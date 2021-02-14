Пусть соседи сами созреют до изучения русского

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14 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем, Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне - дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
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Почему НАТО наглеет в Черном море

Американские эсминцы безнаказанно чувствуют себя в Черном море US Navy/Global Look Press
Североатлантический альянс заявляет о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Почему они себе позволяют такое, и что ВМФ России мог бы этому противопоставить? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...

России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-бальных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Андрей Сорокин

    Пусть соседи сами созреют до изучения русского

    Андрей Сорокин
    Публицист
    		14 февраля 2021, 11:30

    Из постсоветских лимитрофий с печальной регулярностью прилетают новости о всё новых и новых ущемлениях русского языка. На Украине ещё в прошлом году прикрыли школьное образование на русском, теперь его вывели даже из повседневного оборота в сфере обслуживания. В передовых европейских прибалтиках всё то же самое сделали ещё раньше, а сейчас добивают ретрансляции российского ТВ и грозятся штрафовать граждан за нелегальный спутниковый просмотр крамолы.

    Всё это, конечно, болезненно царапает национальную гордость великороссов. И вдвойне обидно от того, что в политическом обиходе русский язык считается инструментом «мягкой силы», и поэтому его положено продвигать в сфере очевидных ближнезарубежных интересов, – а тут вот какая незадача: не пускают, и что ты будешь с этим делать.

    Но оттого евроориентированные лимитрофы и «не пускают», что вычитали о функции русского языка из тех же методичек. Поэтому их лингвистическая политика в плоскости национально-идеологической вполне рациональна, а в плоскости утилитарной ещё и социально-ответственна.

    С национально-идеологической рациональностью всё понятно. На русском языке их гражданам транслируется вражеская пропаганда, чуждые жизненные ориентиры и ценности. А зона-то прифронтовая, здесь боевой дух надо держать сухим и пятую колонну гасить в зародыше, методично преодолевая неблагонадёжное культурное наследие проклятого прошлого. Об утилитарной социально-ответственной составляющей политики лимитрофных властей у нас предпочитают не задумываться. А она есть.

    Дело в том, что те люди, которых мы по 30-летней инерции называем «зарубежными соотечественниками» и чьё право на русский язык отстаиваем, – на самом деле граждане, налогоплательщики и военнообязанные своих латвий и грузий. Именно с этими государствами, а не с Россией, их связывают взаимные моральные долги и юридические обязательства – независимо от личных политических симпатий и того, какой язык родной. И в нынешней реальности долг властей соответствующих национальных государств – обеспечить своим гражданам максимально комфортные условия социализации в своих странах.

    Передовики-прибалты, в общем, всё уже у себя наладили на загляденье. Хочешь учиться на русском? Не вопрос: вон там, к востоку от Нарвы и Зилупе, раскинулась широко до самых Ледовитых и Тихих океанов единственная в мире страна, где вся эта красота гарантирована, естественна и полезна для жизни. Нет? Ты ещё здесь? Хочешь быть европейцем? Вот для этого мы и создаём тебе заботливо все условия, чтобы ты не был человеком второго сорта, а личностно развивался как свой среди своих, в местной культурной среде, а не в какой-то там заграничной. Пушкина и Моргенштерна, кстати, никто не запрещает: хочешь – в оригинале наслаждайся, хочешь – в переводе. А иностранный русский язык не лишний в карьере: туристы из России особенно щедры на чаевые за милый прибалтийский или грузинский акцент, памятный им по советскому кино. Больше не пригодится: никакие другие интересы твою страну с чужой Россией не связывают – ни экономические, ни политические, ни культурные. Вот и не морочь себе голову. Всё логично, всё рационально, всё для человека.

    Из тех же утилитарных и социально-ответственных соображений русское образование, наоборот, сохраняется в постсоветских государствах, которые так или иначе интегрированы в общие с Россией экономические проекты. А кое-где базовая отрасль народного хозяйства – и вовсе экспорт трудовых ресурсов на российский рынок труда. Никакого Пушкина – чисто бизнес. Но ведь русский язык мы любим не за то, что он понятен трудовым мигрантам. И даже не за то, что он Пушкин. И негру преклонных годов его не за это настоятельно рекомендовал Маяковский.

    Вот именно в классическом ответе Владимира Владимировича – суть цивилизационного феномена русского языка: им тысячу лет разговаривает самобытная и одновременно универсальная, способная к воспроизводству и самосовершенствованию, победоносная и интегрирующая культура государственности всемирно-исторического масштаба. Именно эту передовую культуру несут дружины Рюрика и ватажники Ермака, императорские генерал-губернаторы и комиссары в пыльных шлемах. Именно эта культура, щедро растекаясь по землям и народам, породила в Евразии уникальную едино-многообразную сверхэтническую русскую цивилизацию и дала ей свой язык «межнационального общения».

    Реальность текущего момента развития российской государственности в том, что Российская Федерация – не империя и не Союз. Это такое же национальное государство, что и её ближние соседи. Просто самое большое и мощное, а потому объективно доминирующее на своём историческом пространстве. Никаких имперских амбиций (в русском «миссионерском» понимании) – только рядовые аппетиты мировой сверхдержавы.

    Это значит, что русский язык сегодня не несёт по окрестностям опыты, ноу-хау, ценности успешной государственности и высокоразвитой цивилизации. Не то чтобы жалко – спроса нет. Наоборот: есть в лучшем случае вежливая настороженность, а в случае клиническом - враждебное отторжение со стороны наших евразийских партнёров. У них там сейчас своя самобытность, которая базируется на категорическом отрицании общего с нами исторического опыта. Хотя, к слову, идеология русской / союзной государственности вообще ничего против национальных самобытностей и даже суверенностей не имеет и даже всю дорогу их поощряла, но это отдельная тема. Конкретно же сейчас Россия никаких своих ценностей, мудрых советов и братской сопричастности тактично никому не навязывает.

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    Поэтому русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Утратил ли русский язык свою цивилизационную сущность с распадом СССР? Нет, конечно: как Россия не вмещается в шляпу, так и вечность не вмещается в мимолётный эпизод. А у нас же в вечности как повелось: какие детали как ни стыкуй – всё равно получается автомат Калашникова.

    По факту получается вот что. К исходу первой двадцатилетки XXI века внезапно выяснилось, что на планете существуют два (ну ладно, пусть будет три – из уважения к прошлым заслугам наших американских партнёров) полноценно суверенных, успешных, образцовых государства, которые обладают полным набором критических цивилизационных ноу-хау: политической дееспособностью, научно-технологическим потенциалом, военной мощью и много чем полезным ещё. И государство Российская Федерация в этом пуле.

    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

    То есть русским языком по-прежнему разговаривает высокоразвитая передовая цивилизация, хотя и не считающая себя совершенной и исключительной. У русского языка есть что полезного принести исторически не чужим нам народам. Но политическая концепция сегодня такова, что пусть желающие сами созреют и пригласят. 


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