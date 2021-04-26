Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией

Германия предостерегла другие страны от «конфронтационной шумихи» вокруг России и высказалась за развитие добрососедских отношений с Москвой. Такое заявление серьезно контрастирует с поведением поляков, прибалтов, словаков и румын, которые вслед за Чехией выслали российских дипломатов. Почему же Берлин не стал подыгрывать восточным европейцам в конфликте с Москвой?

Германия не может быть заинтересована в конфронтационном курсе по отношению к России и стремится к диалогу и добрососедству с ней. Об этом накануне заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD. «Не в наших интересах присоединяться к этой конфронтационной шумихе. Мы стремимся к диалогу и добрососедским отношениям с Россией», – приводит ТАСС слова главы внешнеполитического ведомства ФРГ.

Также Маас назвал «хитрецами» политиков, которые постоянно требуют новых жестких мер против Москвы. По его словам, следует хорошо взвесить все, прежде чем принимать их, поскольку в реальности дальнейшие санкции будут вряд ли полезны, скорее напротив.

Глава МИД Германии признал, что отношения между Западом и Россией сейчас «очень плохие». «Но они не должны таковыми и оставаться», – добавил он. «В конечном итоге никто не может быть заинтересован в том, чтобы из постоянных провокаций когда-либо возник серьезный конфликт – и уж точно не мы здесь, в Европе», – заметил министр.

По мнению экспертов, заявление Мааса по своей логике удачно совпало с заявлением президента Милоша Земана, которое вызвало скандал в Чехии. В частности, Земан отметил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице в отчетах контрразведки не было, а высылка дипломатов из России и Чехии является взаимным «каннибализмом». К слову, вслед за США и Чехией на путь дипломатического «каннибализма» встали страны Прибалтики, Польша и Румыния.

Однако в минувшие выходные издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице хранила свои боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину. При этом нестыковки в позиции чешских властей заметили и в немецком издании World Economy, по мнению которого действия Праги имеют признаки информационной атаки на Москву.

На эту тему

«Доказательная база обвинений в адрес Москвы со стороны Праги действительно очень слабая, – говорит гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. – Неслучайно Чехию в этом вопросе поддержали очень немногие члены Евросоюза».

«В подобных ситуациях Германия традиционно предпочитает оставлять решение возникших проблем на усмотрение Еврокомиссии», – добавил собеседник. Он напомнил о том, что в истории с якобы отравлением блогера Алексея Навального Берлин заявлял, что эта проблема касается не двухсторонних российско-германских отношений, а отношений России и Европы. То же самое касается инцидента в Солсбери и так называемого дела Скрипалей.

Вместе с тем заявление Мааса указывает на нежелание Берлина пересматривать отношения с Москвой в ситуации, когда Германия готовится к парламентским выборам. «Вероятно, в Германии произойдут изменения в правящей коалиции, также сменится канцлер. Поэтому особенности внутриполитического процесса Германии диктуют необходимость осторожности. Более того, Берлин просто не хочет слишком раздражать Москву», – считает политолог.

«Но если Чехия предоставит некие доказательства своих обвинений в закрытом режиме на уровне ЕС, тогда Германия наверняка изменит свою позицию и может решиться на высылку дипломатов. Однако в таком случае Берлин все равно постарается представить эти изменения как часть общеевропейской позиции, а не как собственную инициативу», – предполагает Кортунов.

В то же время немецкий политолог Александр Рар считает, что руководство ФРГ должно было рано или поздно распознать стремление некоторых восточноевропейских стран втянуть Германию и другие государства Старой Европы в жесткую конфронтацию с Россией.

«Сейчас, к счастью, Маас и другие члены правительства, включая Ангелу Меркель, начали понимать: мелкие страны-новобранцы не хотят иметь позитивную динамику развития отношений с Россией. Напротив, они выталкивают ее из Европы, всячески стараясь побольнее укусить и раздразнить, чтобы Москва, поддавшись на провокации, совершила нечто такое, что привело бы Европу и Россию к большому конфликту», – убежден немецкий политолог.

Собеседник указал на то, что даже в Вашингтоне, судя по всему, отсутствует заинтересованность в разжигании новой войны в Европе. «Мне кажется, что американцы не дают указаний этим странам, во всяком случае точно не Джо Байден, который лично приглашает Владимира Путина на двусторонний саммит и выражает готовность вести диалог с Россией», – считает Рар.

По утверждению немецкого политолога, «чехи, поляки и прибалты, образно говоря, сорвались с цепи и требуют, чтобы Меркель включилась в игру по ухудшению отношений с Россией». «На мой взгляд, это какая-то бредовая политика. Благо немецкое правительство медленно, но верно прозревает и начинает их останавливать от дальнейшей эскалации. Только я боюсь, что уже поздно, поскольку лидеры Чехии, Польши и Прибалтийских государств сейчас активно делают ставку на госпожу Анналену Бербок, претендующую на позицию канцлера от партии «Союз 90/Зеленые». Она известна своей жесткой и бескомпромиссной позицией в отношении России, которая граничит с безумием», – отметил Рар.

На ваш взгляд На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды? Да

Нет

И раньше их не покупал



Впрочем, собеседник пояснил, что нежелание Германии солидаризироваться с Чехией не означает полной поддержки России. «Россия сама себя защищает, ей не нужны дополнительные защитники. Более того, иногда Россия делает вещи, которые не одобряет и Германия. Понятно, что Москва преследует свои интересы на международной арене», – пояснил эксперт.

«Но при этом Германия защищает Европу от ввязывания в холодную, а может быть, и не только холодную войну с Россией, которая стала бы самоубийством для Евросоюза. Во-первых, потому что у нас нет сопоставимых военных возможностей. Во-вторых, полагаться на американцев здесь тоже нельзя, поскольку Вашингтон преследует свои цели. Но все же важно, чтобы правительство ФРГ окончательно осознало, что попытки подавить Россию морально, сделать ее изгоем на мировой арене – это путь в никуда», – резюмировал Рар.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД