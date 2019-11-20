Как обустроить вандалов

На днях в Челябинске закрасили мурал (огромное граффити) на стене многоэтажки. На месте яркой картины с «девушкой, встречающей гостей», осталось полотно суицидально-серого цвета. Это произошло несмотря на согласование рисунка с администрацией города. Оказалось, что тут, как говорится, «рыночек порешал»: граффити затерла контора, получившая право размещать на этой стене рекламу. К чести чиновников, они откликнулись на возмущение общественности и теперь способствуют восстановлению работы (во всяком случае, на уровне риторики).
Но такая реакция – редкий случай. Талантливая настенная живопись уничтожается в России регулярно и повсеместно, и обычно это происходит по принципу «не разрешено – значит, запрещено».
Так, летом 2019 года в Москве были закрашены прекрасные муралы, созданные независимыми художниками (см. «Послание»). Картины, ставшие украшением города, безжалостно стерли, судя по всему, из-за новых бюрократических правил. В то же время в столице иногда появляются «согласованные» граффити, которые отличаются крайне сомнительными эстетическими качествами.
В моих Мытищах (внешне, увы, ничем не примечательном городе) был затерт партизанский арт с изображением женщин – звезд западной поп-культуры. Теперь вместо Меган Фокс и Рианны – просто серые стены гаражей и опоры мостов. Лично я не являюсь фанатом творчества этих артисток, но их портреты на общем мытищинском блеклом фоне служили как бы порталом в какой-то другой, более яркий мир. Кому стало лучше от отсутствия этих рисунков, представить трудно. Как остановить этот бессмысленный, но беспощадный граффитицид?
Концептуально решение проблемы кажется очевидным: судьбу граффити должны решать не коммунальщики, не чиновники, не коммерческие структуры, а местная гражданская община посредством некоего органа самоуправления. Вопрос только в уровне такого органа: будет ли это совет дома, или, скажем, районный совет, а то и выше, ведь экстерьер зданий, тем более брандмауэр (глухая стена дома), имеет значение для облика всего города.
Однако в случае, когда речь идет именно о «партизанских», то есть не согласованных с владельцем стены художествах, свобода творчества встречается с другой священной коровой усвоенных нами ценностей – неприкосновенностью частной собственности. Рисовать на чужих стенах без спросу в принципе плохо. Но и ликвидировать талантливые работы из одного только принципа не очень хорошо.
Что же делать?
На мой взгляд, справедливым наказанием за подобную несанкционированную мазню (любую – талантливую или нет) было бы взыскание с автора рисунка ощутимой суммы. Что бы ты ни нарисовал на не принадлежащей тебе городской поверхности – хоть «Мону Лизу» – будь добр, раскошелься. А вот оставлять твое граффити или нет – решат сами местные жители.
В идеале гражданская община получит и деньги, и шедевр на стене своего города. А если художник, как это часто бывает, окажется беден, единомышленники смогут собрать ему деньги на выплаты. И все будут счастливы. В конце концов, пострадавшая сторона, очарованная талантом хулигана, может и вовсе отказаться от иска. Но лучше не надо. Все-таки рисовать на чужих стенах без спросу – непорядочно.
Тут, конечно же, возникнет масса вопросов. Например, что делать, если анонимного художника установить не удастся? Что ж, это будет печально (или не очень). Но даже если хулигана не найдут, не беда: талантливые работы можно монетизировать по-другому.
Например, давно и успешно монетизируется деятельность пресловутого бессребреника Бэнкси. Выставка его работ (якобы организованная без ведома самого художника) в Москве и Петербурге прошла с большим успехом, несмотря на дорогие билеты.
В конце концов, к уличным картинам можно водить экскурсии. Можно подороже продавать квартиры с видом на муралы или открывать рядом с ними тематические кафе. Да мало ли что можно придумать. Настоящее произведение искусства неизбежно будет вдохновлять других людей на творчество в самом широком смысле этого слова.
Нашим серым безобразно-однообразным городам так не хватает и ярких красок, и уникальности. Уличные художники дают им немного и того, и другого. Делают их чуть больше похожими на места, в которых хотелось бы жить (а туда, где хочется жить, неизбежно будут стекаться и деньги – это к вопросу о монетизации).
Любое настоящее народное творчество – актив куда более ценный в долгосрочной перспективе, нежели то, что неповоротливый «мозг» чиновного аппарата может придумать взамен, будь то госзаказ в сфере искусств или, например, сдача поверхностей, которые могли бы стать «холстом» для уличного художника, под рекламу.
Народное здесь, конечно же, не значит «традиционное». Речь не только об условных бабах в кокошниках, а о частной творческой инициативе вообще. В этом смысле и произведения Пушкина, и современный уличный арт являются примерами вполне себе народной креативности.
Кстати, и у Пушкина, и у Бэнкси с коллегами есть общая неотъемлемая особенность – склонность к «хулиганству». И должностные лица должны это понять, принять и простить – ведь именно такими «хулиганами» из разных сфер, как показывает практика, и создается национальная и мировая культура.
А вандалами – уничтожается.