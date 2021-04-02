Диссидентские уловки не помогли Навальному

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

США отменили санкции против Международного уголовного суда

2 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:43  |  vz.ru
Разделы

Названы сроки падения гегемонии доллара

В 1993 году доля доллара в мировых резервах падала до 45% PA Images/REUTERS
Доверие к доллару как к резервной валюте во всем мире резко снизилось. Его доля упала до самого низкого уровня за последние двадцать пять лет. Другие страны все чаще предпочитают хранить сбережения на черный день не в американской валюте. Для этого есть как экономические, так и геополитические причины. Когда же гегемония доллара падет окончательно? Подробности...
Перейти в раздел…

Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

В Северо-Казахстанской области легко встретить этнических казахов, которые в быту говорят исключительно на русском Владислав Воднев/РИА Новости
Казахстан стал источником тревожных слухов. Якобы там планируют упразднить русскоязычные школы уже в ближайшее время и заселить казахами русскоязычный север страны. Неужели это так, и самый близкий из союзников России готовится пойти по пути Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
Перейти в раздел…

США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...

Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Это не грузины, это отбросы общества

Шота Глурджидзе
Шота Глурджидзе, театральный художник, Тбилиси
Эти подонки, называя себя грузинами, разрушают свой же собственный, грузинский, культурный код, свою же собственную идентичность! Я надеюсь, грузинское общество в конце концов повзрослеет и поймет, что стоит за этими распростертыми объятиями «стратегических друзей», которые на самом деле наши общие стратегические враги. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Перейти в раздел…

Русских разбавят казахами

За что интеллигенция любит Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

В Карабахе нашли «Искандеры»

Перейти в раздел…

В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...

Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...

Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вы чаще смотрите?
  • Видео в интернете

  • Эфирное ТВ
Как изменилось качество вашей жизни за год пандемии?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Какие домашние животные у вас есть?
  • Кошка

  • Собака

  • Кошка и собака

  • Нет домашних животных

  • Другое (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: США отменили санкции против Международного уголовного суда
    Украина ввела санкции против Россотрудничества На Капитолий в США совершено нападение Голикова: Уровень заболевания COVID может иметь сезонные колебания Названы сроки разработки межконтинентальной ракеты «Кедр»
    Байден и Зеленский обсудили ситуацию в Добнассе Власти Чехии: Политика ЕС подталкивает к переговорам о закупке «Спутника V» Новая грузинская партия намерена вытеснить движение Саакашвили из политики «Скопинский маньяк» нарушил административный надзор
    Гоблин: России свой YouTube нужен был еще 10 лет назад Мультфильм из России возглавил топ Netflix Адвокат оценил перспективы иска к Росгвардии от родственников стрелка из Мытищ Никас Сафронов рассказал о своей трехэтажной квартире с видом на Кремль

    авиастроительная отрасль


    ФБР объявило в розыск российского топ-менеджера

    тактика защиты


    Пашаев дал совет адвокату Эдварда Била

    «небо и земля»


    TikTok-блогерша из Днепра: Лучше сдохнуть в Москве, чем на Украине

    Видео

    данные всемирного банка


    США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

    особый случай


    Зачем «саакашвилевские бандерлоги» выгнали Познера из Грузии

    бывший ссср


    Фейки о русофобии в Казахстане заставляют насторожиться

    утрата доверия


    Названы сроки падения гегемонии доллара

    вооруженный конфликт


    Сергей Миркин: Байден несет прямую ответственность за войну в Донбассе

    культурный код


    Шота Глурджидзе: Это не грузины, это отбросы общества

    взаимовыгодное сотрудничество


    Кубатбек Рахимов: Россия – это добрая сила, а не мягкая

    специальный репортаж


    В Байкальском заповеднике лесники отбиваются от браконьеров

    на ваш взгляд


    Что вы чаще смотрите - видео в интернете или эфирное ТВ?

    Диссидентские уловки не помогли Навальному

    Заявивший о проблемах с ногами Навальный непринужденно передвигается по колонии    2 апреля 2021, 22:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Лексина,
    Андрей Самохин

    Алексей Навальный перестал быть интересен даже его сторонникам: ни объявленная им голодовка, ни сообщения о его якобы отнимающихся ногах особого резонанса не вызвали даже в среде сочувствующих оппозиции. Кстати, на камерах из колонии видно, что блогер передвигается без каких-либо проблем. В прошлом отказ от еды и заявления о болезнях помогали диссидентам попадать в новости западных СМИ. Но сейчас и они утратили интерес к Навальному.

    Интерес либеральной общественности к Алексею Навальному заметно утих. К такому выводу пришел придерживающийся либеральных взглядов спортивный журналист Василий Уткин. Голодовка, о которой объявил осужденный блогер, никого не волнует, констатировал Уткин, выступая в эфире «Эха Москвы». «Я не встретил за два дня людей, которые хотели бы со мной обсудить голодовку Навального, – заметил бывший футбольный комментатор. – Арест Навального, задержание его в аэропорту и судебный приговор обсуждали все по сравнению с тем, что происходит сейчас».

    Напомним, что в среду блогер, который отбывает наказание в исправительной колонии №2 (ИК-2) во Владимирской области, объявил голодовку с требованием пустить к нему приглашенного врача. Адвокат Навального Ольга Михайлова после посещения сообщила, что у ее подзащитного болят нога и спина. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что Навального обследовали, его состояние признано удовлетворительным и стабильным, он получает в колонии всю необходимую медпомощь.

    Официальное заявление ФСИН предсказуемо вызвало недоверие в либеральной среде. Но в пятницу в соцсетях появилось видео, снятое порталом Life.Ru, которое заставляет усомниться в рассказах Навального о том, что ему физически трудно даже подняться с кровати. На видео, датированном 26 марта, видно, как блогер непринужденно прогуливается с чашкой в руках по второму отряду ИК-2 в Покрове. При этом в тот же день в Twitter Навального появилась запись о том, что ему якобы «с кровати встать тяжело и больно», что он не чувствует правую ногу. Кроме того, в видеоролике видны пререкания Навального с представителем администрации колонии. Кстати, за нарушение установленных порядков к концу марта у блогера накопилось уже шесть выговоров.  

    После запросов, связанных с условиями содержания в исправительных учреждениях Владимирской области, ИК-2 – и в частности, жилой корпус, где содержат Навального – посетили члены Общественной палаты России: журналист Кирилл Вышинский и общественный деятель Мария Бутина. У этих представителей ОП есть опыт знакомства с зарубежной пенитенциарной системой. Бутина отбывала наказание в американской тюрьме как «участница сговора против США», а Вышинский провел более года в одной из украинских тюрем по политическому делу.

    Журналисты RT, которые сопровождали Бутину и Вышинского в поездке в ИК-2, приводят слова соседей арестанта Навального. Осужденные не подтвердили сообщения блогера о том, что ему якобы не дают спать и каждый час будят, светя ему фонариком в лицо, заставляют вскакивать и называть фамилию и статью. Сокамерник Навального Константин Михалкин сообщил, что блогер отказывается от работы, «последние два дня лежал на спальном месте, до этого ничего не делал». Заключенный сказал, что в целом относится к знаменитому соседу спокойно, лишь отмечает его высокомерный тон при общении. Но за отказ от работы Навального в отряде недолюбливают, заметил Михалкин.

    «Навальный просто демонстративно лежит на койке, как барин, не убирает под собой и вокруг себя, предоставляя это делать другим заключенным.

    Понятно, что им это сильно не нравится и сегодня администрация вынуждена охранять самого блогера от его товарищей по заключению, – рассказала Бутина газете ВЗГЛЯД. – У меня нет никакого злорадства по отношению к Алексею Анатольевичу, но так вести себя в тюрьме просто нельзя, есть правила общежития, которые обязательны для всех».

    «Я зашел в помещение отряда, где находится сам Навальный. Правда, разговаривать Навальный со мной отказался, – рассказал РИА Новости Вышинский. – Построен отряд, 20-25 человек, все они стоят в строю, и только один человек в этом помещении лежит на кровати, читает книгу. И это Алексей Анатольевич Навальный, который демонстративно игнорировал все команды». Если с Вышинским – который осведомился о претензиях и жалобах арестанта – Навальный в грубой форме отказался разговаривать, то Бутину он оскорблял все время т их диалога, сообщает RT.

    По свидетельству самой Бутиной, во время разговора с Навальным она не заметила у него каких-то признаков недомогания. «Мы говорили 20 минут. Он прекрасно стоял на ногах. И даже забыл, какая из ног у него болит. В итоге, сказал, что – обе. Человек, испытывающий острые боли, будет пить любые таблетки. А у Навального уже побывали три команды врачей, но все их заключения его не удовлетворили. Он требует индивидуального врача. Но в тюрьме такого не бывает – это не ВИП-санаторий, а сотрудники колонии – не обслуживающий персонал», – отметила собеседница.

    Член ОП России подчеркнула, что при 20 выговорах и таком отношении к другим заключенным и администрации Навальный «нарывается на конфликт и на отправку в ШИЗО (штрафной изолятор – прим. ВЗГЛЯД)».

    «Что касается голодовки Навального: если он ее продолжит, то это станет нарушением дисциплины и его отправят в ШИЗО. В случае дальнейшего продолжения, его будут кормить насильно, –

    полагает Бутина. – Цель заявлений о голодовке Навального – двоякая: добиться более жестких санкций против России и попытаться подвести Навального под освобождение из колонии на основании тяжелого заболевания».

    Собственно, в объявлении голодовки как одном из способов протеста (в том числе, протеста заключенных) нет ничего нового. К отказу от приема пищи или к более суровым сухим голодовкам с отказом от воды прибегали, в частности, диссиденты советских времен. Одним из самых известных, и пожалуй, самым трагичным можно считать историю правозащитника Анатолия Марченко, который умер после 117 дней голодовки в Чистопольской тюрьме. Голодовку протеста в заключении держал генерал Петр Григоренко, в горьковской ссылке – академик Андрей Сахаров, сухие голодовки неоднократно объявляла Валерия Новодворская.

    Объявление голодовки – это очень серьезный шаг, заметил бывший соратник Навального юрист Виталий Серуканов, экс-замглавы московского штаба «Фонда борьбы с коррупцией». «Если человек принимает такое решение, он должен быть серьезно настроен идти до конца, – отметил собеседник. – Я напомню, что Любовь Соболь, ближайшая соратница Навального, летом 2019 года также объявила голодовку в знак протеста против отказа регистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы. Одна эта акция быстро и незаметно закончилась, оказавшись по сути полным фейком». Серуканов предполагает, что история с голодовкой Навального будет вполне напоминать тот эпизод. «Алексей не будет держать никакой голодовки. Я думаю, что это очередная фикция, только скрытая от глаз публики», – пояснил бывший соратник Навального.

    «Полагаю, и заявления о болях в спине и ноге – не более, чем «домашняя заготовка», – заметил Серуканов. – Когда Алексей понял, что он отправляется в колонию, вероятно, был разработан некий план, согласно которому из месяца в месяц будут происходить подобные вбросы от него самого или от его адвокатов». При этом, подчеркнул собеседник, на датированной 26 марта видеозаписи из ИК-2 видно, как Навальный прогуливается степенной, уверенной походкой без признаков каких-то недомоганий. «Полагаю, подобный цирк мы будем наблюдать еще много месяцев подряд», – заключил Серуканов.

    Собеседник согласен с выводом журналиста Василия Уткина о том, что интерес к фигуре осужденного блогера падает, а поэтому требуется создание новых информационных поводов. «Я разделяю мнение Уткина о том, что Алексей совсем выпал из повестки и даже его сторонники не проявляют какого-то живого интереса к его судьбе», – отметил Серуканов.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •