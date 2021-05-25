Ответственность за инцидент с самолетом ляжет на Россию

Среднемагистральный самолет летит вдоль меридиана из одной европейской столицы в другую. На полпути его принудительно сажают в третьей. Всё выглядит так, будто командир воздушного судна (КВС) принял самостоятельное решение. В реальности силовиков интересуют граждане, находящиеся на борту. Их специально выманили, чтобы задержать, посадив борт, и судить.

Но высокопоставленный чиновник офиса украинского президента (по неподтвержденным данным, Андрей Ермак) позвонит в Москву, и операция, которую СБУ готовила больше года, провалится: 33 сотрудника ЧВК «Вагнер», участвовавших в боевых действиях в Донбассе, не сядут на борт рейса Минск – Стамбул, сотруднику СБУ не станет плохо в воздушном пространстве Украины, самолет не посадят в Борисполе, вагнеровцам не устроят показательное судилище.

23 мая 2021 года поменялись детали, хотя стратегии действий похожи. Меридиан, две европейские столицы и принудительная посадка в третьей остались. Самый массовый гражданский самолет в мире, Боинг-737 в версии 800 (бортовой номер RYR1TZ), выполняет рейс по маршруту Афины – Вильнюс. На борту 123 пассажира, среди которых Роман Протасевич, основатель белорусского Telegram-канала Nexta, который курировал масштабные протесты в августе 2020 года (по неподтвержденным данным, Протасевич проходил диверсионную подготовку в неонацистском батальоне «Азов» и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины).

В 7:28 по UTC (10:28 местного времени) борт поднимается из Афин, отстав от расписания на 18 минут. В 8:24 всемирного координированного времени он достигает крейсерского эшелона 39 000 футов (11,9 км), а в 9:07 в воздушном пространстве Украины – крейсерской скорости в 460-470 узлов (850 км/ч) – зависит от набегающего потока. Примерно в 9:39, пролетая над небольшим белорусским городком Слоним, за 170-180 км до аэропорта назначения (а это пока Вильнюс), самолет должен уходить с эшелона. Менять угол тангажа, опускаясь в более плотные слои воздуха, снижать обороты двигателей, задействовать интерцепторы, на финальном участке – шасси, чтобы снижаясь по глиссаде, сбросить скорость до посадочных 240-250 км/ч и сесть на гостеприимную литовскую землю. Но что-то происходит, и самолет на прежнем эшелоне и скорости продолжает лететь в сторону литовской границы. В 9:46, когда до нее остается 34 км, борт делает правый крен и, выполнив разворот на 175 градусов по отношению к курсу на Вильнюс, в 9:47 (по сообщению командующего ВВС и ПВО Белоруссии Игоря Голуба) подает сигнал бедствия, а в 9:48 приступает к снижению. Если верить генерал-майору Голубу, МиГ-29 взлетает в 10:04, и это подтверждается данными объективного контроля. Гражданский борт ровно в это время подлетает к Минску на высоте 1828 м. Если этот тайминг будет подтвержден белорусскими ВС, придется признать, что МиГ-29 не принуждал «Боинг» к посадке. В 10:22 B-737-800 на земле. Силовики задерживают Протасевича, Следственный комитет Белоруссии возбуждает уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании. В 20:47 борт вылетает из аэропорта Минск-2 и в 21:27 наконец-то садится в Вильнюсе.

В эти несколько часов в европейских столицах парад дипломатической солидарности. Президенты, министры и пресс-секретари призывают провести расследование и освободить Протасевича, заявляя о недопустимости действий белорусских властей. Оппозиционер Светлана Тихановская, считающая, что выиграла президентские выборы 2020 года, обращается к Международной организации гражданской авиации ICAO, предлагая запретить международные полеты над своей страной, чем очень напоминает действия других оппозиционеров, периодически выпрашивающих у международных институций санкции для собственных стран.

