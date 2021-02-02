Украинская молодежь выбирает русский язык

Украинский Госкомтелерадио запретил ввоз из России книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Учитывая, что украинские издательства этой книги не печатают вовсе, речь, по сути, идет о полном запрете этого произведения. В канве русофобских действий последних лет – событие, казалось бы, абсолютно тривиальное. Но раздражение и смех по этому поводу в сети и за ее пределами поднялся нешуточный. Большинство комментариев, конечно, с отсылками к другому произведению Михаила Афанасьевича – «Собачье сердце», которое еще несколько лет назад напрочь вычеркнули из литературной программы украинских школ.

Встрепенулись даже люди вроде Геннадия Корбана, ныне фактического хозяина Днепропетровской области. Того самого Корбана, который в 2014-м организовывал первые добровольческие батальоны, отправляемые на Донбасс. Корбана, который лучший друг лидера подзабытого нынче «Правого сектора*» Дмитрия Яроша, что, будучи изначально русскоязычным парнем из Днепродзержинска, силой воли вытравил из себя и русский язык, и все русское. Яроша сейчас почти не видно и не слышно, этот маргинал в нынешней системе координат не нужен – своих хватает.

То же, что и с Ярошем, будет и с украинским национализмом. Он захлебнется, и вот почему.

Отказываясь от всего русского, Украина, конечно, отказывается от большей части себя. Булгаков, Гоголь, Королев – герои не украинского романа, по крайней мере, не на данном историческом отрезке. При этом инфраструктура всякого рода «запретителей», вроде Госкомтелерадио, Нацсовета по ТВ и радиовещанию, языкового омбудсмена, Института национальной памяти и прочих зловредных организаций – разрослась неимоверно. За руководителями этих ведомств стоят интересы акционеров ряда политических партий, они пользуются поддержкой посольств стран Запада и составляют часть антироссийской пирамиды, выстраиваемой последним на Украине. Они никуда не денутся и продолжат запрещать.

Проблема в том, что образовавшуюся пустоту нужно чем-то заполнить, а заполнить ее нечем. Собственно, украинской культуры в ее галицком, как считают патриоты - «чистом» - варианте, на всю Украину не хватит. Не потому, что она бедна, но потому что Украина слишком велика и разнообразна, чтобы жить литературой и творчеством только «правильных» украинский писателей, поэтов и музыкантов. Критериев «правильности» уже так много, что под них уже не подходят ни, как писал Маяковский, «два прославленных Тараса – Бульба и известный Шевченко», ни украинский борщ с украинским салом, к которым тоже могли прикладываться «москали».

Самое удивительное то, что вся эта запретительная суета абсолютно не действует на молодежь. Да, подростки больше не проходят в школе произведения Булгакова и многих других русских писателей, но их интернет-жизнь – сплошь на русском языке. Это доказано всеми возможными опросами и исследованиями. Недавно популярного украинского TikTok-блогера затравили за ее высказывание о том, что она предпочла бы путешествовать по России, поскольку уже объездила Украину. Девушка искренне не поняла, чем вызвала такую бурю эмоций.

Несмотря на все это, русофобская машинка продолжает работать и скоро дойдет до предела своей производительности. Популярный некогда и в России, и на Украине музыкант группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что русскоязычное население Украины – не более, чем резиденты без права голоса. При этом своих коллег, создающих контент на русском языке, он назвал людьми, находящимися в культурном пространстве России. Все эти слова и действия, безусловно, «швондеровщина» в чистом виде и проявление острого разделения украинского общества.

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Киев выбрал ошибочный путь, отождествив нелюбовь к российскому политическому руководству с ненавистью ко всему русскому. И, если раньше запрет книг, фильмов, законы, сужающие сферу применения русского языка, и откровенно русофобская риторика украинских чиновников, переименование улиц в честь фашистских коллаборантов и прочие глупости вызывали раздражение и рвотный рефлекс, то зайдя так далеко, этой политике можно пожелать только одного: «Быстрее. Выше. Сильнее».

Эта политика должна дойти до предела и, не добившись искомого результата, рухнуть под собственной тяжестью. Олег Скрипка, разделив население Украины на граждан и резидентов, тем самым показал водораздел между бесправным большинством и лихими украинизаторами, которым, несмотря ни на какие ухищрения, более не удается расширить аудиторию поклонников титульной нации и Украины для украинцев. Резидентов оказалось намного больше, чем «правильных» граждан.

А бессмертные цитаты из «Белой гвардии», «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» будут еще долго гнать украинизаторов и запретителей туда, где кончается русское культурное пространство.