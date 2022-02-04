Русская косоворотка стала голливудским символом

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«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год

«Индекс бигмака» вернул курс рубля в 2008 год Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Доллар должен стоить чуть выше 23 рублей, если верить подсчету январского «индекса бигмака». Однако в реальности курс доллара в три раза выше. Тем временем нефть – важный экспортный товар России – снова стремится к 100 долларам за баррель. До какого крепкого уровня рубль действительно может вернуться и какие факторы для этого должны сойтись? Подробности...
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Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

Лидерам двух стран есть что сказать друг другу Михаил Метцель/ТАСС
Президент России 4 февраля начинает важнейший международный визит – в Китай. Почему Москва и Пекин сегодня особенно заинтересованы во взаимодействии, какие вопросы будут обсуждать Владимир Путин и Си Цзиньпин – и какие спорные проблемы мешают двум странам еще больше сблизиться и помогать друг другу? Подробности...
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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
Создатели компьютерных шутеров и стратегий получат гранты на создание игр, посвященных Великой Отечественной и войнам новейшего времени. Покорившая весь мир World of Tanks от белорусских разработчиков показала – можно создать популярный продукт, не оглядываясь на западную трактовку истории. Увидим ли российский стелс-экшен про дерзкого разведчика, который ликвидировал рейхсляйтера на Украине? Подробности...
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Какую цену заплатит Минск за лучшую российскую военную технику

Российско-белорусские учения вдохновили Лукашенко на закупку военной техники Алексей Куденко/РИА Новости
«Практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Он имел в виду боевые машины, которые прибыли в Белоруссию в рамках проходящих учений «Союзная решимость – 2022». А это в том числе дорогостоящие тяжелые истребители и зенитно-ракетные комплексы. Однако в заявлении Лукашенко содержится немало загадок. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Русская косоворотка стала голливудским символом

Николай Гурьянов
Николай Гурьянов, журналист
Косоворотка Живаго, которую «донашивал» за ним Пол Атрейдес, абсолютно не воспринимается как нечто этническое, деревенское. Это элемент городского костюма, пусть и несколько необычный, уместный только в определенных ситуациях. Подробности...

Каким должен быть настоящий современный город

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Ученые XX века назвали допетровские русские города – живописными ландшафтными городами с пространственно-модульной планировкой. Именно к такой модели городов должно прийти человечество, если хочет выжить. Ну или хотя бы Россия. Подробности...

История без Европы и христианства – это не история

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Ничего удивительного в том, что Пушкин понимал историю лучше господ академиков. На то он и гений. Но то, что господа академики желают, в духе времени, поправить Пушкина – должно настораживать. Подробности...
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«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Русская косоворотка стала голливудским символом

    Николай Гурьянов
    журналист
    		4 февраля 2022, 13:02

    В благословенные 1960-е произошло важное в истории косовороток событие. На экраны один за другим выходят два знаковых фильма британского режиссера Дэвида Лина: «Лоуренс Аравийский» (1962) и, главное, «Доктор Живаго» с Омаром Шарифом (1965). Над обоими фильмами работала художница по костюмам Филлис Далтон.

    Среди съемочной группы «Доктора Живаго» не было ни одного человека, имевшего отношения к России. Материальную культуру показанной в фильме страны изрядно экзотизировали с помощью балалаек, куполов над дворянскими усадьбами и прочей клюквы.

    Но вот костюмы героев были сравнительно близки к исторической правде. Главное, что они получились по-настоящему выдающимися. За работу над «Живаго» Далтон получила свой первый «Оскар». У фильма было два больших следствия:

    – он сильно повлиял на западную моду (после выхода ленты женщины в Европе и Америке облачились в меха, а мужчины – в усы; ведущие модельеры мира стали выпускать русские коллекции);

    – сочиненная командой Дэвида Лина странная вселенная, отснятая в Испании (!), определила облик России, русских, самого понимания русскости в западном кинематографе – и общественном сознании – на долгие годы вперед, вплоть до сегодняшнего дня.

    Фото: общественное достояние

    Мы завели этот разговор ради косоворотки, и косоворотка в «Докторе Живаго», конечно же, есть, и она появляется там не просто так. Все костюмы у Далтон имеют определенный смысл. Свое кредо она определяет следующим образом: «Одна из самых важных вещей в работе – никто не должен замечать костюмы». То есть косоворотка, как и любой другой костюм, должна, будучи «незаметной», создавать определенное настроение, передавать определенные смыслы. Какие?

    Напомним об этом чуть позже, а пока перенесемся в 2021 год. На экраны выходит «Дюна» Дени Вильнева – фильм спорный по многим параметрам, за исключением разве что визуальной части: она великолепна, в том числе наряды. По словам художницы по костюмам «Дюны» американки Жаклин Уэст, главными референсами в ее работе были оба упомянутых фильма – и «Лоуренс», и «Живаго». Таким образом, в новой экранизации получили свое развитие открытия Филлис Далтон. Главный герой саги, Пол Атрейдес, по ходу сюжета «в костюмном смысле» превращается из «доктора Живаго» в «Лоуренса Аравийского». И здесь косоворотка тоже играет важную роль.

    На родной прохладной, дождливой планете Каладан герой Тимоти Шаламе и его родственники носят мундиры, отсылающие нас к парадному облачению поздних Романовых, или «живаговские» пальто. У косоворотки, на которой пуговицы в далеком будущем заменяются магнитами, двойное (парадоксальное!) назначение: исподняя рубаха для военного мундира и домашняя одежда. Ровно тем же самым она была, например, и для Николая II.

    Во втором, домашнем, качестве косоворотка Атрейдесов становится символом пребывания в некоем мире семейной заботы, любви и безопасности. На чужой, пустынной планете Арракис косоворотка символизирует, с одной стороны, островок безопасности в абсолютно враждебном мире. С другой стороны, когда в этот мир проникает враг, косоворотка становится символом уязвимости, беззащитности. Покушения на Атрейдесов совершаются, когда те одеты в расстегнутые косоворотки.

    Похожие смыслы, очевидно, вкладывала в косоворотку и Филлис Далтон в «Докторе Живаго»: главный герой носит белую великорусскую рубаху в момент (пусть и временного) обретения семейного счастья, существования на некоем уютном, безопасном островке, в «женском царстве», посреди абсолютно враждебного мира. Косоворотка прекрасно подходит для того, чтобы, будучи в ней, гладить живот беременной жены.

    Отметим, что косоворотка Живаго, которую «донашивал» за ним Пол Атрейдес, абсолютно не воспринимается как нечто этническое, деревенское. Это элемент городского костюма, пусть и несколько необычный, уместный только в определенных ситуациях. Из уэстовской косоворотки Атрейдесов всякая русскость и вовсе исчезает, а вот значение домашнего тепла, семейной любви – остается.

    Источник: Блог Николая Гурьянова

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