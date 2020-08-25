У каждого оппозиционера есть свои «скелеты в шкафу»

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25 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:20  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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Лукашенко до сих пор боится ссоры с Киевом

Лукашенко рассудил, что Белоруссия может неплохо заработать на российско-украинской ссоре Петр Сивков/ТАСС
Министерства иностранных дел Белоруссии и Украины обменялись резкими заявлениями по теме белорусских протестов. Отношения двух стран, еще недавно балансировавшие на грани дружеских, скатываются в откровенно враждебные. Удивительно то, что враждебность демонстрирует в основном Киев, а Минск лишь огрызается в ответ. Почему? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Зачем автомат президенту Белоруссии

Штурм дворца Лукашенко мог сорваться из-за отключения интернета кадр из видео
В воскресенье Александр Лукашенко стал объектом критики, когда появился в президентской резиденции в военной форме и с автоматом. Его сопровождал вооруженный и облаченный в каску и бронежилет сын. Противники президента сочли такое поведение Лукашенко чрезмерным: оппозиция не собиралась устраивать нападения на правительственные объекты. Впрочем, по другим данным, штурм президентского дворца все же готовился. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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У каждого оппозиционера есть свои «скелеты в шкафу»

Павел Данилин, политолог
Если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом, явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Подробности...

«Малые» европейские игроки активизировались в Белоруссии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В белорусские дела пытаются активно вмешиваться не только ее непосредственные соседи или ведущие государства Евросоюза. Весьма напористо действуют Чехия, Швеция и Австрия, имеющие очевидный шкурный интерес. Подробности...

Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Подробности...
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Лукашенко не случайно вооружился автоматом

Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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    Павел Данилин

    У каждого оппозиционера есть свои «скелеты в шкафу»

    Павел Данилин
    политолог
    		25 августа 2020, 17:00

    Случившееся с Алексеем Навальным несчастье многих заставило задуматься – а что будет с российской несистемной оппозицией, если произойдет худшее, и сам глава ФБК не сможет продолжать свою дальнейшую политическую карьеру? Кто из коллег Навального по оппозиционному цеху может занять вакансию единого безальтернативного лидера несистемной оппозиции? В конце концов, ведь недаром говорят, что свято место пусто не бывает?

    Прежде всего, на ум тут приходят ближайшие соратники самого Навального – Любовь Соболь, Илья Яшин, Леонид Волков, Владимир Милов. Впрочем, у каждого из потенциальных кандидатов на этот неформальный пост есть свои сильные и слабые стороны.

    Соболь – альтер эго Навального с иным гендерным знаком, и в этом смысле является первым сильным кандидатом на пост вождя. Однако в этом же и ее основная слабость. Россия – страна маскулинной политики и стереотип «политика – мужское дело» не чужд не только массовому избирателю, но и либеральным оппозиционерам. Соболь явно не хватает брутальности Навального, и вряд ли у нее получится консолидировать секту его сторонников. Она успешно играла роль тени Навального, и работая на женскую аудиторию – мол, не все у них там в секте ограничивается туповатым харассментом, на котором неоднократно прихватывали Леонида Волкова.

    Недостаток харизмы характерен и для иных соратников Навального. Тут следует сказать, что глава ФБК традиционно не принимал в свое окружение сильных и самостоятельных фигур, которые могли бы подвинуть его с пьедестала. Яшин и Милов к тому же – «сбитые летчики» российской политики. У первого в анамнезе руководство молодежной организацией партии «Яблоко» и сомнительный успех на муниципальных выборах в Красносельском районе Москвы – так себе багаж для лидера. У Милова имеется недолгий опыт работы на госслужбе. Но сегодня он воспринимается не как бывший замминистра, а как второстепенный автор маловразумительной программы про экономику на канале Навального. Ни тот, ни другой не могут претендовать на роль лидера в чем бы то ни было – формат не тот. То же касается и Леонида Волкова: глава штаба Навального – фигура техническая, и кроме скандалов с любовницами и кинутыми сотрудниками и волонтерами Волков ничем не примечателен.

    Если среди сторонников нет равновеликих фигур, то, может быть, они отыщутся среди друзей-соперников по оппозиционному полю? В том же «Яблоке» есть видные фигуры, вроде зампреда партии и главы фракции в питерском заксобрании Бориса Вишенвского. Это вам не муниципальный депутат Яшин – тут статус посерьезнее. Впрочем, «Яблоко» у поклонников Навального не в чести – для них эта партия плотно ассоциируется с чем-то пенсионерским и глубоко устаревшим. Отчасти справедливо – партия давно погрязла в бесконечных внутренних разборках, а последний ее успех на выборах наблюдался еще в прошлом веке, когда одна часть сторонников Навального пребывала в нежном возрасте, а другая и вовсе еще не появилась на свет. Вишневский также, мягко говоря, уже не молод. Депутат, запомнившийся безумными и безуспешными требованиями к власти вернуть Крым Украине, в этом году будет отмечать 65-летие. Можно, конечно, его представить в роли эдакого русского Берни Сандерса – кумира молодежи, находящегося при этом одной ногой в могиле – но выходит не очень. Все-таки «Яблоко» – не Демократическая партия США.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    Вердикт «не годен» стоит вынести и еще одному яблочнику – псковскому депутату Льву Шлосбергу, которого за пределами своей партии знают только политологи, да и то – далеко не все. Можно вспомнить и о выходце из «Яблока» – Максиме Резнике. Но бывший глава питерского отделения партии, а ныне – депутат Заксобрания от Партии Роста, также вряд ли способен перехватить знамя упавшее из рук Навального. Конечно, скандально известный депутат относительно молод и в меру харизматичен, но вот беда – известен преимущественно в родном Петербурге, а основная база Навального все-таки находится в Москве. Да и бэкграунд у него «не очень»: из партии его исключили после публичных обвинений в поддержке махинаций с подсчетом голосов на выборах депутата Законодательного собрания Петербурга.

