможные каналы. Дошло до того, что капитаны сборных Англии и Германии выходят на 1/8 финала в радужных повязках.

    Отчасти происходящее объясняется интеллектуальным вырождением европейских элит, из-за которого они больше не могут делать то, что и должны делать элиты – вести общество по пути прогресса через бурные пороги истории. Нынешние элиты искренне верят, что порогов и испытаний больше нет, что их корабль доплыл до конца истории, а победителю больше ничего не угрожает и она может гнить на лаврах.

    Однако это не так. На место советского конкурента пришли новые претенденты – патриархально-китайская, традиционная мусульманская, националистическо-восточноевропейская и другие модели. Они оспаривают господство либеральной демократии уже даже не в третьем мире, а в самой цитадели либерализма, в Западной Европе. И чтобы снова выиграть битву за место под солнцем, европейская культура должна быть пассионарной, мобилизационной, наполненной актуальными ценностями.

    Казалось бы, что проще? Достаточно лишь вернуться к здоровому европейскому либерально-консервативному порядку, построенному на личных свободах, протестантской этике, отказе от любой формы тоталитаризма (в том числе правозащитного). Порядку, который оказался куда привлекательнее восточноевропейского социализма, не говоря уже о всяких мракобесных идеях «исламской справедливости».

    Но нынешняя элита оказалась настолько заидеологизированной, что она не только не может принять свои ошибки, но и готова карать тех, кто ей на эти ошибки указывает. Например, венгров и поляков.

    Восточная свобода

    Сегодня Венгрия и Польша остались, пожалуй, последними государственными оплотами традиционных европейских ценностей в ЕС, не стесняющими выступать против ЛГБТ-диктатуры. Почти на трети польской территории местные власти создали «зоны, свободные от ЛГБТ».

    Власти Польши уверяют, что в стране нет никаких законов, которые дискриминируют людей исходя из их сексуальной ориентации – там просто запрещены гей-парады и другие массовые мероприятия, проходящие под радужными флагами и идеологией. Элементарная демократия – большая часть местных людей, выражаясь словами одного известного польского политика, не хочет, чтобы кто-то бегал по улице и своим видом и поведением оскорблял добропорядочных католиков.

    Венгры же пошли еще дальше. В стране принят закон, который запрещает демонстрацию или рекламу гомосексуальности или смены пола в телешоу, фильмах и программах сексуального образования для детей в школах. И опять же, по словам венгерского премьер-министра Виктора Орбана, он «не о гомосексуалистах, а о детях и родителях». В Будапеште уверены: рассказывать детям об особенностях сексуальной ориентации должны только и исключительно их родители. Так, как считают нужным и когда считают нужным.

    Проще говоря, закон направлен на защиту традиционных семейных ценностей, лежащих в основе нормального биологического и психологического развития подростков. И в Варшаве, кстати, инициативу соседей оценили: министр образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что его страна должна полностью скопировать венгерский закон.

    А вот в Европе не оценили. «Мы не выбираем, быть ли нам гомосексуальными по натуре. А вот гомофобия – это уже результат осознанного выбора», - заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Виктор Орбан либо должен соблюдать законодательство Евросоюза, либо выйти из Евросоюза.

    По словам господина Рютте, ЛГБТ вопрос «является настолько фундаментальным» для Европейского сообщества, что без него «мы всего лишь торговый блок с единой валютой».

    Да, действительно, ЕС в теории зиждется не только на единой экономике – это общество стран, разделяющих единые ценности. Ценности, которые лежат в основе западноевропейской цивилизации. Именно по этому принципу – принципу гомогенности – строилась европейская семья. Однако господину Рютте, видимо, невдомек, что в пакете этих традиционных ценностей изначально не было место ЛГБТ-тоталитаризму. Никто из стран-основателей ЕС под ними не подписывались. Они подписывались под личными свободами, под правом быть самими собой, под обязательством соблюдать верховенство закона и уважать чужую точку зрения и чужие традиции, в том числе и консервативные.

    Никто не брал на себя обязательства, например, учить детей быть гомосексуалистами, не говоря уже о том, чтобы принуждать их этому учиться. Чем сейчас, например, активно занимаются в немецких и других школах. Как верно отмечает Виктор Орбан, в этой Европе «гегемония мнения оказывается важнее плюрализма идей». По словам венгерского премьера, его европейские коллеги «ведут себя так, как будто являются колониалистами. Они хотят указывать какие законы должны действовать в других странах, они хотят учить нас как нам проживать свою жизнь, как себя вести в ней», - возмущается Виктор Орбан.

    Эксперты утверждают, что борьба западноевропейских «ЛГБТ-колониалистов» и восточноевропейских традиционалистов только начинается. Брюссель намерен бороться с Варшавой и Будапештом не только при помощи угроз, но и при помощи денег.

    «Терпимость к ЛГБТ превратилась в идеологию наиболее богатых европейских стран, и они, имея финансовые рычаги, готовы наказывать тех, кто идёт "не в ногу"», - поясняет газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Вадим Трухачев. В частности, лишать европейского финансирования те польские муниципалитеты, которые стали «свободными от ЛГБТ».

    Правда, шансы на то, что такой финансовый кнут сработает, сравнительно невелики. «К подобному европейскому давлению в Варшаве, Познани и Вроцлаве относятся нормально, но в целом польскому обществу это не нравится. Правящая партия “Право и Справедливость” никогда не примет такой подход и средств воздействия на польские власти совершенно недостаточно», - поясняет газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

    Что же касается венгров, то вряд ли потенциальные санкции, которыми ЕС грозит за принятый закон об образовании, испугали Будапешт (прекрасно понимающий, что в забюрократизированном ЕС между угрозой санкций и их вводом могут пройти годы). Не обращают внимания венгры и на угрозы выкинуть их из Евросоюза. «Мы не собираемся выходить из ЕС. Мы хотим спасти его от лицемеров», - заявила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

    Есть надежда, что спасут. И от лицемеров, и от хунвейбинов. В ином случае голубая «Культурная революция» будет концом той Европы, которую мы знаем и которая нам все-таки нужна.


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