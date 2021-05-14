Хакеры подкармливают американскую паранойю

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
Разделы

Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
Перейти в раздел…

Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
Перейти в раздел…

Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
Перейти в раздел…

Болгарам напрасно позволили забыть про нацистское прошлое

В 1996 году монумент «Алеша» уже пытались снести Игорь Ленкин/ТАСС
Некогда «братская» Болгария взорвалась чередой русофобских инициатив – от переименования храмов, названных в честь русских святых, до сноса монументов, посвященных советским солдатам. В частности, речь идет о знаменитом «Алеше», одном из символов города Пловдив. Раз так, болгарам пора напомнить об их преступлениях перед Россией и Европой, о которых мы великодушно разрешили забыть. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Хакеры подкармливают американскую паранойю

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Подробности...

За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 7 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Перейти в раздел…

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...

Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
Подробности...

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия дала США срок для сокращения персонала дипмиссии
    Пашинян попросил военной помощи у Путина Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше
    Путин заявил о превращении Украины в антипода России Эксперт объяснил решение отложить запрет посольству США на наем россиян Заслуженный учитель РФ рассказал, почему школьникам не удастся списать на ЕГЭ Возле станции метро в Москве открыли стрельбу из автомата
    Утвержден список недружественных России государств Греция отменила ограничения на въезд для россиян Жители Сахалина вышли собирать лопатами выброшенную на берег икру УЕФА извинился за нецензурные песни Моргенштерна среди треков Евро-2020

    Главная тема


    США испуганы перспективой остаться без ядерного оружия

    новые стихи


    Слепаков ответил матом агрессивным сторонникам Навального

    рост заболеваемости


    Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого

    последствия COVID-19


    Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова

    Видео

    углеродный налог


    Евросоюз собрался спасать мир за счет России

    замена импорта


    Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

    поддержка палестинцев


    Запад меняет отношение к Израилю

    ДОМАШНИЙ АРЕСТ


    Медведчук переиграл Зеленского в киевском суде

    правда о войне


    Алексей Алешковский: Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

    горячая фаза


    Глеб Простаков: Россию позвали на информационную войну

    Ближний Восток


    Камран Гасанов: За Палестину некому вступиться

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
    Тимофей Бордачёв

    Хакеры подкармливают американскую паранойю

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		14 мая 2021, 20:01

    Во времена всеобщего обострения международной обстановки практически любые события, хоть как-то связанные с национальной безопасностью, становятся важными в отношениях между соперничающими державами. Тем более сейчас, когда грань между государственной политикой и действиями совершенно неподконтрольных никому частных лиц не просто размыта, ее фактически не существует.

    Власти США и других стран Запада с легкостью говорят о возможности вмешательства в работу глобальных институтов свободного рынка для того, чтобы побольнее «наказать» Россию или Китай за очередные мнимые прегрешения. И сами, в свою очередь, готовы видеть в любом торнадо результат злого умысла со стороны Москвы и Пекина.

    Так произошло и с атакой неустановленных пока хакеров на систему управления самого крупного в США оператора трубопроводов, который в итоге заплатил злоумышленникам за что-то 5 млн долларов. Казалось-бы, не произошло ничего исключительного – частная компания. Случись такое лет 20 – 25 назад никто бы и не подумал придавать инциденту геополитическое измерение. Но сейчас власти США немедленно создали основания думать, что они собираются обвинить в хакерской атаке на свою частную компанию Россию, как государство. Потом, кажется, все-таки поразмыслили и решили не устраивать очередное представление на весь мир с обвинениями, которые невозможно доказать. Да и в вообще, администрация Байдена, похоже, настолько заинтересована в саммите США – Россия, что решила взять паузу в своих враждебных выпадах.

    То, что сейчас история с кибератакой не стала (пока) поводом для обострения межгосударственных отношений, не имеет большого значения. В следующий раз политические обстоятельства окажутся другими и Москву могут обвинить даже в падении метеорита. В первую очередь, потому что это отвечает собственной стратегической культуре наших партнеров. В одной из энциклопедий американской жизни – знаменитом романе Марио Пьюзо «Крестный отец» – главный персонаж предупреждает своих коллег по нелегкому криминальному бизнесу, что даже если его сына ударит молния, он все равно отнесет это на их счет. Он делает это потому, что сам готов прибегать к любым методам.

    США склонны обвинять тех, чье поведение они не могут контролировать, во всех грехах именно потому, что сами для себя легко допускают возможность действовать вне всяких правил. Разведывательное сообщество США десятилетиями ведет тайную войну на всех континентах, именно для этого ему нужны такие раздутые штаты посольств в самых разных странах. Это неизбежно формирует культуру подозрительности и, в какой-то степени, даже паранойи по отношению к окружающим.

    Фото: ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Согласитесь, если вы знаете за собой способность пойти на любой неблаговидный поступок, то и от других ожидаете того же? Вот американцы и живут в постоянном режимы осажденной крепости, против которой по их разумению днем и ночью плетутся враждебные заговоры. Именно на осажденные крепости похожи посольства США в любой точке земного шара.

    Параноидальное восприятие мира вообще свойственно изолированным культурам. Известно, что дикари на одном из Андаманских островов вообще отвергают любые контакты за пределами своей утлой цивилизации. Каждый чужак для них – это опасность, которую лучше всего сразу убить. Несмотря на то, что после Второй мировой войны США заняли лидирующие позиции в глобальной рыночной экономике и оказались центром притяжения для людей со всего света, основы мировоззрения отделенной от Старого света культуры особенно не изменились. Все блага и свободы всемирной открытости стали использоваться не просто для извлечения выгоды, но для постоянной слежки за «чужаками» и отодвигания границы собственной полной безопасности.

    До тех пор, пока тесные отношения с США были всем крайне выгодны, остальные народы мирились с американскими заскоками. Образование в лучших университетах мира, бизнес в условиях максимально либеральной экономики или посещение Бродвея для многих стоили того, чтобы сквозь пальцы смотреть на всякие чудачества страны, остающейся ментальной изолированной. По мере того, как внутренний кризис в США будет набирать масштабы, привлекательность всего этого сократится, а издержки от общения с американцами возрастут.

    Тем более, что необходимость некоторой дистанции будет диктоваться и соображениями безопасности. Жизненная философия «крестного отца» никуда не девается, США не будут ограничивать свои действия нормами права или морали, как не делали это никогда. Полное перенесение на политику норм свободного бизнеса, где обман партнера есть благо и подвиг, не оставляет им возможности приобщиться к достижениям более продвинутых в моральном отношении цивилизаций – европейской, российской или китайской.

    Наиболее подходящий партнер для США – это действительно Северная Корея, которая также живет не в реальном мире, а в окружении своих страхов и переносимых на других комплексов. Даже весьма интеллектуальные коллеги сейчас легко допускают возможность, что в очередном порыве борьбы с Россией американцы начнут отключать ее от важнейших систем, обеспечивающих участие в мировой экономике, или превратят наши смартфоны в «бесполезные звонилки». То есть мы знаем, что США – это партнер, от которого пусть даже чисто теоретически можно ожидать что угодно, и готовимся к этому. 

    Однако здесь всегда есть риск эскалации, которая особенно опасна в условиях взаимосвязанного мира. Эпизод с хакерской атакой на оператора трубопроводов показал, насколько уязвимы современные технологические системы к враждебному воздействию. И у нас есть все основания думать, что крупные суверенные державы могут воспользоваться этой уязвимостью противника, когда речь пойдет об ответе на действительно угрожающие им действия. Даже если такие действия будут продиктованы не реальными причинами, а просто конспирологическими измышлениями. России или Китаю, в конце концов, нет никакого дела до того, почему американцы решать сделать им гадость – ответ придется давать в любом случае. Проблема в том, что реальным источником враждебного действия могут оказаться не государства, а неизвестные злоумышленники. Но бить в ответ будут по государствам.

    Международная политика все более бодрыми темпами возвращает себе исторически нормальное состояние, при котором каждая держава играет за себя. Есть исключения – природа отношений между Россией и Китаем такова, что они могут быть уверены в намерениях друг друга. Думается, что то же самое можно сказать об отношениях США и их европейских союзников. Но во всем остальном мир находится во власти естественного для него хаоса. Вот только раньше эгоистическая и конкурентная политика государств не происходила в условиях настолько сильной взаимосвязанности. В первую очередь, в технологической области.

    Природа поведения государств не меняется, равно как и присущие им культурные особенности. Но технологический прогресс полностью изменил среду, в которой они действуют. Привести внешние условия в соответствие с содержанием мировой политики не получается даже в условиях пандемии – интернет нельзя ограничить так же легко, как запретить гражданам пересекать государственные границы. Именно в этом состоит главная опасность нашего времени.

    Всеобщей войны не хочет никто. Но никто не может контролировать происходящее на суверенной территории настолько успешно, чтобы знать происхождение каждой угрозы и соответственно на нее реагировать. Поэтому если у них все-таки присутствует капля рационального поведения, США и их союзникам все-таки придется откликнуться на предложения России и Китая создать совместную систему управления «серыми зонами», в которых обеспечить контроль на исключительно национальном уровне уже невозможно.   

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •