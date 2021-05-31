Почему разваливается коалиция Байдена

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Екатеринбуржец стрелял по прохожим из карабина «Вепрь»

31 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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В России возник дефицит важнейших природных ресурсов

Специалисты предупреждают, что даже нефть в России закончится относительно скоро Константин Михальчевский/РИА Новости
Представление о том, что наша страна является всемирной кладовой полезных ископаемых, как оказалось, крайне далеко от реальности. В стране наблюдается дефицит важнейших минеральных ресурсов, многое завозится из-за границы, звучат прогнозы о том, что вскоре в России закончится даже нефть. Как такое произошло и какие меры должны быть приняты для решения этой проблемы? Подробности...
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Из срыва переговоров по Донбассу можно извлечь пользу

Глава украинской делегации Леонид Кравчук требует заменить Белоруссию на Швейцарию или Финляндию Михаил Метцель/ТАСС
В связи со скандалом вокруг ареста Романа Протасевича украинская сторона отказалась использовать Минск в качестве переговорной площадки для урегулирования в Донбассе. Сергей Лавров резко «осадил» Киев, мол, этот вопрос не ему решать, но вряд ли вопрос на этом и закроют – Украина намеренно затягивает переговоры и делает их бесплодными. Москва, Донецк и Луганск могут извлечь из этого пользу. Подробности...
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Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
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Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

«Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время US Navy/Global Look Press
Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Почему разваливается коалиция Байдена

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Подробности...

Запад боится новой русской идеологии

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Владимир Можегов, публицист
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Борщ – не украинский. Но и не русский

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Украине есть смысл строить свое будущее не на архаической полотняной сорочке и не на «исконно украинском» борще – а на развитии общедоступного образования, науки и высокотехничного производства. Чтобы страну снова прославила продукция «Антонова» и «Южмаша». Подробности...
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    Почему разваливается коалиция Байдена

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		31 мая 2021, 11:56

    Либеральной общественностью в Соединенных Штатах и за их пределами приход к власти демократической администрации во главе с Джозефом Байденом был воспринят как долгожданное «возвращение к нормальности» (это выражение часто использовалось в начале 2021 года в американской и вообще западной прессе), как конец «хаотичного правления» Трампа и знак скорого наведения порядка в Вашингтоне, а, значит, и во всем евроатлантическом сообществе.

    Эти надежды подкреплялись тем обстоятельством, что в руках Демократической партии США оказалась вся полнота власти – на выборах 2020 года они также заполучили большинство в обеих палатах Конгресса. Консервативным по-прежнему остается Верховный Суд, но вопрос с ним предполагается решить в самое ближайшее время за счет расширения его состава и наполнения либеральными судьями.

    Республиканцы, конечно, рассчитывают побороться за Конгресс в 2022 году и даже выстроили собственную довольно стройную стратегию такой борьбы (о ней как-нибудь в другой раз), но намеченная демократами электоральная реформа, полная лояльность мейнстримных СМИ и, конечно же, старая добрая почтовая служба США как будто бы сводят на нет все попытки как-то поколебать неостановимую поступь либерального истеблишмента, ведущего объединенный Запад в «счастливое завтра».

    Беда пришла, откуда не ждали. Выяснилось, что никакой стройности, тактической ясности и сбалансированности в политике Белого Дома при Байдене нет. Мало того, что в администрации обнаружилось четыре противоборствующих клана с разными группами интересов. А весь глобальный либерализм не только оказался отягощенным системными внутренними противоречиями, так еще и элементарного порядка в правительстве нет.

    В свое время СМИ распекали Дональда Трампа за слишком частую смену советников и руководителей высшего звена – госсекретарей, министров обороны, глав аппарата и т.д. Чехарда в трамповском Белом Доме и правда была изрядная. У прежнего главы американского государства были серьезные проблемы с Конгрессом, прессой, либеральной оппозицией и даже с собственной партией. Многое из задуманного ему попросту не дали осуществить. Но 45-й президент США по крайней мере не мирился с неподчинением и не терпел принципиальных разногласий в своём правительстве. Он открыто и порой резко, на грани грубости, обличал своих оппонентов на Капитолийском холме через СМИ и социальные сети, давая понять американскому народу, чего он хочет и кто ему мешает.

    Фото: Sarah Silbiger/Global Look Press

    У Байдена ситуация принципиально другая. К власти пришла не команда единомышленников, не лидер-харизматик и даже не партия с четкой программой. Да, Демпартия США во время президентства Трампа и подъема так называемой «популистской волны» на Западе и позже, в ходе избирательной кампании 2020 года, вела себя солидарно и очень дисциплинированно. Но трещинки были заметны уже тогда.

    Дело в том, что любая электоральная победа либералов в Соединенных Штатах – неважно, достигнутая в честной борьбе или при беззастенчивом использовании админресурса – это всегда коалиционная победа. Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Поэтому для победы либералов должна сложиться коалиция избирателей – разношерстное и разделенное сообщество, которое в данный момент удалось убедить проголосовать определенным образом. И коалиция групп влияния, договорившихся о совместных действиях. А также политическая коалиция, объединенная некими тактическими целями.

    Иногда подобные тактические союзы оказываются достаточно прочными. Несмотря ни на какие внутренние разногласия, коалиция не только выживает, но и добивается определенных успехов. Президентство Барака Обамы – наглядный тому пример. Все, кто поставил на первого чернокожего хозяина Белого Дома, остались в основном довольны своим выбором – федеральная бюрократия, спецслужбы, цифровые гиганты, финансовые мегакорпорации, различные меньшинства, белая кампусная профессура, люди постиндустриальных профессий, значительная часть молодежи.

    Лишь к концу второго срока Обамы появились признаки раскола между левым крылом Демпартии, желавшим двигаться дальше по пути радикальных либеральных преобразований, и партийным истеблишментом, тяготевшим к центру. Последний вышел победителем во внутренней дискуссии, но проиграл правым силам, возглавленным Трампом.

    В 2020-м дискуссия возобновилась, но практически сразу «утонула» в инклюзивной фигуре Байдена. Не лично Джозефа Робинетта Байдена-младшего, а того образа, который ему довольно профессионально создали политические пиарщики и медиа. Вокруг него сложилась самая широкая коалиция «за всё хорошее против всего плохого». Говоря точнее – против национал-популизма за единый либеральный Запад. Совершенно не случайно Владимир Путин стал использовать термин «объединенный Запад» именно после прихода к власти Байдена. Логичным также выглядит программа построения «Альянса демократий», анонсированная нынешней администрацией – глобальный либеральный миропорядок должен, наконец, обрести форму и идеологию, ясные, четкие и не терпящие никаких вольных интерпретаций.

    Но какую конкретно форму? И какую идеологию? Инклюзивность была хороша на этапе свержения Трампа. А когда власть уже оказалась в руках и появилась возможность удерживать эту власть на протяжении нескольких десятилетий, не делясь ей время от времени с республиканцами, возникли серьезные разногласия. Они касаются практически всех аспектов внешней и внутренней политики, но для нас наиболее интересны разногласия во внешнеполитической тактике.

    Первой оживилась левая фракция демократов в Конгрессе. С критикой Белого Дома выступили такие гранды левого движения как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. За ними потянулась группа непримиримых молодых конгрессвумен под началом нью-йоркской дивы Александрии Окасио Кортес и иммигрантки из Сомали Ильхан Омар. Постоянно делаются попытки вовлечь в левую фронду вице-президента Камалу Харрис.

    Но Конгрессом дело не ограничилось. Более пятисот действующих сотрудников администрации и федеральных ведомств, функционеров Демократического национального комитета и профессиональных политконсультантов, работавших в предвыборном штабе Байдена, обратились к президенту с открытым письмом, в котором критикуют ближневосточную политику главы государства и призывают его «привлечь Израиль к ответственности». Предлагается доселе немыслимое – перекрыть военную помощь еврейскому государству и даже ввести против него санкции.

    Дальше – больше. Против планов, официально озвученных Белых Домом, выступил высокопоставленный действующий военнослужащий – генерал морской пехоты, руководитель Центрального командования США (в военной иерархии – четвертая позиция после главы объединенного командования штабов и его замов) Дж. Фрэнк Маккензи. Причем сделано это было максимально фрондёрским образом. Генерал сделал своё заявление во время официального инспекционного турне по Ближнему Востоку в присутствии региональных союзников, американских военнослужащих и журналистов. По мнению Маккензи, Соединенным Штатам не следует выводить войска из Афганистана, поскольку «вакуум будет быстро заполнен Китаем и Россией».

    В другое время мейнстримные СМИ попытались бы замолчать демарш высокопоставленного военного или, во всяком случае, принизить значение его высказываний, разместив сообщение о событии на последних полосах газет и в самых дальних строках новостных интернет-лент. Но только не сейчас. Агентство Associated Press разместило большую статью с изложением соображений заслуженного генерала на заглавной странице своего сайта, после чего новость распространилась по остальным СМИ.

    Мейнстримная пресса не в первый раз подогревает конфликты внутри администрации Байдена. Чего стоит хотя бы участие ранее предельно сервильного издания The New York Times в раскрутке скандала вокруг эмиссара Белого Дома по климату Джона Керри! А ведь этот скандал был невозможен без участия еще одной важной части коалиции демократов – разведсообщества США. То есть и оно ведет теперь свою игру.

    Есть и еще одна весьма неприятная для Белого Дома история. В 2020 году Джо Байден и сотрудники его предвыборного штаба наотрез отказывались воспринимать всерьез версию о том, что коронавирус был упущен из китайской биологической лаборатории в Ухане. Когда Трамп указывал на высокую вероятность такого события, его называли самыми обидными словами, а саму версию – очередной теорией заговора. Миру рассказывали о некой летучей мыши, которую съела змея, а после люди заразились на так называемом «мокром» рынке от контакта с этой змеей.

    Но сегодня настроения изменились. Вашингтонское издание The Hill посвятила «лабораторной версии» большую аналитическую статью, которая тут же разлетелась по социальным сетям. Суть публикации в следующем: ранее объявленная конспирологическая теория начинает выглядеть всё более разумной и достоверной. Статья ссылается на ряд авторитетных ученых, которых никак нельзя назвать ни шарлатанами, ни сторонниками экс-президента Трампа.

    Таким образом, и научное сообщество, которое ранее считалось вернейшим союзником Байдена, ставит администрацию Белого Дома, мягко говоря, в неудобную ситуацию. При этом лояльность Демпартии, судя по всему, под сомнение не ставится. Просто в самой партии теперь есть разные мнения, и слово президента теперь не считается законом.

    За всем происходящим явственно проглядывается нетерпение различных групп продавить именно свою повестку и ослабить влияние других групп. Кажется, что каждый, кто способствовал избранию Байдена в 2020 году, теперь считает победителем именно себя, что именно он пришел к власти, а вовсе не партнеры по коалиции, члены кабинета или сам президент. И тянут одеяло на себя. Примерно так в конце 1979-х разваливалась коалиция, приведшая к власти Джимми Картера, который провел в Белом Доме всего один срок. Можно было бы ожидать, что начальство сейчас соберется с духом и наведет в доме порядок. Но вот заковыка: а кого сейчас можно считать начальством?

    Полагаю, в самое ближайшее время доселе молчавшие политические «зубры» администрации – Джон Керри, Сюзан Райс, Дэнис Макдоноу и другие – наконец, скажут своё слово. Того же можно ожидать и от многочисленных «смотрящих» от Большой Цифры во главе с руководителем администрации Роном Кляйном. Но где гарантия, что их послушают? Или что они не переругаются между собой?

    Вот так недавно считавшаяся непотопляемой и монолитной коалиция Байдена начала разваливаться буквально на глазах. Поэтому пока что крайне преждевременно считать нынешнюю администрацию как победительной, так и последовательной в своих решениях. Это важная и не слишком хорошая новость для тех, кто вынужден вести с этой администрацией переговоры.

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