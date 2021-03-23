Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
Разделы

Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
Перейти в раздел…

Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Россия – это высокая гора бесхозного прошлого

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Принято говорить, что мы, мол, не любим и не видим будущего, что в то время, как трижды величайший какой-нибудь Илон Маск уже буквально запускает ракеты на Марс и только что не встречается с зелёными человечками, мы всё копаемся в пыльной старине, ну не позор ли. А я скажу: у нас мало прошлого. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

В Нидерландах организовали избирательный «Макдоналдс»

Никита Тюков
Никита Тюков, политолог
Бильярдный стол для подсчета бюллетеней, голосование на детской площадке и другие особенности многодневных выборов в Нидерландах. В них интересны не результаты, а сам механизм голосования. Подробности...
Перейти в раздел…

Байдена слишком рано хоронят

Пашиняна дожали

Обсуждение: 6 комментариев

Хамство Байдена и отзыв посла

Перейти в раздел…

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
Подробности...

На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
Подробности...

Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
Подробности...
Перейти в раздел…
17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
Подробности...
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы уже сделали прививку от коронавируса?
  • Да

  • Нет, но собираюсь

  • Нет, и не собираюсь

  • Нет, у меня антитела

  • В раздумьях
Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
  • Да

  • Нет
Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
    Лавров заявил об утрате Западом искусства дипломатии Британцев впечатлил отдых Путина в тайге Россия призвала Болгарию прекратить шпионское шоу Российские спутники установят наблюдение за Севморпутем
    Китай решил вместе с Россией защищать правовой миропорядок Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда Умер бывший замглавы СВР Виталий Маргелов Малахов предложил Аршавину «засунуть деньги в одно место»
    Россия решила провести авиасалон МАКС-2021 МИД Белоруссии провел переговоры с Госдепом США В Италии не согласились с мнением Еврокомиссии о «ненужности» «Спутника V» ЕС Скончалась попавшая под лавину в Хибинах девочка, о чьей смерти ошибочно стало известно накануне

    Главная тема


    Почему все меньше россиян считают себя европейцами

    европейская дипломатия


    Боррель обвинил Россию в курсе на конфронтацию с ЕС

    неразвитость технологий


    США признали проблемы в создании гиперзвукового оружия

    «физика дает сбой»


    Телеведущая Лера Кудрявцева назвала причину экстренной госпитализации

    Видео

    «хинди руси бхай бхай»


    Почему Индия все больше недовольна Россией

    Нагнетание страха


    Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда

    серьезные заказчики


    Структуры Сороса пометили Зеленского как «лоха»

    угроза жизни


    Американский расизм нашел себе новый объект для ненависти

    выборы по-новому


    В Нидерландах организовали избирательный «Макдоналдс»

    символ зверств


    Тимур Шерзад: Призраки Хатыни соврать не дадут

    сделка с Россией


    Глеб Простаков: «Северный поток – 2» вновь поссорит США и Евросоюз

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Вы уже сделали прививку от коронавируса?
    Сергей Худиев

    Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		23 марта 2021, 09:28

    Как сообщает множество заголовков, «в России уменьшается число православных». Заголовок неизбежно искажает новость (не по чьей-то злой воле, а потому что приходится очень сильно сокращать) – и на самом деле речь идет о несколько другом и даже позитивном для Церкви явлении.

    Речь о том, что, по данным недавнего опроса ВЦИОМ, о своей принадлежности к православию сообщили 66% опрошенных. В 2017 году их было 75%, в минувшем году – 68%. Численность неверующих выросла с 7% в 2017 году до 14% в 2021 году. Среди молодежи данный показатель достиг 22%.

    Люди, настроенные враждебно по отношению к Церкви (в том числе некоторые внутрицерковные фрондеры), поспешили заявить о том, что это признак упадка Церкви и ее общественного влияния. Я бы сказал, что данные опроса говорят об обратном – и вот почему.

    Указывают ли они на то, что снизилось число членов Церкви? Или на то, что снизилось число верующих? Или на то, что снизилось число людей, которые принимают решения, оглядываясь на Церковь? Нет. Снизилось число людей, идентифицирующих себя как православные. Это на самом деле свидетельство роста влияния Церкви как вероучительного института, свидетельство того, что ее голос становится слышнее. Дело в том, что пока Церковь исполняет роль рябинки, березки и куста ракиты над рекой – то есть совершенно пассивного элемента национального ландшафта – то в этом качестве даже люди, совершенно чуждые ее вере, будут считать ее своей.

