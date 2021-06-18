Россия должна жить по заветам Киплинга

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В Ялте введен режим ЧС, начата эвакуация людей

18 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:58  |  vz.ru
Разделы

Рынку недвижимости обещают падение цен

Эксперты сказали, когда недвижимость в России начнет дешеветь Валерий Шарифулин/ТАСС
Россию ждет ипотечный бум второй год подряд, несмотря на безудержный рост цен на недвижимость. Такие ожидания транслируют Банк России и ВТБ. С другой стороны, искусственный интеллект предсказал, когда цены на жилье в России прекратят увеличиваться и начнут наконец падать. Что ждать от рынка недвижимости в этом году?  Подробности...
Перейти в раздел…

Байден вбивает клин между Россией и Китаем

На встрече в Женеве Байден призвал Путина задуматься, стоит ли России увеличивать свою зависимость от Китая Patrick Semansky/AP/ТАСС
Дипломатичный тон и конструктивный подход, продемонстрированный президентом США на саммите в Женеве, вызвал удивление, а подчас и неодобрение у многих в Америке. Не исключено, что все это объясняется не столько желанием Джо Байдена найти общий язык с Владимиром Путиным, сколько хитрой интригой, направленной на разрушение русско-китайского альянса. Подробности...
Перейти в раздел…

Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
Перейти в раздел…

База Турции в Азербайджане станет опасным вызовом для России

Де-факто турецкие военные давно обосновались в Азербайджане Валерий Шарифулин/ТАСС
Страна НАТО Турция анонсировала создание первой военной базы на территории бывшего СССР – в Азербайджане. Правда, сообщая об этом, турецкий лидер Эрдоган дал понять, что база не появится там без разрешения Москвы. Но не смогут ли турки в итоге построить в Закавказье свою базу вопреки воле России или использовать этот вопрос для торга? Очевидно, что после карабахской войны Азербайджан ориентируется на мнение Турции сильнее, чем на мнение России. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия должна жить по заветам Киплинга

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Подробности...

Украинские олигархи рассчитывают на компенсацию за Крым

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Крым давно находится в составе России, однако все это время украинские олигархи пытаются вернуть свою собственность или хотя бы получить за нее компенсацию. Ирония судьбы в том, что проще им это будет сделать, если в Киеве признают Крым частью России. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Россия – страна давно победившего женского равноправия

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня"
Предъявите общественности девушку Халимат в окружении независимых правозащитников и независимых же правоохранителей, а не в окружении той самой семьи, которая силой выудила ее из шелтера. И мы, журналисты, тогда оставим в покое эту историю. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Перейти в раздел…

Как запретить женщинам пить

Встреча Путина и Байдена: главное

Как США вмешались в выборы в России

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
Электросамокаты на улицах города – это в первую очередь:
  • Удобство

  • Опасность
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Ялте введен режим ЧС, начата эвакуация людей
    Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ Киев раскрыл основную тему переговоров Байдена и Зеленского Песков объяснил ухудшение ситуации с COVID «тотальным нигилизмом» граждан На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2»
    Лавров: В отношениях России и США не будет игры в одни ворота Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина СБУ решила не расследовать продажу «Кварталом 95» сериалов в Россию В Москве решили создать свободные от ковида рестораны
    Гинцбург рассказал, как вакцинироваться для борьбы с индийским штаммом COVID Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО Азербайджан объявил в международный розыск главу Союза армян России Отменен ежегодный фестиваль «Дикая мята»

    Главная тема


    Байден вбивает клин между Россией и Китаем

    «много возможностей»


    Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России

    потоп после засухи


    Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением

    партнерство с НАТО


    Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16

    Видео

    саммит президентов


    Западные СМИ: Путин троллил Америку и уехал из Женевы с победой

    ипотечный бум


    Рынку недвижимости обещают падение цен

    «электоральное чудо»


    Как Америка сохранила Ельцина президентом

    прибыльный бизнес


    Русский язык заинтересовал Зеленского материально

    интернет-фрики


    Сергей Мардан: Моргенштерн, Бузова и Дудь – герои нашего времени

    вершина успеха


    Тимофей Бордачёв: Байден для Европы оказался хуже Трампа

    ломать нечего


    Максим Соколов: Почему «раскололся» Протасевич

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
    Владимир Можегов

    Россия должна жить по заветам Киплинга

    Владимир Можегов
    публицист
    		18 июня 2021, 12:30

    Когда Путин в послании Федеральному собранию сказал фразу о Киплинге, которая сразу стала мемом, он, с одной стороны, отсылал, понятно, к нравам «Книги джунглей», прозрачно намекая на ситуацию в современной международной политике. Но, с другой стороны (и этот более глубокий месседж также, думаю, был считан всеми, кому он предназначался), реагировал на ту беспрецедентную атаку на традиционную христианскую европейскую культуру, которую мы наблюдали весь 2020 год, и которая сегодня продолжает лавинообразно нарастать.

    То есть отсылал к также всем хорошо известному «Бремени белого человека» «хорошего писателя» и певца имперского экспансионистского духа старой Британии. Отсылка понятная и красноречивая: старая европейская культура и цивилизация, которая подвергается сегодня столь беспрецедентной атаке, нуждается в защите. Не «белый шовинизм», разумеется, о котором трубят сегодня все рупоры агитпропа «коллективного Запада», а сам дух христианской цивилизации. 

    В «бремени» Киплинга, как мы хорошо помним, никакого «белого шовинизма» нет. А то, что есть – это действительно «бремя». Оно нелегко, оно неблагодарно, оно не обещает роз, скорее – шипы... И, вообще, не может не вызвать шквал ненависти, как всякое по-настоящему благородное дело:

    …Неси это гордое Бремя
    Не как надменный король –
    К тяжелой черной работе,
    Как раб, себя приневоль;
    При жизни тебе не видеть
    Порты, шоссе, мосты –
    Так строй их, оставляя
    Могилы таких, как ты!

    Неси это гордое Бремя –
    Ты будешь вознагражден
    Придирками командиров
    И криками диких племен:
    «Чего ты хочешь, проклятый,
    Зачем смущаешь умы?
    Не выводи нас к свету
    Из милой Египетской Тьмы!»

    Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

    Понятно, что сказать прямо и недвусмысленно о том, что Россия готова взять на себя бремя защиты европейской цивилизации и христианской культуры, роль Вождя, который выведет европейские народы из «египетской тьмы» мультикультурализма и культурмарксизма, Путин не мог. Но сказал это настолько ясно, насколько требовалось, чтобы быть услышанным и понятым.

    Действительно, многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Та же Марин Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Германии, делегация которой в конце прошлого года посетила Москву и была радушно принята на уровне министра иностранных дел, что вызвало настоящую панику в либеральных кругах.

    И, думаю, недалеко то время, когда России, уже без всяких экивоков, придется всерьез и на самом высоком уровне взять на себя эту роль защитницы. Потому что: а) гуманитарная ситуация в мире и, правда, близка к катастрофе; б) больше исполнить эту роль некому; и, наконец, в) России вообще свойственно брать на себя всемирные миссии. Возможно, именно для этого она и существует. И именно поэтому «мир, в котором не будет России, нам не нужен». Ну и наконец – есть ли на свете миссия более благородная, чем миссия защиты традиционной христианской культуры?

    При этом, надо понимать, что АдГ в Германии (заметим, что это партия в основном восточных немцев, входивших в социалистический лагерь) сегодня – третья по популярности в стране, Марин Ле Пен во Франции всерьез претендует на роль лидера нации, а Орбан в Венгрии полон твердой решимости защищать христианские ценности на уровне уже всеевропейской коалиции.

    Построить новую Европу, основанную на традиционных европейских корнях и христианской культуре – вот по-настоящему большая альтернативная реальность. За такие идеалы можно и нужно бороться. Кому по силам провозгласить такой идеал? Кто способен озвучить такие задачи на самом высоком уровне? Очевидно, только Россия.

    Более того, перед нами, по сути, ясно и четко сформулированная идеология – не только для внешней, но и для внутренней политики. Если мы действительно готовы строить новую Россию, то это может быть только по-настоящему культуроцентричная страна, духовной осью которой станут князь Владимир, Андрей Рублев, Пушкин и великая русская литература 19-го века. Литература, которую молодой Томас Манн назвал «святой», «достойной преклонения» и единственной, в сравнении с другими великими литературами, христианской литературой Нового времени, несущей «целительное, освящающее воздействие».

    Великая русская литература – главный мировой бренд России. Он – возможно, самое большое наше национальное достояние. Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов – это именно то, что создает образ России во всем мире. И, конечно, этот величайший «русский бренд» мы должны взять под защиту, прежде всего у себя дома. А значит – снова должны стать культуроцентричной державой. Снова начать воспитывать не обывателей, не потребителей, а людей прежде всего культуроцентричных. В свое время это не побоялся сделать Сталин, потеснив Маркса с Лениным с постаментов и поставив в центр новой строящейся империи Пушкина (в свое время мы об этом писали).

    Этот стратегический и даже, прямо скажем, по-настоящему геополитический шаг логично привел к победе во Второй мировой. Нет сомнений в том, что с троцкистской идеей «мировой революции» у России просто не было шансов победить, а вот с идеей защиты Отечества Пушкина, Достоевского, Андрея Рублева (мало кто помнит, однако факт: в 1918-м, среди других памятников «плана монументальной пропаганды», Луначарский приказал увековечить также память Андрея Рублева) Россия выстояла и победила. 

    Тем более это уместно и необходимо сделать сегодня, когда Россия окончательно освободилась от большевизма, а весь европейский (и не только европейский) мир стоит перед угрозой нового «квир-большевизма» (ЛГБТ, БЛМ и прочих меньшинств), еще гораздо более варварского, дикого и безумного, чем прежний троцкистско-ленинский пожар «мировой революции». 

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •