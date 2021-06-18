Россия должна жить по заветам Киплинга

Когда Путин в послании Федеральному собранию сказал фразу о Киплинге, которая сразу стала мемом, он, с одной стороны, отсылал, понятно, к нравам «Книги джунглей», прозрачно намекая на ситуацию в современной международной политике. Но, с другой стороны (и этот более глубокий месседж также, думаю, был считан всеми, кому он предназначался), реагировал на ту беспрецедентную атаку на традиционную христианскую европейскую культуру, которую мы наблюдали весь 2020 год, и которая сегодня продолжает лавинообразно нарастать.

То есть отсылал к также всем хорошо известному «Бремени белого человека» «хорошего писателя» и певца имперского экспансионистского духа старой Британии. Отсылка понятная и красноречивая: старая европейская культура и цивилизация, которая подвергается сегодня столь беспрецедентной атаке, нуждается в защите. Не «белый шовинизм», разумеется, о котором трубят сегодня все рупоры агитпропа «коллективного Запада», а сам дух христианской цивилизации.

В «бремени» Киплинга, как мы хорошо помним, никакого «белого шовинизма» нет. А то, что есть – это действительно «бремя». Оно нелегко, оно неблагодарно, оно не обещает роз, скорее – шипы... И, вообще, не может не вызвать шквал ненависти, как всякое по-настоящему благородное дело:

…Неси это гордое Бремя

Не как надменный король –

К тяжелой черной работе,

Как раб, себя приневоль;

При жизни тебе не видеть

Порты, шоссе, мосты –

Так строй их, оставляя

Могилы таких, как ты!

Неси это гордое Бремя –

Ты будешь вознагражден

Придирками командиров

И криками диких племен:

«Чего ты хочешь, проклятый,

Зачем смущаешь умы?

Не выводи нас к свету

Из милой Египетской Тьмы!»

Понятно, что сказать прямо и недвусмысленно о том, что Россия готова взять на себя бремя защиты европейской цивилизации и христианской культуры, роль Вождя, который выведет европейские народы из «египетской тьмы» мультикультурализма и культурмарксизма, Путин не мог. Но сказал это настолько ясно, насколько требовалось, чтобы быть услышанным и понятым.

Действительно, многие национально ориентированные силы Европы именно так и смотрят сегодня на консервативную Россию – как на единственную защиту от мультикультурного разложения. Та же Марин Ле Пен во Франции, «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Германии, делегация которой в конце прошлого года посетила Москву и была радушно принята на уровне министра иностранных дел, что вызвало настоящую панику в либеральных кругах.

И, думаю, недалеко то время, когда России, уже без всяких экивоков, придется всерьез и на самом высоком уровне взять на себя эту роль защитницы. Потому что: а) гуманитарная ситуация в мире и, правда, близка к катастрофе; б) больше исполнить эту роль некому; и, наконец, в) России вообще свойственно брать на себя всемирные миссии. Возможно, именно для этого она и существует. И именно поэтому «мир, в котором не будет России, нам не нужен». Ну и наконец – есть ли на свете миссия более благородная, чем миссия защиты традиционной христианской культуры?

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При этом, надо понимать, что АдГ в Германии (заметим, что это партия в основном восточных немцев, входивших в социалистический лагерь) сегодня – третья по популярности в стране, Марин Ле Пен во Франции всерьез претендует на роль лидера нации, а Орбан в Венгрии полон твердой решимости защищать христианские ценности на уровне уже всеевропейской коалиции.

Построить новую Европу, основанную на традиционных европейских корнях и христианской культуре – вот по-настоящему большая альтернативная реальность. За такие идеалы можно и нужно бороться. Кому по силам провозгласить такой идеал? Кто способен озвучить такие задачи на самом высоком уровне? Очевидно, только Россия.

Более того, перед нами, по сути, ясно и четко сформулированная идеология – не только для внешней, но и для внутренней политики. Если мы действительно готовы строить новую Россию, то это может быть только по-настоящему культуроцентричная страна, духовной осью которой станут князь Владимир, Андрей Рублев, Пушкин и великая русская литература 19-го века. Литература, которую молодой Томас Манн назвал «святой», «достойной преклонения» и единственной, в сравнении с другими великими литературами, христианской литературой Нового времени, несущей «целительное, освящающее воздействие».

Великая русская литература – главный мировой бренд России. Он – возможно, самое большое наше национальное достояние. Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов – это именно то, что создает образ России во всем мире. И, конечно, этот величайший «русский бренд» мы должны взять под защиту, прежде всего у себя дома. А значит – снова должны стать культуроцентричной державой. Снова начать воспитывать не обывателей, не потребителей, а людей прежде всего культуроцентричных. В свое время это не побоялся сделать Сталин, потеснив Маркса с Лениным с постаментов и поставив в центр новой строящейся империи Пушкина (в свое время мы об этом писали).

Этот стратегический и даже, прямо скажем, по-настоящему геополитический шаг логично привел к победе во Второй мировой. Нет сомнений в том, что с троцкистской идеей «мировой революции» у России просто не было шансов победить, а вот с идеей защиты Отечества Пушкина, Достоевского, Андрея Рублева (мало кто помнит, однако факт: в 1918-м, среди других памятников «плана монументальной пропаганды», Луначарский приказал увековечить также память Андрея Рублева) Россия выстояла и победила.

Тем более это уместно и необходимо сделать сегодня, когда Россия окончательно освободилась от большевизма, а весь европейский (и не только европейский) мир стоит перед угрозой нового «квир-большевизма» (ЛГБТ, БЛМ и прочих меньшинств), еще гораздо более варварского, дикого и безумного, чем прежний троцкистско-ленинский пожар «мировой революции».