Блинкен должен уйти

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НОВОСТЬ ЧАСА

В тбилисском банке захвачены заложники

16 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Почему «адские» санкции США слабо ударили по России

Российский рубль не испугался новых экономических санкций США Артем Геодакян/ТАСС
Американские законодатели окрестили новые санкции против России «адскими». Однако главный удар, нанесенный по российскому госдолгу, оказался не столь страшным. Реакция рубля и вовсе вызывает удивление: если в 2014 и 2018 годах в ответ на экономические санкции рубль резко уходил вниз и провоцировал валютную панику, то в этот раз он даже укрепился. Что будет дальше? Подробности...
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Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций Юрий Смитюк/ТАСС
Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После, казалось бы, рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в черный список десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

Турцию ждут сразу две гигантские водные стройки Nariman El-Mofty/AP/ТАСС
Канал «Стамбул», который должен стать альтернативой Босфору, будет не единственным подобным мегапроектом. По крайней мере, такой вывод можно сделать из слов президента Турции Эрдогана, касающихся важнейшей для Черноморского региона (а значит, и России) Конвенции Монтре. Какие последствия будет иметь реализация всех этих планов? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Блинкен должен уйти

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Подробности...

Киев нарвался на настоящие санкции Москвы и Минска

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если в России и Белоруссии действительно решили подержать Украину на голодном топливном пайке, эффект от таких контрсанкций превысит все то, что мы наблюдали до сих пор. Страна в буквальном смысле остановится. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В тбилисском банке захвачены заложники
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    Эрдоган готовит двойной удар по черноморским державам

    «деэскалация напряженности»


    Соловьев объяснил «слащавые речи» Байдена после ввода санкций

    «должны быть последствия»


    Киев обозначил «красную линию» в отношениях с Россией

    особый случай


    Дочь Ефремова Анна-Мария стала Сережей

    Видео

    система платежей


    Чем обернется отключение России от SWIFT

    польские провокации


    «Северный поток – 2» требует защиты военными методами

    на нейтральной территории


    О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

    конспирологические теории


    Кто лишил россиян отпусков в Турции

    борьба за спокойствие


    Тимофей Бордачёв: Звонок Байдена породил новые риски и возможности

    конкретные планы


    Ирина Алкснис: Безусловный базовый доход – шаг от человека к животному

    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
    Дмитрий Дробницкий

    Блинкен должен уйти

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		16 апреля 2021, 12:06

    За то, что пережил мир за последние 4-5 дней, кто-то в американской администрации должен ответить. Как минимум, подать в отставку или отправиться на другую, не связанную с внешней политикой, работу. Потому что в противном случае следует считать, что исполнительная власть в Соединенных Штатах расколота, ее решения ненадежны, непредсказуемы, а потому опасны.

    Заокеанская сверхдержава и так не Санта Клаус по части хороших новостей. Но если там начнется распад управления, мало никому не покажется. И потому всем в мире хочется надеяться, что произошедшее будет иметь хотя бы кадровые последствия.

    Сначала весь мир напрягся, наблюдая за эскалацией сразу двух конфликтов в Евразии – вокруг Украины и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конфликты эти напрямую затрагивали Россию. И в обоих самую непосредственную роль играли США. Может быть, до ядерного апокалипсиса было еще далеко, но не настолько, чтобы наблюдать за обострением ситуации с олимпийским спокойствием.

    И когда даже внутри самих Соединенных Штатов, где либеральные мейнстримные СМИ уделяли проблеме, мягко говоря, не очень много внимания, зазвучали предостерегающие, а то и откровенно панические голоса, Байден неожиданно позвонил Путину. Прозвучали слова «деэскалация» и «предсказуемость». Пресс-релизы, выпущенные после телефонного разговора президентов Кремлем и Белым домом, различались в основном стилистически. Впереди, как поняли жители планеты, саммит на высшем уровне на нейтральной территории. Не на полях общемирового форума, не в кулуарах и не на ногах, а полноценная встреча руководителей двух великих держав… Но не тут-то было!

    Два дня, последовавшие за поспешным всеобщим вздохом облегчения, стали настоящим триллером. Всё, что заявил Белый дом в своем пресс-релизе о телефонном разговоре двух лидеров, было практически дезавуировано. Даже пресс-секретарь главы государства Дженифер Псаки не скрывала своего неудовольствия при произнесении журналистами слов «деэскалация» и «нормализация» – мимика выдавала. И все сотрудники администрации, которые сочли, что им по чину открывать рот, выдали весьма разноречивые трактовки планов Белого дома в отношении России.

    Фото: Manuel Balce Ceneta/Pool/Reuters

    Далее произошло два события, которые еще больше запутали и напугали общественность. С одной стороны, мы и правда увидели деэскалацию – два боевых корабля ВМС США, направлявшиеся в Черное море, развернулись и отправились восвояси. Но практически тут же стало известно, что Белый дом собирается ввести новые санкции в отношении Москвы. Разговор разговором, а «вина России» «виной России».

    На сей раз санкции должны были затронуть весь первичный рынок долговых обязательств России. Так и случилось. Этот ход не следует недооценивать. Дело не в том, насколько существенны данные конкретные ограничительные меры. Дело в том, что продемонстрировано желание и возможность отрезать России доступ к международным финансовым инструментам. Далее могут последовать и более серьезные шаги в данном ключе. Так что это еще не отключение системы SWIFT, даже не близко, но на той же дорожке.