    Впрочем, в несистемной оппозиции имеются и амбициозные москвичи – Дмитрий Гудков и Максим Кац. Тот же Кац периодически заявляется в качестве потенциального лидера «Яблока». Однако реальным результатом этих заявок стали попытки исключения его из «Яблока» со стороны ревнивых однопартийцев. У Каца есть довольно популярный видеоблог об урбанистике, есть и небезынтересные идеи по этой части – кое-где уже реализованные властями. Проблема Каца в его творческой биографии: помимо профессионального картежничества ему обязательно припомнят и соглашательство с властью и гипотетическую работу на московскую мэрию. В целом потенциал у Каца есть, вот только репутация для оппозиционеров не безупречная.

    Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков при попытке занять место «главного по оппозиции» столкнется с теми же препятствиями, что и Кац. Да, он молод, и во время работы в Госдуме не голосовал за неправильные, с точки зрения фанатов Навального, законопроекты. Это Гудкову будет в плюс. Но дальше начинаются одни минусы: тут и отец – владелец ЧОПа и бывший КГБ-шник, тут и союз с Ксенией Собчак, с которой они накануне выборов президента в 2018 году пытались создать партию. Да хотя бы семейная жизнь Гудкова, бросившего свою жену с детьми – все это может стать причиной для «отвода» со стороны сторонников Навального.

    Несомненно, что участие в дележе наследства Навального постараются принять, если выдастся такая возможность, и другие видные деятели оппозиции – бывший шахматный король Гарри Каспаров, экс-премьер Михаил Касьянов и экс-олигарх Михаил Ходорковский. Их проблема в том, что все они сегодня выступают с приставкой «экс». У Ходорковского, скажем, есть финансовый и информационный ресурс, вроде бы имеется и региональная сеть (качество ее, правда, хромает). Но он физически не живет в России и не собирается в страну возвращаться. Можно сформировать правительство в изгнании, но сложно всерьез рассчитывать, что люди, которых ты призываешь выйти, скажем, на несанкционированный митинг, не припомнят тебе, что сам ты на этот митинг не вышел, а пил кофе в Лондоне. То же можно сказать и о Гарри Каспарове. У него есть горстка преданных фанатов, но молодежи, которых окручивает Навальный сотоварищи, фамилия «Каспаров» вряд ли знакома. Как и фамилия Касьянова, который, после известного секс-скандала со своей подчиненной (пленка в записью их игр была обнародована на одном из телеканалов) ушел в тень. Откровенно говоря, Касьянов всегда был чужим среди радикальной оппозиции – все-таки, он бывший путинский премьер. Неудивительно, что «школота Навального» не помнит ни Касьянова-премьера, ни Касьянова-оппозиционера. С другой стороны, из всех перечисленных только у него, да у Ходорковского есть опыт управления хоть чем-то по-настоящему масштабным.

    Наконец, можно припомнить и такую фигуру, как Евгений Ройзман. Он бывший мэр Екатеринбурга и ведет передачу на главном оппозиционном радио. Также он постоянно матерится в своем блоге. Этим, однако, список его достижений исчерпывается. К тому же за Ройзманом тянется шлейф не от какого-то заказанного властью политического, а самого натурального уголовного дела. Еще в те времена, когда он не был ни политиком, ни оппозиционером. Так что на роль морального авторитета Ройзману претендовать будет крайне сложно.

    Подводя итоги, следует признать, что, если с поля выбывает фигура Навального, занять его место будет очень много желающих, но при этом, явно не имеющих на то особых оснований политиков. Что означает жесточайшую внутривидовую борьбу, которая, очевидно, не будет подковерной. Как оппозиционеры будут делить наследство Навального – путем очередных выборов в Координационный совет или же посредством боев в грязи без правил, похоже, мы увидим в самое ближайшее время.

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    В сухом остатке: если или даже когда начнется раздел политического наследия Алексея Навального, то в стане оппозиции неизбежной будет остроконкурентная борьба. Каждый поспешит отдать дань уважения Алексею и провозгласить себя истинным продолжателем его дела. На деле же явно равновеликой фигуры среди медийных персон в этом политическом сегменте пока не прослеживается. У каждого имеются хорошо известные недостатки, а то и откровенные «скелеты в шкафу».

    Источник: Известия


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