Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

Владимир Путин заявил, что развязанная в мире компания по дискредитации антикоронавирусных вакцин российского производства – это борьба за деньги. «Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препарат подобного рода в других странах и хочет освоить европейский рынок. И делает это с присущим им обычным «блеском»– у них это хорошо получается», – иронически заметил президент.

И это действительно так: в странах западного сообщества населению навязывают отношение к российской вакцине, как к оружию мягкой силы и инструменту влияния. Свежий пример: Швейцария не примет для аккредитации журналистов и других участников на российско-американском саммите 16 июня сертификат о вакцинации «Спутником V».

Думаю, пора признать, что легализации «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака» на уровне всего ЕС – и не проиойдет. По крайней мере, в ближайшее время – пока западные фармакологические гиганты окончательно не застолбят за собой европейскую «поляну».

Европейское сообщество готовится ввести так называемый «зелёный паспорт» (Green Pass) – особый сертификат, который станут выдавать лицам, привившимся от Covid-19. Наличие этого документа предоставит его владельцу ряд преимуществ, в частности – возможность свободно перемещаться между странами ЕС. И сейчас весь вопрос заключается в том, какие именно вакцины будут признаны достойными включения в «зеленый паспорт». И перспектива препаратов российского производства пока что выглядит достаточно туманной.

«Зеленые паспорта» собираются ввести в ЕС с 1 июля, когда уже будет в разгаре сезон отпусков – и их с нетерпением ждет туристическая отрасль. Электронный или бумажный документ, включающий в себя сведения не только о прививках, но и о тестах на наличие вируса или антител, будет выдаваться, как ожидается, не только жителям европейского сообщества, но и обитателям третьих стран. Что важно, еще в конце марта член Еврокомиссии, ответственная за здравоохранение, Стелла Кириакидис заявила, что предлагается включить в сертификат только те прививки, которые сделаны посредством вакцин, получивших официальную аккредитацию в ЕС.

Что это за вакцины? Согласно рекомендации Евросовета, обнародованной 20 мая, основанием для въезда в ЕС без необходимости сдачи ПЦР-теста или отбытия карантина может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) или Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время EMA одобрены вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ – еще и китайская вакцина от Sinopharm. Российские же препараты – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» – в число одобренных не входят. По крайней мере, в настоящее время.

В первую очередь, «зеленые паспорта» получат, разумеется, граждане стран Евросоюза. Граждане других стран во время поездок по ЕС смогут обратиться к местным органам с просьбой выдать заветный Green Pass. Но для этого нужно будет предоставить подтверждение вакцинации. И здесь вопрос снова упирается в тему признания или непризнания того или иного препарата со стороны EMA. На данный момент в Европейском агентстве лекарственных средств заявляют, что они по-прежнему занимаются проверкой российского «Спутника». Процедура была запущена еще в начале марта, но конца ей пока не видно. Может, она завершится в течение лета, а, может, и позже.

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Уже сейчас в дополнение ко всем прочим обвинениям, раздающимся в адрес Москвы, в ЕС начинают говорить, что толпы «антипрививочников», не желающих проходить вакцинацию – следствие работы вездесущей «кремлевской пропаганды». Так, замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас прямым текстом обвинил Россию в том, что она намеренно пытается подорвать доверие к вакцинам от Covid-19 западного производства. «Эта пропагандистская программа, увы, показывает преступный характер кремлёвского режима. Именно вакцину «Спутник V» не подтверждает ряд стран, поскольку нет данных, которые заверяют в её доброкачественности и надёжности. Нет данных и отчетов об экспериментах, которые были проведены. Защищая репутацию своей вакцины, пропагандисты Кремля рискуют жизнями сотен или даже тысяч людей, которые испуганы и не хотят вакцинироваться», – сказал сотрудник литовского МИДа.

Стоит напомнить, что внезапно возникший рынок вакцин от коронавируса – настоящее золотое дно. Благодаря вакцинам от Covid-19 число миллиардеров в мире выросло на девять человек. По данным некоммерческой организации People’s Vaccine Alliance, пятеро из новоявленных богатеев связаны с компанией Moderna, трое – с китайским производителем вакцин CanSino Biologics, и еще один является соучредителем биотехнологической компании BioNTech. Еще восемь человек, уже являвшихся миллиардерами, увеличили доходы на 32,2 миллиарда долларов – именно благодаря дивидендам от фармацевтических корпораций, занимающихся вакцинами от коронавируса.

Некоторое время назад мировые фармацевтические гиганты самозабвенно сражались за возникший прямо на глазах рынок препаратов от Covid-19. Например, в европейскую прессу усиленно вбрасывалась информация об опасности препарата AstraZeneca – благодаря чему удалось основательно подорвать ее репутацию. Людей знающих это не удивляло: рынок фармацевтики вообще считается одним из самых суровых, борьба на нём ведется жесткими методами. Сейчас мировые фармацевтические гиганты приблизительно поделили сферы влияния – и они, конечно, не желают пускать в свои «владения» конкурентов. Для этого используются любые способы. Так, 5 мая состоялся Всемирный конгресс вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021), на котором в качестве лучших препаратов от коронавируса назвали вакцины американского и американо-германского производства. На что директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заметил: «Цена вопроса – порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне».

Или недавний скандал в Чехии, где минувшей весной – внезапно! – обнаружили следы стародавних шалостей легендарных Боширова и Петрова. Здесь весь механизм на ладони – Чехия рассматривала вопрос приобретения «Спутника» – но больше его не рассматривает. 14 апреля заместитель премьер-министра и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполнявший обязанности министра иностранных дел республики, сообщил в «Твиттере», что скоро отправляется в Москву, чтобы обсудить возможные поставки «Спутника V». А уже 17-го Прага заявила о причастности российских спецслужбистов ко взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Гамачек вынужден был объявить о высылке российских дипломатов – и в Москву, естественно, не поехал. В настоящий момент вакцинация в Чехии идет препаратами от четырех производителей – всё теми же Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, привел в пример разговор с одним из руководителей ЕС, утверждавшим, что Россия якобы не оставляет заявку для рассмотрения регистрации своей вакцины в соответствующие европейские структуры. «Он мне говорит: «Вы хотите растащить наши страны, по отдельности с кем-то договориться… Почему вы не оставите заявку в соответствующую европейскую структуру?» Я говорю: «Мы поставили», он говорит: «нет», я говорю: «да». Может, я ошибаюсь? – продолжил Путин. – Тут же Голиковой позвонил, говорю: «Татьяна Алексеевна, мы заявку сделали?» Она говорит: «Конечно, еще в прошлом году». И только в марте текущего года соответствующая европейская структура объявила о том, что она начинает процедуру рассмотрения и до сих пор, как мы видим, рассматривает», – свидетельствует глава государства.

Скорее всего, «Спутник» в ЕС всё-таки признают – но не раньше того момента, когда европейский рынок окажется в достаточной степени насыщен вакцинами западного производства и российский препарат перестанет представлять конкурентную угрозу. К тому времени большинство жителей ЕС успеют уколоться «правильными», «демократическими» вакцинами – и у них сформируется привычка употреблять их и в дальнейшем, без необходимости прибегать к «вражеским» препаратам. Тогда и только тогда прививка «Спутником» станет учитываться в европейском «зеленом паспорте». А до этого момента, который настанет, возможно, через несколько месяцев, россиянам придется потерпеть. Что ж, это не первый и наверняка не последний раз, когда интересы простого человека приносятся в жертву большому капиталу.