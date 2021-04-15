Россия не готова к войне

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НОВОСТЬ ЧАСА

Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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О чем Джо Байден будет просить Владимира Путина

Президенты России и США должны встретиться на нейтральной территории kremlin.ru,Lev Radin/
Global Look Press
В российско-американских отношениях наметилось нечто вроде потепления – по крайней мере, такие выводы можно сделать после звонка Джо Байдена Владимиру Путину. Американский президент предложил российскому коллеге встретиться на нейтральной территории и обсудить накопившиеся проблемы. О чем будут говорить лидеры двух стран и что попросит Байден у Путина? Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Россия не готова к войне

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» осознают нашу моральную неготовность и хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть её на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере ещё в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...

Наказывать Турцию должны граждане, а не власть

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Россия запретила полеты в Турцию и Танзанию. И к этому абсолютно логичному (со всех точек зрения) решению российской власти есть лишь одна единственная претензия – что решение это приняла именно российская власть. Подробности...
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Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Надо дать хорошего пинка тем, кто хочет столкнуть нас лбами: мужчин с женщинами, русских с татарами, белых с неграми, филателистов с нумизматами, кого угодно с кем угодно, лишь бы мы не увидели настоящей картины мира. Подробности...
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Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Кремль добавил Зеленского в игнор

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Экономист оценил последствия санкций США против госдолга России
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    агрессивная токсичность


    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

    специальный репортаж


    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
    Игорь Караулов

    Россия не готова к войне

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		15 апреля 2021, 11:58

    Страну захватили военные слухи. Слово «война» впервые за долгое время столь явственно вплетается в ткань повседневных разговоров. И это не низовые слухи, не от бабушек на скамейке и не от популярных блогеров. Лавров, Рябков, Песков, Шойгу, Патрушев, Козак – все эти высокопоставленные люди высказались в последнее время в едином духе: Россия видит угрозу и может ответить.

    Как из их слов, так и из фактов передвижения российских войск, которые так волнуют наших американских и европейских «партнеров», чётко следует, что Россия не хочет войны. Если бы Россия хотела заманить неприятеля в ловушку, заставить его пересечь красную черту, она бы вела себя куда менее решительно, создавала бы видимость беззаботности и равнодушия. В 2008 году фотографии эшелонов, везущих танки на юг, появились в Сети только после того, как грузинские войска уже вовсю хозяйничали в Цхинвале. В этот раз наглядные материалы такого рода были продемонстрированы превентивно. Цель понятна: отбить и у противника, и у его спонсоров всякое желание идти на прорыв.

    России не только не нужна эта война. Россия к ней не готова. Точнее, готова лишь в одном отношении – военном. Но такая однобокая готовность рождает пирровы победы. Эту неготовность к войне, её неуместность, практическую невозможность войны чувствуют и рядовые граждане. Люди говорят о войне – и в массовом порядке покупают билеты в Турцию, где в случае чего они могли бы попросту оказаться заложниками, а потом очень огорчаются, когда им это направление отдыха закрывают.

    Люди говорят о войне, но в магазинах нет ажиотажа, никто не скупает муку и крупы, не делает военных запасов – а ведь год назад делали запасы коронавирусные. Люди слышат своими ушами, что нам грозят закрыть доступ к международным платежным системам, но не штурмуют банкоматы, пытаясь вынуть из них наличность. Всё это хорошо говорит об интуиции, да и о психическом здоровье наших граждан. Они верят, что руководство страны понимает не хуже них: война не нужна и следует принять все меры, чтобы её не было.

    Россия прежде всего не готова к этой войне в моральном отношении. Как воевать, если как минимум каждый второй солдат на той стороне относится к тому самому русскоязычному населению, которое мы стремимся защитить, а у каждого, может быть, пятого есть родственники в России? Да, победить можно, но русские не смогли бы праздновать такую победу. Для России военная победа обернулась бы моральным поражением.

    Фото: Виктор Драчев/ТАСС

    Далее, Россия не готова к войне в информационном отношении. Нам пока не удаётся создать привлекательный образ страны, в которой человеку гарантированы свобода, комфорт, возможности и, самое главное, справедливость. Конечно, несчастье помогло, и теперь у нас есть неоспоримое достижение – вакцина Sputnik V, но в целом Россия производит недостаточно хороших новостей для того, чтобы по ту сторону границы нас ждали с цветами. В то же время в самой России свободно действуют СМИ, которые ничем больше не занимаются, кроме антироссийской пропаганды. Без подавления этих информационно-огневых точек – как можно идти в наступление? Страна пока не добилась и независимости в электронных сетях; хорошо уже то, что эта задача была поставлена.

    Излишне говорить, что страна не готова к войне в экономическом отношении. Мы вроде бы неплохо проходим ковидный кризис, но ведь это который кризис уже по счёту? Больше десятилетия наша экономика либо падает, либо растёт ниже мировых темпов. Китай демонстрирует непрерывный рост уже несколько десятилетий, но до сих пор старательно воздерживается от вооружённых конфликтов. Можно ли просчитать, что произойдёт с нашей экономикой, если в условиях ужесточающихся санкций Россия возьмёт на себя ответственность за благополучие каких-то новых территорий? Не ждёт ли нас гиперинфляция, новое издание девяностых, которого мы так боимся?

    Из этого следует, что Россия не готова к войне и в социально-политическом отношении. В 2014 году «крымский консенсус» был, помимо прочего, обеспечен относительно благоприятной экономической ситуацией, в том числе высокими ценами на нефть, а в серьёзные санкции никто поначалу не верил. Сейчас было бы сложно обеспечить такое же единство общества. В год больших выборов военное обострение могло бы серьёзно пошатнуть общественную стабильность.

    В дипломатическом плане война тоже не подготовлена. От нашего большого друга Си мы можем добиться только нейтралитета. Ещё один наш большой друг, Эрдоган, уже дал понять, что он встанет не на нашу сторону. Европу так и не удалось расколоть. Из Вашингтона нам пришлось отозвать посла. С нашими союзниками по ОДКБ тоже каши не сваришь. Наконец, летом просто хочется отдохнуть после тяжёлого года, поездить по стране в своё удовольствие, погреться на солнце. Все мы очень устали. Хочется сказать войне «не сегодня».

    Но парадокс состоит в том, что понимание ненужности войны у большинства сочетается с ощущением её неизбежности. Это ощущение возникло уже после осенней кампании в Карабахе. В тот момент стало понятно, что «замороженные» конфликты имеют тенденцию размораживаться, на них нельзя просто взять и закрыть глаза. Рано или поздно конфликт приходится разрешать силой – в пользу той или другой стороны. В течение семи лет Россия так ничего и не смогла сделать для разрешения конфликта у наших юго-западных границ. Нет, шли бесчисленные обсуждения на политических телешоу, эксперты метали громы и молнии, однако в практическом плане мы слышали только одно: «минским соглашениям нет альтернативы». Тупиковая ситуация вроде бы всех устраивала. Но вот мы увидели тень меча над этим гордиевым узлом – и обнаружилось, что к такому развитию событий мы не готовы.

    Наши «западные партнеры», конечно же, осознают эту неготовность и хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть её на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере ещё в нескольких аспектах, кроме военного. В условиях тотального международного давления у России есть только два пути. Либо российское общество закалится, станет крепче, здоровее и сможет послужить примером для других народов. Либо оно сломается, и этого уже никак нельзя будет исправить.

    Дай Бог, войны этой весной не будет, но дальше нам с вами, хотим мы этого или не хотим, придётся жить так, как будто завтра война. Например, оценивать такие человеческие грехи как ложь, лень, коррупция «по законам военного времени». Быть достойными будущей победы – хорошо бы всё-таки бескровной.

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