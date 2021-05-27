Самолет с Протасевичем «сел» и в Донбассе

Израильский друг из социальной сети поинтересовался, почему у меня в ленте столько саркастических постов по поводу задержания журналиста Романа Протасевича в Белоруссии. Нужно отметить, что нескрываемую радость по поводу этого события продемонстрировали многие пользователи ЛДНРовского сегмента интернета.

Человеку из Израиля сложно понять, почему в республиках позитивно восприняли арест Протасевича. Ведь Донбасс не граничит с Белоруссией, кроме того, официальный Минск никогда не поддерживал ЛДНР. Но это только на первый взгляд. На самом деле, чтобы понять эмоции людей Донбасса, нужно рассмотреть проблему в двух плоскостях.

Прежде всего, гражданин Белоруссии Роман Протасевич был участником Евромайдана. Есть фотография, где он радостно улыбается возле поверженного майдановскими «вандалами» памятника Ленину в Киеве. Именно эта скульптура была первой незаконно демонтирована, потом начался печально известный памятникопад, сторонники Майдана свергали монументы и другую советскую символику по всей Украине. В 2014 году памятники Ленину стали символом непринятия государственного переворота, по сути, к личности Владимира Ильича уже имели опосредованное отношение.

Так, сопротивление в Харькове майданному режиму закончилось после свержения памятника Ленину. Это стало символом окончательного поражения Антимайдана в городе. Защищать изваяние Ленина в Донецке в тот момент были готовы даже люди с антикоммунистическими убеждениями. Поэтому человек, который участвовал в акте вандализма в Киеве, в Донбассе априори будет вызывать негативные эмоции. Кроме того, по информации СМИ, Протасевич был связан с неонацистским полком «Азов» и способствовал отправке на Украину белорусских радикалов, которые хотели воевать против Донбасса.

А значит, пусть и опосредованно, но он приложил руку к смертям мирных жителей ЛДНР. В свете этого арест человека, который был на Евромайдане и способствовал тем, кто убивал людей в Донбассе, не может не вызвать позитивных эмоций в ЛДНР. И возникает надежда, что есть высшая справедливость, и многих, причастных к Майдану и войне, еще ждет свой «самолет до Вильнюса».

Но, конечно, личность самого Протасевича – это только вершина айсберга. Куда важней, что Роман и подобные ему персонажи символизируют. Это люди в России, Белоруссии, на Украине, которые по идеологическим или чаще по материальным мотивам служат Западу, ЦРУ, Джорджу Соросу, польским спецслужбам, не столь важно. Их всех можно назвать слугами Запада. Главное другое. Их цель – превратить свою страну в протекторат западных держав, прежде всего США, лишить людей самоидентичности, заставить забыть собственную историю.

На Украине это почти получилось. Теперь людям там объясняют, что они неправильно жили, что их отцы неправильно жили. Дерусификация, декоммунизация, искажение истории, создание новой Церкви – это просто инструменты, чтобы заставить людей ненавидеть свое прошлое и самих себя, лишить их опоры и внутреннего стержня, чтобы человек стеснялся своей сущности. После этого у индивидуума уже не будет никакой самоидентификации. А из такого человека, как из пластилина, можно вылепить кого угодно. А когда таких людей миллионы, то в податливую массу превращается все общество.

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При этом «слуги Запада», рвущиеся к власти, будут обещать золотые горы, справедливые законы, прекрасное будущее. На Украине в 2014 году это было. Но когда подобные персонажи оказываются на вершине, они сразу забывают и о праве, и о справедливости, для них на первое место выходит революционная целесообразность. С конца февраля по апрель 2014 года, когда казалось, что Майдан победил по всей Украине, а акции против переворота скоро затихнут, донецкие «демократы» и «либералы», которые еще вчера кричали о правах человека и европейских ценностях, открыто говорили в социальных сетях о том, что жителей Донбасса надо на какое-то время лишить избирательного права, так как люди в регионе «неправильные». А скрытно они уже делили портфели в будущей областной администрации. Когда началась война, они бежали на Украину. Многие из них превратились в пропагандистов майданного режима и стали обливать свою родину и земляков информационной «грязью». Но на Украине именно такие «демократы» взяли власть.

В 2020 году в социальных сетях общался с белорусами, которые выступали против власти. И когда им говорили: посмотрите на Украину, ответ был один – у нас такого не будет. Это порождало дежавю. В 2013 году на Украине многие были уверены, что победа Евромайдана принесет только позитивные изменения. Другие же были уверены, что после оранжевой революции никакой новой победы Майдана не будет. Ошиблись и те, и другие. Люди, которые «скакали» на майдане за то, чтобы жить, как в Европе, теперь живут, как в Африке. А те, что были уверены в том, что новой победы Майдана не будет, или оказались на Украине в положении людей второго сорта с неправильным языком и мировоззрением, либо живут в Донбассе под обстрелами ВСУ.

Вероятно, в силу имеющегося опыта в республиках есть осознание, что и Россия, и Белоруссия, и ЛДНР находятся в «одной лодке». И падение одного «защитного бастиона» скажется на положении всех. Запад не изменит своей политики в отношении восточных соседей ЕС, пока не поймет ее бесперспективности или не будет получать в ответ сдачи. В силу этого арест Протасевича является еще и позитивным фактором, так как дает сигнал другим «слугам Запада»: ЕС и США не столь всесильны, как многие из них полагают, далеко не из каждой передряги западные политики могут вытащить своих людей. Возможно, это заставит некоторых персонажей, подобных Протасевичу, призадуматься.