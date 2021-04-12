Русские были связаны с космосом всегда

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НОВОСТЬ ЧАСА

На Украине исключили возможность наступления в Донбассе

12 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:14  |  vz.ru
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На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

Военные железнодорожники оказались куда исполнительнее гражданских Игорь Агеенко/РИА Новости
Начавшиеся работы по строительству второй ветки БАМа силами Железнодорожных войск совпали с одной из самых знаменательных дат в истории отечественных путей сообщения – 130 лет назад, 11 апреля 1891 года, император Александр III издал указ о закладке Транссиба. Почему расширение БАМа критически важно для промышленности России и зачем к этой работе привлекли военных?  Подробности...
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Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару, не предложив даже стула. «Диктатор», – кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана. Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство? Подробности...
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Как советская интеллигенция хранила тайну полета Гагарина

До 12 апреля 1961 года остается всего несколько дней. Старший лейтенант Юрий Гагарин проходит парашютную подготовку В.Батурина/ТАСС
Главные события 60-летия первого полета человека в космос проходят в Саратовской области. На месте, где 12 апреля 1961 года приземлился Юрий Гагарин, ожидают президента Владимира Путина. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в городе, где Юрий Гагарин совершал свои самые первые полеты – и узнал кое-что неожиданное о советской интеллигенции. Подробности...
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Заявления Эрдогана о Крыме ввели Зеленского в заблуждение

Визит Зеленского в Турцию напомнил о многовековой традиции украинских гетманов president.gov.ua
В ходе переговоров между лидерами Украины и Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд противоречивых заявлений. С одной стороны, он выступил за реализацию Минских соглашений и призвал к миру на Черном море. С другой стороны, Эрдоган вновь отказался признавать Крым российским и поддержал идею членства Украины в НАТО. Какие цели преследует президент Турции и как на это реагировать России? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Русские были связаны с космосом всегда

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно, в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания. Подробности...

Отступать «Русскому Донбассу» просто некуда

Андрей Бабицкий
Андрей Бабицкий, журналист
Люди далеки от чувства отчаяния или безнадежности. Да, жизнь в ЛНР и ДНР не безоблачная, но самый главный выбор – в пользу своего языка, своей культуры, своей истории – был сделан в 2014 году. Подробности...
Обсуждение: 155 комментариев

С Навальным носятся как с писаной торбой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Либеральная общественность может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

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  • Нет, я женщина

  • Нет, я мужчина

  • Сам домогался

  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

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    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине исключили возможность наступления в Донбассе
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    Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
    Владимир Можегов

    Русские были связаны с космосом всегда

    Владимир Можегов
    публицист
    		12 апреля 2021, 08:54

    В том, что именно Россия стала первопроходцем космических пространств, есть, конечно и высший промысел. Едва ли найдется в мире другой народ с более космистским типом сознания, нежели русские. Это, во многом, заслуга языка. Из всей индоарийской языковой группы русский язык ближе всего к санскриту, на котором написаны самые грандиозные в мире космистско-философские тексты. Русский сохраняет пластичность, глубину, многообразность санскрита, более того, структуру слов, стиль, синтаксис, грамматику, да и самые его фонемы.

    Индийский лингвист, известный знаток классического санскрита, Дурга Прасад Шастри рассказывает, как был изумлен, когда в Москве, в гостинице ему выдали ключ, назвав по-русски номер 234 и он услышал просто странно звучащий санскрит (на котором 234 будет dwishata tridasa chatwari).

    Сотни базовых слов звучат на санскрите и русском практически одинаково: мать (матри), брат (братри), дядя (дада), деверь (девар), светлый (света), тьма (тамас), небеса (набаса), живой (жива), простор (прастара), творить (твар), любить (любх), новый (нава) и т.д.

    То же касается и самого известного русского слова ХХ века «спутник». Санскритское слово «patnik» означает «тот, кто идет по пути, путешественник». Но самое интересное, что и в санскрите, и в русском слово «спутник» получается добавлением приставки «s» (sa), таким образом получая слово «sapatnik» на санскрите и «спутник» на русском.

    Не менее глубоки связи русского с греческим языком, откуда мы заимствовали всю книжную языковую структуру. Наш церковнославянский буквально следует правилам греческого языка, фактически, являясь калькой греческого. Но что такое греческий язык?  Если в высшей степени простая и ясная латынь создана, кажется только для того, чтобы завоевывать и отстраивать мир, то сложный, мерцающий полутонами греческий существует, чтобы постигать тайны космоса. Латынь с ее четкими, элементарными правилами подобна римским легионам, идущим маршем по земле; греческий с его многоуровневой многоугольной логикой, сразу устремляется в небеса, как будто стремясь объять и заполнить вселенную. Русский же язык, как мы уже сказали, одновременно дитя санскрита и греческого.

    Говоря о русском космизме, обычно указывают на Николая Федорова, с его проектом воскрешения предков, и его последователей. Однако русский космизм – явление гораздо более широкое. Русь, по-видимому, уже родилась с космистским сознанием. Подлинным космизмом дышит уже «Слово о полку Игореве», и «Слово о законе и благодати» митр. Илариона, и весь свод русских летописей, столь непохожих на западные хроники.

    Западные Хроники – это просто своды деяний королей. Они кратки, сухи, методичны, как и положено хроникам. И структурированы строго по годам жизни монархов. Совсем иное дело русские летописи, представляющие собой как бы единый гипертекст, который пишется на протяжении почти восьмисот лет и задача которого, по сути – записать всю историю, начиная от сотворения мира, не упустив при этом ничего по-настоящему важного. Отсюда бесконечные вставки, все новые и новые рассказы, неимоверно расширяющие текст, доводя его порой, в титанической попытке объять необъятное, до монструозности и циклопичности.

