Список СМИ-иноагентов вызывает некоторое недоумение

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

25 мая, вторник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Украина может стать главным карателем Белоруссии

«Белавиа» перевозила в основном транзитных пассажиров из России, Украины и Средней Азии Стрингер/ТАСС
ЕС и сочувствующие готовы экономически наказать Белоруссию. Обсуждается сразу несколько мер воздействия: от запрета полетов белорусской авиакомпании до полной транспортной блокады страны. Эти решения, безусловно, ударят по Минску, но нанесут не меньший урон по европейским перевозчикам и России. Пострадают и те, кто использовал белорусскую столицу в качестве удобного пересадочного хаба при поездках по миру. Подробности...
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Латвия сделала скандал с Протасевичем полезным для России

Символическая акция мэра Риги обернулась фактическим разрывом дипотношений с Белоруссией facebook.com/StakisPar
Белоруссия зачистила латвийское посольство – полностью. Аналогичным образом поступает Латвия – из страны высылают и белорусского посла, и остальных дипломатов. Формальная причина для столь резких жестов почти комична, но в конечном счете упирается в скандал с арестом Романа Протасевича. Белоруссии, ни России этот скандал не сулил ничего хорошего, но латыши вопреки желанию развернули его в пользу России. Подробности...
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Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США забыли своего героя, чтобы не очернять негров

Фрагмент картины Томаса Ховендена «Последние минуты Джона Брауна» "Последние минуты Джона
Брауна", Томас Ховенден
Ровно 165 лет назад завершилась резня в Потаватоми – знаковое событие в истории США, связанное с революционером, убийцей и в то же время бесконечно благородным человеком Джоном Брауном, бросившим вызов правительству ради равенства всех людей. Одни считали его бандитом, другие – героем, третьи – психом. Его роль в борьбе с рабством должна была восславить его в веках, но в США о Брауне как будто пытаются забыть. По неожиданной причине.  Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Список СМИ-иноагентов вызывает некоторое недоумение

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Почему «Голос Америки» к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Подробности...

Инцидент с самолетом толкает Белоруссию на восток

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Проблема в том, что акт принудительной посадки борта Ryanair совершило государство, которое не является великой державой и, соответственно, не участвует в выработке и формальных, и реальных правил игры. Подробности...
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Как гибель обычного негра добила Старую Америку

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Год назад, 25 мая 2020-го, скончался Джордж Флойд – казалось бы, не сильно выдающийся человек. Флойд погиб при задержании полицейскими – не самый редкий случай в Соединенных Штатах. Тем удивительнее для сторонних наблюдателей были последствия – они оказались тектоническими. Подробности...
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Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

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Российские бомбардировщики Ту-22М3 впервые разместили в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили перелет на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. По мнению экспертов, в зоне досягаемости наших самолетов теперь окажется Северная Африка, Ближний Восток, Средний Восток и Восточное Средиземноморье
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
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    Максим Соколов

    Список СМИ-иноагентов вызывает некоторое недоумение

    Максим Соколов
    публицист
    		25 мая 2021, 17:50

    Государственные режимы в период своего становления редко любят вольную журналистику. Бонапарт, став первым консулом, упромыслил прессу так, что из 73 газет, доставшихся ему от Директории (при которой неистово воровали, но и вольно чирикали), осталось только 13. Затем, став императором и поразмыслив еще, он оставил только четыре СМИ.

    Бисмарк тоже боролся с рептильной прессой, под которой тогда разумелись не газеты, восхваляющие правительство, а совсем наоборот – те, которые, подобно рептилиям, норовят исподтишка укусить, тем самым выстрадывая перестройку.

    Даже Джордж Вашингтон, до последнего времени – пока не пришла эпоха BLM – идеализированный до умильности, как-то заметил, причем уже будучи президентом: «У нас есть несколько пакостных газет, делающих ставку на подрыв общественного спокойствия». Слова хоть в уста какому-нибудь современному сатрапу.

    Не диво, что и у нас идеалы Вашингтона проникли в начальственное сердце. Тем более что ряд СМИ – nomina sunt odiosa – действительно заслуживают такой характеристики. Но тут возникает вопрос: «Упромысливательные меры желательны, ибо на всякое безобразие должно быть приличие, но как их исполнить, как приступить?»

    Способ подсказала заокеанская цитадель демократии, где издавна существует закон об иностранных агентах, позволяющий (тем более при расширительном толковании) прищучить кого угодно. Когда в 2017 году минюст США потребовал от RT America – филиала российской компании – зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов, решено было запустить зеркальную ответку.

    Фото: Marc Dietrich/YAY/ТАСС

    Разумеется, и правительство Соединенных Штатов, и тем более его клиенты не преминули в осуждение действий российского начальства использовать довод «это совсем другое дело». Правда, за пределами целевой (даже архицелевой) аудитории данный довод вызывает лишь сардонический смех. Причем вызывает уже достаточно давно. Двойные стандарты – дело хорошее, но обладают свойством приедаться.

    Поэтому повеление «Голосу Америки*», «Медузе*», радиостанции «Свобода» с ее многочисленными филиалами в виде региональных сайтов «Реалии», etc. впредь представляться в качестве иноагента, а то штрафами замучаем, большого волнения не вызвало. Глушилки советского времени раздражали куда больше. «Узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа», и поэтому «нам так же чужды их печали, как мы и наши чужды им».

    Можно ориентироваться на 5% российского населения, a priori объявленных солью земли, но тогда уже вряд ли стоит огорчаться тому, что оставшимся 95% страдания свободной медузы глубоко по барабану (а некоторые даже и злорадствуют – неистовое самохвальство «уникальных журналистских коллективов», они же УЖК, имеет свойство вызывать отдачу).

    Проблема в другом. Если человек согласен с Вашингтоном и Путиным в том, что у нас есть несколько пакостных СМИ и хорошо бы, чтобы эти СМИ черт побрал, то знакомство со списком побранных чертом вызывает некоторое недоумение. Почему «Голос Америки» к злодеям причтен, а Deutsche Welle – нет? Разве кельнская редакция не кормится из бюджета ФРГ, подобно тому, как «Голос» кормится из бюджета США? Тем более что по густопсовости DW значительно опережает американский официоз. Парадокс!

    То же самое с «Медузой» и ее рижскими однокорытниками вроде «Проекта», «Инсайдера» etc. Способ кормления у них один – или напрямую возвышенное американское учреждение, или прокладки в виде всяких ендовментов, которые, впрочем, никого не обманывают. Причем «Медуза» сравнительно с однокорытниками даже поприличнее будет. Наконец, есть еще густопсовое «Эхо дождя», финансирование которого тоже весьма загадочно. Стоит упомянуть младопитательный «Газпром», как тут же набегают граждане, указующие, что главред-кавалер не получает ни копейки от А. Б. Миллера. Тогда остается только объяснение, данное Р. А. Кадыровым – «Аллах дает!».

    Тогда опять же неясно, почему «Свобода» страдает, а кавалер – нет. Ибо по степени нелюбезности к России оба СМИ совершенно равны, с финансами у «Эха» тоже какие-то непонятки – «Свобода», кстати, куда прозрачнее, но одно СМИ гонимо, а другое цветет и пахнет. Не то чтобы всех хотелось к ответу призвать, может быть, вообще не стоит – все эти СМИ настолько окуклились и настолько заняты самоопылением, что и Аллах бы с ними. Но какая-то логика в экзекуциях должна же быть, а тут без поллитры не разберешь, и с поллитрой – тоже.

    В смысле частного предупреждения – чтобы конкретный субъект более не мог вредить – надзорные меры, положим, действуют. Но в смысле общего предупреждения – чтобы впредь было неповадно произносить речи определенного свойства – меры не действуют нимало, ибо одинаково вредные речи вызывают разную реакцию вплоть до полного отсутствия таковой.

    Неизвестно, стоит ли вообще упромысливать пакостные СМИ, но известно, что при такой манере упромысливания ничего, кроме сумбура вместо музыки, не получится.

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    * Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента


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