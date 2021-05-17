Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

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НОВОСТЬ ЧАСА

Израиль поразил 35 военных объектов и 15 км тоннелей в секторе Газа

17 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 09:52  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

Европарламент предлагает россиянам обменять безвиз и инвестиции на изменение политического строя в стране Владимир Сергеев/РИА Новости
«Они жулики, которые делают вид, что они не жулики», – такими словами российские эксперты и политики отреагировали на публикацию доклада депутатов Европарламента, где описаны пять ключевых принципов взаимодействия с Россией. В чем заключаются эти принципы, будут ли они приняты во внимание руководством ЕС и как на подобные публикации стоит реагировать России? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Без военных памятников нации не существует

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают. Подробности...
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Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Каждый человек – включая вас, меня или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Максим Соколов

    Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

    Максим Соколов
    публицист
    		17 мая 2021, 09:36

    В Николо-Малицком мужском монастыре (семь верст от Твери) при обновлении храмовых росписей поместили изображение грешников в аду, которых мучают бесы с айфонами и айпадами. Так наказывают тех, кто в земной жизни отличался неумеренной склонностью к гаджетам, совершенно ими порабощаясь.

    И. о. епархиального пресс-секретаря отец Александр Душенков объяснил, что «выражать во фресках смертные грехи в сюжетах, актуальных духу времени – обычная традиция», а «интернет-зависимость очень близка к наркомании, к греху пьянства. Человек фактически отключается от реальной жизни».

    Я вспомнил, как фланировал по Парижу и сел на террасе выпить кофе. Рядом сидела компания старшеклассников, поразившая меня тем, что юноши и девушки (кстати, весьма пластические) явно пришли вместе, но при этом не общались между собой. Все они сидели, уткнувшись в смартфоны и что-то тюкали, совершенно презрев соблазны флирта. Взаимное электричество не прошибало их ничуть.

    Париж тут упомянут не ради похвальбы: «Вот-де я какой, и в Париже бываю» – тем более, что до заразы кто только там не бывал. Конечно, то же самое можно было наблюдать и на родине – ездить за 800 лье от Москвы для того не обязательно. Но меня поразило сходство картины в кафе с тем, что наблюдала М.И. Цветаева в вагоне парижского метро в 1935 году – как будто на машине времени приехал:

    «Ползёт подземный змей,
    Ползёт, везёт людей.
    И каждый – со своей
    Газетой (со своей
    Экземой!) Жвачный тик,
    Газетный костоед.
    Жеватели мастик,
    Читатели газет.
    Кача – «живёт с сестрой» –
    ются – «убил отца!» –
    Качаются – тщетой
    Накачиваются.
    О, с чем на Страшный суд
    Предстанете: на свет!
    Хвататели минут,
    Читатели газет!».

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС

    Не хватает только росписи из Николо-Малицкого монастыря. При том, что стихотворение было написано восемьдесят с лишним лет назад, когда средства телекоммуникации были в зачаточном состоянии. И тем не менее век нынешний и век минувший – а все об одном. Чего-либо похожего на компьютеры с интернетом тогда не было даже в проекте. Телевидение существовало лишь на уровне экспериментального вещания, и его охват, а равно и качество были еще чрезвычайно скромны. Очень далеко до мощного дуроскопа последующих времен.

    Существенно более продвинутым было тогда радио. Однако и ламповые, и детекторные приемники (транзисторных тогда не было) не отличались портативностью. Ламповые требовали солидных источников питания, детекторные не требовали, но зато теряли настройку от малейшего сотрясения. Прибавим к тому надобность в антенном хозяйстве. В метро же радиоволны вообще не проникали. Так что гуляющие с приемниками (уже транзисторными) появились только четверть века спустя.

    А в 1935 году единственным средством массового (и в то же время индивидуального – «каждый со своей») балдения была газета. Бумажная. «Которой весь Париж с лба до пупа одет». 1935 год примечателен еще и другим. Тогда собственно демократические страны в Европе представляли собой уже редкость, все более исчезающую. Соответственно, исчезало и газетное разнотравье. И Франция была одной из немногих стран, где что хочешь, то и читай. Хоть «Фигаро», хоть «Юманите». Читали в метро, правда, все больше листки типа «Пти паризьен».

    Но во всяком случае жившим в СССР – а эмигрантке Цветаевой положение советской прессы по идее должно было быть небезынтересно – такой разгул свободы даже и не снился. Тогда тем более интересно, что и в оазисе свободы основная часть граждан потребляла информацию от французского Малахова 30-х годов. «Живет с сестрой», «Убил отца», т. е. «Пусть говорят!». Жвачный тик, называется ли он «Тик-Ток» или как-нибудь иначе, оказывается базовой формой коммуникации в СМИ безотносительно к политическому устройству, а равно и техническим возможностям пересылки байтов.

    «Уж лучше на погост, –
    Чем в гнойный лазарет
    Чесателей корост,
    Читателей газет!»,

    Ибо

    «Гутенбергов пресс
    Страшней, чем Шварцев прах».

    А уж про Цукербергов пресс (богатое выражение с множественной семантикой) и говорить нечего. Мораль проста, как мычание. Информационная энтропия – естественное состояние. Ее преодоление всегда требует меньших или больших усилий. А если лень, не хочется – тогда пожалуйте на фрески Тверского Николо-Малицкого монастыря.

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