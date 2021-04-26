Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией

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Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным

26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:20  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией

Похоже, правительство Германии осознало, что попытки давления на Россию – это путь в никуда KAI PFAFFENBACH/REUTERS
Германия предостерегла другие страны от «конфронтационной шумихи» вокруг России и высказалась за развитие добрососедских отношений с Москвой. Такое заявление серьезно контрастирует с поведением поляков, прибалтов, словаков и румын, которые вслед за Чехией выслали российских дипломатов. Почему же Берлин не стал подыгрывать восточным европейцам в конфликте с Москвой? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Майские праздники как русская скрепа

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Подробности...
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Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Подробности...
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Британия рвется в лидеры

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. Подробности...
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Донбасс берет защиту русских на себя

Русофобия ведет к обнищанию

Главный враг России в Германии

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Зеленский дал поручение организовать встречу с Путиным
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    Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией

    Похоже, правительство Германии осознало, что попытки давления на Россию – это путь в никуда    26 апреля 2021, 14:50
    Фото: KAI PFAFFENBACH/REUTERS
    Текст: Елена Лексина,
    Наталья Макарова

    Германия предостерегла другие страны от «конфронтационной шумихи» вокруг России и высказалась за развитие добрососедских отношений с Москвой. Такое заявление серьезно контрастирует с поведением поляков, прибалтов, словаков и румын, которые вслед за Чехией выслали российских дипломатов. Почему же Берлин не стал подыгрывать восточным европейцам в конфликте с Москвой?

    Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. Об этом накануне заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

    Также Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

    Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.

    По мнению экспертов, заявление Мааса по своей логике удачно совпало с заявлением президента Милоша Земана, которое вызвало скандал в Чехии. В частности, Земан отметил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице в отчетах контрразведки не было, а высылка дипломатов из России и Чехии является взаимным «каннибализмом». К слову, вслед за США и Чехией на путь дипломатического «каннибализма» встали страны ПрибалтикиПольша и Румыния.

    Однако в минувшие выходные издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице хранила свои боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. При этом нестыковки в позиции чешских властей заметили и в немецком издании World Economy, по мнению которого действия Праги имеют признаки информационной атаки на Москву.

    «Доказательная база обвинений в адрес Москвы со стороны Праги действительно очень слабая, – говорит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. – Неслучайно Чехию в этом вопросе поддержали очень немногие члены Евросоюза».

    «В подобных ситуациях Германия традиционно предпочитает оставлять решение возникших проблем на усмотрение Еврокомиссии», – добавил собеседник. Он напомнил о том, что в истории с якобы отравлением блогера Алексея Навального Берлин заявлял, что эта проблема касается не двухсторонних российско-германских отношений, а отношений России и Европы. То же самое касается инцидента в Солсбери и так называемого дела Скрипалей.

    Вместе с тем заявление Мааса указывает на нежелание Берлина пересматривать отношения с Москвой в ситуации, когда Германия готовится к парламентским выборам. «Вероятно, в Германии произойдут изменения в правящей коалиции, также сменится канцлер. Поэтому особенности внутриполитического процесса Германии диктуют необходимость осторожности. Более того, Берлин просто не хочет слишком раздражать Москву», – считает политолог.

    «Но если Чехия предоставит некие доказательства своих обвинений в закрытом режиме на уровне ЕС, тогда Германия наверняка изменит свою позицию и может решиться на высылку дипломатов. Однако в таком случае Берлин все равно постарается представить эти изменения как часть общеевропейской позиции, а не как собственную инициативу», – предполагает Кортунов.

    В то же время немецкий политолог Александр Рар считает, что руководство ФРГ должно было рано или поздно распознать стремление некоторых восточноевропейских стран втянуть Германию и другие государства Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией.

    «Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь позитивную динамику развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.

    Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.

    По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.

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    Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.

    «Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – резюмировал Рар.

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