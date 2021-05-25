Список СМИ-иноагентов вызывает некоторое недоумение

Государственные режимы в период своего становления редко любят вольную журналистику. Бонапарт, став первым консулом, упромыслил прессу так, что из 73 газет, доставшихся ему от Директории (при которой неистово воровали, но и вольно чирикали), осталось только 13. Затем, став императором и поразмыслив еще, он оставил только четыре СМИ.

Бисмарк тоже боролся с рептильной прессой, под которой тогда разумелись не газеты, восхваляющие правительство, а совсем наоборот – те, которые, подобно рептилиям, норовят исподтишка укусить, тем самым выстрадывая перестройку.

Даже Джордж Вашингтон, до последнего времени – пока не пришла эпоха BLM – идеализированный до умильности, как-то заметил, причем уже будучи президентом: «У нас есть несколько пакостных газет, делающих ставку на подрыв общественного спокойствия». Слова хоть в уста какому-нибудь современному сатрапу.

Не диво, что и у нас идеалы Вашингтона проникли в начальственное сердце. Тем более что ряд СМИ – nomina sunt odiosa – действительно заслуживают такой характеристики. Но тут возникает вопрос: «Упромысливательные меры желательны, ибо на всякое безобразие должно быть приличие, но как их исполнить, как приступить?»

Способ подсказала заокеанская цитадель демократии, где издавна существует закон об иностранных агентах, позволяющий (тем более при расширительном толковании) прищучить кого угодно. Когда в 2017 году минюст США потребовал от RT America – филиала российской компании – зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов, решено было запустить зеркальную ответку.

Разумеется, и правительство Соединенных Штатов, и тем более его клиенты не преминули в осуждение действий российского начальства использовать довод «это совсем другое дело». Правда, за пределами целевой (даже архицелевой) аудитории данный довод вызывает лишь сардонический смех. Причем вызывает уже достаточно давно. Двойные стандарты – дело хорошее, но обладают свойством приедаться.

Поэтому повеление «Голосу Америки*», «Медузе*», радиостанции «Свобода» с ее многочисленными филиалами в виде региональных сайтов «Реалии», etc. впредь представляться в качестве иноагента, а то штрафами замучаем, большого волнения не вызвало. Глушилки советского времени раздражали куда больше. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа», и поэтому «нам так же чужды их печали, как мы и наши чужды им».

Можно ориентироваться на 5% российского населения, a priori объявленных солью земли, но тогда уже вряд ли стоит огорчаться тому, что оставшимся 95% страдания свободной медузы глубоко по барабану (а некоторые даже и злорадствуют – неистовое самохвальство «уникальных журналистских коллективов», они же УЖК, имеет свойство вызывать отдачу).

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Проблема в другом. Если человек согласен с Вашингтоном и Путиным в том, что у нас есть несколько пакостных СМИ и хорошо бы, чтобы эти СМИ черт побрал, то знакомство со списком побранных чертом вызывает некоторое недоумение. Почему «Голос Америки» к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Парадокс!

То же самое с «Медузой» и ее рижскими однокорытниками вроде «Проекта», «Инсайдера» etc. Способ кормления у них один – или напрямую возвышенное американское учреждение, или прокладки в виде всяких ендовментов, которые, впрочем, никого не обманывают. Причем «Медуза» сравнительно с однокорытниками даже поприличнее будет. Наконец, есть еще густопсовое «Эхо дождя», финансирование которого тоже весьма загадочно. Стоит упомянуть младопитательный «Газпром», как тут же набегают граждане, указующие, что главред-кавалер не получает ни копейки от А. Б. Миллера. Тогда остается только объяснение, данное Р. А. Кадыровым – «Аллах дает!».

Тогда опять же неясно, почему «Свобода» страдает, а кавалер – нет. Ибо по степени нелюбезности к России оба СМИ совершенно равны, с финансами у «Эха» тоже какие-то непонятки – «Свобода», кстати, куда прозрачнее, но одно СМИ гонимо, а другое цветет и пахнет. Не то чтобы всех хотелось к ответу призвать, может быть, вообще не стоит – все эти СМИ настолько окуклились и настолько заняты самоопылением, что и Аллах бы с ними. Но какая-то логика в экзекуциях должна же быть, а тут без поллитры не разберешь, и с поллитрой – тоже.

В смысле частного предупреждения – чтобы конкретный субъект более не мог вредить – надзорные меры, положим, действуют. Но в смысле общего предупреждения – чтобы впредь было неповадно произносить речи определенного свойства – меры не действуют нимало, ибо одинаково вредные речи вызывают разную реакцию вплоть до полного отсутствия таковой.

Неизвестно, стоит ли вообще упромысливать пакостные СМИ, но известно, что при такой манере упромысливания ничего, кроме сумбура вместо музыки, не получится.