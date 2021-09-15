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Украина мешает экспорту российской пшеницы

Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту пшеницы, которое удерживает последние пять лет? Подробности...
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Президент Сербии прогнулся перед Меркель

Странам Западных Балкан предстоит еще очень долгий путь в ЕС, отрезала Меркель EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС
В преддверии ухода в отставку канцлер Германии Ангела Меркель совершила вояж на Балканы – в зону своей внешнеполитической ответственности. Принимающая сторона в лице президента Сербии Александра Вучича расшаркивалась перед гостьей настолько, что за него может стать стыдно. Он как будто забыл, сколько горя и зла принес его стране Берлин после Второй мировой войны. Подробности...
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Волонтеры прошли проверку пожарами

Пожарные успешно справлялись сами – но для борьбы с последствиями пожаров потребовались усилия добровольцев Валерий Мельников/РИА «Новости»
«Работа в пандемию высветила большую группу людей, которые вопреки личной угрозе заразиться не смогли оставаться дома и пошли оказывать помощь туда, где она была нужна». Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал о том, как добровольцы помогали ликвидировать последствия пожаров в Якутии и где такие люди могут применить свои навыки в «мирной жизни». Подробности...
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Афганцы и африканцы наводят свои порядки в Прибалтике

Гости из Африки намерены задержаться в Прибалтике Mindaugas Kulbis/АР/ТАСС
«Не хотели жить с русскими, будете жить с африканцами». Такие фразы встречаются в иронических комментариях, которые жители Прибалтики оставляют под сообщениями об очередных выходках нелегальных мигрантов. Эксперты полагают, что само наличие тысяч беженцев сильно повлияет на общество всех трех прибалтийских стран. Каким именно образом? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Декоммунизация Украины дошла до Нью-Йорка

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Переименование Владимира-Волынского поддерживает националистическая общественность, на которую ориентируется Зеленский. Нацики считают, что украинский Владимир – это оригинал времен Владимира Святославича, а вражеский Владимир-на-Клязьме – жалкая копия. Подробности...

Аполитичность – это и есть политика

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Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Сбитые с толку странные люди с дурацкими мотивациями, скудными и предсказуемыми реакциями на простейшие раздражители, с кашей в голове, до смешного завышенной самооценкой убежденно и весьма эмоционально заявляют о своей аполитичности. Подробности...
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На отказ от кириллицы у Украины не хватит денег

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
На Украине продолжаются «игры с языком». После фактического запрета употребления русского языка в публичной сфере и предложений переименовать украинский язык в «руськый» киевские власти призвали перейти на латиницу. Подробности...
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    Украина мешает экспорту российской пшеницы

    Российская пшеница стала менее желанной на внешних рынках    15 сентября 2021, 11:00
    Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    Российская пшеница подорожала на внешних рынках до семилетнего максимума. Это делает уязвимыми экспортные поставки и ставит под вопрос доходы российского бюджета: на последнем тендере Египет закупил у Украины в четыре раза больше пшеницы, чем у России. Сохранит ли Россия мировое лидерство по экспорту пшеницы, которое удерживает последние пять лет?

    Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе обновили семилетний максимум и достигли 303 долларов за тонну (FOB), сообщила отраслевая аналитическая компания «Совэкон». За неделю рост составил два доллара. Такие цены делают российскую пшеницу менее конкурентоспособной на внешних рынках. Это создает риски снижения экспорта пшеницы. За первые семь месяцев уже отмечается спад на 5,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

    Между тем зерновые, куда входит пшеница, в последние годы позволяли неплохо зарабатывать российскому бюджету. В 2019 году Россия заработала на пшенице даже больше, чем на оружии – 25,5 млрд долларов. «Зерновые культуры стали ценным источником доходов российского бюджета и даже частично компенсируют снижение доходов от экспорта нефти. Последние пять лет Россия выступает лидером по экспорту пшеницы, обеспечивая одну пятую часть мирового рынка», – говорит профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Маиса Сейфуллаева.

    Однако все эти успехи оказались под угрозой. Пшеницу с Украины и из Румынии покупают сейчас охотней, потому что российская стоит дороже. На последнем тендере египетская госкомпания GASC закупила 240 тыс. тонн украинской пшеницы и всего 60 тыс. тонн российской, отмечают в «Совэконе». Хотя еще в августе, когда было открыто окно возможностей благодаря отсутствию экспортной пошлины, Россия экспортировала рекордный объем пшеницы – 5,78 млн тонн. Для этого месяца это максимальный показатель. И главным покупателем российской пшеницы стал не Египет, а Иран, который за июль – август купил 1,6 млн тонн нашего товара. В прошлом сезоне за весь период Иран купил у нас меньше (около 1,4 млн тонн).

