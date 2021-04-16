Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров объявил о запрете найма на работу россиян в американские диппредставительства

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 18:40  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Новый тон Байдена не вызвал доверия в России

Байден назвал Россию великой державой, а русских – гордым народом POOL/CNP/InStar/Cover Images/Reuters
Джо Байден выступил с новой речью об отношениях с Россией. Американский лидер назвал РФ великой державой, а русских – гордым народом, заявил о нежелании эскалации конфликта и выразил надежду на прямые переговоры с Владимиром Путиным. «Слащавые речи» президента США после введенных накануне санкций вызвали критику экспертов в России. Как Москве относиться к противоречивым действиям Вашингтона? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Весь этот пандемический год мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? В 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м собирали деньги Толоконниковой, а потом – тишина. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...
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Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Украина шантажирует НАТО атомной бомбой

Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
  • Да, в ближайшей перспективе

  • Да, в среднесрочной перспективе

  • Да, в далекой перспективе

  • Нет, никогда
Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
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  • В Сочи
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    Игорь Мальцев

    Пенсионеры рок-н-ролла испустили бунтарский дух

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		16 апреля 2021, 17:25

    Весь этот пандемический год, а точнее, все то время, когда про вирус все поняли, а про пользу локдауна – не очень, мне было интересно – где голоса свободолюбивых рокеров? Ведь это не пионеры со скаутами были территорией свободы. Это же рок-музыка была островком анархии и свободы для каждого подростка в мире. Где это все?

    Дети и подростки уже состарились вместе с рок-н-роллом, но миф вроде пока живет. Ведь даже когда кажется, что рок-н-ролл проломил все стенки, одолел весь бесчеловечный мир, заработал все деньги и заплыл жиром, как Джонни Роттен – всегда приходит кто-то вроде «Секс Пистолс» или молодого Мэнсона, на концерте которых так и ждешь, что придут менты.

    Вот в 1969 году они поднимали голос против вьетнамской войны, в 71-м – за Бангладеш, в 77-м – против капитализма, в 96-м – за свободу Тибета, в 2011-м просто тупо собирали деньги бедняжке Толоконниковой, а потом – тишина.

    Девочки с синими волосами типа Билли Айлиш сидят в спальнях и, отращивая задницы, что-то бубнят в микрофон. Им вторит Пол Маккартни, который боится по причине возраста дойти даже до студии Abbey Road. Где дух рок-н-ролла? Где бунт? Бунтом занимаются только какие-то антимасочники в Дрездене и получают за это по щам и в реале, и в газетах. Но во что превратился рок-н-ролл? «Мое поколение молчит по углам, мое поколение не смеет петь»? (Костян, ты где?) «Рок-н-ролл мертв, а мы еще нет»? (Где ты, БГ?)

    Вы только посмотрите, что делается вокруг – буквально за год в демократических странах, гордящихся своей столетней и двухсотлетней демократией, отменили гражданские права и свободы – начиная с банальной свободы перемещений, за которую так долго и сильно макали СССР мордой в грязь. Заканчивая свободой слова, когда вступают запреты на проведение собраний и шествий, со страниц СМИ искореняется неправительственное мнение и закрывают гигантские сектора потребительской экономики – основу современного буржуазно-демократического строя. 

    Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

    Ой, только не надо мне рассказывать сказки, что это все делается ради блага самих людей и т. д. Все, что творилось, например, в СССР, точно так же было заботой о гражданах и защитой прекрасных идей равенства и братства. Эгалитэ, либертэ и мать их – фратерните.

    Просто теперь так удобно все это делать, запугивая обывателя картинками «лучшего в мире здравоохранения» (где-то между Германией и Израилем), которое вот-вот рухнет под ударами пандемии. При этом в Германии сокращая количество коек в интенсивной терапии на двадцать процентов. Люди что-то подозревают, сидя уже год на карантине той или иной степени ГУЛАГа, но им затыкают рот и бьют дубинками на улицах. В Австрии, например, теперь ходит полиция в гражданском, чтобы ловить тех, кто не надел маску на Стефанплац в Вене и еще пяти статусных открытых исторических пространствах. Патрули с собаками, агенты в штатском, все с закрытыми мордами, комендантский час 24 часа в сутки – это правда лицо демократии? Вы не шутите?

    И было мне грустно ровно до позавчера, когда 77-летний Мик Джаггер, который последний раз был enfant terrible году эдак в 68-м – и то потому что соблазнил сестру королевы Англии принцессу Маргарет, внезапно выложил видеоролик Eazy Sleazy. Созданный в привычном ныне домашнем формате – где места хватило только для Дейва Грола, бывшего барабанщика «Нирваны» – спасибо, что не Zoom. И тут мы все – и лысые, типа меня, и даже эти, с зелеными волосами, поняли, что такое натуральный рок-н-ролл.

    Миллионер-рокер, уже переживший Л. И. Брежнева на два года, заступился за народы мира, стенающие под пятой локдаунов: «Глядя на графики через лупу, отменяя все концерты, футбол с фальшивыми аплодисментами, никаких больше каталогов турбюро, виртуальные премьеры, и вообще мне нечего больше надеть... колюсь вакциной, Билл Гейтс теперь течет по моим венам – контроль за разумом, земля плоская и холодная, и никогда не согреется, Второе Пришествие запаздывает, инопланетяне в Глубинном государстве». Ну и так далее – довольно яростно, кстати. Хоть кто-то сказал, что все уже задолбались сидеть в этой тюрьме народов.

    Конечно, недавно был легендарный ирландец Вэн Моррисон, который спел аж две антиковидные песни – «Рожденный свободным» и «Никаких локдаунов больше», но кто помнит Моррисона – он даже не Морисси. Мик Джаггер с Гролом перевели песни протеста в высшую лигу.

    А то ведь дошло до того, что приличным людям для гимна Сопротивления приходилось брать старые песни. Антимасочники распевают «Мы не примем это» (We're Not Gonna Take It) группы Twisted Sister аж 1984 года. Ее начали петь еще с американского антимасочного флешмоба Burn Your Mask. Автор – Ди Снайдер – очень недоволен. Он имел в виду подростковый протест. И вообще его аудитория всегда была подростковая. Когда рок-н-ролл еще был тогдашним тик-током. Ну а что? Мировое правительство относится к своим гражданам как к детям малым и безмозглым. Так что в этом смысле мы все опять подростки.

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