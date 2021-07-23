Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

Взгляд
23 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:31  |  vz.ru
Разделы

У главной золотой монеты России огромный потенциал

Россия впервые выпустила монету весом в унцию, как принято во всем мире Владимир Астапкович/РИА Новости
В России выпущена золотая монета «Георгий Победоносец» весом в унцию. Именно тройская унция является международным стандартом веса. Это открывает реальные возможности для экспорта золота теперь и в форме монет, а не только слитков. Почему Банк России так долго не выпускал монету такого веса и насколько прибыльной будет их покупка?  Подробности...
Перейти в раздел…

Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
Перейти в раздел…

Российским космонавтам добавят на орбите жилья и работы

Модуль «Наука» в сборочном цеху РКК "Энергия"/Роскосмос
Самый знаменитый космический долгострой России – модуль «Наука», создававшийся целых двадцать пять лет – наконец-то отправился на МКС. Почему промышленность билась с ним так долго, с какими проблемами пришлось столкнуться при его создании и почему этот модуль так важен для российских космонавтов, работающих на орбите? Подробности...
Перейти в раздел…

Эрдоган отказался от наполеоновских планов

«Турок держит свое слово, а грек – нет», – провозгласил Эрдоган Murat Cetinmuhurdar/
PPO/Reuters
Президент Турции наплевал на резолюцию Совбеза ООН и дал понять, что не допустит объединения греческой и турецкой общин Кипра в единое государство. США и Великобритания уже пообещали созвать срочное заседание Совбеза, а Россия осудила Анкару за открытие города-призрака Вароша. Кажется, что Анкара наращивает свою экспансию безнаказанно, но в реальности Эрдогану пришлось умерить свои аппетиты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Наряду с самостоятельностью и воинственностью внешней политики Турции, новым ее элементом стала большая ориентация на Россию. Между Путиным и Эрдоганом возникло личное доверие, которому позавидовали бы лидеры стран – членов НАТО. Подробности...

Деньги на защиту от наводнений Германия потратила на беженцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Система гражданской обороны и оповещения в ФРГ практически демонтирована. В целях экономии нет уже никаких сирен – власти рассылают СМС, которые, конечно, очень помогают спящим людям в ночи. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Метафизика идиотизма

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Люди, умные в одном, часто бывают клиническими идиотами в другом. Ум – это качество коннекта с реальностью, если угодно. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

«Гаец» с золотым унитазом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Жуковском открылся авиасалон МАКС-2021

В подмосковном Жуковском открылся салон МАКС-2021. Каждый раз выставка радует громкими премьерами. На этот раз среди новинок особо выделялся однодвигательный истребитель пятого поколения и бесшумный беспилотник ZALA с гибридной силовой установкой. В первый день работы салона его посетил президент России Владимир Путин
Подробности...

В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
Подробности...

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по &laquo;Северному потоку-2&raquo;?
  • Германия

  • Россия

  • США

  • Украина
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЦБ отозвал лицензию у московского банка
    На Транссибе обрушился железнодорожный мост Медведчук призвал Киев вернуться к идее газотранспортного консорциума Индия решила приобрести палубные истребители МиГ-29К/КУБ Российская лучница в Токио упала в обморок
    Захарова призвала ЕСПЧ заняться прямыми обязанностями В США пообещали подвесить дамоклов меч над «Северным потоком – 2» Танк из бригады имени Мазепы случайно обстрелял украинское село МОК извинился за карту Украины без Крыма
    Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2» В Германии возмутились обязательством вкладывать деньги в развитие Украины «Дефендер» оказался единственным эсминцем ВМС Британии Дорожные камеры начнут штрафовать за выключенные фары в России

    Главная тема


    Россия представила Европе грехи Украины

    гарантии и обязательства


    Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»

    «проиграли сами себе»


    Захарова оценила решение США сохранить санкции против «Северного потока – 2»

    «лживая риторика»


    Руководитель российской делегации пригрозил покинуть форум ОБСЕ из-за Украины

    Видео

    средняя азия


    Границу с Афганистаном готовят к худшему сценарию

    «Георгий Победоносец»


    У главной золотой монеты России огромный потенциал

    многовекторная политика


    Киев вспомнил о покровительстве Китая назло Западу

    радикально плохой вариант


    У НАТО будет женское лицо

    особый случай


    Какие уроки следует извлечь из дела автоинспектора с золотым унитазом

    Новая энергия


    Василий Федорцев: Берлин договорился с США о своём месте в новом миропорядке

    Новая реальность


    Дмитрий Дробницкий: Властелинам цифровой среды нужна безраздельная власть

    Собрание заблуждений


    Сергей Худиев: «Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

    на ваш взгляд


    Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
    Камран Гасанов

    Попытка госпереворота изменила политику Эрдогана

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		23 июля 2021, 09:14

    За последние пять лет внешняя политика Турции претерпела кардинальные изменения. Спусковым крючком стала попытка госпереворота 15 июля 2016 года, когда группа военных, связанных с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, попыталась свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступая в годовщину этого события, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заметил, что путч явился доказательством стремления внешних сил вмешаться во внутреннюю политику Турции. Переводя на нормальный язык – Анкара завуалированно обвинила Вашингтон в госперевороте. Ведь кукловод всего процесса – Гюлен – сидит в Пенсильвании, а США отказываются его выдавать.

    Надо отметить, что события 2016 года – не первая попытка Запада убрать Эрдогана с политической сцены. Тремя годами ранее ЕС и США подогревали протесты, связанные с вырубкой парка Гези в Стамбуле. Укреплявшийся после каждого «покушения» Эрдоган становился все более антизападным. Главными лозунгами провластных турецких СМИ стали – «Америка – больше не друг», «США больше нельзя доверять». Отсутствие доверия освобождало Анкару от необходимости координировать свои действия за рубежом с партнерами по НАТО. 

    Все наиболее серьезные военные акции Турции за рубежом приходятся на период после июльского путча. Только в одной Сирии Анкара провела четыре операции. Первая из них – «Щит Евфрата» (август 2016 - март 2017) – хоть и отвечала интересам американской коалиции по борьбе с ИГИЛ* (запрещена в России), но все же продемонстрировала самостоятельность Эрдогана в решении национальных задач. Операция стала ответом на теракт 12 января 2016 года в историческом районе Стамбула Султанахмет, в ходе которого погибли 12 и ранены 15 человек. Следующие две миссии стали настоящим испытанием на прочность турецко-натовского единства.

    В январе 2018 года вооруженные силы Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» зачистили курдский кантон Африн на северо-западе Сирии от поддерживаемых американцами Отрядов народной самообороны (YPG). Год спустя, в октябре-ноябре 2019 года, те же YPG были вытеснены из Заевфратья («Источник мира»). Турция взяла под свой контроль 120-километровый участок между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном. Для США стала шоком не только атака Турции на союзников-курдов, вместе с которыми американцы воевали с ИГИЛ в Ираке и Сирии, но и тот факт, что Эрдоган свои действия согласовывал с Кремлем. Взятие Африна произошло с молчаливого согласия Москвы. А операция «Источник мира» прекратилась после вмешательства президента РФ Владимира Путина. 23 октября 2019 года Путин и Эрдоган в Сочи подписали меморандум, закрепивший за Турцией 120-километровый отрезок в Заевфратье. С остальных районов к западу и востоку от него курдские боевики должны были удалиться на 30 км на юг. Турецкие и российские военные начали совместное патрулирование в регионе.

    Вашингтон весьма жестко реагировал на турецкие военные операции. Бывший президент США Дональд Трамп пригрозил «разрушить» турецкую экономику. Но остановить Эрдогана Белый дом не мог. Также бессильно Пентагон наблюдал и за четвертой операцией турок в Сирии. 27 февраля - 6 марта 2020 г. в ответ на угрозу взятия Башаром Асадом провинции Идлиб Эрдоган приказал нанести удары по правительственной армии Сирии. Хотя атака на войска объявленного в странах НАТО нелегитимным Асада была юридически оправданной в глазах западных политиков, однако угроза прямого столкновения страны НАТО Турции с ядерной Россией, поддерживающей Сирийскую армию, пугала Вашингтон и Брюссель. Так или иначе, но и здесь логическое завершение операции гарантировала личная встреча Путина и Эрдогана. Опять все в обход Запада. В 2017 году Эрдоган вместе с Путиным и иранским партнером Хасаном Рухани создал Астанинскую платформу для урегулирования сирийского конфликта, что снова подорвало единство НАТО и претензии организации на лидерство на Ближнем Востоке.

    Фото: AP/ТАСС

    После Сирии Эрдоган взялся за Ливию. Пока Франция и США втихую финансировали и вооружали фельдмаршала Халифу Хафтара, Анкара оказала военную помощь Правительству национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Лишь благодаря этому Триполи не только не пал в ходе боев 2020 года, когда Хафтар был в шаге от захвата ливийской столицы, но и смог перейти в решительное наступление, захватив ряд районов на западе и востоке. Ливийская эпопея затем продолжилась во всем Средиземноморье. Договорившись с ПНС о делимитации морских границ, Турция приступила к разведке газовых месторождений, настроив против себя коалицию из Франции, ОАЭ, Греции, Кипра, Египта. Греки и турки едва не вступили в войну, а турецкие корабли начали брать на мушку французские фрегаты у ливийских берегов.

    В конце того же 2020 года Анкара активизировалась в Нагорном Карабахе, предоставив Азербайджану военную помощь. Эрдоган сумел напрямую договориться с Путиным о создании совместного мониторингового центра в Агдаме для обеспечения перемирия между Арменией и Азербайджаном, а также добился устного признания российским коллегой законности своих действий в ходе 44-дневной войны. Поддерживавшая Армению Франция оказалась не в силах предотвратить поражение своего союзника и, по сути, была оттеснена Турцией из урегулирования, хотя Париж формально остается сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

    Наряду с самостоятельностью и воинственностью внешней политики Турции новым ее элементом стала большая ориентация на Россию. Попытка путча случилась примерно через месяц после извинений Эрдогана за сбитый российский «Су-24». По некоторым данным, информацию о приближающемся госперевороте властям Турции передала российская разведка. В отличие от стран ЕС и США, Москва осудила путч. И с этого момента отношения с уровня «мы извинились» поднялась до стратегического партнерства. Все крупные экономические проекты – газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую» – запустились после попытки свержения Эрдогана. Он понял, что Анкаре нужна собственная система ПВО и поэтому решил приобрести российские С-400. Между Путиным и Эрдоганом возникло личное доверие, которому позавидовали бы лидеры стран-членов НАТО. Два лидера постоянно встречаются для прекращения войн в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Не исключено, что такой формат может распространиться и на Афганистан.

    Попытка госпереворота также поставила крест на вступлении Турции в Европейский союз. Если раньше были хоть какие-то надежды и шансы, то после ареста тысяч журналистов, чиновников, политиков, учителей в Турции, референдума о превращении Турции в президентскую республику с укреплением личной власти Эрдогана, Брюссель надолго захлопнул свои двери. Европарламент и совет министров ЕС неоднократно осуждали «недемократичность» внутренних процессов в Анкаре. В 2017 году разгорелся дипломатический скандал с Германией, когда местные власти запретили проводить у себя митинги с участием турецких политиков для агитации в пользу Эрдогана. В ответ на это Анкара закрыла авиабазу Инджирлик для бундесвера. Сейчас формат отношений Турции и ЕС сведен до обычной торговли, решения совместных проблем, таких, как кризис беженцев, и недопущение открытой войны между странами ЕС (Кипром и Грецией) и Турцией.

    И для России это, скорее, хорошо, чем плохо.

    Другие материалы автора

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •