Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

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Взрыв произошел в центре Лондона

28 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Украину и Белоруссию заставят драться за российский газ

Поставки газа через Белоруссию резко сократятся Виталий Невар/ТАСС
Россия сделала неожиданный ход в европейской газовой игре: Газпром намерен сразу на 80% сократить транзит газа через Белоруссию в страны ЕС. Чем вызвано такое решение, как оно связано с запуском «Северного потока – 2» и почему его реализация станет победой Газпрома и поражением Польши и Украины? Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

США видят в «Северном потоке – 2» геополитического конкурента Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
США смирились с тем, что «Северный поток – 2» будет запущен, но теперь решили не допустить его превращения в «орудие принуждения» России. Именно об этом вел переговоры в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве уже выразили готовность получить материальное возмещение и сожалеют об отказе Вашингтона вводить новые санкции. На какие компенсации может рассчитывать Украина и придется ли России участвовать в этих процессах? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

Михаил Погребинский
Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко – Зеленского. Но выгодно ли это тем, кто как минимум на словах выступает за другую Украину? Подробности...

США пытаются втянуть Россию в «большую игру» в Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Возникающая вокруг Афганистана новая ситуация – это прекрасный повод для России проявить способность к внешней политике, которая не совпадает с устоявшимися стереотипами и ожиданиями. Подробности...
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Украинцам затягивают на шее долговую петлю

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Даже если сейчас Украина все еще достаточно далека от банкротства, то, двигаясь в нынешнем русле, она неминуемо рано или поздно к нему придет. И да, платить по счетам так или иначе придется рядовым гражданам. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Михаил Погребинский

    Киев хочет создать карманную пророссийскую оппозицию

    Михаил Погребинский
    директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии
    		28 июня 2021, 17:15

    На российских ток-шоу украинские граждане, давно живущие в Москве, некоторые – с российскими паспортами, витиевато рассуждают о том, как Украина дошла до жизни такой, и кто в этом виноват.

    Я не стал бы втягиваться в этот бесконечный спор, тем более что моя позиция по этим вопросам хорошо известна. Резкое неприятие вызывает у меня регулярно озвучиваемая рядом участников дискуссий мысль о том, что в Украине место оппозиции (пророссийской – в терминологии экспертов) занимает неправильная политическая сила – Оппозиционная платформа за жизнь (ОПЗЖ), которая, по мнению этих экспертов, «не взлетит» (так эксперт-социолог уже не раз эмоционально оценивал её перспективы) и нужно о ней забыть.

    Разумеется, об эффективности нынешней деятельности ОПЗЖ можно спорить, тут могут быть разные мнения. Но проблема Украины в том, что другой оппозиции, другой силы, отстаивающей социальные, языковые и культурные права граждан страны, выступающей против нынешнего государственного курса страны, направленного на поддержание конфликта с Россией даже в ущерб национальным экономическим и внешнеполитическим интересам, силы, выступающей за восстановление национального суверенитета в экономической и внешней политике – такой силы в стране вообще нет (Петр Порошенко, конечно, сегодня тоже в оппозиции, но он в оппозиции лично Зеленскому, а не курсу, который тот проводит, Зеленский тут достойный ученик и продолжатель дела предшественника).

    Более того. Представим себе, что с завтрашнего дня исполнилась мечта национал-радикалов и «Зеленского и Ко» и ОПЗЖ исчезла с политического поля Украины. Как будет в таком случае развиваться ситуация в Украине?

    Это легко предсказать, зная прецедент. Семь лет назад с украинского политического поля при поддержке Запада была убрана Коммунистическая партия Украины. Эту политическую силу просто запретили. Помню, тогда много говорили о том, что КПУ — это какой-то сталинско-брежневский реликт, который тянет страну в советское прошлое, что в Украине обязательно появятся новые прогрессивные левые силы на месте старой партии и так далее. С тех пор ни одной новой левой политической силы в стране не появилось. И не потому, что в стране нет запроса на левую политику. А потому, что быть «левым» в современной Украине, по сути, запрещено. Многие же из тех молодых украинских левых политиков или деятелей искусства, кто пытался заниматься публичной пропагандой своих идей или просто критиковал идеологическую линию страны с левых позиций, были вынуждены покинуть страну, поскольку в противном случае их здоровью, а то и жизни угрожала опасность со стороны безнаказанно нападающих на оппонентов правых радикалов.

    Фото: platform.org.ua

    И можно с уверенностью сказать, что шансов зарегистрировать какую-то новую политическую силу, которая бы выступила, как я сказал, с позиций государственного суверенитета Украины, в защиту гражданских и политических прав жителей Юго-Востока страны – нет никаких.

    А тем, кто разделяет идеи, отстаиваемые ОПЗЖ, надо полагать, будет предложено на выбор несколько политических проектов. Я не случайно употребил слово «предложено», поскольку украинская власть сегодня заинтересована в создании абсолютно подконтрольной оппозиционной политической силы на условно пророссийском фланге. Вот и начнут под патронатом Офиса президента как грибы после дождя расти различные политические проекты, немного фрондирующие, но в рамках дозволенного, которые станут претендовать на представительство интересов центра и юго-востока Украины.

    Конечно, жители Юго-Востока в своем большинстве больше не поддержат Зеленского. Но, в отсутствии таких политиков как лидеры ОПЗЖ Виктор Медведчук и Юрий Бойко, единственное, что им останется на следующих президентских выборах – просто не принять в них участие, поскольку реального выбора они будут лишены.

    На сегодняшний день ни один украинский политик, кроме Медведчука, не рискует прямо заявить о необходимости прямых переговоров с представителями непризнанных республик, никто чётко и недвусмысленно не требует отказа от внешнего управления, никто не требует прекращения практики тотальной украинизации... Всё «вокруг да около» говорят, выступают «за всё хорошее против всего плохого» – и русскоязычных нужно защищать, но «государственный язык должен быть только один – украинский» (тезис из выступления близкого соратника Рината Ахметова Бориса Колесникова на учредительном съезде новой партии «Украина – наш дом», там же Колесников рассыпается в комплиментах в адрес Зеленского) и т.п. Вот таких защитников русскоязычных граждан, претендующих на место ОПЗЖ, с каждым днём становится всё больше.

    Если эксперты, о которых я говорил вначале, склонны недооценивать политические возможности ОПЗЖ и лично ее лидера Медведчука, то украинская власть явно придерживается иного мнения и активно раскручивает маховик репрессий. Запрет оппозиционных каналов, обвинения в государственной измене, массовые обыски проводимые дома у Виктора Медведчука и его родственников, у помощников народных депутатов и в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – всё это не похоже на пренебрежительное отношение к оппозиции.

    Цель власти, несомненно, в том, чтобы уничтожить всякую реальную оппозицию. Это, конечно, выгодно сторонникам курса Порошенко-Зеленского, поскольку они избавятся от последнего сопротивления своей политике. Но выгодно ли это тем, кто, как минимум на словах, выступает за другую Украину?

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