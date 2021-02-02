Украинская молодежь выбирает русский язык

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2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 18:36  |  vz.ru
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Газпром спас Европу от морозов с выгодой

Сама природа оказалась на стороне российского газа Александр Рюмин/ТАСС
Россия поставила в январе исторический рекорд по экспорту газа: еще никогда Европа не покупала столько российского газа в первый месяц зимы. И это после провального 2020 года. Газпрому, конечно, помогает зарабатывать уникальная ситуация в мире на рынке газа. Но есть и еще факторы, дающие Газпрому бесспорное конкурентное преимущество. Подробности...
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«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украинская молодежь выбирает русский язык

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украинской культуры в ее галицком, как считают патриоты - «чистом» - варианте, на всю Украину не хватит. Не потому, что она бедна, но потому что Украина слишком велика и разнообразна, чтобы жить литературой и творчеством только «правильных» украинский писателей, поэтов и музыкантов. Подробности...

Россия не обязана прыгать с крыши

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...
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Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 44 комментария

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Простаков

    Украинская молодежь выбирает русский язык

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		2 февраля 2021, 18:25

    Украинский Госкомтелерадио запретил ввоз из России книги «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Учитывая, что украинские издательства этой книги не печатают вовсе, речь, по сути, идет о полном запрете этого произведения. В канве русофобских действий последних лет – событие, казалось бы, абсолютно тривиальное. Но раздражение и смех по этому поводу в сети и за ее пределами поднялся нешуточный. Большинство комментариев, конечно, с отсылками к другому произведению Михаила Афанасьевича – «Собачье сердце», которое еще несколько лет назад напрочь вычеркнули из литературной программы украинских школ.

    Встрепенулись даже люди вроде Геннадия Корбана, ныне фактического хозяина Днепропетровской области. Того самого Корбана, который в 2014-м организовывал первые добровольческие батальоны, отправляемые на Донбасс. Корбана, который лучший друг лидера подзабытого нынче «Правого сектора*» Дмитрия Яроша, что, будучи изначально русскоязычным парнем из Днепродзержинска, силой воли вытравил из себя и русский язык, и все русское. Яроша сейчас почти не видно и не слышно, этот маргинал в нынешней системе координат не нужен – своих хватает.

    То же, что и с Ярошем, будет и с украинским национализмом. Он захлебнется, и вот почему.

    Отказываясь от всего русского, Украина, конечно, отказывается от большей части себя. Булгаков, Гоголь, Королев – герои не украинского романа, по крайней мере, не на данном историческом отрезке. При этом инфраструктура всякого рода «запретителей», вроде Госкомтелерадио, Нацсовета по ТВ и радиовещанию, языкового омбудсмена, Института национальной памяти и прочих зловредных организаций – разрослась неимоверно. За руководителями этих ведомств стоят интересы акционеров ряда политических партий, они пользуются поддержкой посольств стран Запада и составляют часть антироссийской пирамиды, выстраиваемой последним на Украине. Они никуда не денутся и продолжат запрещать.

    Проблема в том, что образовавшуюся пустоту нужно чем-то заполнить, а заполнить ее нечем. Собственно, украинской культуры в ее галицком, как считают патриоты - «чистом» - варианте, на всю Украину не хватит. Не потому, что она бедна, но потому что Украина слишком велика и разнообразна, чтобы жить литературой и творчеством только «правильных» украинский писателей, поэтов и музыкантов. Критериев «правильности» уже так много, что под них уже не подходят ни, как писал Маяковский, «два прославленных Тараса – Бульба и известный Шевченко», ни украинский борщ с украинским салом, к которым тоже могли прикладываться «москали».

    Фото: РИА Новости

    Самое удивительное то, что вся эта запретительная суета абсолютно не действует на молодежь. Да, подростки больше не проходят в школе произведения Булгакова и многих других русских писателей, но их интернет-жизнь – сплошь на русском языке. Это доказано всеми возможными опросами и исследованиями. Недавно популярного украинского TikTok-блогера затравили за ее высказывание о том, что она предпочла бы путешествовать по России, поскольку уже объездила Украину. Девушка искренне не поняла, чем вызвала такую бурю эмоций.

    Несмотря на все это, русофобская машинка продолжает работать и скоро дойдет до предела своей производительности. Популярный некогда и в России, и на Украине музыкант группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что русскоязычное население Украины – не более, чем резиденты без права голоса. При этом своих коллег, создающих контент на русском языке, он назвал людьми, находящимися в культурном пространстве России. Все эти слова и действия, безусловно, «швондеровщина» в чистом виде и проявление острого разделения украинского общества.

    Киев выбрал ошибочный путь, отождествив нелюбовь к российскому политическому руководству с ненавистью ко всему русскому. И, если раньше запрет книг, фильмов, законы, сужающие сферу применения русского языка, и откровенно русофобская риторика украинских чиновников, переименование улиц в честь фашистских коллаборантов и прочие глупости вызывали раздражение и рвотный рефлекс, то зайдя так далеко, этой политике можно пожелать только одного: «Быстрее. Выше. Сильнее».

    Эта политика должна дойти до предела и, не добившись искомого результата, рухнуть под собственной тяжестью. Олег Скрипка, разделив население Украины на граждан и резидентов, тем самым показал водораздел между бесправным большинством и лихими украинизаторами, которым, несмотря ни на какие ухищрения, более не удается расширить аудиторию поклонников титульной нации и Украины для украинцев. Резидентов оказалось намного больше, чем «правильных» граждан.

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    А бессмертные цитаты из «Белой гвардии», «Мастера и Маргариты» и «Собачьего сердца» будут еще долго гнать украинизаторов и запретителей туда, где кончается русское культурное пространство.

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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