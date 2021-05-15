Жизнь лучше подарить, чем отобрать

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В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в России украинцев

15 мая, суббота  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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США просчитались с российским проектом МС-21

Теперь Россия умеет делать полностью композитное крыло без западных помощников Владимир Астапкович/РИА Новости
Попытка США с помощью санкций помешать созданию лайнера МС-21, превосходящего американских и европейских конкурентов, потерпела крах. За два года Россия сумела заместить композитные материалы из США и Японии, которые попали под запрет. Теперь у России есть не только запатентованные технологии создания «черного» крыла, но и отечественные материалы для его изготовления. Как США невольно помогли России? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Церковь намерена вытащить Россию из демографической ямы

При РПЦ уже есть сеть детских приютов, теперь речь пошла о домах малютки Валерий Матыцин/ТАСС
В России падает число абортов, но в церкви придумали, как и вовсе свести их число к минимуму. РПЦ предложила женщинам, которые не желают воспитывать ребенка, не делать аборт, а отдавать младенца на попечение церкви. На каком основании может осуществляться передача младенцев на воспитание священникам – и есть ли у церкви возможности воспитывать их? Подробности...
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Зачем Зеленский объявил крестовый поход на олигархов

Арест политического оппонента Зеленский решил «продать» народу как начало похода на олигархов Иван Николаев/ТАСС
Зеленский выступил с угрозами в адрес украинских олигархов, пояснив, что арестованный накануне Виктор Медведчук был лишь первым в списке тех, кого ждет «минусовка». Президент пообещал избавить Украину от репутации олигархической страны. Эксперты полагают, что Зеленский зря пугает олигархов скопом, а не по одиночке. Вдруг крупный бизнес теперь объединится, чтобы вместе дать отпор? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Жизнь лучше подарить, чем отобрать

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе, – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать. Подробности...

Михаил Булгаков – последний русский писатель

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина. Подробности...
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Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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  • С огорчением

  • С безразличием
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В СНБО предложили обменять Медведчука на осужденных в России украинцев
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    Жизнь лучше подарить, чем отобрать

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		15 мая 2021, 14:31

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил женщинам, столкнувшимся с нежеланной беременностью, не делать аборт, а отдать ребенка Церкви. Вот что он сказал, обращаясь к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению: «Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот – будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству».

    Это никак не гром среди ясного неба – в Церкви давно уже действуют десятки центров кризисной беременности и приютов для одиноких матерей, с их координатами в разных городах можно ознакомиться по этой ссылке (или вот этой), такая работа расширяется и будет расширяться. Если беременная женщина оказалась в сложной ситуации, ей стоит позвонить по одному из указанных по ссылкам телефонов. Иногда, получив помощь в самое трудное время, мать решается растить своего ребенка, иногда отдает его на усыновление – самое главное, он остается в живых.

    Традиция заботы о младенцах, от которых отказались родители, восходит еще к первым годам и десятилетиям существования Церкви. В античном мире считалось нормальным выбрасывать нежеланных детей в пустынных местах, где они чаще всего умирали – если только их не подбирали владельцы публичных домов, чтобы, когда дети чуть подрастут, использовать их в своем ремесле.

    Христианство, которое в итоге покончило с этой практикой, исходило из радикально нового для языческого мира взгляда на человека. Человек создан по образу Божию и обладает неотъемлемой ценностью и достоинством. Любой человек – дитя, которое еще не покинуло материнскую утробу или старец на пороге вечности, раб или патриций, нищий или богатый, иудей, эллин или скиф, соотечественник или иноземец, любой вообще член человеческого рода драгоценен перед Богом, его жизнь обладает великим, глубоким и таинственным смыслом, Бог пожелал привести его в мир, он здесь нужен и желанен своему Создателю.

    Как сказано в Писании, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс.138:13–16)

    Фото: Евгений БиятовРИА Новости

    Иногда, в тяжелом унынии, людям кажется, что они никому не нужны и что само их существование – ошибка. Но наша вера говорит, что так не бывает.  Если Бог вообще привел вас в мироздание, значит вы нужны здесь. Никакое зачатие не является случайным – ни ваше, ни другого человека.

    Это убеждение в драгоценности каждого человеческого существа – независимо от каких–либо его достижений, национальности или социального статуса – укоренялось в европейской культуре долго и трудно, но теперь мы (даже те из нас, кто не верит в Бога) воспринимает его как что–то само собой разумеющееся. Даже те, кто решительно враждебен Церкви, исходят из того, что у людей есть права и достоинство, которое мы обязаны уважать. Конечно, в картине мира, где нет Бога, такое представление невозможно обосновать – люди равны перед кем? Кто обязывает нас уважать их достоинство? Кто наделяет людей таким достоинством?  – и эта вера в ценность каждого человека неизбежно размывается.

    Это размывание проявляется, в частности, в том, что из числа людей исключаются младенцы в утробе матери. Ситуация откатывается ко временам античности, когда от нежеланного ребенка можно было просто избавиться – только в наши дни технология позволяет сделать это еще до родов. Они не считаются обладающими правами и подлежащими какой–либо защите.

    Эта позиция абсурдна. Спросите у современного либерала – «все ли люди без исключений обладают неотъемлемыми правами?» и он горячо ответит, что да. Спросите «обладает ли правом на жизнь дитя в утробе?» – и он немедленно исключит его из числа людей. Но на каком основании? Ребенок в утробе, как мы знаем, не часть тела матери – это другое живое существо со своим телом. К какому виду принадлежит это существо? К виду homo sapiens, как и все мы.

    Это человек – и аборт есть лишение жизни заведомо невинного человека. Об этом говорит не Библия и не Церковь – такова биологическая данность. Говорить о правах человека, отрицая право целой категории человеческих существ на жизнь – значит, впадать в абсурд. Эта логика понятна, в том числе, и некоторым неверующим – которые имеют мужество взглянуть фактам в лицо. Среди противников абортов на Западе есть и атеисты. Что тут добавляет Церковь – так это возможность обратиться, обрести прощение и начать жизнь с чистого листа. Мы – и как отдельные мужчины и женщины, и как общество в целом – слишком долго придерживались ложного и пагубного убеждения, что жизни наших самых маленьких сограждан ничего не стоят, и их можно просто выбрасывать в мусор.

    Это имеет вполне очевидные последствия. Можно, например, с пониманием отнестись к тем, кто негодует на повышение пенсионного возраста – но беда в том, что миллионы тех 25–30 летних людей, которые могли бы работать и из своих налогов содержать пенсионеров, так никогда и не увидели света. Их зарезали еще в утробах их матерей.  Если мы будем убивать наше будущее – будущего у нас не будет. И вот Патриарх еще раз напомнил об истине. Каждый человек – включая вас, меня, или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать его в утробе.

    У него впереди целая жизнь – и в этой жизни, как и в вашей, есть смысл. Мы можем оставить путь смерти – и принять Божий дар прощения и новой жизни. Именно об этом говорит Патриарх – и его очень важно услышать.

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