    Или сравним «Слово о полку Игореве» с «Песней о Роланде», сложенной в то же примерно время. В последнем случае перед нами красивая и трагичная история, изящнейшая по форме и совершенная в своей ясной прозрачности. В ней буквально нет лишнего слова, которое уводило бы нас от сюжета.  Окунувшись в «Слова о полку Игореве» мы оказываемся в мире совершенно ином. В по-настоящему живой вселенной, которая дышит единой жизнью, и все стихии которой повернуты лицом к человеку и разговаривают с ним, отвечают ему, как безусловному духовному центру. Мир «Слова» – это не изящная легенда о рыцаре, это - целая космогония! Собственно, все древние русские книжники – космисты.

    Буквально каждое событие русский книжник стремится начать «от Адама», он чувствует, что иначе труд окажется неполным; он понимает, что каждое событие подобно струне, колебание которой достигают альфы и омеги всего бытия, самых удаленных краев вселенной. Русский книжник в каждом небольшом эпизоде слышит дыхание всей вселенной, всей мировой истории. И это, безусловно, сознание космиста, сознание поэта.  

    Но, конечно, самым великим русским космистом, в котором, как в таблице Менделеева, сложились в единое целое все русские архетипы, все элементы вселенной, стал Пушкин. Василий Розанов назвал Пушкина Адамом, который, ходя по райскому саду, вновь дает имена всем вещам этого мира; Юлий Айхенвальд – тысячеликим махадевой, который, приняв «облик человека, чтобы самому испытать многообразный опыт людей», «в самых разнообразных сферах … на протяжении многих времен, всегда и везде, сочувственно и глубоко узнает … единое всечеловеческое сердце». Да, это совершенно справедливо. Как и та индусская мудрость, которая говорит: эгоист всему внешнему, всему, что не он, брезгливо говорит: это не я, это не я; тот же, кто сострадает, во всей природе слышит тысячекратный призыв: Tat twam asi – это ты, это тоже ты… Последнее можно отнести не только к Пушкину, но и к самой глубине русского религиозного духа.

    Да, Пушкин не только дал новые имена всем вещам нашего мира, он, по сути, построил нам новый космос, разрушенный революцией Петра. Он создал тот мир слов, имен, понятий, мыслей, чувств, ощущений, в котором мы сегодня живем. Космизм же Николая Фёдорова, с которым упорно связывают само понятие «русского космизма» – лишь маленький один из оттоков, текущий из могучей реки изначального русского космизма. Живой отклик на всякое живое дыхание, связь со всем бытием мирриадами нитей – вот что такое русский космизм. Советский Союз тоже был космистской по своей сути вселенной. Пусть уже и официально безбожной, революционной. Однако, идеология зрелого СССР была всеобщей, всечеловеческой по свое сути, звала к преображению всего мира, всей вселенной. И эту идеологию во многом создали русские космисты-богостроители: Богданов, Луначарский, Горький.

    Советский проект лишь по названию был марксистским. По сути же он был космистским, пусть и своеобразно звучащим. Ведущая идея богостроителей заключалась в том, что само объединенное человечество способно стать новым всечеловеческим богом, сумме объединенных воль которого будет под силу отменить старую и создать новую вселенную, шагнув «из царства необходимости в царство свободы», как говорил Луначарский. И если мы внимательно посмотрим на советскую космическую эстетику, на памятники, посвященные космонавтам, особенно, пройдя по аллее покорителей космоса, что у ВДНХ, мы воочию ощутим именно этот квазирелигиозный богостроительный дух советской идеи. Да и в советской утопической фантастике (особенно, в книгах Ивана Ефремова) тоже. 

    Кстати, последователем Николая Федорова был и Циолковский, вся космическая программа которого родилась из федоровского проекта. Мысль Циолковского была абсолютно рациональна и совершенно в русском духе: воскрешенных предков надо ведь где-то расселять, следовательно – следует начинать обживать космическое пространство. В истории советского космоса тоже многое чудесным образом переплетено в истинно русском духе. Например, тат факт, что философ общего дела Николай Федоров был потомком древнего дворянского рода Гагариных (сыном князя П.И. Гагарина). «Порожденный крошечною землею, зритель бесконечного пространства, зритель миров этого пространства, должен сделаться их обитателем и правителем», говорил Николай Федоров. 

    Лично мне идея покорения бесконечных космических пространств, да еще и заселение их воскрешенными предками, представляется несколько двусмысленной и слишком позитивистской, следующей дурной картезианской философии Нового времени. Не очень понятно, зачем тратить столько усилий на то, что уже и так сделано Христом и прямо обещано верным Ему: «Я победил смерть», «Я живу и вы будете жить». Очевидно, что даже у самых гениальных человеков, будь то Платон, Декарт или Фёдоров, столь большое дело, как всеобщее Воскресение, получится хуже, чем у Сына Божия.

    Но само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно, в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания. Всё это как-то мелко. Эгоистично, нелепо. То ли дело – заселение всей вселенной, воскрешение предков! Как красив дух, способный отдать таким мечтам жизнь, не правда ли?

    И, кажется, – обрати мы вселенский потенциал нашего духа от космических мечтаний к устроению нашей сегодняшней жизни, устроению, при том, на христианских началах и всечеловеческих принципах, сколь многого мы могли бы достичь! Мы могли бы дать миру идею, гораздо более жизненную, нежели жалкая либеральная атомизация, распад и всесмешение. Построить стройный иерархичный космос (путь пока и на одной шестой суши), движимый бесконечным стремлением к идеалу и освещенный максимой св. Афанасия Великого: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» – это ли не великая цель?

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