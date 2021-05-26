Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами

26 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
Разделы

Как инцидент в Минске ударил по «Северному потоку – 2»

Критика «Северного потока – 2» на выдумки сильна J.Koehler/Imago/Global Look Press
История с посадкой европейского самолета в Минске заставила активизироваться критиков «Северного потока – 2». Лондон ухватился за этот повод, чтобы устранить сразу два газопровода из России. А Брюссель неожиданно обнаружил в закрытии «Северного потока – 2» благо для российской экономики. Почему эта европейская логика плоха для Польши и Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия к встрече Путина и Байдена подготовила претензию к США

В СНВ-3 четко определено максимальное количество наступательных ядерных вооружений Inquam Photos/Reuters
Одним из достижений Джо Байдена принято считать быстрое, без проволочек, продление российско-американского ядерного договора СНВ-3, судьба которого висела на волоске. Но если при Трампе договор открыто готовились похоронить, то сейчас американцы продолжают его тихо саботировать. Как США пытаются обойти прописанный в документе паритет в наступательных ядерных вооружениях? Подробности...
Перейти в раздел…

Регионы готовы победить COVID обязательной вакцинацией

Вакцинация от COVID стала плановой, но осталась необязательной Виталий Невар/ТАСС
Во вторник власти Якутии заявили о введении обязательной вакцинации от COVID в республике. Ответственность была возложена на работодателей – им пригрозили штрафом, если сотрудники будут не привиты. Якутский опыт тут же решили изучить и некоторые другие регионы. А ранее о перспективах обязательной вакцинации говорил Дмитрий Медведев. Почему эта тема стала звучать столь часто? Подробности...
Перейти в раздел…

За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

Аэропорт Минска рискует надолго опустеть ТАСС
За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Отказавшись от вакцинации, можно стать убийцей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Заповедь «не убий» запрещает не только намеренное убийство (ближнего или самого себя), но и убийство косвенное – когда мы причиняем вред здоровью человека, пренебрегая доступными мерами к устранению опасности. Отказ принимать меры к тому, чтобы остановить тяжелую (и для многих смертельную) заразу, есть нарушение заповеди. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Глобальный либерализм разрушает прежде всего Запад

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже в самом центре коллективного Запада, в США, либералы последовательно разрушают основы суверенной государственности. Подрывается вера в государство, в его конституцию, историю, ценности и институты. Все это признано демонтировать национальное государство Соединенные Штаты Америки. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

В экзекуциях должна быть логика

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки»** к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Прививка от COVID становится обязательной

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
Подробности...

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?
  • За флаги Белоруссии

  • За флаги IIHF

  • За флаги России

  • За все снятые флаги
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами
    КГБ Белоруссии: Протасевич дает показания о спонсорах и заказчиках Лукашенко объяснил посадку самолета Ryanair в Минске Украина запретила до октября импорт электроэнергии из Белоруссии и России Путин денонсировал налоговое соглашение с Нидерландами
    Мать арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги рассказала о дочери Лукашенко призвал мировое сообщество «не шатать Белоруссию» Президент Грузии объявила о победе над «советской оккупацией» Энергетика Польши оказалась под угрозой из-за Чехии
    Американские эксперты: Встреча Путина и Байдена пройдет без мяса Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии Эксперт оценил последствия для российских моряков после гибели японских рыбаков В Барнауле 14-летняя школьница избила и изнасиловала 11-летнюю девочку

    Казанское ханство


    Мусульмане Татарстана утвердили день памяти павших при взятии Казани Иваном Грозным

    гражданка России


    В Совфеде высказались о защите задержанной в Минске Софьи Сапеги

    другие задачи


    Эксперт объяснил важность создания однодвигательного истребителя пятого поколения

    Видео

    запрет полетов


    Украина может стать главным карателем Белоруссии

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    резня в Потаватоми


    США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    За чьи снятые по время проведения чемпионата мира по хоккею в Риге флаги вам наиболее обидно?

    За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

    Аэропорт Минска рискует надолго опустеть    26 мая 2021, 13:30
    Фото: ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому.

    Европейские угрозы наказать Белоруссию за историю с бортом Ryanair (которую на Западе уже позиционируют как «организованное государством похищение») начали переход от слов к санкциям. «Белоруссия использовала контроль над своим воздушным пространством для того, чтобы совершить организованный государством угон самолета. А значит, безопасность полетов через белорусское воздушное пространство больше не гарантируется», – говорят власти Евросоюза и рекомендуют странам-членам устроить Минску воздушную блокаду. То есть отказаться не только от перелетов сквозь белорусское воздушное пространство, но и от авиасообщения с Белоруссией как такового.

    Каменный век без авиасообщения?

    И процесс уже пошел – ряд европейских авиаперевозчиков последовали этим рекомендациям, после чего председатель Евросовета Шарль Мишель с гордостью публикует у себя в «Твиттере» снимок за подписью «Европа в действии». На скриншоте с одного из сайтов – контролеров авиатрафика видно, что над территорией Белоруссии нет почти ни одного самолета.

    Ряд оппозиционных аналитиков уверяют, что по режиму Лукашенко нанесен серьезный удар. «Уже вышел приказ по авиакомпании «Белавиа» о 50-процентном сокращении, за ним последуют аналогичные сокращения персонала аэропортов и диспетчерских служб. Это плюс к замороженной Евросоюзом финансовой помощи 3 млрд долларов. Это плюс к потерянным 50–70 млн долларов в год за пользование воздушным пространством. Как видим, европейский ответ быстрый, четкий и единодушный, а главное – разрушительный для белорусской гражданской авиации. Ведешь себя пещерным дикарем – будешь жить в каменном веке без авиасообщения», – пишет авиаэксперт Вадим Лукашевич. Другие специалисты предсказывают, что компания Belavia может потерять до половины своего дохода (который в 2020 году составил 210 млн долларов).

    Однако настолько ли серьезен удар? На сегодняшний день ничего катастрофичного не произошло.

    Во-первых, господин Шарль Мишель, наверное, долго ждал, чтобы сделать подходящий скриншот белорусского воздушного пространства без самолетов – ведь тотального бойкота не произошло. На утро 26 мая полеты «Белавиа» в свои авиагавани отменили Литва (до 30 июня), а также Великобритания и Франция (до 30 октября). Не такое уж и большое количество – в целом, по данным издания Bloomberg, у «Белавиа» 20 маршрутов в 17 стран – членов ЕС (из них четыре приходится на Германию).

    Что касается транзита, то тут ситуация тяжелее. От перелетов через Белоруссию отказался целый ряд европейских авиакомпаний: AirBaltic, польская LOT, Lufthansa, нидерландская KLM, Iberia и т. д. Да, это потеря денег (по данным издания Bloomberg, Белоруссия получает от 245 до 770 евро за пролет самолета через ее территорию), однако европейские компании – не единственные, кто летает через Белоруссию. С 17 по 23 мая в воздушное пространство страны входило почти 3300 самолетов, 2630 из которых были транзитными бортами, принадлежащими 148 авиакомпаниям. Причем борты 55 из них пересекали территорию Белоруссии более десятка раз, и на них в совокупности приходится почти 80% всего воздушного транзита. Значительную часть этих 80% составляют российские авиакомпании, которые, естественно, продолжат летать через территорию Белоруссии.

    В целом на графике можно увидеть, что на долю европейских авиакомпаний приходится пусть и значительная, но все-таки не самая большая часть воздушного транзита. А значит, потери Белоруссии составят не «50–70 млн долларов в год», а гораздо меньше – ведь большинство компаний летают и продолжают летать. Так, например, по состоянию на 6.25 утра 26 мая над территорией Белоруссии (согласно сервису Flightradar) было шесть бортов: китайский, корейский, индийский, сербский и два белорусских. Для сравнения, над куда большей территорией Украины их было три, а над Литвой – один.