    Березки вызывают теплое ностальгическое чувство – но при этом ничего не провозглашают и ничего не требуют. Они отлично сочетаются с любым мировоззрением и любым образом жизни. До какого-то момента в этом же качестве воспринимаются и золотые купола церквей. Как сказал поэт, «они богатство нашего народа, хотя и пережиток старины». Данные опросов регулярно показывали, что часть людей, относивших себя к православным, вообще не верили в Бога – или придерживались суеверий (таких, как сглаз, реинкарнация или карма), которые несовместимы с учением Церкви. Ничего уникально российского в этом не было – аналогичные опросы на Западе регулярно показывали значительное число атеистов, которые говорили о себе как о «католиках» или «протестантах». 

    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    По мере того, как обнаруживается, что у Церкви есть вероучение, определенный взгляд на историю и Божественное откровение, многие люди понимают, что они с ним не согласны. И это для Церкви – положительное развитие событий. Люди обнаруживают, что храмы – это нечто большее, чем деталь пейзажа. В них провозглашается вера, которую можно принять или отвергнуть; поклоняются Богу, в которого можно верить или нет. Часть людей раздражает, что Церковь выступает против абортов; других отталкивает то, что Церковь чтит новомучеников, пострадавших от большевиков, а вот к самому большевизму относится холодно – что еще раз выяснилось в ходе голосования относительно памятника на Лубянке. Кого-то (как и большевиков) отталкивает сама по себе вера в Бога. Это ожидаемо и совершенно понятно.

    Если у вас нет внятных убеждений, и вы просто безобидное украшение пейзажа, молчаливый свадебный генерал – вы никого не раздражаете, все готовы считать вас своим. Когда убеждения обнаруживаются – оказывается, что часть прежних знакомых вами недовольны. Но вы можете оказывать влияние только в том случае, если убеждения у вас есть. Бессмысленно говорить, что люди «симпатизируют вашей позиции» или вы «имеете на них влияние», если им о вашей позиции ничего не известно.

    Когда оказывается, что быть православным – это не что-то, с чем мы, в России, рождаемся, а определенный мировоззренческий выбор, выясняется, что многие из нас этот выбор пока не сделали или не хотят делать. Это хорошее начало разговора. Невозможно побудить людей изменить их взгляды, не установив прежде факта наших разногласий. Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. В прошедшее воскресенье мы праздновали Неделю Торжества Православия. В этот день мы вспоминаем церковный собор, восстановивший иконопочитание – и завершивший эпоху догматических споров, когда Церковь отстаивала свою веру перед лицом восстававших на нее лжеучений.

    В церквях мы торжественно читали двенадцать анафематизмов. Анафема – это ни в коем случае не проклятие и не пожелание зла. Это констатация того, что Церковь есть вероучительное сообщество, и человек, отвергающий ее веру, находится вне Церкви. Анафематизмы представляют собой своего рода Символ Веры, выраженный через отрицание – не просто «мы верим так-то», а «люди, которые не верят – в Бога-Творца, Троицу, боговоплощение в Иисусе Христе, воскресение мертвых, страшный суд, рай и ад – пока еще не с нами».

    Неверующий человек может относиться к Церкви с благожелательным уважением – многие и относятся – но он пока еще не православный. Если он это осознает – в этом нет никакой трагедии. В этом есть возможность благожелательного разговора о том, во что мы верим и почему, а за ним – и перспектива величайшего открытия, которое человек может совершить в своей жизни. Открытия веры. Поэтому в том, что некоторая часть людей, которые и до этого не разделяли учение Церкви, не принимали участия в ее жизни и никак не оглядывались на нее в своем мировоззрении и поступках, перестали называть себя православными, нет ничего неправильного или пугающего. Чтобы призвать человека войти во врата православной веры, стоит начать с того, что он еще стоит снаружи. Покаяние и вера предполагают, что мы обнаружили, что наша жизнь не в порядке и нуждается в переменах. 

    Если же говорить о числе прихожан, то прямых данных опрос не содержит, а косвенные указывают на рост их числа. Людей, которые будут соблюдать Великий пост – то есть следовать довольно обременительной церковной практике, требующей серьезной дисциплины – собираются 13% процентов опрошенных, причем это число выросло с 11% в 2018 году. Число людей, которые, напротив, твердо решили, что не будут – за год (с 2020 года) сократилось с 69% до 64%.

    Опрос таким образом показывает вполне предсказуемое и при этом позитивное для Церкви развитие событий – число людей, которые относят себя к православным, воспринимая при этом православие как просто ни к чему не обязывающую часть пейзажа, снижается – и это хорошо. Число людей, готовых реально следовать установлениям Церкви (в данном случае относительно поста), увеличивается. И это еще лучше.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •