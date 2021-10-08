«Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

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Скачок цен на нефть до 100 долларов навредит рублю

При сильном росте нефти мировая экономика и спрос на энергию поползут вниз, а вместе с ней и спрос на рубль Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Цена нефти дошла почти до 6 тыс. рублей за баррель. Такого в истории России еще никогда не было. Это сулит огромные доходы российскому бюджету, пополнение резервов, серьезные прибыли российским экспортерам. Уже звучат прогнозы, что нефть может пробить и 100 долларов за баррель. Парадокс в том, что такой сценарий уже никого не радует.  Подробности...
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Европарламент проявил геополитическую наивность

В Европе захотели создать Политический трансатлантический совет Sascha Steinach/DPA/Zentralbild/Global Look Press
В Европарламенте придумали способ избежать противоречий между ЕС и США. Для этого, по мнению депутатов, следует создать Политический трансатлантический совет, что позволит Брюсселю решить сразу две задачи: развивать стратегическое партнерство с США и одновременно обособиться от Штатов в вопросах внешней политики, экономики и обороны. Осуществимо ли это и как к подобным идеям относиться России? Подробности...
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Новому флоту России потребуются боевые ледоколы

В России задумались о появлении отдельного Арктического флота Павел Львов/РИА Новости
В России появились сведения о создании Арктического флота – нового объединения в составе ВМФ. И хотя данные об этой структуре пока крайне противоречивые, необходимость усиления военно-морской составляющей России в Арктике не вызывает у специалистов никаких сомнений. Зачем нужен новый флот у северных берегов страны, какие задачи он будет выполнять и чем его корабли будет отличаться от судов других флотов?  Подробности...
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Байден идет ко дну

Сейчас Байдена поддерживают только 38% американцев Samuel Corum/CNP/Global Look Press
Рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Это вызвано целой совокупностью проблем Америки, часть из которых - прямое следствие политики Белого дома. Что беспокоит американцев больше всего и почему они разочаровались в главе государства, с избранием которого либералы связывали огромное количество надежд? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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«Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Интересно, когда до простого Ганса и Фрица (кстати, в Германии для обобщения используется имя Микаэль) дойдет окончательно, в какой ад ввергают страну и Европу все эти «Зеленые»? Подробности...

Открытое противостояние Азербайджана и Ирана никому не выгодно

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Начавшиеся на ирано-азербайджанской границе учения вооружённых сил Исламской Республики вызвали беспокойство в Баку и Анкаре и вместе с тем определили роль Ирана в армяно-азербайджанском конфликте. Подробности...
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Сбои в работе глобальной «цифры» станут еще жестче

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Цифровизация сейчас проводится на базе и архитектуре того, что придумано еще в XIX веке. Возможности двоичного кода и техники на его основе еще не достигли своего предела, но он очевидно близок. Отсюда и сбои, сродни фейсбуковскому. Подробности...
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Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

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    «Зеленые» привели Германию к кризису, даже не взяв власть

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		8 октября 2021, 09:02

    У меня для вас хорошие новости: Бог – не фраер. А теперь подробности. Пока в СМИ полурадостная истерика «газ в Европе по 1400» (на самом деле по фьючерсам, то есть контрактам на будущее, но это неважно), тут встает вопрос о том, как немецкие «Зеленые» облажались по полной.

    На надувание «зеленой повестки» объективно сработала не так давно Ангела Меркель, когда испугалась «Фукусимы» до самой Фукуямы и приняла, как всегда, абсолютно волюнтаристское решение погубить немецкую атомную энергетику. Для «Зеленых» Atomkraft всегда была главным врагом, и они практически со времени своего образования ходили по стране с плакатами против атомных электростанций, демонстративно перекрывая пути к станциям, чем создавали опаснейшие ситуации. Но наглость и отсутствие базового образования не давали им даже понять, что они делают. Потому что если они понимали, то они просто преступники.

    После того, как Меркель оставила буквально последние три энергоблока, «Зеленые» воспряли духом и принялись требовать закрытия угольных разрезов, угольных электростанций, досталось даже электростанциям на природном газе. Их поддержали молодежные движения типа Friday For Future, возглавляемого наследными миллионершами, внучками штурмбанфюрера СС  – Нойбауэр с ее сестрой Реемтсма.

    Откуда промышленность должна брать энергию? По мнению «Зеленых», из возобновляемых источников – ветрогенераторов и солнечных батарей. А если потребителям, в том числе населению, не хватит электричества, то ничего страшного – надо развивать грузовые велосипеды. (Я не шучу, кстати, это целая тема у этих безумцев). На вопрос, что будет с изготовлением знаменитых немецких товаров повышенного качества в случае, если ветер перестанет дуть, а солнце на месяц затянут облака, кандидатка в канцлеры от партии «Зеленые» Анналена Бербок уверенно ответила: «Пусть возьмут из розетки». Чем подтвердила свое духовное и интеллектуальное родство с мадам Де Помпадур – «пусть едят пирожные».

    Зеленое безумие, основанное на антинаучных выводах и предпосылках, радостно поставляемых «экспертами» и даже целыми think tank’ами на содержании у Билла Гейтса, раскинулось широко по Европе, модно засасывая в свои ряды юных недоучек, раздувая климатическое апокалиптическое мышление, запугивая, психотизируя. И вот уже у Бундестага объявляют сухую голодовку юные «климат-активисты» (это теперь профессия такая за неимением другой), требующие прямо сейчас спасти климат, иначе мы все умрем.

    Фото: Soeren Stache/Global Look Press

    А партия «Зеленые» по предвыборным рейтингам стала валить одну старую партию за другой, достигнув таких высот, каких давно не имела даже партия власти. Все газеты и телеканалы рвали на части кандидатку от «Зеленых», лишь бы она пришла со своими речами и наставила всех на путь истинный. 

    Скажу сразу – тот бессмысленный злобный лепет, угрозы новых и новых запретов (вплоть до запретов строить индивидуальные коттеджи и, конечно, запрета «Северного потока – 2»), новых и новых налогов – на CO2, на мясо, на топливо, да практически на все, что отличает развитую цивилизацию от пещерной (очень экологичной), привел избирателя в чувство – и рейтинги рухнули. И очень жаль, что всё, что произошло потом, произошло сразу после выборов, на которых «Зеленые» таки протырились в Бундестаг.

    Начало выглядело так. В рамках постепенного отказа от атомной энергетики в Германии до 2020 года было преждевременно выведено из эксплуатации в общей сложности 13 гигаватт мощностей атомных электростанций, при этом в 2011 году было остановлено 8,8 гигаватт электрических мощностей. Это соответствует потерянному потенциалу производства электроэнергии в размере около 94 тераватт-часов в 2020 году. А общая потеря выработки электроэнергии с низким содержанием CO2 на атомных электростанциях с 2011 года в связи с отказом от атомной энергетики составляет около 650 тераватт-часов.

    А потом Евросоюз решил продавать русский (и остальной) газ по рыночным ценам. Что моментально привело Путина В.В. в шок, потому что только политизированный идиот откажется от русских цен: «Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали – рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам. А у нас-то подход другой. У нас тоже рыночное ценообразование. Эта цена привязана к цене на нефть. Никто ее не регулирует – рынок регулирует. Но колебания идут гораздо более мягко», – сказал он.

    Про какой «результат» говорит Путин? А тут случился нежданчик, о котором предупреждали все здравомыслящие люди при виде уничтоженных ветряками просторов и морского шельфа: на севере Германии ветер летом перестал дуть. И солнечных дней было 158. И «Северный поток – 2» стараниями американцев и их подручных, в том числе «Зеленых», пока не запущен. А потребности в электричестве все больше по мере выхода из пандемии промышленности, а основные оставшиеся в процессе борьбы за «климат» электростанции как раз работают на газе. И газгольдеры не наполнены к осени. Упс. И цены взлетели до небес.

    И это как-то совсем не понравилось обычному человеку типа избиратель, но избирательный цикл только что завершился с максимально возможным для «Зеленых» рейтингом аж в 15%. Причем неумная Анналена до сих пор топит против «Северного потока – 2» и против угля, который Германии теперь тоже приходится закупать. И против атомных станций, несмотря на то, что уже все СМИ выставили дежурных экспертов, которые нам сообщают, что самая чистая, без всякого СО2, энергия – именно атомная, и судя по всему, немцам придется возрождать атомную энергетику.

    Некоторые совсем отмороженные обвинили во всем Путина В.В. лично – «не дает газу». По этому поводу правительству Германии пришлось делать аж два заявления насчет того, что сколько по контракту русские должны были давать газу, столько они и дают, и причем тут Путин В.В. вообще? Если бы вот весь этот праздник несостоятельности «зеленой энергетики» (которая и зеленой-то не является, если посчитать и учесть весь вред природе, который она наносит) состоялся не после выборов, а до, то Анналена пошла бы работать секретаршей к депутату – это была вершина ее управленческой карьеры однажды.

    И мне вот интересно – кто же голосует за этих «экофашистов», как ласково называют их в Германии? Некоторые особенности нынешних выборов в Берлине, например, проливают свет на эту загадку: «журналистка газеты BZ обнаруживает избирательные бюллетени в мусорном контейнере», «на избирательных участках зафиксирована явка 150 процентов», «несовершеннолетним выданы бланки для голосования в Бундестаг» и т. д., и т. п. И да – «поводов для отмены результатов не найдено». А вы говорите: «электронное голосование, Москва, бла-бла-бла» – учитесь, детки.

    Интересно, когда до простого Ганса и Фрица (кстати, в Германии для обобщения используется имя Микаэль) дойдет окончательно, в какой ад ввергают страну и Европу все эти «Зеленые»?

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