    Наконец, не исключено, что после европейской блокады «Белавиа» наконец-то откроет новые маршруты. «Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске: воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», – заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

    Чтобы неповадно

    Конечно, последствия будут куда серьезнее, если закрытие белорусского воздушного пространства и авиасообщения с этой страной будет тотальным – например, в случае соответствующего решения Международной организации гражданской авиации (заседание совета которой пройдет 27 мая). Однако у этой организации нет никаких оснований карать Белоруссию за историю с бортом Ryanair – ведь Минск действовал четко по всем инструкциям.

    Так, в официальном заявлении компании Ryanair сказано, что белорусские диспетчеры «сообщили экипажу о потенциальной угрозе на борту и проинструктировали сесть в ближайшем аэропорту – в Минске».

    В одной этой фразе как минимум две, мягко говоря, неточности – и это легко установить по опубликованным переговорам экипажа с диспетчерами.

    Во-первых, ближайшим аэропортом как раз был Вильнюс. Во-вторых, никто не «инструктировал» экипаж садиться в Минске. Им предложили, рекомендовали это сделать, и командир воздушного судна (который и принимает решение в таких ситуациях) решил садиться именно в Минске, о чем сообщил диспетчерам. Причем, по словам руководства литовской полиции, решение о посадке в Минске было принято командиром воздушного судна именно после переговоров с компанией Ryanair.

    Сотрудниками КГБ на борту вроде бы тоже не пахло. Ранее СМИ сообщали, что, помимо Протасевича и его девушки, с борта в Минске сошло еще четверо человек. Потом, после уточнения, их число сократилось до трех, однако на агентов КГБ или российской СВР (которую уже обвиняют в причастности к истории) они не тянут. Белорусские журналисты нашли эту троицу (парень и девушка из Белоруссии, а также один грек) и записали их признательные показания на видео. Выяснилось, что они должны были из Вильнюса все равно лететь в Белоруссию – и воспользовались неожиданной удачей для того, чтобы сократить свой маршрут.

    Минск готов проводить любые совместные расследования произошедшего и не отказывается от передачи данных заинтересованным сторонам. «Мы готовы предоставить любые данные. Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент», – заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

    Понимая, что реальных доказательств вины Белоруссии нет, западные страны призывают наказать Лукашенко хотя бы для того, чтобы другие боялись. «Угон самолета и похищение, совершенное режимом Лукашенко, создают опасный прецедент. Он будет внимательно изучен большими странами, которые заинтересованы в преследовании своих врагов за рубежом – в частности, Россией (ближайшим союзником Белоруссии), Китаем и Ираном... Ведь если маленькая Белоруссия смогла потребовать от самолета сесть в Минске, то что помешает Ирану приземлить борт в Тегеране, или русским – в Сибири», – пишет Financial Times.

    Конечно, эти территории на всякий случай можно облетать, но Reuters посчитал, что если полет, например, из Японии в Европу пойдет в обход российского воздушного пространства, то его продолжительность увеличится на четыре часа.

    Так что, считают западные эксперты, лучше и дешевле организовать демонстративное наказание Белоруссии для того, чтобы последствия этого наказания были изучены «большими странами» и те поняли, что Париж не стоит мессы.

    Однако на пути этого предложения есть два момента. Во-первых, оно незаконно. Во-вторых, никакого прецедента Лукашенко не создавал. До истории с Ryanair самолеты насильно сажали (причем демонстративно насильно, с записанными на пленку угрозами применить боевую авиацию) Соединенные Штаты Америки в 2013 году и Украина в 2016-м.

    В целом же последствия нынешней атаки на Лукашенко (а Евросоюз не ограничится запретом полетов – он намерен ввести не только санкции против «лиц, вовлеченных в похищение», но и против «бизнеса и экономических структур, которые финансируют этот режим») могут быть неприятными для самого ЕС. Ряд западных экспертов считают, что новая волна санкций никак не повлияет на позиции белорусской власти внутри страны и скорее толкнет ее еще сильнее в объятья России. 28 мая Владимир Путин в Сочи встречается с Александром Лукашенко, и, вероятно, западные партнеры сразу увидят первые результаты этого толчка.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •