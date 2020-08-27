Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Как известно, практика – критерий истины, во всяком случае, в материальном мире. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон и т. д. История человечества изобилует множеством подобных подтверждающих фактов.

Вывод, который, полагаю, должны сделать федеральные власти, состоит в том, что неограниченное увеличение площадей жилья и апартаментов и, соответственно, количества жителей мегаполисов, серьезно увеличивает риски для здоровья людей и экономики нации, а при серьезных (не коронавирус) эпидемиях – и существованию самого государства.

Пришло время вернуться к нормативам по плотности населения в Москве до тех, которые были утверждены в 2000 году, и перестать строить «пять тридцатиэтажек вместо трех снесенных пятиэтажек». Это должно касаться не только жилых помещений, но и апартаментов, которые стали прекрасной лазейкой для девелоперов – на них не распространяются нормы жилищного законодательства, записанные в Градостроительном кодексе, Жилищном кодексе, СанПиНах, СП и так далее. Соответственно, отсутствуют требования к инсоляции, социальной обеспеченности жилья (поликлиники, школы, детские сады), дворам, и можно существенно увеличить плотность застройки территории – понатыкать больше зданий повышенной этажности на застраиваемой территории.

Для решения этой проблемы нужно ввести регуляторные ограничения на развитие жилого строительства в Москве, Петербурге, прилегающих областях и других крупных городах, чтобы целью этого строительства стало исключительно удовлетворение потребностей жителей этих регионов, а не высасывание населения из провинции в столицы и другие крупные города. Может, это остановит аттракцион невиданной жадности у наших ненасытных девелоперов в столицах и заставит их обратить свои взоры на регионы.

А чтобы строительная индустрия мегаполисов жила, разрешить строить доходные дома, в которых нельзя продать отдельные квартиры / апартаменты, но можно сдавать их в аренду с какими-то привилегиями по сравнению с традиционными частными арендодателями. Это бы позволило властям потеснить нелегальных арендодателей, тем самым повысить собираемость налогов в этом сером сегменте экономики и контролировать миграционные потоки, что немаловажно и с точки зрения безопасности, и с точки зрения контроля за утекающими из страны в соседние государства деньгами.

Помимо этого, законодательные ограничения по плотности населения вкупе с уменьшением этажности помогут Москве и ее пригородам не стать скопищем человейников и не превратить улицы и дворы Москвы в бетонные ущелья, в которые солнце заглядывает на пару часов в день, как это уже происходит.

Для справки: население Москвы с 2000 года выросло с 9 932 932 до 12 615 279 человек, то есть на 27%.

Москва, Санкт-Петербург, прилегающие к ним области и Краснодар являются лидерами по внутренней миграции. По количеству прибывших граждан России на постоянное место жительства первое место занимает Московская область. За 2018 год в регион въехало порядка 170 тыс. жителей России (население приличного города). Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. При этом убыль в других регионах России продолжается ощутимыми темпами: на Дальнем Востоке – 21,3 тыс., в Сибири – 54,2 тыс. и Приволжском ФО – 110,8 тыс. только за 2019 год.

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Количество мигрантов из ближнего зарубежья в крупные города видно всем невооруженным глазом. Плотность застройки во вновь строящихся микрорайонах выросла в разы. Можно легко посчитать, что плотность застройки в Москве в среднем увеличилась на 100-200%, а общая площадь на один гектар – с 6910 до 19 082 кв.м/га. Несложно приблизительно прикинуть насколько уменьшится площадь прилегающих зеленых / прогулочных зон, и во сколько раз увеличится количество проживающих в них людей (в два-три раза на один га), машин и т. д.

При всех плюсах (обустройство парков, дворов, тротуаров), нельзя не заметить тех серьезных минусов для внешнего облика столицы в виде возникающего «леса» из стекла и бетона. Понимаю, что должны быть архитектурные доминанты. Но их уже хватает в столице: сталинские высотки, Сити, Останкинская башня плюс куча уже понастроенных многоэтажных памятников алчности девелоперов.

