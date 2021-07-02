Ломоносов-2 отошел от дел

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2 июля, пятница  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
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Россию ждет триумфальный год на газовом рынке Европы

Европа снова стала золотой жилой для Газпрома REUTERS/Viktor Korotayev
Цены на газ в Европе этим летом оказались значительно выше, чем прошедшей зимой. Ситуация из ряда вон выходящая, так как обычно все наоборот: зимой цены высокие, а летом – низкие. Стоимость тысячи кубометров газа уже перевалила за 400 долларов. Но и это, вероятно, не предел. А поэтому после провального 2020 года, в этом Газпром ждет целая серия побед.  Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад после выборов 2020 года отказал Батьке в легитимности. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Зачем Донбассу феодальная раздробленность

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник РИА «Новости»
В руководстве ДНР заявили об отказе объединяться с ЛНР, несмотря на то, что запрос на такое слияние есть у жителей обеих республик. В раздробленности современного Донбасса больше вреда, чем пользы, но его руководство последовательно настаивает на сохранении нынешней модели. Чем это вызвано? Как это изменить? Что будет, если ничего не делать? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Ломоносов-2 отошел от дел

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Питомцы бывшего ректора Высшей школы экономики, осознав себя школярами, которым все можно, начали смело бороться против власти роковой. По формуле «Вы обязаны платить нам много денег, а мы за это станем вас бесстрашно свергать». Подробности...

Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Чем скорее мы сумеем добиться паритета с Западом в производстве «железа» и «софта», как когда-то добились паритета в производстве бомб и средств доставки – тем меньше будет обвинений в нашу сторону. Подробности...

Слабая Германия нужна даже немцам

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял. Подробности...
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Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Максим Соколов

    Ломоносов-2 отошел от дел

    Максим Соколов
    публицист
    		2 июля 2021, 12:28

    Как писал В.В. Маяковский:
    «Нам не страшно усилье ничье,
    Мчим вперед членовозом труда.
    И вдруг стопудовая весть: с Ильичем
    Удар».

    Соматически с бывшим ректором ВШЭ все вроде бы в порядке (да продлит Аллах его дни), но первый день июля принес не менее стопудовую весть: Я.И. Кузьминов более не ректор. Теперь он стал научным руководителем ВШЭ, то есть ушел на пенсию, а прежний научный руководитель ВШЭ Е.Г. Ясин отныне будет почетным научным руководителем. За столом никто у нас не лишний. Кузница и здравница тем не менее осиротела.

    Во времена СССР был строгий протокол информирования о кадровых переменах. Если увольнение от должности не являлось скандальным или, по крайности, было не очень скандальным (например, было следствием мольбы «Увольте старика»), тогда использовалась формула «в связи с переходом на другую работу». Если же появление вакансии было связано с тем, что явилась Разлучительница собраний и Разрушительница наслаждений, тогда сообщалось, что «на всех постах, куда партия и правительство направляли имярек, его отличало высокое чувство ответственности за порученное дело». А также, что «его светлый образ всегда будет жить в наших сердцах». Смешение же формулировок не допускалось.

    С преодолением советского наследия все смешалось в ритуалах. Хотя формально Я.И. Кузьминов всего лишь перешел на другую работу, его прислужники и поклонники стали писать по второму протоколу, по которому в СССР писали только о покойниках.

    Проректор ВШЭ К.И. Сонин вдохновенно написал об ушедшем начальнике: «Это фигура, сравнимая с Ломоносовым. Или лучше сказать – между Ломоносовым и сегодняшним днем в нашем высшем образовании не было сравнимой фигуры. Вышка – это единственный в России университет мирового уровня. Бесконечный драйв, чтобы в Вышке было не хуже – ни в чем! – чем в Гарварде и Оксфорде, было бы невозможно без Кузьминова. Спасибо, спасибо, спасибо. О Я.И. еще будут написаны статьи и книги». Образец понятен:

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    «Гг. штаб- и обер-офицеры!
    Мы проводили товарища до последней квартиры.
    Отдадим же долг его добродетели:
    Он умом равен Аристотелю.
    Бескорыстием был равен Аристиду –
    Нo его сразила простуда.
    Он был красою человечества,
    Помянем же добром его качества    ».

    С тем единственным отличием, что никакая простуда богоравного Я.И. Кузьминова не поражала. Так что «Церемониал погребения тела в Бозе усопшего поручика и кавалера Ярослава Ивановича К.» тут был не вполне уместен.

    Конечно, большинство публики вело себя скорее по формуле «Идут гг. офицеры по два в ряд, о новой вакансии говорят». Не все столь цветисты, как проф. Сонин и доц. Марков («Кузьминов реально великий ректор, они с Евгением Ясиным создали с нуля один из лучших университетов»). Впрочем, гг. офицеры говорят еще и о причине того, что русский богатырь Михайло Ломоносов – 2 так внезапно оказался не у дел.

    Более всего это похоже на следование формуле «Экзекуция – блюдо, которое следует подавать холодным». То есть решение было принято давно, и экзекуция только ждала своего часа. Основания для нее могли быть двояки.

    Во-первых, как говорил Б.Н. Ельцин при отрешении Коржакова – Барсукова, «они слишком много брали и слишком мало давали». Прямые ассигнования на кузницу и здравницу были беспрецедентно велики (особенно на фоне других вузов, отнюдь не жирующих). Еще больше были косвенные вливания. Где правительственные подряды (и очень неслабые) – тут всегда ВШЭ, получающая львиную долю. Где поглощение центровой столичной недвижимости – тут опять же ВШЭ. Остальным приютам наук оставалось только завидовать успешному и состоявшемуся Кузьминову.

    Во-вторых, добро бы все сводилось к КПД, как у паровоза, причем у паровоза, который топят не дровами, но ассигнациями. Питомцы Я. И. Кузьминова, осознав себя школярами, которым все можно, начали смело бороться против власти роковой. По формуле «Вы обязаны платить нам много денег, а мы за это станем вас бесстрашно свергать». Внутреннее закипание агентов власти роковой было довольно предсказуемо.

    Остальное – дело времени. В данном случае между закрытым кадровым решением и публичным отрешением нашего Ломоносова прошло два года без малого. Административные мельницы мелют медленно. Но верно. 

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