Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия сократила вложения в госдолг США

15 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 23:58  |  vz.ru
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Чем обернется отключение России от SWIFT

Отключить Россию от SWIFT сложнее, чем Иран и Северную Корею imago stock&people/ТАСС
Один из оставшихся способов, которым Вашингтон пытается давить на Москву – это угроза отключить россиян от Visa и MasterCard, а российский бизнес – от межбанковской системы платежей SWIFT. Действительно, ранее США уже отключили Иран и Северную Корею от этой системы платежей, что привело к негативным последствиям для экономик этих стран. Но можно ли отключить от SWIFT Россию? Подробности...
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Место встречи Путина и Байдена нужно выбрать с умыслом

Известно, что переговоры пройдут в закрытом режиме и на нейтральной территории Алексей Дружинин/ТАСС,
Chris Kleponis/Global Look Press
На то, чтобы стать местом проведения первой рабочей встречи двух президентов – Владимира Путина и Джо Байдена, претендуют сразу несколько стран – от Австрии до Исландии. У каждой из них есть свои плюсы и свои минусы. Но внимание стоит обратить не только на традиционные для таких саммитов страны, но и на те, где американцев может ждать неприятный сюрприз. Подробности...
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«Северный поток – 2» требует защиты военными методами

Укладка «Северного потока – 2» очень нервирует наших западных партнеров Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Запад продолжает оказывать давление на Россию с целью прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» – и важнейшим событием в этой цепи стали польские военные провокации. Могут ли противники газопровода прибегнуть к реальным военным операциям против «Северного потока – 2» – и если да, то что Россия должна этому противопоставить?  Подробности...
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Борьба с русским языком принесла Латвии гигантские убытки

Высшая школа Латвии должна использовать только латышский язык Janis Laizans/XinHua/Global Look Press
Представители образовательной отрасли Латвии жалуются на многомиллионные убытки – а все из-за русофобской политики руководства страны. Убита целая отрасль – экспорт услуг высшего образования. Для руководства Латвии задача «зачистки» ненавистного «языка оккупантов» оказалась важнее финансовой прибыли. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Как нам реорганизовать историю

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Строевое инакомыслие не кажется мне хорошей перспективой. Чтобы идти вперед, свободный человек должен сам разобраться со своей историей и с историей собственной страны. Подробности...
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Космос не исключает водопровода

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Хуже всего, когда замечают то одно, то другое по мере мелкой личной надобности – ни Марфа, ни Мария, ни лебедь, ни щука, ни дядька, ни бузина. А можно видеть и то, и другое и радоваться вертикали, помноженной на горизонталь. Подробности...
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Россия не хочет войны

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
«Западные партнеры» хотели бы, чтобы Россия ввязалась в войну прямо сейчас. А для нас желательно оттянуть ее на как можно более долгий срок, но следующие семь лет провести с мыслью о том, что нам надо быть к ней готовыми по крайней мере еще в нескольких аспектах, кроме военного. Подробности...
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Байден ввел против России «суперсанкции»

Путин и Байден: Историческая встреча

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У Азербайджана претензии к России

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Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

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В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

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Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?
  • Россия

  • США

  • Обе в равной степени
На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
  • В Крым

  • В Сочи
Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия сократила вложения в госдолг США
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    Кто лишил россиян отпусков в Турции

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    Герман Садулаев: Самые лучшие русские женщины не уехали за границу

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    Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

    на ваш взгляд


    Какая из стран больше заинтересована в проведении встречи Путина и Байдена?

    Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

    Правящие круги США надеются вызвать внутри России смуту с помощью новых финансовых санкций    15 апреля 2021, 23:30
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Елена Лексина,
    Дмитрий Павлов

    Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После казалось бы рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в «черный список» десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть?

    Президент США Джо Байден в четверг издал указ о новых санкционных мерах против России. Указ предусматривает высылку десяти сотрудников российской дипмиссии и ограничения против 32 физических лиц и объединений, в том числе шести технологических компаний.

    В свою очередь, Минфин США ограничил операции с российским суверенным долгом. Эта директива расширяет существующие санкции, действующие с августа 2019 года. В частности, после 14 июня американским финансовым институтам будет запрещено приобретать рублевые и нерублевые российские долговые обязательства Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Однако покупать и продавать эти гособлигации на вторичном рынке не запрещается.

    Также вводятся санкции «против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США». Кроме того, Минфин наложил санкции на первого замглавы администрации президента Алексея Громова, который, впрочем, и так уже давно находится в «черном списке» Запада. Его обвиняют в «попытке вмешательства в президентские выборы США в 2020 году». Всего же за «вмешательство в выборы» в черных списках оказались 16 граждан России и 16 наших юридических лиц.

