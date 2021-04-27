Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины

27 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
Разделы

Российский ипотечный пузырь отличается от американского

Россияне погружаются в долговую яму Кирилл Кухмарь/ТАСС
Самая дешевая ипотека за всю историю России привела к перегреву на ипотечном рынке. Банк России фиксирует первые признаки надувания ипотечного пузыря. Беспокойство вызывают и потребительские кредиты. Ипотечный кризис по примеру США образца 2008 года крайне неприятная история. Грозит ли она России? Подробности...
Перейти в раздел…

Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
Перейти в раздел…

Внутриполитическая борьба в Иране задела Россию

Зариф никогда не позволял себе публично критиковать российского коллегу Михаил Метцель/ТАСС
Западная пресса опубликовала скандальные высказывания главы иранского МИД Зарифа. Министр утверждал, что позволял себе грубость в переговорах с российской стороной, когда та якобы пыталась помешать ядерной сделке Ирана и США. Это можно было бы списать на фейк-ньюс, если бы Тегеран не подтвердил подлинность части слов Зарифа. Как расценивать этот вброс и отразится ли он на отношениях России и Ирана? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее. Подробности...

Майские праздники как русская скрепа

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Иранцы нагрубили Лаврову и России

Обсуждение: 5 комментариев

Донбасс берет защиту русских на себя

Русофобия ведет к обнищанию

Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
  • Останусь дома

  • Поеду на дачу

  • Навещу родственников

  • Поеду в путешествие по России

  • Поеду в путешествие за рубеж

  • Буду работать
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
  • Да

  • Нет

  • И раньше их не покупал
Почувствуете ли вы себя ущемленным в случае введения запрета для россиян посещать страны ЕС?
  • Да, я планировал посетить Европу

  • Нет, я не планировал посещать Европу
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Разработчики «Спутника V» объяснили отказ Бразилии от импорта вакцины
    Премьер Чехии заявил о единственности версии взрыва во Врбетице Пентагон обещал «пристально следить» за границей России и Украины Токио пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам Украинцам значительно повысят цены на газ
    Псаки: Санкции против России не являются «серебряной пулей» Госдеп обвинил парламент Молдавии в нападении на демократию Турецкая партия призвала признать Крым частью России На Украине сравнили успехи Киева и Москвы в атомной энергетике
    Россия повторила рекорд безаварийных космических пусков 30-летней давности Депутат Рады захотел «расшатать» Россию с помощью «олигархической оппозиции» Иранские катера окружили два военных судна США в Персидском заливе Коллега Прокловой усомнился в истории о домогательствах известного актера

    Главная тема


    Российский ипотечный пузырь отличается от американского

    «не одобрен регулятором США»


    Бразилия отказалась от вакцины «Спутник V»

    «снижение напряженности»


    Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией

    юниорский ЧМ


    Россияне обыграли американцев, проигрывая в четыре шайбы (видео)

    Видео

    дело о взрывах во Врбетице


    Президент Чехии сделал неожиданный ход в конфликте с Россией

    жизнь дипломатов


    Как сложится судьба высланных из российских посольств на Западе

    признание геноцида армян


    Байден приступил к «дрессировке» Турции

    35 лет со дня катастрофы


    Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

    журнал «Современник»


    Владимир Можегов: Пушкин против революции

    концепция силы


    Дмитрий Дробницкий: Как администрация Байдена попала в тактический тупик

    симметричный ответ


    Геворг Мирзаян: МИД меняет правила игры

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
    Тимур Шерзад

    Как Турция помогла Москве замирить неспокойный Азербайджан

    Тимур Шерзад
    журналист
    		27 апреля 2021, 09:24

    27 апреля 1920 года началось большевистское восстание в Баку. Новая, перерождающаяся в другом обличье, Россия возвращала утерянные земли. Казалось, впереди была неизбежная в условиях революционного хаоса партизанская война, десятилетиями длящееся успокоение местных племен. Но Москва действовала хитро и использовала все доступные средства. Включая и те, что казались невозможными еще каких-то несколько лет назад.

    Спасти нефтяные вышки

    Закавказье после Февральского и Октябрьского переворотов погрузилось в хаос. Когда-то единая губерния Российской империи, Закавказье распалось на Армению, Грузию и Азербайджан. Последний представлял наибольшую ценность из-за бакинских нефтепромыслов. Появились они не вчера – еще в имперские времена молодой Сталин подымал тамошних рабочих на бунты против капиталистов.

    Бакинская нефть питала Россию в обе мировые войны – сибирские месторождения во времена этих событий были еще или не открыты, или не освоены. Ценность Азербайджана, как источника полезных ископаемых, была очевидна всем, и каждый стремился завладеть им как можно быстрее, пока он еще «плохо лежал».

    Молодая Советская Россия исключением не была – пришедшие к власти большевики опирались именно на рабочих, и собирались превратить аграрную страну в промышленного гиганта. А для этого была «до зарезу», по ленинскому выражению, необходима нефть. А «лежало» все Закавказье, и правда, из рук вон плохо. Сильной государственной власти не было и в помине, бал правили разрозненные, но любящие побузить и пограбить племена. А к 1920 году большевики как раз успели разгрести основные свои проблемы – если не окончательно победить, то, по крайней мере, «загнать за флажки» белое движение. Вопрос выживания был решен – теперь можно было заняться и возвращением земель. Причем начать следовало с самых ценных – то есть, с нефтеносного Азербайджана.

    Восстание внутри, наступление снаружи

    27 апреля в Баку вспыхнуло коммунистическое восстание. Оно могло выглядеть внезапным для стороннего наблюдателя, но на деле являлось следствием тщательной подготовки. К 1920 году большевики уже были более чем опытными в таких делах. Отряды из партийного актива и вооруженных рабочих, тщательно разработанный, нацеленный на захват узлов коммуникаций и важнейших объектов план, молниеносная реализация. Проблем в столице Азербайджана у красных не возникло – военные были разоружены, правительство схвачено, а обалдевший от стремительности происходящего парламент сам передал власть большевикам.

    Само восстание, впрочем, мало чего бы стоило, не будь оно поддержано ударом регулярных войск снаружи. Этот удар не заставил себя ждать – на границе с Советской Россией пришла в движение 11-я армия красных. Передовой отряд из набитых бойцами четырех бронепоездов спешил вперед – возглавлял его не кто иной, как Михаил Ефремов, один из храбрейших советских генералов будущей Великой Отечественной войны.

    Успевшие порядком разложиться за годы хаоса и неопределенности, азербайджанские регулярные подразделения, в основном, в ужасе разбегались. А те, что хотел (и пытался) сражаться, было сметено силами одного только авангарда наступающей Красной армии. Мчащиеся на всех парах бронепоезда вошли в Баку ранним утром 28 апреля – на следующий день после начала восстания. Получив такую могучую поддержку, местные коммунисты приободрились. А, когда 30-го числа до города добрались и основные силы 11-й армии, у всех отпали последние сомнения.

    Фото: Анатолий Гаранин/РИА Новости

    Впрочем, интересные события происходили не только в Баку. Едва ли не более важная задача была поставлена перед повстанцами на нефтяных промыслах. Надо было как можно быстрее захватить драгоценные нефтяные вышки и не дать их уничтожить. Это удалось в полной мере – смелость и скорость действий сохранили для будущего СССР важнейшие нефтяные сооружения.

    Турецкий козырь

    Но захватить Азербайджан было мало – требовалось еще не допустить пусть и вялотекущей, но способной затянуться на целые десятилетия партизанской войны. Все вокруг контролировалось своевольными, привыкшими к удобным условиям хаоса, воинственными племенами. Свободолюбие и привычка грабить все, что плохо охраняется, могли стать серьезной проблемой.

    И тут Советской России помогла гибкость – большевики взглянули на эту проблему под новым углом. Все дело в том, что Азербайджан был набит протурецкими проповедниками и эмиссарами – их десятилетиями заботливо взращивала еще Османская империя. В надежде если не вернуть себе эти края, то хотя бы поднять там бучу и отвлечь Россию в какой-нибудь неподходящий момент.

    В 1920-му от «больного человека Европы» (это выражение русского царя Николая Первого) уже давно оставались рожки да ножки. Кемалисты были ребятами решительными, но здесь и сейчас претендовать на лавры Османской империи не могли. И, таким образом, их способность влиять на мусульманское население Азебайджана превращалось из оружия в актив, который можно было продать большевикам. Благо, те сильно в нем нуждались.

    Результат устраивал всех – Москва посылала в Турцию оружие и золото, а турки применяли все свое влияние, чтобы успокоить племена. Это был, пожалуй, единственный способ как-то успокоить принципиально децентрализованных буянов – и он сработал. Кстати, турки еще во время восстания в столице помогли в поимке бакинского правительства и передаче его большевикам – то есть, содействовали честно и по полной программе.

    Вообще, большевики на этом этапе отлично понимали ограниченность собственных ресурсов, и умели быть гибкими. Так, например, они охотно брали к себе на службу царских офицеров, служивших в азербайджанских вооруженных силах – ведь те, как минимум, отлично знали местную специфику и имели авторитет, который можно было использовать для замирения края. В итоге, особенно на фоне дальнейшего «перезавоевания» Грузии, овладение нефтеносным Азербайджаном удалось бескровно и беспроблемно. Последующие бунты оказались немногочисленными, локальными, и были легко подавлены.

    Результат получился таким благодаря гибкому и неортодоксальному подходу. Он достоин изучения – ведь современный мир как раз, нравится нам или нет, входит в эпоху гибридных войн. И для ориентирования в этой, пока еще во многом непривычной для нас реальности, опыт Гражданской войны может быть полезен намного больше, чем кажется на первый взгляд.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •