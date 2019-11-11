Общество должно быть толерантно к публичному кормлению грудью

Женщину выгнали из залов Третьяковки за кормление ребенка грудью. Я как яжеотец, во-первых, глубоко возмущен, а во-вторых, пребываю в глубоком недоумении по этому поводу.

На мой взгляд, грудное вскармливание (коммьюнити мамочек использует аббревиатуру ГВ, будем же и мы) – это максимально красиво. Насколько красивыми вообще могут быть явления. Мне кажется невероятным, что у кого-то этот процесс может вызывать неприятие и даже желание запретить его.

Насколько я понимаю, у противников публичного ГВ два аргумента: 1) обнаженная грудь может оскорбить чувства верующих, 2) у некоторых людей, даже у тех, которым сама по себе голая грудь нравится, процесс кормления вызывает чувство отвращения.

Верующих не переубедишь, физиологию не исправишь, но существуют контрдоводы, из-за которых именно противников ГВ нужно выгонять из условной Третьяковки, а не наоборот.

Для начала оговоримся – мы исходим из того, что наука давно признала ГВ благом. Известно, что дети, взращенные на ГВ, в среднем психологически более уравновешены, в целом более здоровы и лучше учатся, чем те, которых кормили из бутылочки. Ну и младенец, который «ест сисю», обычно ест ее довольно часто. Так что мама, реализующая свое несомненное право перемещаться в пространстве как любой нормальный человек, обязательно будет вынуждена кормить ребенка в общественных местах.

Для этого, конечно же, повсеместно нужны комнаты матери и ребенка, но не везде возможно их обустроить. Поэтому обществу ничего не остается, как быть абсолютно толерантным к публичному процессу ГВ.

Но главным образом вот о чем бы хотелось сказать. Существует модная теория естественных родов (погуглите «Мишель Оден»), согласно которой для благополучного разрешения от бремени в женщине нужно пробудить ее соответствующие инстинкты, отключить цивилизационную настройку, короче – позволить ей превратиться в животное. Для этого роженицу нужно поместить в обстановку уютного гнездышка, создать чувство психологического комфорта и безопасности – притушить свет, исключить шум и так далее. Если все сделать правильно, сработает истинный «рефлекс изгнания плода».

Врачи спорят, насколько сильным должен быть медицинский контроль за этим процессом, но нам сейчас интересно другое. Идея о том, что для того, чтобы женщине захотелось рожать, ее нужно поместить в некий уютный, безопасный мир, кажется весьма здравой и привлекательной. И речь идет не только о самом непосредственном моменте родов, а о создании вообще такой среды обитания, в которой мама – будущая или уже состоявшаяся – чувствовала бы себя защищенной и окруженной заботой. При этом безопасность касается не только защиты от физического насилия, но и от психологического, это крайне важно. А забота должна сочетаться с безусловным уважением к личности человека и не оскорблять ее. Тогда, возможно, общество в целом будет больше расположено к рождению детей.

И осознавать это в идеале должны все лица, ответственные за создание такой среды. В том числе смотрительницы Третьяковки.

Короче говоря, нам нужна уютная Россия.

Источник: Блог Николая Гурьянова