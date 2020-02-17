Почему в России стало лучше, чем в Италии

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Новый вид топлива сулит России большие прибыли

Топливом для данного судна является метанол - и судостроители рассчитывают существенно расширить его применениеФото: Bernd Thissen/DPA/Global Look Press
Российский бизнес при поддержке правительства приступил к созданию целой серии предприятий по производству нового вида топлива - метилового спирта. Это прямо касается развития российских проектов в Арктике, портовых мощностей, а также развития торговых связей с Китаем. В перспективе такая работа может не только изменить мировое судоходство, но и принести России огромные прибыли. Подробности...
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США отправили России африканское предупреждение

Американских солдат из Африки могут перебросить на нацеленные против России маневры в Восточной ЕвропеФото: REUTERS/David Mdzinarishvili
США начали подготовку к боевым действиям высокой интенсивности против потенциально мощного врага. По данным France 24, Америка отзывает своих военных из Африки – вместо обучения африканцев они займутся подготовкой к войне с крупным противником. Так США посылают сигнал России и Китаю умерить свои аппетиты, считает телеканал. Ответ на него должен быть асимметричным, полагают российские эксперты. Подробности...
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Гигантский иск Минобороны вызвал переполох в Южной Осетии

Фабрики БТК обшивают всю российскую армиюФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Судебный конфликт между Министерством обороны России и одним из его поставщиков был крайне нервно воспринят в крошечной стране по соседству – Южной Осетии. Речь идет о проблемах с производством обмундирования для российских военнослужащих и работников других силовых ведомств. Почему это оказалось настолько важным для Цхинвала? Подробности...
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К чему приведут новые предложения о «мире на Донбассе»

Украина в очередной раз доказывает, что не стремится к настоящему миру в Донбассе Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС
Мюнхенская конференция по безопасности была отмечена целой серией событий, связанных с Украиной. Одним из главных стало появление новых планов мирного урегулирования на Донбассе и новые инициативы Владимира Зеленского по этому поводу. Почему все эти планы выглядят абсолютно бессмысленными и даже наводят на мысли о политическом самоубийстве Зеленского? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему в России стало лучше, чем в Италии

Николай Гурьянов, журналист
Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Подробности...

Кто не хочет рожать солдат, будет рожать рабов

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              Николай Гурьянов

              Почему в России стало лучше, чем в Италии

              Николай Гурьянов
              журналист
              		 17 февраля 2020, 09:10

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              Чем Россия лучше Италии? Объясняет аргентинский футболист Эмилиано Ригони, недавно вернувшийся в петербургский «Зенит» из аренды на Аппенинах. «Если мне в России нужно, чтоб подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали», – говорит спортсмен в опубликованном в понедельник интервью «Спорт-Экспрессу».

              «Плюс – вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Еще один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику, и моя просьба, как правило, моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал – и где-то через неделю получил то, о чем просил», – добавил футболист.

              Ригони не первый, кто это отмечает. Мы в России и правда стараемся проходить разные уровни столкновения с реальностью как можно быстрее. Кого из нас не бесит минутная задержка в очереди в супермаркете? Меня лично всегда бесит ужасно! Еще основатель Top Gear Джереми Кларксон сетовал – мол, невежливые русские постоянно куда-то торопятся, никаких тебе смол-токов с кассиром о погоде-о природе.

              Иногда приходится слышать, что, мол, у нас нет гражданского общества. Реальность же такова, что гражданское общество у нас есть, причем весьма влиятельное. Тот факт, что любые сервисы (и коммерческие, и государственные) у нас работают довольно быстро – это, очевидно, результат наших общих усилий.

              Любая задержка в делах, важных или не очень, воспринимается нами болезненно. Курьер не явился вовремя, официант долго не идет – получай, компания, негативный отзыв во всех соцсетях, на форумах и на специальных сервисах.

              Фото: Александр Рюмин/ТАСС

              После многолетней войны с бюрократической глыбой («у меня обед») удалось поменять и ее. Теперь есть система одного окна, МФЦ, портал «Госуслуги». Как не устает повторять политолог Екатерина Шульман, об этом не принято говорить, но социальные протесты в России, как правило, достигают цели. Сопротивление волоките тоже было своего рода социальным протестом, одним из самых масштабных в стране, и обществу удалось эту систему переломить.

              Даже наше районное отделение «Почты России» в последние пару лет заработало довольно хорошо, так, что я уже забыл, когда последний раз там скандалил или томился в очереди.

              Разумеется, в этом смысле проблем в стране по-прежнему масса, но темп взят правильный, так что в ближайшие годы, уверен, мы – гражданское общество – заставим все службы работать как надо. Как надо нам.

              Вы скажете, что облегчить жизнь помог технический прогресс? Разумеется. Но прочим европейским странам этот прогресс не очень-то помог. В Италии и Франции поезда ходят черт-те как. Да и в Германии не лучше. Службы доставки в Европе – боль и унижение (там ты подстраиваешься под график курьера, а не наоборот). Столкновение с бюрократами и зарегламентированность жизни вообще оборачивается безысходностью и тоской (попробуйте-ка снять квартиру в Германии, но лучше даже не пробуйте). Что говорить, если банальная уже для нас технология NFC во многих цивилизованных странах не работает – туристические сайты пестрят записями гордых россов о том, как те шокировали европейских кассиров-аборигенов оплатой с помощью телефона.

              Вот я с тех пор, как подключил возможность оплаты через телефон, теперь каждый раз страдаю, если по каким-то причинам изредка приходится доставать из кошелька обычный пластик или, не дай бог, наличные. Это так долго, так неудобно! Бедные граждане отдельных стран ЕС, как же они там мучаются.

              И еще пара слов о транспорте. В столице есть подземка, где поезда если ходят реже чем раз в две минуты – уже ЧП. В российских городах, где нет метро, к вящей горечи урбанистов отказываются от троллейбусов, трамваев, больших автобусов в пользу мелких маршруток. Да, вероятно, это происходит банально потому, что властям невыгодно держать махины электротранспорта на балансе. Но и большинству горожан флегматичные великаны городских дорог не нужны – потому что маршрутки быстрые, юркие, драйвовые, как раз подходят нашему национальному характеру. Я жил некоторое время в таком областном центре, знаю, о чем говорю. Ульяновская маршрутка, в отличие от трамвая, не только доставляла тебе из любой точки города в любую точку города за минуты, но и наполняла бодростью и адреналином на весь день!

              …И вот мы такие постоянно торопимся, бежим, летим, бах, прыг, скок – чтобы что?

              Да чтобы оставалось побольше времени на прокрастинацию, конечно! У кого телевизор под пивко, у кого ютубчик, у кого компьютерные игры. А можно просто лежать на диване и рассматривать потолок. И грустить.

              Нет прощения тому, кто попробует украсть у нас хотя бы минуту от этого святого для каждого нашего человека занятия!


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