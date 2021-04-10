С Навальным носятся, как с писаной торбой

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НОВОСТЬ ЧАСА

В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка

10 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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Спецпосланник США найдет повод похоронить «Северный поток – 2»

США нашли новый способ остановить газовую трубу России Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Санкции не помогли США остановить строительство «Северного потока – 2». Стройка продолжается, и в этом году газопровод будет достроен. Поэтому США разворачивают новый план борьбы. Главная роль в нем отведена специально созданной должности – спецпосланнику США. Судя по всему, его задача – убедить европейцев самим остановить стройку. Как он это сделает? Подробности...
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Сколько мест в парламенте получат новые единороссы

Избиратели больше не хотят видеть своими кандидатами спортсменов или представителей шоу-бизнеса Александр Рюмин/ТАСС
На осенних выборах наиболее упорная борьба развернется в округах, уверены эксперты. Если по партийным спискам предсказуемо выиграет «Единая Россия», то на местном уровне, где соревнуются личности, у оппозиции есть все шансы отжать у единороссов десятки мандатов. Впрочем, 180-190 мест из 225 возможных правящая партия, скорее всего, себе завоюет. И поможет ей в этом поколение «новых единороссов». Подробности...
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США сделали невольный подарок российской разведке

Ту-204ОН – крайне нужный ВВС России самолет-разведчик wikimedia.org
В Минобороны России могут потирать руки: США приняли решение списать самолеты-разведчики, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе. Эти машины больше не будут исследовать российскую территорию. Зато российские самолеты – аналоги Ту-204ОН продолжат службу на новом поприще, и это можно назвать своеобразным подарком со стороны американских властей. Подробности...
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Запад начал грязную игру против российской вакцины

Авторитет российской вакцины пытаются подорвать Александр Река/ТАСС
Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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С Навальным носятся, как с писаной торбой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно. Подробности...

Эрдоган показал себя настоящим султаном

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Визит топовых европейских чиновников в Турцию закончился грандиозным скандалом. Негативные последствия для Европы понимают все – кроме этих самых чиновников. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Принц, который запомнится эксцентричными шутками

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Принц Филип – воистину последний принц старой эпохи, времен, когда королева Виктория воспринималась современницей, а XIX столетие – совсем недавней историей. Но Филип вовсе не был живым памятником минувшим дням. Напротив – он оказался одним из тех, кто многое сделал для трансформации британской монархии в ХХ веке. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до -5), виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
  • Да, я женщина

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  • Сама домогалась
Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В аварии с автобусом в Турции погибла российская туристка
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    Максим Соколов

    С Навальным носятся, как с писаной торбой

    Максим Соколов
    публицист
    		10 апреля 2021, 13:15

    При наблюдении над экстатическими чувствами целевой аудитории, которые она испытывает к А. А. Навальному – он был и раньше Нельсоном Манделой, а теперь уже и герцог Энгиенский, и даже – чего там стесняться – сам агнец Божий, вземляй на себе грехи мира – задаешься вопросом.

    Положим, с вождями у прогрессивной общественности не так, чтобы очень. Что отчасти странно, ибо все политологи и социологи соответствующего направления не устают уверять, что популярность и даже просто готовность его терпеть неуклонно падает – причем на протяжении уже многих лет. То есть давным-давно она должна переместиться в область отрицательных величин.

    Положимте, что так. Но природа не терпит пустоты, и в этом случае должно было явиться множество (или хоть сколько-нибудь) альтернативных и популярных лидеров. См. кипучую эпоху конца 80-х: популярность М. С. Горбачева скукоживалась, как шагреневая кожа, но вместо него умами и сердцами завладевали прорабы и герои перестройки. Вакуума лидерства не наблюдалось. Тогда как сегодня при аналогичных вводных данных более чем актуален вопрос «Где Илья твой и где твой Добрыня? – Сыновей кличет Родина-мать». Конечно, Илья Яшин имеется, но все-таки это не совсем то. Получается, что невидимая рука политического рынка, тридцать лет назад вполне оказывавшая свое действие, сегодня полностью парализована.

