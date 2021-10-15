На зарубежных рынках россиян никто не ждет

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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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Как талибы истребляют западные порядки в Афганистане

Женщины теперь не могут появляться на афганских улицах без сопровождения мужчин REUTERS
Ровно два месяца назад, 15 августа, талибы вошли в Кабул, а проамериканское правительство Афганистана было свергнуто. И хотя самые страшные прогнозы не оправдались, жизнь граждан страны резко изменилась. Какие новые порядки введены талибами ради «установления справедливости» и кому теперь в Афганистане живется хуже всего? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...

Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...

Любителей турецкого "олл-инклюзива" на Алтае не ждут

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Уникальные экосистемы, такие, как на Алтае, очень хрупкие. Увеличить плотность населения, поток туристов, застройку, нагрузку на природу – и всё сломается. Поэтому туризм нужен, но очень бережный. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

Япония пошла на конфликт с Россией

Обсуждение: 4 комментария
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
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    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
    Аркадий Комаров

    На зарубежных рынках россиян никто не ждет

    Аркадий Комаров
    предприниматель
    		15 октября 2021, 12:20

    Многие бизнесмены, экономисты и политики понимают, что сегодня одним из условий рывка в экономике страны является стремительное наращивание экспорта. Существует национальный проект «Международная кооперация и экспорт», который предполагает удвоить российское присутствие на иностранных рынках уже к 2024 году.

    Для того, чтобы успешно продавать продукты и услуги на внешних рынках, недостаточно, чтобы они были высокого качества и продавались по низкой цене. Необходимо, чтобы эти продукты и услуги были известны на целевых рынках. Если вашей компании, ее продукции/услуг нет в СМИ – значит, они не существуют. Продавать никому не известные товары/услуги от малоизвестных компаний – весьма сложное и малоэффективное занятие. 

    Грамотная маркетинговая политика является важным фактором успеха на рынке. Примеров этому масса. Как один из наиболее понятных, иллюстрирующих влияние раскрученности бренда на цену товара – это кофе навынос: средняя стоимость стакана популярного капучино в Москве – 180 рублей, в раскрученном и модном Starbucks – 295 рублей.

    Моя повседневная многолетняя практика работы с зарубежными СМИ, преимущественно деловыми, показывает, что российские компании, их товары и услуги мало представлены, а зачастую просто отсутствуют в информационном пространстве за рубежом. Ни статей, ни рекламы. Это подтверждают и профессионалы зарубежных СМИ от Индии до Бразилии. Все в один голос спрашивают: «Почему России не видно в наших изданиях? Кроме «Спутника V» и российских вооружений, мы ничего не слышим и не знаем о российских товарах и услугах». Хотя в России масса компаний, которые производят не просто болванки из металла, а высокотехнологичные продукты, которые могли быть, с учетом низкого курса рубля, очень конкурентны на внешних рынках.

    За последние три месяца я побывал на пяти международных выставках в России: Военно-морской салон, МАКС, «Армия», COMTRANS (коммерческий транспорт), «Нева» (судостроение). Побеседовал в совокупности с парой сотен компаний, которые производят и могут экспортировать современную технику, оборудование и приборы, иногда уникальные по своим характеристикам. Но только 3% из этих компаний имеют какую-то медийную активность за рубежом.

    Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Россия по экспорту высокотехнологичных товаров занимает 27-е место. Впереди нас Сингапур (4-е место и 5,6 млн жителей) и Нидерланды (9-е место и 17,5 млн жителей). Про США и Германию, Корею и Японию, которые агрессивно продвигают свою продукцию по миру, я уж не говорю.

    Несмотря на информационную войну против России, журналисты, особенно не англосаксонского происхождения, готовы публиковать информацию о российских компаниях. Но проблема в том, что они ее не получают. Поэтому, когда просматриваешь зарубежные деловые медиа, можно встретить информацию о товарах и услугах американского, французского, немецкого, китайского и прочего происхождения, но информация о российских товарах/услугах попадается крайне редко. Более того, для влияния на важные рынки крупные корпорации просто покупают влиятельные СМИ. Самый яркий пример – покупка американской оборонной (не медийной!) компанией Lockheed Martin 40% The Times of India, главной газеты Индии. Задачи этого приобретения понятны – влияние на крупнейшем рынке.

    Наша проблема понятна: многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Это характерно даже для многих крупных компаний. Не раз мне приходилось общаться с генеральными и коммерческими директорами компаний, которые только после разговора со мной задумывались над необходимостью системного подхода к продвижению экспортных товаров и услуг в информационном пространстве зарубежья. Иногда слышу от директоров по экспорту, что «нас все знают». На вопрос к директору по ВЭД одного крупного машиностроительного предприятия: «Как вы силами пяти подчиненных можете охватить пять тысяч потенциальных клиентов по всему миру?» – ответа не последовало.

    Среди экспортных предприятий немало таких, кто не имеет развитых сайтов на английском. Про версии на испанском, китайском, французском, арабском и прочих языках не говорю. А если и есть, то зачастую это просто переведенное «зеркало» русскоязычного сайта, никак не адаптированное к задачам экспорта. Проблема коммуникаций усугубляется тем, что на сайтах многих предприятий нет контактов, выделенных для зарубежных клиентов. Мы проводили эксперимент: звонили на экспортные предприятия по общим телефонам и на английском языке просили связаться с экспортным отделом. В половине случаев натыкались на секретаря, не знающего английский, долгие поиски соответствующего сотрудника и отсутствие последнего на месте. При этом написать можно было только на общую почту. При отправке соответствующего текстового запроса лишь в 2/3 случаев мы получали ответ. Полагаю, что таких настойчивых клиентов, которые будут продолжать делать попытки найти нужный контакт российского экспортера, будет немного.

    Исключение среди экспортных предприятий составляет разве что «Рособоронэкспорт», в меньшей степени Объединенная авиастроительная корпорация и «Вертолеты России», чья активность в зарубежных оборонных и авиационных СМИ заметна последние 15 лет. Эта долговременная медийная активность коррелируется с успехами этих компаний в экспорте вооружений: Россия занимает уверенное второе место по экспорту вооружений, наша военная авиация также очень успешна за рубежом. Хотя мы все понимаем, что реклама и PR в успехе экспорта вооружений играют далеко не ведущую роль.

    Российские институты гражданского экспорта и региональные власти помогают экспортерам в участии в выставках, консультируют как продвигать на площадках интернет-торговли, что в какой-то мере нивелирует эффект отсутствия информации в деловых СМИ. Но для успешного выполнения целей вышеуказанного национального проекта нужна корректировка стратегии – активный и грамотный системный маркетинг и PR в зарубежных деловых СМИ. Крупный бизнес может справиться с этим самостоятельно, но почти этим не занимается, средний и малый нуждается в поддержке государства, соответствующих экспортных институтов.  

    Смею заметить, что недостаточно сделать электронный каталог экспортных товаров Made in Russia/Moscow и т. д. Надо, чтобы о его существовании знали потенциальные покупатели в разных странах. В противном случае это зря потраченные силы и средства на безвестное существование во вселенной из двух миллиардов сайтов.

    Это должна быть постоянная, круглогодичная системная работа, позволяющая российскому бизнесу постоянно присутствовать в информационном пространстве нужных стран. В противном случае можно забыть о массовом прорыве российских технологических компаний на зарубежные рынки. Вопрос успешного экспорта решается не только созданием конкурентного по качеству и стоимости продукта, но и активным, агрессивным продвижением такового на зарубежных рынках – нас там никто не ждет, а если и ждет, то не с распростертыми объятиями.

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