Пушкин – лучшее средство от депрессии

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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей, – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа и – цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...

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            Николай Гурьянов

            Пушкин – лучшее средство от депрессии

            Николай Гурьянов
            журналист
            		 7 июня 2019, 17:39

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            Пушкина на филфаке ульяновского педуниверситета нам давал Александр Рассадин, уважаемый. Студент я был плохой, ничего почти не помню, о чем он нам рассказывал. Кроме – фразы впроброс о том, что-де Пушкин – лучшее средство от депрессии. Так что когда вам плохо, говорил Александр Павлович, читайте Александра Сергеевича. Мы тогда с девчонками-однокашницами посмеялись. Где наши неизбывные страдания, и где какой-то Пушкин.

            А потом, лет через несколько, уезжал на поезде из отчего дома, увозил с собой горе, и еще больше горя оставалось там. Ну, обычное дело, семейное, со всеми случается так или иначе, ничего особенного. Обычное горе, короче.

            И вот когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей, ничьей теперь одежды на вешалках, – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, вместе с теми, кто там еще остался, – и вот проходишь мимо книжного шкафа, думаешь, может что-то с собой взять, чтобы не думать всю дорогу тоскливые мысли, и – цепляешься ногтем за корешок темной книжки с золоченым тиснением.

            Как будто падал со скалы и за спасительный выступ зацепился. В шкафу много всего было – и классика всех эпох, и модные всякие вещи, или бывшие модные, но нельзя было в ту минуту ничего другого взять оттуда, кроме Пушкина. Александра Павловича ли за это благодарить, или оно само так получилось – не знаю.

            Пушкина я к тому времени со школы не читал (на филфаке-то точно в руки не брал), да и кто сейчас Пушкина читает, если не по работе-учебе?

            В общем, провел с Александром Сергеевичем всю дорогу, на верхней боковой у туалета, пока не выключили свет. Потом утром, подъезжая к Москве, стоя в вагоне-буфете в одиночестве. Там было «Путешествие в Арзрум», еще что-то.

            И знаете, с каждой страницей – легчало. Никуда не девалось горе. Но уже не было хандры. Пушкин действительно каким-то непонятным образом возвращает тебя в мир живых. 

            Это правда работает, пацаны. Когда, не дай бог, будет плохо – попробуйте.

            Источник: Блог Николая Гурьянова


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