Многие из нас восхищаются старой Европой, ее милыми малоэтажными городками. Это объясняется просто: красивая застройка не выше высоты деревьев, как правило, создает у людей комфортное ощущение, а лес из 20–30-этажных стеклобетонных монстров создает ощущение недружелюбности окружающего пространства, угнетает людей, многие из которых и так живут в постоянном стрессе мегаполиса.

Те, кто бывал в Москва-Сити, вероятно, почувствовали это, особенно в ненастные ветреные дни, когда тебя буквально сносит ветер бетонных каньонов, и даже дождь под его воздействием, не обращая внимания на гравитацию, принимает горизонтальное направление. Уже есть немало дворов современной застройки, где небо можно увидеть лишь вертикально задрав голову.

«Хорошим» примером надругательства над обликом Москвы являются сегодняшние изменения Ленинградского проспекта. Когда-то академик Алабян, архитектор с мировым именем, создал этот, один из красивейших проспектов Москвы. Сейчас он «модернизирован» вставными «клыками» офисов, отелей и апартаментов, почти полностью убивших облик проспекта.

Увеличение плотности населения непосредственно влияет на плотность потока авто в соответствующих районах. Вижу это на примере моего –Западного – округа столицы: после того как в районе Кунцево выросли многочисленные многоэтажки, пробки увеличились в разы, и недавно открытая Северо-Западная хорда не спасает. Машины теперь с трудом могут выехать из некоторых дворов – сразу попадают в пробку. Водители из новых многоэтажек паркуются во дворах соседних пятиэтажек. Такого не было еще два–четыре года назад, до постройки новых небоскребов.

Утренние человеческие пробки в метро также стали обычной ситуацией после строительства новых многоэтажных кварталов и микрорайонов. На этом примере видно явное противоречие в градостроительной политике Москвы: с одной стороны, динамичное развитие транспортной инфраструктуры, с другой – искусственное увеличение количества жителей вокруг нее, которое создает дополнительную нагрузку на транспорт и убивает все усилия по развитию транспорта.

Хочу обратить внимание федеральных чиновников на слова президента касательно стратегии развития страны, сказанные в 2018 году: «Есть такая точка зрения [о развитии крупных агломераций], но побеждает другой подход, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами».

Пока мы видим, что реальная ситуация сильно расходится с пожеланиями президента и Стратегией пространственного развития, утвержденной правительством в феврале 2019 года.

В Москве работает хорошо отлаженная платформа «Активный гражданин». Жителей Москвы спрашивают, какого цвета они хотят скамейки в соседнем сквере, какой предпочитают дизайн станций метро, какие развлечения они хотят получить на Новый год и многие другие, более и менее важные вопросы жизни Москвы. Но никто ни разу по-серьезному не узнал мнение москвичей о том, хотят ли они жить в лесу из 30-этажных небоскребов, комфортно ли им в микрорайонах «китайских» стен, или они предпочли бы комфортное пяти-, максимум 10-этажное окружение.

Уверен, что такой важный вопрос не задают во всеуслышание, так как власти и девелоперы Москвы знают, какой ответ они получат от населения. Этот ответ уже косвенно существует в виде локальных протестов против строительства башен в некоторых районах столицы и нелицеприятных названий, которые москвичи дают новым московским доминантам: Oxygen (прочтите на русский манер), «Солнцепек» вместо «Солнце», «Мордор» для огромного дома на Беговой. Сложно найти подобные названия для старомосковских построек.

К сожалению, москвичи в своих протестах не так активны, как питерцы, которые дважды выходили на демонстрации против строительства газпромовской «Кукурузы», и ее, к счастью для Питера, задвинули на периферию города. Я противник разного рода протестных акций на улицах Москвы, но я бы присоединился к акции против такой «модернизации» столицы. Хотя лучшим вариантом было бы публичное открытое обсуждение этого вопроса через тот же «Активный гражданин» и СМИ, независимые от московских властей.

Понимаю, что экономика городов сильно зависит от строительного сектора, но это не должно приводить к результатам, описанным выше. Нельзя потворствовать жадности девелоперов, выжимающих максимум из застраиваемых территорий.