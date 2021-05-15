Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил женщинам, столкнувшимся с нежеланной беременностью, не делать аборт, а отдать ребенка Церкви. Вот что он сказал, обращаясь к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению: «Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству».

Это никак не гром среди ясного неба – в Церкви давно уже действуют десятки центров кризисной беременности и приютов для одиноких матерей, с их координатами в разных городах можно ознакомиться по этой ссылке (или вот этой), такая работа расширяется и будет расширяться. Если беременная женщина оказалась в сложной ситуации, ей стоит позвонить по одному из указанных по ссылкам телефонов. Иногда, получив помощь в самое трудное время, мать решается растить своего ребенка, иногда отдает его на усыновление – самое главное, он остается в живых.

Традиция заботы о младенцах, от которых отказались родители, восходит еще к первым годам и десятилетиям существования Церкви. В античном мире считалось нормальным выбрасывать нежеланных детей в пустынных местах, где они чаще всего умирали – если только их не подбирали владельцы публичных домов, чтобы, когда дети чуть подрастут, использовать их в своем ремесле.

Христианство, которое в итоге покончило с этой практикой, исходило из радикально нового для языческого мира взгляда на человека. Человек создан по образу Божию и обладает неотъемлемой ценностью и достоинством. Любой человек – дитя, которое еще не покинуло материнскую утробу или старец на пороге вечности, раб или патриций, нищий или богатый, иудей, эллин или скиф, соотечественник или иноземец, любой вообще член человеческого рода драгоценен перед Богом, его жизнь обладает великим, глубоким и таинственным смыслом, Бог пожелал привести его в мир, он здесь нужен и желанен своему Создателю.

Как сказано в Писании, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:13–16)

Иногда, в тяжелом унынии, людям кажется, что они никому не нужны и что само их существование – ошибка. Но наша вера говорит, что так не бывает. Если Бог вообще привел вас в мироздание, значит вы нужны здесь. Никакое зачатие не является случайным – ни ваше, ни другого человека.

Это убеждение в драгоценности каждого человеческого существа – независимо от каких–либо его достижений, национальности или социального статуса – укоренялось в европейской культуре долго и трудно, но теперь мы (даже те из нас, кто не верит в Бога) воспринимает его как что–то само собой разумеющееся. Даже те, кто решительно враждебен Церкви, исходят из того, что у людей есть права и достоинство, которое мы обязаны уважать. Конечно, в картине мира, где нет Бога, такое представление невозможно обосновать – люди равны перед кем? Кто обязывает нас уважать их достоинство? Кто наделяет людей таким достоинством? – и эта вера в ценность каждого человека неизбежно размывается.

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Это размывание проявляется, в частности, в том, что из числа людей исключаются младенцы в утробе матери. Ситуация откатывается ко временам античности, когда от нежеланного ребенка можно было просто избавиться – только в наши дни технология позволяет сделать это еще до родов. Они не считаются обладающими правами и подлежащими какой–либо защите.

Эта позиция абсурдна. Спросите у современного либерала – «все ли люди без исключений обладают неотъемлемыми правами?» и он горячо ответит, что да. Спросите «обладает ли правом на жизнь дитя в утробе?» – и он немедленно исключит его из числа людей. Но на каком основании? Ребенок в утробе, как мы знаем, не часть тела матери – это другое живое существо со своим телом. К какому виду принадлежит это существо? К виду homo sapiens, как и все мы.

Это человек – и аборт есть лишение жизни заведомо невинного человека. Об этом говорит не Библия и не Церковь – такова биологическая данность. Говорить о правах человека, отрицая право целой категории человеческих существ на жизнь – значит, впадать в абсурд. Эта логика понятна, в том числе, и некоторым неверующим – которые имеют мужество взглянуть фактам в лицо. Среди противников абортов на Западе есть и атеисты. Что тут добавляет Церковь – так это возможность обратиться, обрести прощение и начать жизнь с чистого листа. Мы – и как отдельные мужчины и женщины, и как общество в целом – слишком долго придерживались ложного и пагубного убеждения, что жизни наших самых маленьких сограждан ничего не стоят, и их можно просто выбрасывать в мусор.

Это имеет вполне очевидные последствия. Можно, например, с пониманием отнестись к тем, кто негодует на повышение пенсионного возраста – но беда в том, что миллионы тех 25–30 летних людей, которые могли бы работать и из своих налогов содержать пенсионеров, так никогда и не увидели света. Их зарезали еще в утробах их матерей. Если мы будем убивать наше будущее – будущего у нас не будет. И вот Патриарх еще раз напомнил об истине. Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать его в утробе.

У него впереди целая жизнь – и в этой жизни, как и в вашей, есть смысл. Мы можем оставить путь смерти – и принять Божий дар прощения и новой жизни. Именно об этом говорит Патриарх – и его очень важно услышать.