    Иначе нельзя объяснить то, что единственным героем – пусть даже восхваляемым до надсадности и утраты всякого чувства меры – оказался А. А. Навальный. Фигура с многочисленными лакунами в биографии, фигура, от которой неотделимы кривые толки, темные дела и которая совершенно не способна консолидировать общество. Разве что на основе фюрер-принципа, до чего еще очень рано. В Германии, чтобы вполне утвердить этот принцип, потребовалась ночь длинных ножей. В СССР и того больше. Непререкаемость вождя в полной мере состоялась лишь в конце 20-х гг.

    У нас национальная революция если и маячит, то в неопределенном будущем, а фюрер-принцип с культом личности уже вполне зрелый. Как если бы он в полной красе явился уже в 1915 г. у нас и в 1930 г. у немцев. Такой единственный и безупречный кумир у нашей невыносимо вольнолюбивой общественности. Конечно, и прежде случалось, что вождь не во всем соответствовал идеальным требованиям. Тридцать лет назад, хотя вроде бы имелись и другие герои, но выбор пал на Б. Н. Ельцина, который был не вполне совершенен – мужлан, обкомыч, «Понимаешь», «Мы это дело поломаем» etc.

    Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

    Но тут явно сыграло свою роль понимание того, что у всяких Г. Х. Поповых и А. А. Собчаков кишка откровенно тонка, а тут нужен человек покрепче. С другой стороны, обкомыч и обладает связями в номенклатуре, и хоть как-то понимает реальную технологию власти. Тогда как у так называемых демократов с этим пониманием дела обстояли совсем неважно. А ведь предстояли великие свершения.

    Но и при всем при том цвет демдвижения изрядно воротил нос от ельцинского мужланства. И даже прямо обличал обкомовского хама. Если почитать Г. О. Павловского образца 1990-91 гг., обличавшего интеллигенцию, продавшую свое первородство секретарю обкома, то прямо за душу берет. Особенно если посмотреть, как тот же персонаж сейчас неистово топит за А. А. Навального. Очевидно, исходя из того, что Манилов (т. е. пациент) будет гораздо поделикатнее Собакевича. Можно, конечно, возразить, что Павловский где только не бывал и кого только не предавал, но ведь и у не столь феерических личностей то же самое. Ельцин мужлан – фу таким быть! А Навальный гопник – ecce homo! В общем-то и Бога ради, но и доверие людям, чья брезгливость столь диалектична, будет невысоким.

    Можно было бы выстроить такое объяснение навалопоклонству светлолицей публики. «А что, у нас нет отбоя от альтернативных кандидатур? Их нет. А нынешний герой, при всех его очевидных недостатках, достаточно отмороженный и может исполнить роль тарана. Проломает Спасские ворота, и мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Но пока ворота еще не проломаны, приходится носиться с мавром, как с писаной торбой».

    Конечно, план премудроковарный, причем хитроумные расчеты такого рода имеют свойство сбываться с неожиданными последствиями. Воротилы германской промышленности тоже не питали иллюзий по поводу культурности и приятности нового рейхскацлера. Но при этом они питали сильные иллюзии по поводу своей способности держать его на коротком поводке. Вышло же иначе.

    Пациент, которому нечего терять, тоже может сильно посрамить коварных, но недостаточно дальновидных технологов. Кроме того, игра в таран – конечно рискованная, но при этом совершенно не требующая объявлять снаряд для сокрушения ворот И. Христом. В данном же случае мы видим не англосаксонское (и шире – европейское) «Может быть, он сукин сын, но он наш сукин сын». Скорее исступленно-белоэмигрантское – «Я так озарен событием 22. VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола. Господи, как бьется сердце мое, радостью несказанной. Я услыхал фанфары, барабан -- специальное коммюнике: прорван фронт дьявола, под Вязьмой, перед Москвой, армии окружены… идет разделка, Преподобный в вотчину свою вступает, Божье творится…». Это Иван Шмелев писал – по дате понятно, о чем.

    Безотносительно к грехам СССР и его руководителей такая эмигрантщина может вызвать уже только отвращение. Либеральная общественность, может, конечно, на «Эхе дождя» озаряться великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч на Дьявола – у нас свобода. Но какой политический профит она собирается получить от такой поэмы экстаза, не вполне понятно.

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