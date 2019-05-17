Домик с кабанчиком как национальная идея

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17 мая, пятница  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Промышленность Украины превратилась в выжженную землю

Ведущие заводы Украины теперь выглядят такФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Новому президенту Украины будет чем заняться. Еще пять лет назад страна обладала неплохой промышленностью, уцелевшей даже после развала СССР. Но Евромайдан оставил от десятков ведущих предприятий одни руины, деградировали целые отрасли. Какими оказались крупнейшие промышленные потери Украины за последние годы?  Подробности...
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Как в Хакасии ходят под «коммунистическим богом»

Валентин Коновалов с трудом справляется с управлением ХакасиейФото: Александр Кряжев/РИА Новости
По итогам прошлогодних выборов Хакасия превратилась в поле для политического эксперимента. Здесь 30-летний коммунист Валентин Коновалов на безальтернативных выборах занял пост главы республики и дал шанс оппозиции на деле проявить свои управленческие качества. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в регионе, чтобы оценить результаты полугодичного правления Валентина Коновалова и его команды. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Главный ястреб Вашингтона разочаровал Трампа

С момента прихода в Белый дом Болтон стал самым влиятельным советником ТрампаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп все больше недоволен политикой ближайших соратников, прежде всего советником Джоном Болтоном. Раздражение вызвано ультраагрессивной риторикой в адрес Ирана, Венесуэлы и других стран. Позиция Болтона начинает выводить из себя и европейских союзников США. Насколько велики шансы на отставку самой могущественной фигуры в администрации Трампа? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...

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Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

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            Сергей Мардан

            Домик с кабанчиком как национальная идея

            Сергей Мардан
            публицист
            		 17 мая 2019, 20:45

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            Нынешняя российская власть – расчетливая и абсолютно приземленная. Это настолько непривычно, что временами даже беспокоит. Амбиции вроде бы есть, но вот мечты нет. И это – большое достоинство российской власти.

            За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, освобождали человечество от цепей угнетения, покоряли космос и строили социализм в африканских джунглях.

            Потом мечтатели сменили концепцию рывка в светлое будущее. С горящими глазами они насаждали свободный рынок и демократию, строили в тайге Швейцарию за 100 дней и брали мятежный Грозный силами одного парашютно-десантного полка.

            В результате деятельности мечтателей русский народ стоит сегодня колыхаемый историческим ветром, истончившийся до жалких 130 миллионов человек, и еще 50 миллионов рассеянны по всем постсоветским бандустанам.

            Окажись в Кремле после 2000 года хотя бы еще один настоящий мечтатель и революционер – и нам пришел бы конец. Никто бы не уцелел... Слава богу, победила контрреволюция в самом философском смысле этого слова. Осторожность стала государственной концепцией.

            Фото: «Место встречи изменить нельзя»/Одесская киностудия

            С точки зрения обывателя, новый застой не имеет ничего общего с брежневским.

            Советский человек в 70–80-е годы холил и берег свою чистенькую бедность. Он уже тому был рад, что его зимой в лес под конвоем не волокут строить очередную узкоколейку, ограничиваясь только бесконечными заседаниями парткомов и профкомов. Но даже просто открывшаяся возможность частной жизни уже была революционным достижением.

            Застой 2.0 народ самым очевидным образом одобряет, хочет его и голосует за него на выборах любого уровня. Мы живем сами по себе, вы – сами. Главное, чтобы власть слишком рьяно не лезла в наш карман, а самое главное – не пыталась устраивать по-своему нашу жизнь.

            Мы заняты исключительно своей частной жизнью, своей хатой и скромным мещанским будущим. Кто-то делает ремонт, кто-то учит UX-дизайн, кто-то платит ипотеку. Никакой советской романтики. Ведь если ты платишь ипотеку, то никакую целину ты осваивать не поедешь, и покорять космос тем более. Потому что банк тебя сразу нахлобучит. Ему дополнительные кредитные риски не нужны.

            От этого обстоятельства некоторые граждане испытывают фантомные боли и требуют немедленно начать строить прекрасную Россию будущего, подразумевая, конечно, что для этого соотечественникам снова придется пострадать. Но условный соотечественник страдать не хочет и, сыто отрыгивая, отвечает:

            – Идите вы к черту с вашей этой прекрасной Россией будущего!

            Герой нашего времени – это не Глеб Жеглов, неприкаянный майор, бессребреник с углом в общежитии. Наш герой – это старший лейтенант Соловьев с его «домиком в Жаворонках, с коровой и кабанчиком», который сначала думает о том, что ему своих детишек поднять надо, а уже потом лезть под пули бандитские.

            Мы не хотим лезть под пули. Мы не хотим спать под телегой, как строители Новокузнецка, чтобы «через четыре года здесь будет город-сад», и не готовы покупать облигации военного займа. Мы тоже хотим домик в Жаворонках и кабанчика. Мы все хотим тихой и мирной жизни, мещанского болота, сытости и комфорта. Это и есть наша национальная идея, наша точка сборки и место подлинного консенсуса.

            Поэтому и Навальный, и Стрелков имеют свои 2% поддержки, но не более.

            Мы не доверяем людям с вдохновенными лицами и горящими глазами. Их энтузиазм – это верная гарантия общей беды. Мы скорее доверимся чиновнику, от него, по крайней мере, понятно, чего ожидать. Главное – чтобы он края видел.

            А горлопану и агитатору – нет. Мы их видели без числа.

            Величия России нам достаточно в виде речей с трибуны пару раз в год. А вот снова строить это самое величие – увольте... Мы сначала кредит за квартиру выплатим, поменяем машину, и еще дочку замуж надо выдать. Вот как только выполним обязательную программу, сразу займемся и величием России. Но не раньше.

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