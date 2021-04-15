Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

Американская политика в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. После казалось бы рассудительного звонка в Кремль, Байден ввел серию новых антироссийских санкций. Он запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал десять наших дипломатов и внес в «черный список» десятки предприятий и отдельных россиян. Москва уже пообещала ответ. Каким он должен быть?

Президент США Джо Байден в четверг издал указ о новых санкционных мерах против России. Указ предусматривает высылку десяти сотрудников российской дипмиссии и ограничения против 32 физических лиц и объединений, в том числе шести технологических компаний.

В свою очередь, Минфин США ограничил операции с российским суверенным долгом. Эта директива расширяет существующие санкции, действующие с августа 2019 года. В частности, после 14 июня американским финансовым институтам будет запрещено приобретать рублевые и нерублевые российские долговые обязательства Банка России, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ. Однако покупать и продавать эти гособлигации на вторичном рынке не запрещается.

Также вводятся санкции «против технологических компаний, поддерживающих усилия российской разведки по проведению злонамеренной деятельности в киберсфере против США». Кроме того, Минфин наложил санкции на первого замглавы администрации президента Алексея Громова, который, впрочем, и так уже давно находится в «черном списке» Запада. Его обвиняют в «попытке вмешательства в президентские выборы США в 2020 году». Всего же за «вмешательство в выборы» в черных списках оказались 16 граждан России и 16 наших юридических лиц.

Позже представитель Белого дома заявил, что Байден во время недавнего телефонного разговора предупредил Путина о готовящихся санкциях, сообщает ТАСС. По этой версии, Байден «сказал, что США будут на этой неделе принимать ответные меры в связи с хакерской атакой на компанию SolarWinds и вмешательством в выборы 2020 года».

Как говорит профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков, санкции оказались примерно такими, как и ожидали аналитики – ни жестче и не мягче. «С одной стороны, не произошло отключения России от системы SWIFT. С другой стороны, запреты в отношении российского суверенного долга коснулись только первичного размещения. Байден все-таки решился нанести первый удар по суверенному долгу, но этот удар не затронул вторичной покупки госдолга», – пояснил Коробков.

С точки зрения Белого дома, санкции преследуют тройную цель, пояснил Коробков. «Во-первых, это чисто протекционистский жест, призванный помочь американским компаниям.

Ведь теперь с американского рынка уйдет несколько российских компаний из сферы hi-tech, которые могли конкурировать с Кремниевой долиной

и уже планировали размещение акций на американских биржевых площадках. Во-вторых, это удар по российской экономике в целом: то, что происходит с суверенным долгом. В Белом доме рассчитывают, что этот второй удар почувствует даже российское население. В-третьих, это удар по элитам, прицельно – по окружению президента. По замыслу Вашингтона, в итоге внутри элиты возникнет антагонистичная оппозиция», – подытожил Коробков.

Снаряд попал в ту же воронку

В санкционном списке США оказался и член Общественной палаты России Александр Малькевич. «Я тревожусь за ментальное и физическое здоровье Джозефа Байдена. Стойкое ощущение, что он не понимает смысл документов, которые подписывает», – сыронизировал Малькевич, напомнив, что уже и так находится под ограничениями с 2018 года за журналистскую деятельность. Зачем накладывать новые санкции, если прежние действуют до сих пор, недоумевает Малькевич.

Как пояснил член ОП, на этот раз его упрекают во вмешательстве в прошлогодние американские президентские выборы. «Это самое смешное, ведь тогда все сидели по домам в своих странах в связи с коронавирусом.

Но в Белом доме считают вмешательством в свои выборы простое обсуждение американской политики в эфире российских телеканалов

на территории России. Так далеко можно зайти», – говорит Малькевич.

Общественник не исключил, что очередные санкции продавил аппарат Белого дома с целью сорвать вероятную встречу Путина и Байдена. «Как только Москва теперь предпримет симметричные действия, Вашингтон завизжит о том, что в такой обстановке там не готовы встречаться с Путиным, – и будет выполнена та задача, которую они для себя ставят», – предположил Малькевич.

Представитель МИД Мария Захарова пообещала со стороны России «решительный отпор» и добавила, что санкционный курс США «не отвечает интересам двух ведущих ядерных держав», которые несут ответственность за судьбу мира. «Наш ответ неотвратим. Он будет проработан. Вы узнаете о нем, я думаю, в ближайшее время. Наши эксперты сейчас непосредственно занимаются его подготовкой», – заявила дипломат.

Захарова сообщила, что посла США Джона Салливана вызвали на Смоленскую площадь. «Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», – заверила она. Вечером в четверг Салливан сообщил, что встреча «была профессиональной и уважительной». По его словам, Вашингтон желает стабильных и предсказуемых отношений, но намерен привлекать Москву к ответственности за действия, направленные на «причинение вреда суверенитету или союзникам, партнерам и ценностям».

Накануне Салливан уже встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым, который предупредил о готовности Москвы на решительный ответ в случае введения новых санкций.

В свою очередь, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва сама заставит Вашингтон ответить за безосновательные обвинения. «Теперь наша очередь призвать США к ответу за безосновательные обвинения и недружественные действия. Именно так это работает в дипломатии», – пишет Полянский в Twitter.

Теперь политики ждут, какой именно окажется реакция Москвы. Первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров уверен, что в первую очередь будут высланы американские дипломаты, «которые находятся в Москве под прикрытием» и на самом деле «работают на ЦРУ». «Конечно, мы подберем такой вариант контрмер, который будет наиболее чувствителен для американцев, но так, чтобы это не нанесло ущерба нам», – сказал Джабаров газете ВЗГЛЯД.

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Коллега Джабарова по комитету Андрей Климов предположил, что реакция не обязательно будет целиком симметричной. «В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально. По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы», – заметил Климов. Сенатор призвал «привыкать жить в таких условиях» и «развиваться в условиях санкций». «За прошедшие семь лет мы продемонстрировали это всему миру», – посоветовал сенатор.

По словам Джабарова, США введением санкций показали непоследовательность своего поведения. «В приличном обществе так себя не ведут. Нельзя одновременно заявлять о стремлении к диалогу и тут же вводить очередные санкции», – убежден политик.

Тем временем в Вашингтоне дали понять, что объявленный пакет санкций – это далеко еще не все. Когда у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки поинтересовались, почему в перечне не упомянут «Северный поток-2», хотя Байден не раз оценивал этот проект как «плохую сделку», та ответила: «Я хотела бы заверить, что мы сохраняем возможность принятия дополнительных мер. Это не значит, что их больше не последует», передает РИА «Новости».

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