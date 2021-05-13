Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия заметила наращивание активности НАТО у арктических границ

13 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Россия совершила прорыв в обрабатывающей промышленности

Замена импортного двигателя для МС-21 собственной разработкой – реальное достижение России Нина Падалко/РИА Новости
Российская промышленность не только справилась с кризисом в 2020 году лучше европейцев, но и добилась серьезного достижения в обрабатывающей отрасли. Стране удалось вдвое сократить импорт в этом сегменте и довести долю отечественной продукции до 60%. В чем именно удалось достичь успеха и какие проблемы еще осталось решить? Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это выпад в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

НЛО и другие неприятности в эпоху постправды

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если в 1970-1980-х годах главной проблемой общественного сознания было «сокрытие правды», то в наши дни — политическая повестка. Как меняется климат, кто подрывает стратегическую стабильность, сколько существует гендеров и многое другое зависит от того, кто отвечает на поставленный вопрос. Подробности...

Зачем России становиться комфортной для мигрантов

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Путин хочет сделать Россию комфортной страной для иностранных трудовых мигрантов. Не ради них или их комфорта, хотя и в этом тоже есть смысл, а во имя российских национальных интересов. Подробности...
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Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Игорь Мальцев

    Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		13 мая 2021, 17:25

    Я давно уже мечтаю о том времени, когда русские будут как американцы – находиться в состоянии полного забивания болта на то, что происходит в остальном мире. Потому что настали времена, которые могут любого стороннего наблюдателя свести с ума. Вы просто не очень представляете, что происходит за кулисами пандемической суеты в Европе. И слава богу, что не представляете.

    Вот только что в Германии состоялось заседание Верховного суда в Карлсруэ по иску климатических активистов, которые очень обижены тем, что в немецком законодательстве указаны слишком мягкие сроки и способы борьбы с изменением климата. Ну, кстати, вы уже заметили, что «изменение климата» – это теперь так называют бывшее «потепление климата», которое если чем-то и подтверждается, то только аномально холодной зимой, весной, и вот уже лето на носу, а во многих городах Европы люди все еще включают отопление. Потепление в полный рост.

    Еще раз повторю – натуральный Верховный суд огромной и пока еще богатой Германии сидит и разбирается с иском климатических истеричек за деньги, в то время как, например, его совершенно не волнует ограничение гражданских прав своих граждан в пандемию. Но вы рано считаете, что они непоследовательны. Все идет по плану.

    Потому что самое интересное в решении Верховного суда (BVerfG) черным по белому выглядит так: «Чтобы защитить гражданские свободы молодого поколения с 2031 года, федеральное правительство должно установить более конкретные цели по сокращению выброса парниковых газов к концу 2022 года». Постановление цитируется в сопроводительном пресс-релизе: «В будущем даже серьезные потери свободы для защиты климата могут быть соразмерными и конституционно оправданными; именно по этой причине существует риск того, что придется смириться со значительными ограничениями свободы».

    То есть люди, которых тут описывают в газетах как сумасшедших активистов – а именно движение «Поперечного мышления», демонстрации которого разгоняются с водометами, оказались не такими уж и сумасшедшими.

    Фото: Hinrich Bäsemann/Global Look Press

    Они уже полгода твердят, что климатическое лобби подготавливает правительство к введению «климатического локдауна» сразу после того, как ковидные локдауны будет уже невозможно вводить. Как над ними смеялись! И вот теперь – Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим.

    А ведь там светит не только климатический локдаун. За всем этим следует повышение налогов якобы для уменьшения выбросов СО2, насильственная смена отопительного оборудования в частных домах и квартирах за счет владельцев, отключения электроэнергии, потому что «зеленая энергетика» не справляется самостоятельно с обеспечением снабжения электричеством, потому что физические законы сильнее политических лозунгов. То есть теперь «Папа, ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Про еду, кстати, там тоже светит прекрасное – мясо уже давно враг «зеленых», точнее – его производство. То есть сельское хозяйство. Потому что оно тоже повышает выбросы СО2. И, значит, количество его будут уменьшать в производстве и продаже – и цены, соответственно, будут расти. А речь, напомню, про Германию, где сосиски и прочая колбаса – основа национальной кухни.

    Плюс маячит запрет на индивидуальное строительство, и теперь бюргеру не светит домик с садиком, потому что он занимает слишком много места и энергетически неэффективен. Нужны человеческие муравейники без мест для парковки, потому что личный автомобиль – тоже зло. Ну вот – все, о чем мечтали большевики (и примкнувший к ним Ле Корбюзье) становится реальностью в самом центре бывшего капиталистического государства. Это все теперь заложено в решении Верховного суда в принципе.

    А далее происходит следующее. Как только намедни все партии ФРГ выставили своих кандидатов на пост канцлера на грядущих в сентябре выборах в Бундестаг, все газеты и прочие СМИ страны начали совершенно бесстыдную раскрутку одного-единственного кандидата. И это не Лашет – кандидат от правящей партии. Это кандидатка от партии «Зеленые» Анналена Баербок. Заголовки такие: «Теперь все пойдет по-другому!», «Выбираем с любовью» и так далее. Ее разрывают на части между ток-шоу на разных каналах. Всем журналистам вдруг стало важным ее мнение. При этом редакторы требуют от журналистов, чтобы они не задавали ей острых вопросов. Именно так.

    На это есть причина – девушка невыносимо невежественна. Даже для политика. Сейчас ей имиджмейкеры советуют не высказываться по конкретным вопросам. Потому что за последние полгода мы уже слышали от нее проявления фантастической нетерпимости и безграмотности. Это была фрау кандидат, которая на ток шоу назвала тюрингского политика от Свободной демократической партии «нацистом», потому что за него проголосовали депутаты ландтага от АдГ. (Потом Меркель отменит результаты выборов телефонным звонком из Египта – расскажите мне теперь про свободные выборы в ФРГ.)

    Анналена несет чушь, когда дело доходит даже до столь любимой зеленой энергетики. Это она повторяла по телевизору, что в аккумуляторах содержится важный элемент Kobold (то есть «тролль» вместо «кобальт»). Остальные горизонты у нее примерно такие же. А что вы хотите: девушка в своей жизни работала в двух местах – помощницей депутата и внештатницей какой-то газетки.

    Так что решение Верховного суда насчет того, что теперь можно запирать население по домам и закрывать бизнесы и культуру ради хорошего климата, очень правильно укладывается в логику грядущего вноса тушки Анналены в канцлерские чертоги.

    Господи, спаси Германию. А может, черт с ней, с этой Германией?

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