    Но и это еще не все. Вместе с введением санкций указом Байдена было объявлена чрезвычайная ситуация в сфере национальной безопасности – именно в связи с «опасными действиями России». Разумеется, это не военное положение и не состояние стихийного бедствия. Это даже не желтый уровень опасности чего бы то ни было. Но шаг серьезный.

    Конечно, мы понимаем, что в большинстве случаев объявление чрезвычайной ситуации по нацбезопасности связано с желанием получить больше полномочий в управлении бюджетными деньгами и ресурсами федеральных ведомств. Так сделал в свое время Трамп по ситуации на юге США, чтобы в обход Конгресса финансировать строительство стены на границе с Мексикой. Более того, ввести ограничения по покупке каких-либо ценных бумаг (включая иностранные гособязательства) единоличным решением президента можно лишь под предлогом «чрезвычайки». Тем не менее объявление чрезвычайной ситуации означало, что отношения двух стран окончательно покидали зону нормальности.

    Ну и как всё это сочетается с миролюбивым жестом звонка и довольно ровным текстом пресс-релиза Белого дома? Какие еще повороты возможны в политике Вашингтона? Было ли вообще желание «предсказуемости» искренним? Именно этими вопросами задавался весь мир, когда стало известно о готовящейся речи Байдена, касающейся России.

    И вот «лидер свободного мира» закончил свое выступление и даже ответил на пару вопросов. С точностью до стилистики подачи материала это выступление полностью повторяло пресс-релиз 13 апреля. Как будто бы даже было объяснено неожиданное введение санкций: мол, это за прошлые дела, на которые Белый дом не мог не отреагировать. То есть санкции выносим за скобки, а так – всё как двое суток назад. Включая «деэскалацию», «совместную работу», «нормализацию» и «предсказуемость».

    Всё хорошо? Отнюдь! Из чего следует, что завтра или через 10-15 дней не последует никаких новых виражей, двойных интерпретаций, оговорок, санкций и прочих действий, прямо противоречащих байденовскому «настало время заняться деэскалацией»? Мы, само собой, понимаем, что осуществление исполнительной власти в США – штука сложная, связанная с многоплановой игрой между группами интересов, идеологически неидентичными политическими группировками и бюрократическими кланами… Хотя почему мы должны это понимать? Впрочем, допустим, что мы приняли это как данность. Остается вопрос: выработана ли наконец генеральная линия? Согласны ли с ней все участники внутриполитического процесса в США хотя бы до такой степени, чтобы не опасаться новых кульбитов хотя бы до планируемого саммита в верхах?

    Чтобы ответить на этот вопрос положительно, президент Байден (или кто у них там сейчас принимает решения) просто обязан применить власть. Или сделать нечто, что можно будет счесть за ее применение. Лучший способ – кадровое решение. Хотя бы одно, но громкое. Кто-то должен быть назначен персонально виноватым или хотя бы не справившимся. Предлагаю кандидатуру госсекретаря США Энтони Блинкена. Прямых доказательств его деструктивной деятельности у нас нет. И долгое время не будет. Но и лучшей кандидатуры нам все равно не найти. И вот почему.

    Во-первых, он главный дипломат США и должен был держать ситуацию на внешнеполитическом фронте под контролем. Хотя бы несколько дней, пока бульдоги под ковром выясняли отношения. Да, он не определяет международную стратегию и даже тактику США, но краткосрочную дисциплину внешнеполитического месседжа он был обеспечить обязан. Но не обеспечил. То есть виновен он даже в том случае, если не играл на обострение.

    Во-вторых, нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в то время, когда Блинкен находился в командировке в Европе. Напротив, выступления в стиле «мы не это имели в виду» и возврат к риторике «Россия должна заплатить цену» начались сразу после его возвращения. Более того, выступая в Старом Свете, госсекретарь США всячески давал понять европейским союзникам, что Вашингтон не отступит и будет продолжать давить на Москву, к чему и их призывал. Особенно на украинском направлении. Вот еще характерная деталь. Если для Байдена, как выяснилось в ходе его выступления, «Северный поток – 2» является «сложным вопросом, всё еще находящимся в игре», то Блинкен в Европе однозначно заявлял о необходимости проект остановить.

    В-третьих, из всех публично выступающих сотрудников администрации Белого дома Тони Блинкен является самым отъявленным «ястребом». И был таковым почти двадцать лет, еще с середины 2000-х, когда он стал членом престижного мозгового центра «Аспенская стратегическая группа». Санкции в отношении России он предлагал ввести еще в 2012-м. В 2013-м он был открытым противником дипломатической сделки Лавров – Керри по ликвидации сирийского химического оружия и требовал «наказать» Россию за то, что она не выдала Сноудена. В 2014-м, еще до событий на Украине, Блинкен призывал бойкотировать Олимпиаду в Сочи. Ну и как такой человек будет готовить встречу Путина и Байдена?

    Повторюсь, доподлинно нам неизвестно, кто дирижировал попыткой отмены деэскалационного процесса. Возможно, Блинкен – верхушка айсберга, а решение принималось в других вашингтонских кабинетах или вовсе в офисах корпораций Большой Цифры. Но это, увы, уже неважно. Никто не олицетворяет сейчас саботаж решения Байдена о деэскалации с Россией ярче и достовернее, чем Энтони Блинкен.

    А потому, чтобы нынешней администрации Белого дома была хоть какая-то вера, Блинкен должен уйти. Это небольшая цена за продолжение контактов и поддержание деэскалации на плаву. Сползание к войне должно быть остановлено. Blinken must go!

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