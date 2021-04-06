Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

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НОВОСТЬ ЧАСА

Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала

6 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Белоруссия откармливает российские порты назло Литве

Россия отбирает у Прибалтики не только российские, но и белорусские грузы Александр Саверкин/ТАСС
Первый месяц старта поставок белорусских нефтепродуктов через российские порты сразу показал, что зря Александр Лукашенко упирался многие годы. Белорусы стали переваливать намного больше продукции, чем планировали изначально. В выигрыше оказались обе стороны. А вот Литва в проигрыше – скоро ее порты могут лишиться и транзита удобрений.  Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой REUTERS/Vasily Fedosenko
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

Алексей Коренев
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Правительство объявило о временной заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло, дабы сделать их доступнее. Но это не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом. Подробности...

Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить. Подробности...
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Как Россия заново присоединила Дальний Восток

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность. Подробности...
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Лукашенко открыл фронт против Польши

Болгары выбрали русофобов

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Русских разбавят казахами

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Задержаны приехавшие к Навальному журналисты американского телеканала
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    Алексей Коренев

    Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

    Алексей Коренев
    аналитик ГК «ФИНАМ»
    		6 апреля 2021, 17:40

    Еще несколько месяцев назад, когда цены на сахарный песок и подсолнечное масло поползли вверх (кстати, а на что они не поползли?), правительство объявило о временной заморозке цен на эти продукты, дабы сделать их доступнее наименее обеспеченным слоям населения.

    И эта цель – более чем благая. Что не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом.

    Ситуация с сахаром совершенно не катастрофическая и не была катастрофической. Берем в руки калькулятор и внимательно считаем. Россияне потребляют в среднем порядка 6 млн тонн сахара в год (плюс/минус 0,05 млн).

    Производим мы обычно от 6,4 млн тонн и более. Экспортируем порядка 0,3 млн тонн – остальное уходит в переходящие остатки. Кстати, именно из-за этого и бывают волнообразные колебания цены: произвели много – цены упали практически до уровня себестоимости.

    Так было в 2018-м – в итоге несколько сахарных заводов (включая пять крупных) были вынуждены закрыться, а сельхозпроизводители уменьшили посевные площади на 19%. Потом последовал неурожай, что на фоне уменьшившихся площадей привело к тому, что производство составило всего 5 млн тонн.

    Фото: Виталий Аньков/РИА «Новости»

    Плюсуем и получаем, что даже если учесть экспорт, то на внутреннее потребление точно хватает. То есть нет причин для тревоги. Если взглянуть на цену сахара, то выяснится, что мы сейчас отнюдь не на уровне рекордных ценовых показателей.

    К началу 2021 года мы всего лишь вернулись к тем ценам, что были два года назад. И далеко не достигли рекордов 2015–2016 годов. Тем не менее, жесткое решение заморозить цены на сахар не только было принято, но и теперь продлено до начала июля.

    К чему это приведет? Уже стало известно, что производители перестали отгружать сахар в розничные сети. И правильно сделали, чтобы не работать себе в убыток, генерируя отрицательный денежный поток и «проедая» собственные средства.

    А теперь о самом любопытном. Только за прошлый год (2021 год пока выглядит хуже) крупа и бобовые подорожали на 20,12%. Макаронные изделия – на 12,08%. Яйца куриные – на 15,14%. Плодоовощная продукция – на 17,4% (это даже с учетом сезонного снижения цен осенью). Не подорожала только выпивка. Там рост цен всего на 2,8%. Но из всего этого списка цены заморозили только на подсолнечное масло и сахарный песок. Да, последний вырос в цене на 64,54%. Но лишь относительно рекордного падения цен годом ранее.

    Поэтому не поддавайтесь панике. Не кидайтесь в магазины покупать двадцатикилограммовые мешки сахара (потом замучаетесь перетаскивать их весной на балкон, а осенью – обратно). Вероятность возникновения дефицита в значительной степени зависит от нас с вами. От разумности нашего поведения. Сахара в стране полно, и он никуда не денется. Да и вообще – сладкое вредно.


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