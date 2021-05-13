Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Я давно уже мечтаю о том времени, когда русские будут как американцы – находиться в состоянии полного забивания болта на то, что происходит в остальном мире. Потому что настали времена, которые могут любого стороннего наблюдателя свести с ума. Вы просто не очень представляете, что происходит за кулисами пандемической суеты в Европе. И слава богу, что не представляете.

Вот только что в Германии состоялось заседание Верховного суда в Карлсруэ по иску климатических активистов, которые очень обижены тем, что в немецком законодательстве указаны слишком мягкие сроки и способы борьбы с изменением климата. Ну, кстати, вы уже заметили, что «изменение климата» – это теперь так называют бывшее «потепление климата», которое если чем-то и подтверждается, то только аномально холодной зимой, весной, и вот уже лето на носу, а во многих городах Европы люди все еще включают отопление. Потепление в полный рост.

Еще раз повторю – натуральный Верховный суд огромной и пока еще богатой Германии сидит и разбирается с иском климатических истеричек за деньги, в то время как, например, его совершенно не волнует ограничение гражданских прав своих граждан в пандемию. Но вы рано считаете, что они непоследовательны. Все идет по плану.

Потому что самое интересное в решении Верховного суда (BVerfG) черным по белому выглядит так: «Чтобы защитить гражданские свободы молодого поколения с 2031 года, федеральное правительство должно установить более конкретные цели по сокращению выброса парниковых газов к концу 2022 года». Постановление цитируется в сопроводительном пресс-релизе: «В будущем даже серьезные потери свободы для защиты климата могут быть соразмерными и конституционно оправданными; именно по этой причине существует риск того, что придется смириться со значительными ограничениями свободы».

То есть люди, которых тут описывают в газетах как сумасшедших активистов – а именно движение «Поперечного мышления», демонстрации которого разгоняются с водометами, оказались не такими уж и сумасшедшими.

Они уже полгода твердят, что климатическое лобби подготавливает правительство к введению «климатического локдауна» сразу после того, как ковидные локдауны будет уже невозможно вводить. Как над ними смеялись! И вот теперь – Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим.

А ведь там светит не только климатический локдаун. За всем этим следует повышение налогов якобы для уменьшения выбросов СО2, насильственная смена отопительного оборудования в частных домах и квартирах за счет владельцев, отключения электроэнергии, потому что «зеленая энергетика» не справляется самостоятельно с обеспечением снабжения электричеством, потому что физические законы сильнее политических лозунгов. То есть теперь «Папа, ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Про еду, кстати, там тоже светит прекрасное – мясо уже давно враг «зеленых», точнее – его производство. То есть сельское хозяйство. Потому что оно тоже повышает выбросы СО2. И, значит, количество его будут уменьшать в производстве и продаже – и цены, соответственно, будут расти. А речь, напомню, про Германию, где сосиски и прочая колбаса – основа национальной кухни.

Плюс маячит запрет на индивидуальное строительство, и теперь бюргеру не светит домик с садиком, потому что он занимает слишком много места и энергетически неэффективен. Нужны человеческие муравейники без мест для парковки, потому что личный автомобиль – тоже зло. Ну вот – все, о чем мечтали большевики (и примкнувший к ним Ле Корбюзье) становится реальностью в самом центре бывшего капиталистического государства. Это все теперь заложено в решении Верховного суда в принципе.

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А далее происходит следующее. Как только намедни все партии ФРГ выставили своих кандидатов на пост канцлера на грядущих в сентябре выборах в Бундестаг, все газеты и прочие СМИ страны начали совершенно бесстыдную раскрутку одного-единственного кандидата. И это не Лашет – кандидат от правящей партии. Это кандидатка от партии «Зеленые» Анналена Баербок. Заголовки такие: «Теперь все пойдет по-другому!», «Выбираем с любовью» и так далее. Ее разрывают на части между ток-шоу на разных каналах. Всем журналистам вдруг стало важным ее мнение. При этом редакторы требуют от журналистов, чтобы они не задавали ей острых вопросов. Именно так.

На это есть причина – девушка невыносимо невежественна. Даже для политика. Сейчас ей имиджмейкеры советуют не высказываться по конкретным вопросам. Потому что за последние полгода мы уже слышали от нее проявления фантастической нетерпимости и безграмотности. Это была фрау кандидат, которая на ток шоу назвала тюрингского политика от Свободной демократической партии «нацистом», потому что за него проголосовали депутаты ландтага от АдГ. (Потом Меркель отменит результаты выборов телефонным звонком из Египта – расскажите мне теперь про свободные выборы в ФРГ.)

Анналена несет чушь, когда дело доходит даже до столь любимой зеленой энергетики. Это она повторяла по телевизору, что в аккумуляторах содержится важный элемент Kobold (то есть «тролль» вместо «кобальт»). Остальные горизонты у нее примерно такие же. А что вы хотите: девушка в своей жизни работала в двух местах – помощницей депутата и внештатницей какой-то газетки.

Так что решение Верховного суда насчет того, что теперь можно запирать население по домам и закрывать бизнесы и культуру ради хорошего климата, очень правильно укладывается в логику грядущего вноса тушки Анналены в канцлерские чертоги.

Господи, спаси Германию. А может, черт с ней, с этой Германией?