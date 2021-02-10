Пушкин – это русский код возрождения

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10 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:33  |  vz.ru
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Как научить россиян работать эффективнее

Российские заводы повышают производительность труда Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Несмотря на пандемию, Россия целенаправленно повышает непростой для себя показатель – производительность труда. А это главный резерв для роста российской экономики. За счет чего различные российские предприятия, от молочного производства до оборонки, смогли увеличить выработку – и почему темпы роста производительности не могут достигнуть уровня нулевых годов? Подробности...
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Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

Президент России Владимир Путин является крестным отцом младшей дочери Виктора Медведчука Михаил Метцель/ТАСС
Потеряв надежду выстроить диалог с командой Зеленского, Москва рассматривает два варианта будущего ее отношений с Украиной, каждый из которых подразумевает разную судьбу для Донбасса. В одном случае он станет автономией в составе пророссийской Украины, в другой – частью не только русского мира, но и самой России. У каждого из вариантов есть свои «минусы» и «плюсы». Подробности...
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Как российская вакцина преодолела недоверие Запада

Россия получила мощнейший инструмент технологического влияния Илья Наймушин/РИА «Новости»
Российская вакцина «Спутник V» будет одной из очень немногих, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете. А ведь еще недавно западные эксперты и политики публично сомневались в эффективности разработки российских ученых. Что же произошло и какие преимущества это принесет в итоге нашей стране? Подробности...
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США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

F-15EX получился по-настоящему грозной машиной Weapons of The World/YouTube
В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Пушкин – это русский код возрождения

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
10 февраля умер Пушкин. «Наше всё» он не потому, что великий поэт, а потому, что открыл Русскую личность и открыл личность в России. Но не совсем ту, которую открыло западное Возрождение и Просвещение. Подробности...

Украине может помочь только «страна-агрессор»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол. Подробности...
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Титов предложил решение двух ключевых проблем для ИП

Антон Любич
Антон Любич, экономист
Полтора миллиона человек узаконили свои доходы, избавились от рисков налогового и уголовного преследования, открыли для себя доступ к кредитованию, ипотеке. Теперь Борис Титов заговорил о необходимости реформировать правовой институт ИП. И снова в его адрес звучат проклятия. Подробности...
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Латвия должна заплатить

Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Россия заплатит за всё

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Владимир Можегов

    Пушкин – это русский код возрождения

    Владимир Можегов
    публицист
    		10 февраля 2021, 09:28

    Пушкина часто называют «русским возрождением и просвещением», имея в виду, что до Пушкина у нас вообще не обращали внимания на человека, а с Пушкиным мы, наконец, открыли для себя просвещенный Запад. Правда в этом суждении, как это обычно для русского либерала, перемешана с ложью. Пушкин действительно открыл Русскую личность и открыл личность в России, но не совсем ту личность, которую «открыло» западное Возрождение и Просвещение.

    Справедливо: всё, в сущности, содержание Нового времени заключено в явлении личности на горизонте истории. Не стоит, правда, забывать и о том, что саму идею абсолютной Личности открыло христианство. И вот титаны возрождения (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело) обращают взгляд прежней эпохи, устремленный к Абсолюту, – к человеку, и открывают его автономное бытие: «не только Ты есмь, но и я есмь», – вот слово Возрождения, манифестации человеческой самости, подросткового, в сущности, комплекса, тут же обнаруживающего и свой надлом (Боттичелли). Подобно вновь проснувшемуся Адаму (вспомним знаменитую фреску Микеланджело), осознающему свое бытие (мыслю, следовательно, существую) и самостоятельность (у меня есть руки, и они делают), Возрождение встало на ноги, и, подобно Адаму Ветхому, пошло прочь от Бога, буквально через каких-то полвека оказавшись в перманентном аду революций, войн, распада и катастрофы «технического прогресса».

    Русское Возрождение было несколько иным. Русским Возрождением стало Куликово поле, исихазм Сергия Радонежского («воззрением на Пресвятую Троицу побеждать ненавистную рознь мира сего») и «Троица» Андрея Рублева, в похвалу Сергию писанная.

    Достаточно сравнить «Джоконду» и «Троицу», чтобы всю разницу эту ощутить и понять. Первая – в сущности, новорожденная Ева, стремящаяся войти в бытие, метафора человеческой души. Вторая – трансцендентное Бытие в последний миг вечности перед актом Творения. Две эти работа онтологически и мистически связаны друг с другом, коррелируют друг с другом, но – будто разнесены по разным полюсам бытия: одна – полюс земли, другая – полюс неба.

    То же и с Ренессансом пушкинской петербургской культуры. Оно очень сильно коррелирует, но самым разительным образом отличается от европейского. Оно вообще другое. И личность – другая. Не европейская индивидуальность, но – личность симфоническая. Что же такое симфоническая личность?

    Фото: О. А. Кипренский

    Пушкин родился в либеральнейшей семье, доме, где по-русски не говорили, а на вечерах, где собиралась самые яркие литераторы своего времени, читали Парни и Вольтера. Он был сыном своей эпохи и своего поколения. Он читал те же французские книжки и якобинские стишки. Его главными темами стали главные темы Нового времени: личность и свобода. Но выводы, к которым он пришел, были диаметрально противоположны выводам западного просвещения. Вот они, своем кратко.

    Прежде всего, далеко не всякий человек для Пушкина личность. Личностью еще надо стать! Личность у Пушкина всегда выше толпы, черни, стада. Личность – это, прежде всего, независимость мысли и поступка (не обязательно доброго, но обязательно смелого). Личность – это, используя гумилевский термин – пассионарий. Тот, кто готов рискнуть, пожертвовать положением, состоянием, жизнью. Риск – это, по Пушкину, знак свободного человека, в нем есть вдохновенье, следовательно – признак Бога. И тот, кто рискует, становится Ему ближе (ведь и Бог, творя мир, рискует). Таков Вальсингам, таков Гринев, таков Пугачев. Даже Онегин ставит свою жизнь на кон (в дуэли с Ленским), надеясь хоть как-то расшевелить свою мертвую душу.

    Однако, все эгоисты и самолюбцы (Алеко, Онегин, Герман) терпят у Пушкина крах. Победа достается тем, кто способен любить. И это, прежде всего, женские образы (ведь сама сущность женщины – любовь). Победы достигает тот, кто готов жертвовать собой, своей самостью, как, например, Петр, который празднует свое примирение с врагом, как победу над собой («Пир Петра Великого»). А вот что Пушкину совершенно чуждо, так это демократический пафос «маленького человека». От «демократического человека» (да и самого слова «демократия») его тошнит почти физически. Демократические стада не слышат зова свободы. Уха черни не касается голос Бога, ее привлекает лишь «презренная польза». «Подите прочь», указывает ей Пушкин и обращается к личности.

    Что же делает человека личностью? Ответ Пушкина однозначен: почитание предков («любовь к отеческим гробам») и стремление к высшему («иная, лучшая потребна мне свобода»). Итак, если человек стоит в свободе на камне традиции и устремлен к совершенству – он на верном пути к становлению личности. Этот вывод пушкинского подхода, как видим, во всех пунктах противоположен выводам либерально-демократическим. Либерал не верит ни в совершенство, ни в традицию, ни в свободу. Точнее, он любит себя и свои маленькие свободы, но, конечно, это совсем не та свобода, о которой говорит Пушкин. «Права» и «свободы», за которые цепляется либерал, вызывают у него лишь издевательские комментарии, вроде: «И мало горя мне, свободно ли печать. Морочит олухов, иль чуткая цензура. В журнальных замыслах стесняет балагура», и т.д.

    При этом Пушкин любит человека во всех его проявлениях («у всякого есть ум, мне интересно со всеми, от будошника до царя»), он восхищается русским крестьянином («Разговор с англичанином»), уважает душу даже разбойника (Пугачев), но ему ненавистен охлос, серость «последних людей», – этот цементирующий раствор либеральной демократии. Впрочем, сей «черни» много и в среде близких Пушкину аристократов, которых он не устает осыпать градом разящих эпиграмм. Итак, личность, по Пушкину, это отнюдь не всякая индивидуальность. И даже вообще не индивидуальность (с ее превосходящим все эгоцентризмом), но, скорее, нечто прямо ей противоположное – это, прежде всего, способность любить, обращенность к другому – человеку, Богу.

    Личность – явление онтологического порядка. Она выше природы, выше космоса: «Но верь мне: дева на скале. Прекрасней волн, небес и бури», говорит Пушкин. И это не только апофеоз эроса, венчающий царства стихий, это и – апологетическое утверждение личности (в высшем ее проявлении, – красоте, любви, невинности), ценность которой признается выше всего космоса, всей вселенной. Личность вообще не детерминирована элементами космоса, она – в центре космоса и она больше космоса: «Вращается весь мир вкруг человека», утверждает Пушкин.

    В своем становлении личность способна подниматься над своей природой, и, отрясая с себя прах этого мира, обретать истинную свободу. На этот счет имеем удивительный манифест зрелого Пушкина («Из Пиндемонти», 1836), начинающийся словами:

    Не дорого ценю я громкие права
    От коих не одна кружится голова…

    Отрицая все мелкие либеральные «свободы» последних людей, к какой же свободе устремляется дух поэта? К царственной свободе личности («стойте в свободе, которую даровал вам Христос»):

    ...По прихоти своей скитаться здесь и там
    Дивясь божественным природы красотам
    И пред созданьями искусств и вдохновенья
    Трепеща радостно в восторгах умиленья
    Вот счастье! вот права…

    Вот – высшая свобода истинно свободной личности, не цепляющейся за свою «собственность», свою «природу», но устремляющейся навстречу высшим энергиям вдохновенья. Еще удивительней другое стихотворение. Вообще – последнее, завершающее, стихотворение Пушкина. В котором нам открывается апофеоз личности, побеждающей космос. «Памятник» – это, по сути, царственный логос, поднимающийся над своей природой и космосом и говорящий о своей последней победе:

    …Нет, весь я не умру, душа в заветной лире
    Мой прах переживет и тленья убежит…

    Более того, это логос-объединитель, логос-просветитель, собирающий вокруг себя народы и дарующий им глаголы жизни:

    …И назовет меня всяк сущий в ней язык
    И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий
    Тунгус, и друг степей калмык…

    Гений, подобный пушкинскому, едва ли мог просиять в англо-саксонском мире, слишком уж он далек от всякой индивидуализации: это гений соборности, гений высшей симфонии бытия, гений симфонической личности, поднимающейся к Богу.  Да, пушкинская личность – это симфоническая личность, главным органом которой является сердце, а главным свойством – умение любить. Разница между симфонической личностью и либерально-демократической индивидуальностью примерно та же, как между «сынами неба» Блаженного Августина (живущими любовью к Богу до ненависти к себе, то есть, своему греху) и «детьми земли» (живущими любовью к себе до ненависти к Богу).

    Власть последних прекрасно иллюстрируют последние события на Западе: бунты Антифа, BLM, ЛГБТ, с почти уже неприкрытыми проявлениями демонической природы, несущей гибель и самой себе, и всей человеческой культуре и цивилизации. Чистейший дистиллят зла, выведенный либеральной демократией путем селекционного отбора самого осадочного человеческого материала: «зло… есть влечение воли к небытию, отрицание бытия, творения Божьего, и, в особенности – неистовая ненависть к благодати, которой мятежная воля ожесточенно противится. Став духами тьмы, падшие ангелы все же остаются существами, сотворенными Богом, и в своем самоопределении, противящемся воле Божией, они одержимы отчаянным стремлением к небытию, которого никогда не достигнут. Их вечному ниспадению в небытийность никогда не будет конца». (Вл. Лосский, Мистическое богословие Восточной Церкви»)

    Этому порядку вещей и противостоит симфоническая личность, которую являет нам Пушкин. Личность, восхождению которой никогда не будет конца. Ведь вечность – это не статика «золотых статуй», к тупику которых пришла западная схоластика, вечность – это полет вдохновения в солнечные глубины Богопознания и самопознания, которое бесконечно.

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