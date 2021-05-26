За «похищение» Протасевича Белоруссию накажут лишь символически

За инцидент с самолетом Ryanair и арест находившегося на его борту оппозиционера Белоруссии придется заплатить миллиарды долларов. По крайней мере, такие оценки озвучиваются рядом экспертов, исходя из потерь, которые должна понести страна из-за прекращения авиатранзита и иных европейских санкций. Однако реальный ущерб Минска выглядит несколько по-другому.

Европейские угрозы наказать Белоруссию за историю с бортом Ryanair (которую на Западе уже позиционируют как «организованное государством похищение») начали переход от слов к санкциям. «Белоруссия использовала контроль над своим воздушным пространством для того, чтобы совершить организованный государством угон самолета. А значит, безопасность полетов через белорусское воздушное пространство больше не гарантируется», – говорят власти Евросоюза и рекомендуют странам-членам устроить Минску воздушную блокаду. То есть отказаться не только от перелетов сквозь белорусское воздушное пространство, но и от авиасообщения с Белоруссией как такового.

Каменный век без авиасообщения?

И процесс уже пошел – ряд европейских авиаперевозчиков последовали этим рекомендациям, после чего председатель Евросовета Шарль Мишель с гордостью публикует у себя в «Твиттере» снимок за подписью «Европа в действии». На скриншоте с одного из сайтов – контролеров авиатрафика видно, что над территорией Белоруссии нет почти ни одного самолета.

Ряд оппозиционных аналитиков уверяют, что по режиму Лукашенко нанесен серьезный удар. «Уже вышел приказ по авиакомпании «Белавиа» о 50-процентном сокращении, за ним последуют аналогичные сокращения персонала аэропортов и диспетчерских служб. Это плюс к замороженной Евросоюзом финансовой помощи 3 млрд долларов. Это плюс к потерянным 50–70 млн долларов в год за пользование воздушным пространством. Как видим, европейский ответ быстрый, четкий и единодушный, а главное – разрушительный для белорусской гражданской авиации. Ведешь себя пещерным дикарем – будешь жить в каменном веке без авиасообщения», – пишет авиаэксперт Вадим Лукашевич. Другие специалисты предсказывают, что компания Belavia может потерять до половины своего дохода (который в 2020 году составил 210 млн долларов).

Однако настолько ли серьезен удар? На сегодняшний день ничего катастрофичного не произошло.

Во-первых, господин Шарль Мишель, наверное, долго ждал, чтобы сделать подходящий скриншот белорусского воздушного пространства без самолетов – ведь тотального бойкота не произошло. На утро 26 мая полеты «Белавиа» в свои авиагавани отменили Литва (до 30 июня), а также Великобритания и Франция (до 30 октября). Не такое уж и большое количество – в целом, по данным издания Bloomberg, у «Белавиа» 20 маршрутов в 17 стран – членов ЕС (из них четыре приходится на Германию).

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Что касается транзита, то тут ситуация тяжелее. От перелетов через Белоруссию отказался целый ряд европейских авиакомпаний: AirBaltic, польская LOT, Lufthansa, нидерландская KLM, Iberia и т. д. Да, это потеря денег (по данным издания Bloomberg, Белоруссия получает от 245 до 770 евро за пролет самолета через ее территорию), однако европейские компании – не единственные, кто летает через Белоруссию. С 17 по 23 мая в воздушное пространство страны входило почти 3300 самолетов, 2630 из которых были транзитными бортами, принадлежащими 148 авиакомпаниям. Причем борты 55 из них пересекали территорию Белоруссии более десятка раз, и на них в совокупности приходится почти 80% всего воздушного транзита. Значительную часть этих 80% составляют российские авиакомпании, которые, естественно, продолжат летать через территорию Белоруссии.

В целом на графике можно увидеть, что на долю европейских авиакомпаний приходится пусть и значительная, но все-таки не самая большая часть воздушного транзита. А значит, потери Белоруссии составят не «50–70 млн долларов в год», а гораздо меньше – ведь большинство компаний летают и продолжают летать. Так, например, по состоянию на 6.25 утра 26 мая над территорией Белоруссии (согласно сервису Flightradar) было шесть бортов: китайский, корейский, индийский, сербский и два белорусских. Для сравнения, над куда большей территорией Украины их было три, а над Литвой – один.

Наконец, не исключено, что после европейской блокады «Белавиа» наконец-то откроет новые маршруты. «Призывы ряда стран Запада и их балтийских вассалов устроить воздушную блокаду Белоруссии – это еще один сигнал нашим друзьям в Минске: воздушная гавань в Симферополе открыта для вас», – заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

Чтобы неповадно

Конечно, последствия будут куда серьезнее, если закрытие белорусского воздушного пространства и авиасообщения с этой страной будет тотальным – например, в случае соответствующего решения Международной организации гражданской авиации (заседание совета которой пройдет 27 мая). Однако у этой организации нет никаких оснований карать Белоруссию за историю с бортом Ryanair – ведь Минск действовал четко по всем инструкциям.

Так, в официальном заявлении компании Ryanair сказано, что белорусские диспетчеры «сообщили экипажу о потенциальной угрозе на борту и проинструктировали сесть в ближайшем аэропорту – в Минске».

В одной этой фразе как минимум две, мягко говоря, неточности – и это легко установить по опубликованным переговорам экипажа с диспетчерами.

Во-первых, ближайшим аэропортом как раз был Вильнюс. Во-вторых, никто не «инструктировал» экипаж садиться в Минске. Им предложили, рекомендовали это сделать, и командир воздушного судна (который и принимает решение в таких ситуациях) решил садиться именно в Минске, о чем сообщил диспетчерам. Причем, по словам руководства литовской полиции, решение о посадке в Минске было принято командиром воздушного судна именно после переговоров с компанией Ryanair.

Сотрудниками КГБ на борту вроде бы тоже не пахло. Ранее СМИ сообщали, что, помимо Протасевича и его девушки, с борта в Минске сошло еще четверо человек. Потом, после уточнения, их число сократилось до трех, однако на агентов КГБ или российской СВР (которую уже обвиняют в причастности к истории) они не тянут. Белорусские журналисты нашли эту троицу (парень и девушка из Белоруссии, а также один грек) и записали их признательные показания на видео. Выяснилось, что они должны были из Вильнюса все равно лететь в Белоруссию – и воспользовались неожиданной удачей для того, чтобы сократить свой маршрут.

Минск готов проводить любые совместные расследования произошедшего и не отказывается от передачи данных заинтересованным сторонам. «Мы готовы предоставить любые данные. Но ни одна страна Евросоюза, ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент», – заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Понимая, что реальных доказательств вины Белоруссии нет, западные страны призывают наказать Лукашенко хотя бы для того, чтобы другие боялись. «Угон самолета и похищение, совершенное режимом Лукашенко, создают опасный прецедент. Он будет внимательно изучен большими странами, которые заинтересованы в преследовании своих врагов за рубежом – в частности, Россией (ближайшим союзником Белоруссии), Китаем и Ираном... Ведь если маленькая Белоруссия смогла потребовать от самолета сесть в Минске, то что помешает Ирану приземлить борт в Тегеране, или русским – в Сибири», – пишет Financial Times.

Конечно, эти территории на всякий случай можно облетать, но Reuters посчитал, что если полет, например, из Японии в Европу пойдет в обход российского воздушного пространства, то его продолжительность увеличится на четыре часа.

Так что, считают западные эксперты, лучше и дешевле организовать демонстративное наказание Белоруссии для того, чтобы последствия этого наказания были изучены «большими странами» и те поняли, что Париж не стоит мессы.

Однако на пути этого предложения есть два момента. Во-первых, оно незаконно. Во-вторых, никакого прецедента Лукашенко не создавал. До истории с Ryanair самолеты насильно сажали (причем демонстративно насильно, с записанными на пленку угрозами применить боевую авиацию) Соединенные Штаты Америки в 2013 году и Украина в 2016-м.

В целом же последствия нынешней атаки на Лукашенко (а Евросоюз не ограничится запретом полетов – он намерен ввести не только санкции против «лиц, вовлеченных в похищение», но и против «бизнеса и экономических структур, которые финансируют этот режим») могут быть неприятными для самого ЕС. Ряд западных экспертов считают, что новая волна санкций никак не повлияет на позиции белорусской власти внутри страны и скорее толкнет ее еще сильнее в объятья России. 28 мая Владимир Путин в Сочи встречается с Александром Лукашенко, и, вероятно, западные партнеры сразу увидят первые результаты этого толчка.

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