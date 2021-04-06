Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

Еще несколько месяцев назад, когда цены на сахарный песок и подсолнечное масло поползли вверх (кстати, а на что они не поползли?), правительство объявило о временной заморозке цен на эти продукты, дабы сделать их доступнее наименее обеспеченным слоям населения.

И эта цель – более чем благая. Что не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом.

Ситуация с сахаром совершенно не катастрофическая и не была катастрофической. Берем в руки калькулятор и внимательно считаем. Россияне потребляют в среднем порядка 6 млн тонн сахара в год (плюс/минус 0,05 млн).

Производим мы обычно от 6,4 млн тонн и более. Экспортируем порядка 0,3 млн тонн – остальное уходит в переходящие остатки. Кстати, именно из-за этого и бывают волнообразные колебания цены: произвели много – цены упали практически до уровня себестоимости.

Так было в 2018-м – в итоге несколько сахарных заводов (включая пять крупных) были вынуждены закрыться, а сельхозпроизводители уменьшили посевные площади на 19%. Потом последовал неурожай, что на фоне уменьшившихся площадей привело к тому, что производство составило всего 5 млн тонн.

Плюсуем и получаем, что даже если учесть экспорт, то на внутреннее потребление точно хватает. То есть нет причин для тревоги. Если взглянуть на цену сахара, то выяснится, что мы сейчас отнюдь не на уровне рекордных ценовых показателей.

К началу 2021 года мы всего лишь вернулись к тем ценам, что были два года назад. И далеко не достигли рекордов 2015–2016 годов. Тем не менее, жесткое решение заморозить цены на сахар не только было принято, но и теперь продлено до начала июля.

К чему это приведет? Уже стало известно, что производители перестали отгружать сахар в розничные сети. И правильно сделали, чтобы не работать себе в убыток, генерируя отрицательный денежный поток и «проедая» собственные средства.

А теперь о самом любопытном. Только за прошлый год (2021 год пока выглядит хуже) крупа и бобовые подорожали на 20,12%. Макаронные изделия – на 12,08%. Яйца куриные – на 15,14%. Плодоовощная продукция – на 17,4% (это даже с учетом сезонного снижения цен осенью). Не подорожала только выпивка. Там рост цен всего на 2,8%. Но из всего этого списка цены заморозили только на подсолнечное масло и сахарный песок. Да, последний вырос в цене на 64,54%. Но лишь относительно рекордного падения цен годом ранее.

На эту тему

Поэтому не поддавайтесь панике. Не кидайтесь в магазины покупать двадцатикилограммовые мешки сахара (потом замучаетесь перетаскивать их весной на балкон, а осенью – обратно). Вероятность возникновения дефицита в значительной степени зависит от нас с вами. От разумности нашего поведения. Сахара в стране полно, и он никуда не денется. Да и вообще – сладкое вредно.