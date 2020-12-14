Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

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Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Опыт войны в Боснии необходимо перенести в Донбасс

Соглашение от имени трех народов подписали Милошевич, Туджман и Изетбегович. Над ними Клинтон, Ширак, Коль и Мейджор. Виктор Черномырдин остался вне кадра NATO/Wikipedia
Ровно 25 лет назад в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, завершившие боснийскую войну. Одним из их гарантов выступила Россия, где долгие годы преобладало отношение к этому документу как «предательскому» и даже «преступному». В реальности дейтонский мир отвечает национальным интересам РФ на Балканах, более того, его опыт необходимо перенести на войну в Донбассе. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Европа должна сделать выбор между либерализмом и безопасностью

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Империя – это сверхкультура

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
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    Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

    «Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне    14 декабря 2020, 18:50
    Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
    Текст: Алексей Анпилогов

    Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировав пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию?

    Ситуацию с тяжелыми ракетами во всем мире можно описать емкой, но честной фразой: «с ними сложно и дорого, но без них – вообще никак». Связано это с тем, что наблюдающийся вот уже практически второе десятилетие бум с миниатюризацией околоземных спутников самого различного назначения, который вызвал ровно такой же ажиотаж в вопросе создания и запусков легких и сверхлегких ракет, никак не коснулся двух других сфер космической деятельности человечества. А именно – геостационарной орбиты и дальнего космоса.

    Тяжелая и мощная

    Для присутствия на стационарной орбите и в дальнем космосе необходимы достаточно тяжелые аппараты. Ведь эти спутники и исследовательские станции работают на протяжении долгого периода времени, и обычно их полезная масса и объем расписаны буквально «по граммам и сантиметрам». Каждый их компонент уникален и рассчитан на многолетнюю работу.

    Такой бережный подход связан еще с одной особенностью. Для вывода аппаратов на геостационарную орбиту или на траектории полета к Луне и другим планетам Солнечной системы необходимы тяжелые разгонные блоки, снабженные значительным запасом топлива для разгона или маневра. Как следствие, на сам аппарат может приходиться лишь 25–50% от веса полезной нагрузки, а оставшуюся половину, а то и три четверти груза ракеты занимает разгонный блок и его топливо.

    Отсюда проистекает простой факт: для обеспечения постоянного присутствия на геостационарной орбите и для освоения дальнего космоса нужны тяжелые ракеты. Кажущаяся альтернатива, связанная со стыковками на орбите и несколькими запусками легких ракет, отнюдь не лучше.

    Во-первых, на все маневры сближения и стыковки тоже нужно топливо. Во-вторых – срок жизни космического аппарата на низкой орбите составляет лишь несколько недель, а то и дней, что заставляет очень сильно усложнять пусковую инфраструктуру, например сооружая два стартовых стола вместо одного. Ну и, наконец, в-третьих, надежность многопусковой схемы падает практически по экспоненте от числа запусков.  

    Как следствие, все космические державы для этих задач используют тяжелые и сверхтяжелые ракеты. У США это уже летающие Falcon-9 и Delta-IV Heavy и ожидаемый первым запуском в 2021 году сверхтяжелый носитель SLS. У Китая – уже испытанный и действующий носитель «Чанчжэн-5», с помощью которого недавно к Луне запустили первую китайскую станцию по забору лунного грунта «Чанъэ-5», и планы по созданию сверхтяжелой ракеты «Чанчжэн-9».

    А вот у России после 2025 года складывалась совершенно неприемлемая ситуация. Главной российской тяжелой ракетой продолжал оставаться разработанный еще в 1960-е годы носитель «Протон», который за это время подвергался неоднократной модернизации. Однако все модернизации не могли устранить главного недостатка «Протона» – его токсичной топливной пары, несимметричного диметилгидразина и азотного тетраоксида (НДМГ + АТ). Это топливо сильно ограничивало сферу применения «Протона», а некоторые пуски, в частности пилотируемые, делало просто невозможными.

    Как итог, в декабре 2019 года было принято решение о прекращении производства двигателей для первой ступени «Протонов», в результате чего Россия могла бы лишь использовать существующий задел на 13 запусков в период до 2025 года. После чего в распоряжении нашей страны просто не было новой тяжелой ракеты на замену «Протону».

    Из этого становится понятной и эмоциональная реакция Рогозина. Действительно, черт побери, хорошо, что она полетела!

    Даже «Ангары» будет мало    

    Конечно, стоит пожелать, чтобы и оставшиеся запуски тяжелой «Ангары-А5» прошли без сучка без задоринки. Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021–2022 годах – так что в последующие два года нам предстоит еще четыре раза увидеть испытательный запуск «Ангары-А5».

    Кроме Плесецка, новой «Ангаре» еще предстоит освоить космодром Восточный. Дело в том, что Плесецк хорош для запусков спутников на полярные орбиты – в высоких широтах не приходится бороться с паразитным в этом случае вращением Земли. А вот для запусков на геостационарную орбиту, которая лежит в экваториальной плоскости нашей планеты, вращение Земли, наоборот, помогает, так что в этом случае лучше иметь космодром как можно южнее и ближе к экватору. Поэтому-то и сооружается второй стартовый стол для «Ангары-А5», уже на Восточном.

    Кроме этого, Роскосмос еще должен будет адаптировать для «Ангары» новый разрабатываемый сегодня космический корабль «Орел». Эти работы планируют завершить к апрелю 2021 года, после чего можно будет говорить о возможности возврата к пилотируемым полетам к Луне. Ведь главной функцией «Орла» должна стать именно лунная программа, хотя этот корабль сможет осуществлять и миссии снабжения МКС, сегодня возложенные на «Союзы», стартующие на одноименных ракетах среднего класса. Первый испытательный запуск «Орла» на «Ангаре-А5» ожидается в конце 2023 года, уже с нового стартового стола на космодроме Восточный. На 2024 год в случае успеха запланирован беспилотный, в 2025 году – пилотируемый полет «Орла» к МКС.         

    Однако ситуация с новой лунной пилотируемой программой у России выглядит уже не столь радужно и однозначно. Возможностей «Ангары-А5» в стартовавшем 14 декабря варианте для этих целей все-таки недостаточно. Фактически российские наметки по лунному проекту страдают от тех же ограничений, что и опубликованная перспективная китайская лунная программа, а именно – от отсутствия сверхтяжелой ракеты, по размеру сопоставимой с американским «сверхтяжем» SLS, с которой можно было бы разом решить массу проблем в освоении дальнего космоса.

    Пока что озвученная схема российского пилотируемого полета к Луне – это четырехпусковая схема с использованием четырех ракет «Ангара-А5В» с криогенным разгонным блоком и с двумя рандеву на околоземной и одним рандеву на окололунной орбите.

    То есть, смотрим выше в тексте все, что было сказано касательно схем со стыковками – это напряженно по инфраструктуре, необходимо два стартовых стола на Восточном, недостаточно надежно, с потерями топлива на околоземные маневры. Кроме того, криогенного блока на «Ангару-А5» пока что нет, его еще надо разработать и испытать.

    Аналогичная схема для своей пилотируемой миссии к Луне была продекларирована и китайцами, которые пока что только создают сверхтяжелый «Чанчжэн-9» и намерены использовать четыре запуска «Чанчжэн-5» для возможного полета тайконавтов к Луне. Однако проблема «Ангары» в базовом варианте состоит еще и в том, что ее грузоподъемность хоть и ненамного, но ниже, чем у китайского «Чанчжэн-5». При четырех пусках обычной «Ангары-5» на низкую орбиту можно вывести лишь 96 тонн груза против 100 тонн у четырех запусков китайского «Чанчжэн-5». Ну а американцам с их SLS вообще беспокоиться не о чем – их ракета в перспективном варианте выводит сразу 100 тонн одним пуском. Теперь осталось лишь посмотреть, насколько удачно она первый раз стартует в 2021 году.

    В силу вышесказанного в существующем российском проекте запуска «Орла» к Луне с помощью «Ангары» делается упор на криогенную вторую ступень, которая позволит поднять нагрузку на низкой орбите до 34–38 тонн и довести общий вес четырехпускового проекта до 136–152 тонн.

    В таком варианте на лунной орбите можно иметь сцепку весом в 36,2 тонны – не хуже, чем в историческом варианте американского проекта «Аполлон», а в чем-то даже и лучше: в российском варианте четырехпускового запуска массу посадочного лунного модуля можно иметь 18,2 тонны против 15 тонн в проекте «Аполлон».

    Впрочем, если мы оставим за скобками амбиции о пилотируемых миссиях к Луне, даже стартовавшая 14 декабря «Ангара-А5» закрывает очень опасную «дыру» отсутствия у России тяжелого носителя после 2025 года. Ее существующая грузоподъемность в 24,5 тонны на низкой околоземной орбите вполне достаточна, чтобы выводить любые спутники на геостационарную орбиту и автоматические станции на траектории полета к Луне и другим небесным телам Солнечной системы.

    Так что, еще раз: «Она полетела!» И это есть хорошо.


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