Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

На российских ток-шоу украинские граждане, давно живущие в Москве, некоторые – с российскими паспортами, витиевато рассуждают о том, как Украина дошла до жизни такой, и кто в этом виноват.

Я не стал бы втягиваться в этот бесконечный спор, тем более что моя позиция по этим вопросам хорошо известна. Резкое неприятие вызывает у меня регулярно озвучиваемая рядом участников дискуссий мысль о том, что в Украине место оппозиции (пророссийской – в терминологии экспертов) занимает неправильная политическая сила – Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ), которая, по мнению этих экспертов, «не взлетит» (так эксперт-социолог уже не раз эмоционально оценивал её перспективы) и нужно о ней забыть.

Разумеется, об эффективности нынешней деятельности ОПЗЖ можно спорить, тут могут быть разные мнения. Но проблема Украины в том, что другой оппозиции, другой силы, отстаивающей социальные, языковые и культурные права граждан страны, выступающей против нынешнего государственного курса страны, направленного на поддержание конфликта с Россией даже в ущерб национальным экономическим и внешнеполитическим интересам, силы, выступающей за восстановление национального суверенитета в экономической и внешней политике – такой силы в стране вообще нет (Петр Порошенко, конечно, сегодня тоже в оппозиции, но он в оппозиции лично Зеленскому, а не курсу, который тот проводит, Зеленский тут достойный ученик и продолжатель дела предшественника).

Более того. Представим себе, что с завтрашнего дня исполнилась мечта национал-радикалов и «Зеленского и Ко» и ОПЗЖ исчезла с политического поля Украины. Как будет в таком случае развиваться ситуация в Украине?

Это легко предсказать, зная прецедент. Семь лет назад с украинского политического поля при поддержке Запада была убрана Коммунистическая партия Украины. Эту политическую силу просто запретили. Помню, тогда много говорили о том, что КПУ — это какой-то сталинско-брежневский реликт, который тянет страну в советское прошлое, что в Украине обязательно появятся новые прогрессивные левые силы на месте старой партии и так далее. С тех пор ни одной новой левой политической силы в стране не появилось. И не потому, что в стране нет запроса на левую политику. А потому, что быть «левым» в современной Украине, по сути, запрещено. Многие же из тех молодых украинских левых политиков или деятелей искусства, кто пытался заниматься публичной пропагандой своих идей или просто критиковал идеологическую линию страны с левых позиций, были вынуждены покинуть страну, поскольку в противном случае их здоровью, а то и жизни угрожала опасность со стороны безнаказанно нападающих на оппонентов правых радикалов.

И можно с уверенностью сказать, что шансов зарегистрировать какую-то новую политическую силу, которая бы выступила, как я сказал, с позиций государственного суверенитета Украины, в защиту гражданских и политических прав жителей Юго-Востока страны – нет никаких.

А тем, кто разделяет идеи, отстаиваемые ОПЗЖ, надо полагать, будет предложено на выбор несколько политических проектов. Я не случайно употребил слово «предложено», поскольку украинская власть сегодня заинтересована в создании абсолютно подконтрольной оппозиционной политической силы на условно пророссийском фланге. Вот и начнут под патронатом Офиса президента как грибы после дождя расти различные политические проекты, немного фрондирующие, но в рамках дозволенного, которые станут претендовать на представительство интересов центра и юго-востока Украины.

Конечно, жители Юго-Востока в своем большинстве больше не поддержат Зеленского. Но, в отсутствии таких политиков как лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко, единственное, что им останется на следующих президентских выборах – просто не принять в них участие, поскольку реального выбора они будут лишены.

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На сегодняшний день ни один украинский политик, кроме Медведчука, не рискует прямо заявить о необходимости прямых переговоров с представителями непризнанных республик, никто чётко и недвусмысленно не требует отказа от внешнего управления, никто не требует прекращения практики тотальной украинизации... Всё «вокруг да около» говорят, выступают «за всё хорошее против всего плохого» – и русскоязычных нужно защищать, но «государственный язык должен быть только один – украинский» (тезис из выступления близкого соратника Рината Ахметова Бориса Колесникова на учредительном съезде новой партии «Украина – наш дом», там же Колесников рассыпается в комплиментах в адрес Зеленского) и т.п. Вот таких защитников русскоязычных граждан, претендующих на место ОПЗЖ, с каждым днём становится всё больше.

Если эксперты, о которых я говорил вначале, склонны недооценивать политические возможности ОПЗЖ и лично ее лидера Медведчука, то украинская власть явно придерживается иного мнения и активно раскручивает маховик репрессий. Запрет оппозиционных каналов, обвинения в государственной измене, массовые обыски проводимые дома у Виктора Медведчука и его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – всё это не похоже на пренебрежительное отношение к оппозиции.

Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко-Зеленского, поскольку они избавятся от последнего сопротивления своей политике. Но выгодно ли это тем, кто, как минимум на словах, выступает за другую Украину?