    Почему в сентябре пшеница конкурентов начала обходить российскую на внешних рынках? Все дело в цене.

    Стоимость нашей культуры растет из-за опасения низкого урожая в России, а также введения экспортной пошлины властями.

    Урожай пшеницы в России оказался хуже, чем все планировали, потому что летом установилась жаркая и сухая погода, посевные площади сократились. Многие эксперты уже снизили оценки нового урожая. Последняя публичная оценка «Совэкона» – 75,4 млн тонн пшеницы, тогда как несколько месяцев назад там ждали урожай на уровне 84,6 млн тонн. В компании «ПроЗерно» и в Российском зерновом союзе тоже ждут урожая лишь в 75 млн тонн пшеницы.

    Второй фактор роста экспортной цены – это экспортная пошлина на пшеницу. Она была введена властями сначала с 15 февраля до конца июня 2021 года с целью сдержать всплеск цен на муку, хлеб и макаронные изделия. Но потом ее не только продлили по срокам, но и увеличили ее размер. Ожидается, что с 15 по 21 сентября пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 46,5 до 52,6 доллара за тонну. А во второй половине сентября она может вырасти и до 70 долларов за тонну. Пошлина становится непредсказуемым негативным фактором. На ожиданиях ее роста и увеличиваются цены на российскую пшеницу.

    У конкурентов таких проблем нет. Так, на Украине собрали рекордный урожай: его размер в «Совэконе» оценивают в 31,6 млн тонн, что на 7 млн тонн выше, чем годом ранее.

    Поэтому украинские экспортеры будут стараться отбирать контракты у российских экспортеров с помощью ценовых игр.

    «Россия много раз в истории сталкивалась с нехваткой продовольствия, поэтому она генетически испытывает сильную обеспокоенность своей продовольственной безопасностью. Руководство считает, что приоритет должен отдаваться обеспечению внутренних поставок, а экспорт зерна возможен при наличии избыточных ресурсов. Поэтому с начала 2000-х годов правительство сделало возможным вводить ограничения на экспорт зерна, когда внутренние поставки зерна становятся нестабильными из-за плохих урожаев или увеличивается разница в ценах на внутреннем и внешнем рынках», – поясняет Маиса Сейфуллаева.

    Последние несколько лет обильные урожаи в России позволяли не вводить ограничения на экспорт зерна. Но по итогам 2020 года такая проблема возникла.

    С одной стороны, власти делают ставку на диверсификацию экспорта страны, в том числе за счет роста экспорта зерна. С другой стороны, «если Россия будет часто принимать такие экспортные ограничения из-за внутренних обстоятельств, это испортит ее имидж и приведет к распространению мнения, что «Россия является ненадежным поставщиком зерна», предупреждает собеседник.

    Впрочем, ценовые колебания носят сезонный характер и не представляют серьезных опасений для российского экспорта, считает эксперт. У России еще вполне сохраняются шансы сохранить свое мировое лидерство по экспорту пшеницы. Даже минсельхоз США накануне сохранил прогноз по урожаю пшеницы в России в новом сезоне (с июля 2021 по июнь 2022 года) на уровне 72,5 млн тонн (без учета Крыма). Оценки российских экспертов немного выше – 75–75,5 млн тонн. И также был сохранен прогноз по экспорту пшеницы на уровне 35 млн тонн. Американское ведомство считает, что Россия разделит в новом сельхозгоду мировое лидерство с Евросоюзом, который поставит на внешние рынки столько же пшеницы – 35 млн тонн. Сами США смогут экспортировать только 24,5 млн тонн пшеницы, Австралия – 24 млн тонн.

    Что касается Украины и Румынии, их поставки зерна на мировой рынок растут. С 2012 и вплоть до 2019 года экспорт Украиной своих зерновых шел по нарастающей. Но после 2019 года экспорт пшеницы с Украины, наоборот, падает. Так, экспортные продажи украинской пшеницы в 2020/2021 маркетинговом году (с июля 2020 года по июнь 2021-го) сократились на 19% по сравнению прошлым сезоном – до 16,7 млн тонн, по данным ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». С начала нового сезона в июле 2021 года экспорт пшеницы все еще на 4% меньше, чем в минувшем сезоне, и составляет 6,1 млн тонн.

    В долгосрочной перспективе на Украине могут возникнуть серьезные проблемы с урожаем зерновых. «Глобальные изменения климата окажут серьезное отрицательное влияние на сельское хозяйство Украины. Отдельные авторитетные специалисты утверждают, что в следующем десятилетии на Украине произойдет расширение нынешней засушливой южной климатической зоны на 150–200 километров к северу. И этот климатический тренд заденет не только Украину, но и Румынию», – заключает Сейфуллаева.


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