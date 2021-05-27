Самолет с Протасевичем «сел» и в Донбассе

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Ереван подтвердил пленение шести армянских солдат Азербайджаном

27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
Разделы

Российские банки готовятся заработать на падении доллара

Банки верят в укрепление рубля Максим Блинов/РИА Новости
В российских банках была обнаружена растущая валютная дыра. Денег в запасе у банков оказалось на 15 млрд долларов меньше, чем реальных денег на счетах клиентов. Подобный разрыв в принципе нормальное явление, необычно то, что разрыв непрерывно растет с ноября прошлого года. Что все это значит и почему это хороший сигнал для рубля?  Подробности...
Перейти в раздел…

Саммиту Путин – Байден поможет глобальное потепление

Саммит Байдена и Путина крайне важен с точки зрения интересов и России, и США, и мира во всем мире Erin Scott/Pool/Sipa USA/Reuters,
Михаил Климентьев/ТАСС
Официально объявлено, что первые полноценные переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоятся 16 июня в швейцарской Женеве. На повестке дня – Украина, Белоруссия и «вопросы стратегической стабильности». Чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения двух держав деградировали, а разногласий между ними значительно больше, чем поводов для сотрудничества?  Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

Казань была взята русскими войсками в середине 16-го века А. Д. Кившенко
Духовное управление мусульман Татарстана учредило «день памяти» в годовщину взятия Казани Иваном Грозным. В этот день духовенство республики призвало поминать павших «батыров татарской нации». Предложившие идею религиозные деятели тут же сделали оговорку: политические спекуляции на этой теме недопустимы. Тем не менее это не первое проявление особого взгляда татарского духовенства на российскую историю. Какие проблемы оно провоцирует? Подробности...
Перейти в раздел…

За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Самолет с Протасевичем «сел» и в Донбассе

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Арест Протасевича еще и дает сигнал другим «слугам Запада»: ЕС и США не столь всесильны, как многие из них полагают, далеко не из каждой передряги западные политики могут вытащить своих людей. Возможно, это заставит некоторых персонажей призадуматься. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Хакеры теперь могут убить человека

Лев Матвеев
Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ»
Из-за халатного отношения к медицинской информации может быть причинен вред здоровью. Представьте, если будет изменена информация в протоколе лечения или о существующих у пациента аллергических реакциях. Даже взлом IoT-устройств (например, кардиостимуляторов) больше не фантастика. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Заповедь «не убий» запрещает не только намеренное убийство (ближнего или самого себя), но и убийство косвенное – когда мы причиняем вред здоровью человека, пренебрегая доступными мерами к устранению опасности. Отказ принимать меры к тому, чтобы остановить тяжелую (и для многих смертельную) заразу, есть нарушение заповеди. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев
Перейти в раздел…

Встреча Путина и Байдена: чего ждать?

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Перейти в раздел…

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
Подробности...

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Доверяете ли вы признаниям россиянки Софьи Сопеги в публикации данных белорусских силовиков?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
  • За флаги Белоруссии

  • За флаги IIHF

  • За флаги России

  • За все снятые флаги
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ереван подтвердил пленение шести армянских солдат Азербайджаном
    Шестеро армянских солдат попали в плен Азербайджану Берлин отреагировал на запрет трех германских НПО в России Границу Крыма назвали одной из самых укрепленных в России В Германии рассказали свою версию подвига красноармейца Масалова
    Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США Глава МИД Украины обиделся на НАТО ФСБ заявила об увеличении числа полетов украинских дронов у границы России В ГИБДД прокомментировали сообщения о «внезапных» рейдах на дорогах
    В Пентагоне отказались называть Россию «врагом» США и НАТО Отказ США мешать завершению «Северного потока – 2» стал ударом для Польши Выяснился механизм формирования тромбов из-за вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson Изнасилованную школьницами девочку в Барнауле начали травить в соцсетях

    Главная тема


    Зачем взятие Казани превращают в национальную трагедию

    «страна-агрессор»


    Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

    черное море


    Британский эсминец выдворили из вод России в районе Крыма

    «игра не завершилась»


    Украина назвала срок окончания борьбы против «Северного потока – 2»

    Видео

    авиабаза Хмеймим


    Дальние бомбардировщики отправлены в Сирию для выполнения особой задачи

    посадка самолета Ryanair


    Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

    увеличение численности ВСУ


    Зеленский будет добивать Порошенко с помощью армии

    резня в Потаватоми


    США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

    альянс демократий


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

    нарушение заповеди


    Сергей Худиев: Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

    прерванный полет


    Алексей Токарев: Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Доверяете ли вы признаниям россиянки Софьи Сопеги в публикации данных белорусских силовиков?
    Сергей Миркин

    Самолет с Протасевичем «сел» и в Донбассе

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		27 мая 2021, 09:18

    Израильский друг из социальной сети поинтересовался, почему у меня в ленте столько саркастических постов по поводу задержания журналиста Романа Протасевича в Белоруссии. Нужно отметить, что нескрываемую радость по поводу этого события продемонстрировали многие пользователи ЛДНРовского сегмента интернета.