    Позже представитель Белого дома заявил, что Байден во время недавнего телефонного разговора предупредил Путина о готовящихся санкциях, сообщает ТАСС. По этой версии, Байден «сказал, что США будут на этой неделе принимать ответные меры в связи с хакерской атакой на компанию SolarWinds и вмешательством в выборы 2020 года».

    Как говорит профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков, санкции оказались примерно такими, как и ожидали аналитики – ни жестче и не мягче. «С одной стороны, не произошло отключения России от системы SWIFT. С другой стороны, запреты в отношении российского суверенного долга коснулись только первичного размещения. Байден все-таки решился нанести первый удар по суверенному долгу, но этот удар не затронул вторичной покупки госдолга», – пояснил Коробков.

    С точки зрения Белого дома, санкции преследуют тройную цель, пояснил Коробков. «Во-первых, это чисто протекционистский жест, призванный помочь американским компаниям.

    Ведь теперь с американского рынка уйдет несколько российских компаний из сферы hi-tech, которые могли конкурировать с Кремниевой долиной

    и уже планировали размещение акций на американских биржевых площадках. Во-вторых, это удар по российской экономике в целом: то, что происходит с суверенным долгом. В Белом доме рассчитывают, что этот второй удар почувствует даже российское население. В-третьих, это удар по элитам, прицельно – по окружению президента. По замыслу Вашингтона, в итоге внутри элиты возникнет антагонистичная оппозиция», – подытожил Коробков.

    Снаряд попал в ту же воронку

    В санкционном списке США оказался и член Общественной палаты России Александр Малькевич. «Я тревожусь за ментальное и физическое здоровье Джозефа Байдена. Стойкое ощущение, что он не понимает смысл документов, которые подписывает», – сыронизировал Малькевич, напомнив, что уже и так находится под ограничениями с 2018 года за журналистскую деятельность. Зачем накладывать новые санкции, если прежние действуют до сих пор, недоумевает Малькевич.

    Как пояснил член ОП, на этот раз его упрекают во вмешательстве в прошлогодние американские президентские выборы. «Это самое смешное, ведь тогда все сидели по домам в своих странах в связи с коронавирусом.

    Но в Белом доме считают вмешательством в свои выборы простое обсуждение американской политики в эфире российских телеканалов

    на территории России. Так далеко можно зайти», – говорит Малькевич.

    Общественник не исключил, что очередные санкции продавил аппарат Белого дома с целью сорвать вероятную встречу Путина и Байдена. «Как только Москва теперь предпримет симметричные действия, Вашингтон завизжит о том, что в такой обстановке там не готовы встречаться с Путиным, – и будет выполнена та задача, которую они для себя ставят», – предположил Малькевич.

    Представитель МИД Мария Захарова пообещала со стороны России «решительный отпор» и добавила, что санкционный курс США «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира. «Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», – заявила дипломат.

    Захарова сообщила, что посла США Джона Салливана вызвали на Смоленскую площадь. «Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – заверила она. Вечером в четверг Салливан сообщил, что встреча «была профессиональной и уважительной». По его словам, Вашингтон желает стабильных и предсказуемых отношений, но намерен привлекать Москву к ответственности за действия, направленные на «причинение вреда суверенитету или союзникам, партнерам и ценностям».

    Накануне Салливан уже встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, который предупредил о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

    В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сама заставит Вашингтон ответить за безосновательные обвинения.  «Теперь наша очередь призвать США к ответу за безосновательные обвинения и недружественные действия. Именно так это работает в дипломатии», – пишет Полянский в Twitter.

    Теперь политики ждут, какой именно окажется реакция Москвы. Первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров уверен, что в первую очередь будут высланы американские дипломаты, «которые находятся в Москве под прикрытием» и на самом деле «работают на ЦРУ». «Конечно, мы подберем такой вариант контрмер, который будет наиболее чувствителен для американцев, но так, чтобы это не нанесло ущерба нам», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

    Коллега Джабарова по комитету Андрей Климов предположил, что реакция не обязательно будет целиком симметричной. «В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – заметил Климов. Сенатор призвал «привыкать жить в таких условиях» и «развиваться в условиях санкций». «За прошедшие семь лет мы продемонстрировали это всему миру», – посоветовал сенатор.

    По словам Джабарова, США введением санкций показали непоследовательность своего поведения. «В приличном обществе так себя не ведут. Нельзя одновременно заявлять о стремлении к диалогу и тут же вводить очередные санкции», – убежден политик.

    Тем временем в Вашингтоне дали понять, что объявленный пакет санкций – это далеко еще не все. Когда у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки поинтересовались, почему в перечне не упомянут «Северный поток-2», хотя Байден не раз оценивал этот проект как «плохую сделку», та ответила: «Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», передает РИА «Новости».

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