Официальная версия белорусской стороны: им поступило сообщение о том, что самолет заминирован. «И Афины, и Вильнюс просят Минск принять борт… КВС принял решение садиться в Минске», – пишет пресс-служба президента Белоруссии в Telegram-канале. От Барановичей, где находится 61-я истребительная база ВВС Белоруссии до курса «Боинга» примерно 42 км – несколько минут полета МиГ-29, который поднимают для сопровождения рейса Афины – Вильнюс. В сообщениях официальных белорусских медиа подчеркивается: «Гражданское судно к посадке не принуждалось». Авиакомпания Ryanair заявит, что сообщение о минировании КВС получил от белорусских диспетчеров. В этой связи крайне интересно послушать самих пилотов и расспросить их о том, как они взаимодействовали с МиГ-29, потому что разница между сопровождением гражданского борта и принуждением его к посадке очевидна.

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Вероятный сценарий развития ситуации в медиа: Белоруссия предоставит данные объективного контроля, объясняя, что КВС принял решение о посадке самостоятельно, на основании данных о бомбе, переданных диспетчером. Тогда обвинения западных политиков в использовании боевой авиации де-факто для борьбы с оппозицией, что могло поставить под угрозу жизни 123 человек, придется дезавуировать. Объективного ответа на вопрос, причастен ли ХАМАС к письму о бомбе на e-mail минского аэропорта, не случится.

Ситуация с белорусским оппозиционером, летевшим из Греции в Литву на ирландском самолете, вызывает у международника раздвоение личности и внутренний бой двух ведущих школ. Международник-либерал, конечно, напишет: «Так нельзя!». Он напомнит о том, что, нарушая правила в отношении других, нужно быть готовым, что их нарушат в отношении тебя. Расскажет о безответственном поведении государственной власти, принуждающей гражданский борт к изменению курса истребителем с ракетами «воздух – воздух» Р-73Л. Заглянет в будущее, смотря на возможную встречу президентов Путина и Байдена гораздо более скептичным взглядом, чем до вынужденной посадки B-737-800. Наконец, назовет президента соседней страны, сильно поднявшего ставки, «воздушным пиратом».

Международник-реалист, по определению сторонник превосходства силы над правилами, конечно, вспомнит и посаженный в Австрии в 2013 году самолет президента Боливии Моралеса (тогда искали американского медиабузотера Сноудена), и посаженный в Киеве в 2016 году рейс «Белавиа» (в данном случае армянского блогера Мартиросяна нашли, но отпустили). Украинцы тогда только угрожали поднять истребители. А в 2021 году белорусы истребитель подняли. Более того, реалист улыбнется, понимая, как красиво белорусские силовики утерли нос условным западным, к которым стоит отнести и украинских с их планами задержать вагнеровцев. Но у СБУ не получилось, а у белорусов – вполне.

«Потому что может!» или «balls of steel» – восторженный тон комментариев в российских соцсетях похож на панегирик президенту Лукашенко. Он поступил так, как поступают иные европейские державы в соответствии с собственными или американскими национальными интересами. В мире двойных стандартов вспоминать о международном праве – право дипломатов, но не обязанность политиков. Проблема в том, что акт принудительной посадки борта совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Отложенная ответственность за инцидент ляжет и на ближайшего союзника.

Белоруссия не сделала ничего нового в международных отношениях по сравнению с другими. Иные союзники США боролись с собственными журналистами путем расчленения их в иностранных посольствах по заказу лидеров режима, но никаких санкций не случалось. Мир двойных стандартов создан не сегодня и рухнет не завтра. Принудительная посадка «Боинга» в Минске уже вызвала массовый отказ западных авиакомпаний летать над территорией Белоруссии, а ЕС, скорее всего, примет официальное решение о запрете. Из реальных последствий: для россиян незначительно увеличится полетное время, например, в Берлин, если полет будет бортом иностранной авиакомпании. Очевидно, часть Евро-Атлантики использует инцидент для очередных (и во многом бессмысленных) нападок на Россию: глава международного комитета парламента Великобритании уже заявил, что Лондон готов рассмотреть введение санкций против «Северного потока – 2».

Похоже на действие мультфильма «А Баба-яга против» на фоне де-факто признания основных противников газопровода – американцев – его достраиваемого будущего. Коллективные санкции Запада против белорусских системообразующих компаний (после запрета полетов и персональных санкций) будут толкать Белоруссию еще сильнее в объятия России. России в этой ситуации следует просто помнить о нереализованных по разным предлогам дорожных картах в рамках Союзного государства.