    Человеку из Израиля сложно понять, почему в республиках позитивно восприняли арест Протасевича. Ведь Донбасс не граничит с Белоруссией, кроме того, официальный Минск никогда не поддерживал ЛДНР. Но это только на первый взгляд. На самом деле, чтобы понять эмоции людей Донбасса, нужно рассмотреть проблему в двух плоскостях.

    Прежде всего, гражданин Белоруссии Роман Протасевич был участником Евромайдана. Есть фотография, где он радостно улыбается возле поверженного майдановскими «вандалами» памятника Ленину в Киеве. Именно эта скульптура была первой незаконно демонтирована, потом начался печально известный памятникопад, сторонники Майдана свергали монументы и другую советскую символику по всей Украине. В 2014 году памятники Ленину стали символом непринятия государственного переворота, по сути, к личности Владимира Ильича уже имели опосредованное отношение.

    Так, сопротивление в Харькове майданному режиму закончилось после свержения памятника Ленину. Это стало символом окончательного поражения Антимайдана в городе. Защищать изваяние Ленина в Донецке в тот момент были готовы даже люди с антикоммунистическими убеждениями. Поэтому человек, который участвовал в акте вандализма в Киеве, в Донбассе априори будет вызывать негативные эмоции. Кроме того, по информации СМИ, Протасевич был связан с неонацистским полком «Азов» и способствовал отправке на Украину белорусских радикалов, которые хотели воевать против Донбасса.

    А значит, пусть и опосредованно, но он приложил руку к смертям мирных жителей ЛДНР. В свете этого арест человека, который был на Евромайдане и способствовал тем, кто убивал людей в Донбассе, не может не вызвать позитивных эмоций в ЛДНР. И возникает надежда, что есть высшая справедливость, и многих, причастных к Майдану и войне, еще ждет свой «самолет до Вильнюса».

    Фото: @pr0tez/Twitter

    Но, конечно, личность самого Протасевича – это только вершина айсберга. Куда важней, что Роман и подобные ему персонажи символизируют. Это люди в России, Белоруссии, на Украине, которые по идеологическим или чаще по материальным мотивам служат Западу, ЦРУ, Джорджу Соросу, польским спецслужбам, не столь важно. Их всех можно назвать слугами Запада. Главное другое. Их цель – превратить свою страну в протекторат западных держав, прежде всего США, лишить людей самоидентичности, заставить забыть собственную историю.

    На Украине это почти получилось. Теперь людям там объясняют, что они неправильно жили, что их отцы неправильно жили. Дерусификация, декоммунизация, искажение истории, создание новой Церкви – это просто инструменты, чтобы заставить людей ненавидеть свое прошлое и самих себя, лишить их опоры и внутреннего стержня, чтобы человек стеснялся своей сущности. После этого у индивидуума уже не будет никакой самоидентификации. А из такого человека, как из пластилина, можно вылепить кого угодно. А когда таких людей миллионы, то в податливую массу превращается все общество.

    При этом «слуги Запада», рвущиеся к власти, будут обещать золотые горы, справедливые законы, прекрасное будущее. На Украине в 2014 году это было. Но когда подобные персонажи оказываются на вершине, они сразу забывают и о праве, и о справедливости, для них на первое место выходит революционная целесообразность. С конца февраля по апрель 2014 года, когда казалось, что Майдан победил по всей Украине, а акции против переворота скоро затихнут, донецкие «демократы» и «либералы», которые еще вчера кричали о правах человека и европейских ценностях, открыто говорили в социальных сетях о том, что жителей Донбасса надо на какое-то время лишить избирательного права, так как люди в регионе «неправильные». А скрытно они уже делили портфели в будущей областной администрации. Когда началась война, они бежали на Украину. Многие из них превратились в пропагандистов майданного режима и стали обливать свою родину и земляков информационной «грязью». Но на Украине именно такие «демократы» взяли власть.

    В 2020 году в социальных сетях общался с белорусами, которые выступали против власти. И когда им говорили: посмотрите на Украину, ответ был один – у нас такого не будет. Это порождало дежавю. В 2013 году на Украине многие были уверены, что победа Евромайдана принесет только позитивные изменения. Другие же были уверены, что после оранжевой революции никакой новой победы Майдана не будет. Ошиблись и те, и другие. Люди, которые «скакали» на майдане за то, чтобы жить, как в Европе, теперь живут, как в Африке. А те, что были уверены в том, что новой победы Майдана не будет, или оказались на Украине в положении людей второго сорта с неправильным языком и мировоззрением, либо живут в Донбассе под обстрелами ВСУ.

    Вероятно, в силу имеющегося опыта в республиках есть осознание, что и Россия, и Белоруссия, и ЛДНР находятся в «одной лодке». И падение одного «защитного бастиона» скажется на положении всех. Запад не изменит своей политики в отношении восточных соседей ЕС, пока не поймет ее бесперспективности или не будет получать в ответ сдачи. В силу этого арест Протасевича является еще и позитивным фактором, так как дает сигнал другим «слугам Запада»: ЕС и США не столь всесильны, как многие из них полагают, далеко не из каждой передряги западные политики могут вытащить своих людей. Возможно, это заставит некоторых персонажей, подобных Протасевичу, призадуматься.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •