Русскую деревню спасут удаленщики

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10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...

Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
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    Дмитрий Грунюшкин

    Русскую деревню спасут удаленщики

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		10 октября 2020, 11:35

    Русская деревня умирает. Черные избы вдоль дорог, покосившиеся заборы, бурьян на полях и наступающий лес. И тоска, безнадега в глазах вечно пьяных мужичков и постаревших до времени баб…

    Приблизительно так это выглядит в описаниях тех, у кого «душа болит за деревню». То, что это ничего общего с реальностью не имеет, мало кого заботит.

    О смерти или, как минимум, умирании русской деревни не говорил с горькой слезой только ленивый. Причем, умирает она уже давно. Об этом умирании переживали писатели-деревенщики 70-х годов прошлого века. Кровью умирающей деревни сочились строки Распутина, Шукшина, Астафьева. А сейчас только напиши что-нибудь о деревне, сразу бурлит интернет - умирает деревня, умирает и скоро совсем умрет.

    В общем-то доля правды в этих стенаниях есть. Но имеются нюансы.

    Во-первых, чаще всего за судьбы деревни переживают либо городские жители, либо деревенские «эмигранты», выбравшие город. Им ночами грезится детство, бабушкины блины, каша из чугунка, мычание идущего вечером стада, парное молоко, ужение окуньков на зорьке и костры в ночном. Большая часть всего этого, правда, ими в книжках вычитана. А всему остальному сами они почему-то предпочли гипермаркеты, оптический интернет, кафе, метро, круглосуточное видеонаблюдение, сигнализацию и доставку продуктов на дом. Но за деревню душа все равно болит. Вдруг все выберут город? А как же тогда окуньки и ночное?

    А во-вторых, переживающие заметно путают два понятия - условное «село» и условную «деревню». «Село» или сельская жизнь - это жизнь в небольших населенных пунктах и труд в сельском или лесном хозяйстве и сопутствующих, обслуживающих это хозяйство, отраслях. А «деревня» - это совсем мелкие населенные пункты с патриархальным укладом жизни.

    Так вот «село» не только не помирает, но и активно развивается. А «деревня» - да. «Деревня» загибается. Но процесс этот естественный и объективный. Жить в деревне - не самоцель. В деревне надо работать. А работать в маленькой деревне просто негде. И это не злой умысел и не недальновидная политика. Это факт.

    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Чем занимается сельское хозяйство? Если примитивно, то «выращиванием еды». Сельское хозяйство кормит город. Кормит страну. Кормит человечество. А человечество это имеет странную тенденцию стремительно увеличиваться в количестве. И все его надо прокормить. Поэтому есть два пути. Или деревня должна так же стремительно расти, чтобы удовлетворить город в еде. Или сельское хозяйство должно так же стремительно прогрессировать, чтобы с помощью интенсификации научиться меньшим числом людей и меньшими энерго- и трудозатратами получать большее количество еды.

    Естественно, что во всем мире сельское хозяйство пошло именно по второму пути. А это означает, что, во-первых, масштаб производства резко вырастает и требует больших мощностей, складов, энергии, дорог и т.п. А с другой - меньшее количество рабочих рук. Такой вот парадокс. Ну а как ещё производить массово еду? Только крупные хозяйства с высокой степенью в прошлом механизации, а сейчас автоматизации, включающие сюда беспилотные комбайны, автоподачу кормов и прочие газоанализаторы в коровнике, способны удовлетворить запрос. В таких центрах есть работа, есть деньги. Здесь нужны люди. У людей есть дети и жены. То есть нужны детские сады, парикмахерские, кафе, автосервисы, АЗС. Развивается инфраструктура. Образуются эдакие мини-города.

    Фермеры и крестьяне агрохолдингам не просто не конкуренты. Они занимают разные ниши. Агрохолдинги заполняют прилавки массовым продуктом. Фермеры делают продукты для пресыщенных потребителей. Их продукция стоит так дорого ведь не просто так. Не только потому, что есть спрос и сытым господам можно втюхать втридорога. Но и потому, что малое производство никогда не сможет конкурировать по цене с массовым, как ни один портной не сможет конкурировать со швейной фабрикой.

    Таким образом, сельское хозяйство начинает сосредотачиваться в населенных пунктах среднего размера. А мелкие исчезают. Там людям нечего делать, кроме как просто жить. А просто жить - не есть естественный процесс.

    Это легко заметить, когда ездишь по глубинке. В райцентрах и агроцентрах уже давно и сетевая торговля, и оптика, и новенькая сельхозтехника, коттеджи, чистота-порядок, новые школы, всякие детские центры - от спортивных до художественных. Малые деревни - пустуют. За последние 20 лет в России исчезли 20 тыс. деревень – по три штуки каждый день.  Но процесс этот начался не вчера. В 1917 г. 85% россиян были крестьянами, а к моменту распада СССР три четверти страны уже жило в городах.

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    И не надо думать, что это исключительно наша беда. Что Европа, что Америка - везде то же самое. Проедьте по Италии, Испании, Германии - фермы все давно укрупнились в агрохолдинги и из десяти фермерских домов только в одном живут фермеры. Потому что эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия.

    В этом, кстати, есть определенный шанс у деревни и выжить, и даже сохранить уклад. Дело в том, что с развитием технологий связи в деревню все чаще уходят те, кто в городе жить просто вынужден, не любя его. И если у такого человека появится шанс вести бухгалтерию, проводить аудит, дизайнерить или СЕОшничать, консультировать по юридическим вопросам или делать еще кучу работ, не требующих обязательного присутствия в офисе, сидя на крыльце с ноутбуком и дышать сосновым воздухом, а не бензиновым смрадом и слышать не вой чьей-то сигнализации, а соловьиные трели, он сбежит из города быстрее, чем ксендз из публичного дома. Проверено - в нашем поселке к середине октября раньше уже 90 процентов домов пустовало. А сейчас провели оптику и выгнали всех на удаленку - так народу как летом.

    В общем, уверен, что в малых деревнях скоро останутся жить те, кто сознательно выбрал такой образ жизни, а не вынужденно «прибит» к земле. Фермеры, дауншифтеры, удаленщики и фольклористы-любители.

    Конечно, и сейчас есть восторженные горожане, созерцающие в мечтах благолепного «хозяина земли» в лаптях и косоворотке, который есть «соль земли русской и хранитель ее духа». Правда, они почему-то не понимают, что «хозяину» в XXI веке тоже необходим теплый нужник и интернет.

    И очень хорошо, что святой хлебопашец, сеятель и хранитель, носитель «деревенской ментальности» все стремительнее встраивается в современное общество, а не выпадает из него нелепым придатком, производящим еду для горожан. Он сейчас часть общества, он пользуется благами цивилизации, а не ждет, когда к нему в деревню приедет на двуколке сельский врач и вырвет полгода изводящий болью зуб. Архаичный замкнутый мирок деревня-ярмарка-церковь больше не для него.

    Такая деревня умирает. Ну и пусть.


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