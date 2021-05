Запад всегда найдет повод ввести санкции против России Почему разваливается коалиция Байдена Дмитрий Дробницкий

политолог, американист 31 мая 2021, 11:56 Либеральной общественностью в Соединенных Штатах и за их пределами приход к власти демократической администрации во главе с Джозефом Байденом был воспринят как долгожданное «возвращение к нормальности» (это выражение часто использовалось в начале 2021 года в американской и вообще западной прессе), как конец «хаотичного правления» Трампа и знак скорого наведения порядка в Вашингтоне, а, значит, и во всем евроатлантическом сообществе. Эти надежды подкреплялись тем обстоятельством, что в руках Демократической партии США оказалась вся полнота власти – на выборах 2020 года они также заполучили большинство в обеих палатах Конгресса. Консервативным по-прежнему остается Верховный Суд, но вопрос с ним предполагается решить в самое ближайшее время за счет расширения его состава и наполнения либеральными судьями. Республиканцы, конечно, рассчитывают побороться за Конгресс в 2022 году и даже выстроили собственную довольно стройную стратегию такой борьбы (о ней как-нибудь в другой раз), но намеченная демократами электоральная реформа, полная лояльность мейнстримных СМИ и, конечно же, старая добрая почтовая служба США как будто бы сводят на нет все попытки как-то поколебать неостановимую поступь либерального истеблишмента, ведущего объединенный Запад в «счастливое завтра». Беда пришла, откуда не ждали. Выяснилось, что никакой стройности, тактической ясности и сбалансированности в политике Белого Дома при Байдене нет. Мало того, что в администрации обнаружилось четыре противоборствующих клана с разными группами интересов. А весь глобальный либерализм не только оказался отягощенным системными внутренними противоречиями, так еще и элементарного порядка в правительстве нет. В свое время СМИ распекали Дональда Трампа за слишком частую смену советников и руководителей высшего звена – госсекретарей, министров обороны, глав аппарата и т.д. Чехарда в трамповском Белом Доме и правда была изрядная. У прежнего главы американского государства были серьезные проблемы с Конгрессом, прессой, либеральной оппозицией и даже с собственной партией. Многое из задуманного ему попросту не дали осуществить. Но 45-й президент США по крайней мере не мирился с неподчинением и не терпел принципиальных разногласий в своём правительстве. Он открыто и порой резко, на грани грубости, обличал своих оппонентов на Капитолийском холме через СМИ и социальные сети, давая понять американскому народу, чего он хочет и кто ему мешает. У Байдена ситуация принципиально другая. К власти пришла не команда единомышленников, не лидер-харизматик и даже не партия с четкой программой. Да, Демпартия США во время президентства Трампа и подъема так называемой «популистской волны» на Западе и позже, в ходе избирательной кампании 2020 года, вела себя солидарно и очень дисциплинированно. Но трещинки были заметны уже тогда. Дело в том, что любая электоральная победа либералов в Соединенных Штатах – неважно, достигнутая в честной борьбе или при беззастенчивом использовании админресурса – это всегда коалиционная победа. Либерализм, тем более либерализм глобалистского толка, не является и не может быть идеологией большинства, он не выражает его интересов и почти всегда им противоречит. Поэтому для победы либералов должна сложиться коалиция избирателей – разношерстное и разделенное сообщество, которое в данный момент удалось убедить проголосовать определенным образом. И коалиция групп влияния, договорившихся о совместных действиях. А также политическая коалиция, объединенная некими тактическими целями. Иногда подобные тактические союзы оказываются достаточно прочными. Несмотря ни на какие внутренние разногласия, коалиция не только выживает, но и добивается определенных успехов. Президентство Барака Обамы – наглядный тому пример. Все, кто поставил на первого чернокожего хозяина Белого Дома, остались в основном довольны своим выбором – федеральная бюрократия, спецслужбы, цифровые гиганты, финансовые мегакорпорации, различные меньшинства, белая кампусная профессура, люди постиндустриальных профессий, значительная часть молодежи. На эту тему Лишь к концу второго срока Обамы появились признаки раскола между левым крылом Демпартии, желавшим двигаться дальше по пути радикальных либеральных преобразований, и партийным истеблишментом, тяготевшим к центру. Последний вышел победителем во внутренней дискуссии, но проиграл правым силам, возглавленным Трампом. В 2020-м дискуссия возобновилась, но практически сразу «утонула» в инклюзивной фигуре Байдена. Не лично Джозефа Робинетта Байдена-младшего, а того образа, который ему довольно профессионально создали политические пиарщики и медиа. Вокруг него сложилась самая широкая коалиция «за всё хорошее против всего плохого». Говоря точнее – против национал-популизма за единый либеральный Запад. Совершенно не случайно Владимир Путин стал использовать термин «объединенный Запад» именно после прихода к власти Байдена. Логичным также выглядит программа построения «Альянса демократий», анонсированная нынешней администрацией – глобальный либеральный миропорядок должен, наконец, обрести форму и идеологию, ясные, четкие и не терпящие никаких вольных интерпретаций. Но какую конкретно форму? И какую идеологию? Инклюзивность была хороша на этапе свержения Трампа. А когда власть уже оказалась в руках и появилась возможность удерживать эту власть на протяжении нескольких десятилетий, не делясь ей время от времени с республиканцами, возникли серьезные разногласия. Они касаются практически всех аспектов внешней и внутренней политики, но для нас наиболее интересны разногласия во внешнеполитической тактике. Первой оживилась левая фракция демократов в Конгрессе. С критикой Белого Дома выступили такие гранды левого движения как Берни Сандерс и Элизабет Уоррен. За ними потянулась группа непримиримых молодых конгрессвумен под началом нью-йоркской дивы Александрии Окасио Кортес и иммигрантки из Сомали Ильхан Омар. Постоянно делаются попытки вовлечь в левую фронду вице-президента Камалу Харрис. Но Конгрессом дело не ограничилось. Более пятисот действующих сотрудников администрации и федеральных ведомств, функционеров Демократического национального комитета и профессиональных политконсультантов, работавших в предвыборном штабе Байдена, обратились к президенту с открытым письмом, в котором критикуют ближневосточную политику главы государства и призывают его «привлечь Израиль к ответственности». Предлагается доселе немыслимое – перекрыть военную помощь еврейскому государству и даже ввести против него санкции. Дальше – больше. Против планов, официально озвученных Белых Домом, выступил высокопоставленный действующий военнослужащий – генерал морской пехоты, руководитель Центрального командования США (в военной иерархии – четвертая позиция после главы объединенного командования штабов и его замов) Дж. Фрэнк Маккензи. Причем сделано это было максимально фрондёрским образом. Генерал сделал своё заявление во время официального инспекционного турне по Ближнему Востоку в присутствии региональных союзников, американских военнослужащих и журналистов. По мнению Маккензи, Соединенным Штатам не следует выводить войска из Афганистана, поскольку «вакуум будет быстро заполнен Китаем и Россией». В другое время мейнстримные СМИ попытались бы замолчать демарш высокопоставленного военного или, во всяком случае, принизить значение его высказываний, разместив сообщение о событии на последних полосах газет и в самых дальних строках новостных интернет-лент. Но только не сейчас. Агентство Associated Press разместило большую статью с изложением соображений заслуженного генерала на заглавной странице своего сайта, после чего новость распространилась по остальным СМИ. Мейнстримная пресса не в первый раз подогревает конфликты внутри администрации Байдена. Чего стоит хотя бы участие ранее предельно сервильного издания The New York Times в раскрутке скандала вокруг эмиссара Белого Дома по климату Джона Керри! А ведь этот скандал был невозможен без участия еще одной важной части коалиции демократов – разведсообщества США. То есть и оно ведет теперь свою игру. Есть и еще одна весьма неприятная для Белого Дома история. В 2020 году Джо Байден и сотрудники его предвыборного штаба наотрез отказывались воспринимать всерьез версию о том, что коронавирус был упущен из китайской биологической лаборатории в Ухане. Когда Трамп указывал на высокую вероятность такого события, его называли самыми обидными словами, а саму версию – очередной теорией заговора. Миру рассказывали о некой летучей мыши, которую съела змея, а после люди заразились на так называемом «мокром» рынке от контакта с этой змеей. Но сегодня настроения изменились. Вашингтонское издание The Hill посвятила «лабораторной версии» большую аналитическую статью, которая тут же разлетелась по социальным сетям. Суть публикации в следующем: ранее объявленная конспирологическая теория начинает выглядеть всё более разумной и достоверной. Статья ссылается на ряд авторитетных ученых, которых никак нельзя назвать ни шарлатанами, ни сторонниками экс-президента Трампа. Таким образом, и научное сообщество, которое ранее считалось вернейшим союзником Байдена, ставит администрацию Белого Дома, мягко говоря, в неудобную ситуацию. При этом лояльность Демпартии, судя по всему, под сомнение не ставится. Просто в самой партии теперь есть разные мнения, и слово президента теперь не считается законом. За всем происходящим явственно проглядывается нетерпение различных групп продавить именно свою повестку и ослабить влияние других групп. Кажется, что каждый, кто способствовал избранию Байдена в 2020 году, теперь считает победителем именно себя, что именно он пришел к власти, а вовсе не партнеры по коалиции, члены кабинета или сам президент. И тянут одеяло на себя. Примерно так в конце 1979-х разваливалась коалиция, приведшая к власти Джимми Картера, который провел в Белом Доме всего один срок. Можно было бы ожидать, что начальство сейчас соберется с духом и наведет в доме порядок. Но вот заковыка: а кого сейчас можно считать начальством? Полагаю, в самое ближайшее время доселе молчавшие политические «зубры» администрации – Джон Керри, Сюзан Райс, Дэнис Макдоноу и другие – наконец, скажут своё слово. Того же можно ожидать и от многочисленных «смотрящих» от Большой Цифры во главе с руководителем администрации Роном Кляйном. Но где гарантия, что их послушают? Или что они не переругаются между собой? Вот так недавно считавшаяся непотопляемой и монолитной коалиция Байдена начала разваливаться буквально на глазах. Поэтому пока что крайне преждевременно считать нынешнюю администрацию как победительной, так и последовательной в своих решениях. Это важная и не слишком хорошая новость для тех, кто вынужден вести с этой администрацией переговоры. Другие материалы автора